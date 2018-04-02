На прошлой неделе руководство Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро прилюдно и, скорее всего, бесповоротно побило горшки со Специализированным антикоррупционным прокурором.

Ситуативная коалиция в составе главы ГПУ Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника синхронно выступила с претензиями в адрес Назара Холодницкого, потребовав его увольнения с должности. Одному из самых юных "прокурорских генералов" в истории Украины вменяется целый букет злоупотреблений, начиная от "сливов" информации о резонансных делах и заканчивая саботажем расследований. В Антикоррупционном бюро уже заявили об отказе от работы с нынешним главой САП, а сам он проходит фигурантом дела о вымогательстве взятки.

Холодницкий, над которым сгустились тучи с момента обнародования деталей истории о прослушке в аквариуме, принял вызов. Он в очередной раз отказался добровольно покидать свое кресло. И выразил готовность защищаться по всем пунктам обвинений в свой адрес, называя их политической акцией Луценко и Сытника.

"Страна" разбиралась, в чем может выразиться продолжение атаки на Назара Ивановича со стороны его "закадычных друзей" из "антикоррупционного треугольника", и каковы перспективы его смещения с должности к той дате, которая обсуждалась в СМИ.

"Судный вторник" пока отменяется

Напомним, что изначально каденцию глав САП журналисты ограничивали 27-30 марта. Согласно обновленной версии, после истечения дедлайна для добровольного ухода Холодницкого планируют уволить с должности во вторник, 3 апреля.

Однако в этот день Назар Иванович вряд ли покинет свое кресло де-юре. По крайней мере, если не случится сенсации и он не наступит на горло своей песне, подав заявление самостоятельно.

Всему виной - процедура увольнения и отстранения от должности прокуроров, занимающих административные должности. Ранее законодатель забрал это монопольное право у генерального прокурора, и данный функционал находится в сфере компетенции органов прокурорского самоуправления. А потому, ситуация во многом находится в руках Квалификационно-дисциплинарной комисии. Ее очередное заседание запланировано на среду, 4 апреля.

Впрочем, это вовсе не означает, что Холодницкий может расслабиться до этих пор. Многое указывает, что в его отношении наступление ведется сразу же по нескольким параллельным линиям.

Сценарий №1. Зондирование почвы под отставку Холодницкого и обсуждение его преемника

В первую очередь, речь идет о продолжении медийной накачки ситуации.

С учетом повышенного интереса к "махачу" в верхах антикоррупционных органов, едва ли не любое упоминание этой истории общественность ловит на лету, пытаясь разобраться в деталях скандала.

Главной интригой уже сейчас, при продолжающем работу Назаре Ивановиче, является имя его преемника. На этот счет озвучивается сразу несколько вариантов.

Директор НАБУ уверен - обязанности Холодницкого в полной мере сможет и должен исполнять его 1-й зместитель Максим Грищук. У опального главы САП иная трактовка законодательства. Согласно ей, его вероятное смещение приведет к перетеканию полномочий антикоррупционного прокурора к Луценко. Который возьмет в свои руки процессуальное сопровождение дел Антикоррупционного бюро вплоть до завершения конкурса по отбору нового специализированного прокурора.

Насколько затянется эта эпопея в украинских реалиях, сказать сложно. Говоря простым языком, неопределенность фактически означает автоматическое усиление позиций действующего руководства ГПУ на период "безвременья".

Впрочем, это дела пусть и ближайшего, но будущего. А сегодня, с целью "подогрева" интереса к ситуации, вероятно начало серии "сливов" в прессу целого ряда сенсационных подробностей взаимоотношений по линии НАБУ-САП, а также компромата на Назара Ивановича (на что он может ответить аналогичными откровениями).

При этом, ключевое значение будет иметь то, как информационная шумиха повлияет на позиции Запада в отношении Холодницкого. Ситуация тут может быть двоякая. С одной стороны, западные кураторы антикоррупционных структур могут поддержать скорейший уход Холодницкого, дабы пресечь на корню разрастающийся скандал со взаимным выносом "сора из избы" и дискредитацией самой идеи борьбы с коррупцией.

С другой стороны, как говорит политолог Андрей Бузаров, нынешняя борьба между правоохранительными органами усугубляет имиджи власти как внутри страны, так и за рубежом. "Увольнение Холодницкого ещё больше будет способствовать ухудшению этого имиджа. Запад негативно отреагирует на отставку Холодницкого",- сказал А. Бузаров.

Сценарий №2. Уголовные перспективы

Что же касается юридических оснований, которыми могут попытаться обставить вероятное увольнение антикоррупционного прокурора, то на этот счет вырисовываются два сценария.

Первый. Это довольно запутанный, и на сегодняшний день - скорее резервный путь атаки. Он вытекает из расследования уголовного дела по мотивам вымогательства $2 млн. у харьковского налогового генерала Станислава Денисюка, в рамках которого и осуществлялись негласные следственные действия в кабинете Холодницкого. Где один из посредников передачи взятки - кум Назара Ивановича.

Именно по мотивам записей, сделанных "жучком" на рабочем месте главы САП, на 30 марта был запланирован допрос Назара Холодницкого в качестве свидетеля. Где, как заявлял пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, в рамках следственных действий намеревались отобрать образец голоса Холодницкого для проведения соответствующей экспертизы.

Тогда руководитель САП на допрос не пришел, сообщив что узнал о нем из СМИ постфактум. Уже на вторник, 3 апреля анонсирован новый допрос руководителя САП, на который он пообещал явиться. Главная интрига этого процессуального действия - будет ли объявлено Холодницкому о подозрении и по какому именно делу?

Дело в том, что и Сытник, и Луценко тщательно избегают объяснений, по какой причине началась прослушка антикоррупционного прокурора. Вместо этого озвучается целый ряд трактовок того, почему у НАБУ возникли сомнения в благонадежности Холодницкого.

Якобы подозрения на этот счет у детективов Бюро появились в ходе расследования сразу трех знаковых уголовных производств - истории с попыткой подкупа "радикалами" и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, проверки возможного незаконного обогащения экс-главы НАПК Натальи Корчак и дела "Золотого мандарина", где замешан парламентарий от "Народного фронта" Григорий Логвинский. "Вишенкой на торте" называется эпопея с вероятными хищениями в Одессе, по мотивам чего под подозрением находится местный градоначальник Геннадий Труханов и представители его окружения. Где Назар Иванович якобы оказал содействие власть имущим Южной Пальмиры в уходе от ответственности.

Впрочем, эти заявления Сытника скорее напоминают попытку подогнать в удобную теорию полученные в ходе НСРД сведения, а также лишить Холодницкого даже призрачных шансов на примирение. Ведь как уже подтвердил Юрий Луценко, прослушка в аквариуме главы САП осуществлялась по "генпрокурорскому" производству. Причем в ЕРДР оно было внесено задолго до того, как началась активизация по знаковым делам НАБУ. И уж точно до 20 ноября - даты, после которой Генпрокуратура утратила часть своих полномочий.

Несмотря на эти явные нестыковки, в публичном пространстве "вымогательство у Денисюка" как первопричину скандала с руководителем САП обходят стороной. Вместо этого в потенциальный состав преступления Холодницкому вменяют разглашение данных досудебного следствия (ст. 387 УК Украины), нарушение права на защиту (ст. 374 УК Украины) и оказание давления на судей. Каким образом полученные в ходе НСРД по другому делу сведения будут пытаться упаковать в "пидозру" по этим статьям и признает ли их суд допустимыми - большой вопрос.

Осознают ли эти вероятные риски в Генпрокуратуре - покажут завтрашние события. Пока можно констатировать, что если после посещения ГПУ 3 апреля Холодницкий из "свидетеля" не будет переквалифицирован в подозреваемого, то у подопечных Луценко не будет никаких оснований добиваться выбора ему меры пресечения и назначения каких-либо ограничений по работе.

Что касается странного молчания по делу Денисюка, то, вполне возможно, что по этому делу реально никаких зацепок против Холодницкого нет. А главу САП привязали к нему исключительно, чтобы получить право на проведение НСРД.

Сценарий №3. Надежды на прокурорскую квалифкомиссию

Если же претензии к главе САП не будут обличены в формат "пидозры" (а сам он продолжит упираться и не уйдет добровольно), то остается лишь один вариант того, как относительно законно выбить стул из-под Холодницкого.

Текущее развитие ситуации говорит, что именно такой сценарий и выбран приоритетным оппонентами 30-летнего генерала.

Суть его в том, чтобы отдать дальнейшую судьбу Назара Ивановича на откуп Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Как известно, жалоба в отношении заместителя главы ГПУ - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, отставки которого в свете скандала с "прослушкой в аквариуме" добиваются директор НАБУ Артем Сытник и генпрокурор Юрий Луценко, уже поступила в КДКП и были распределены автоматизированной системой.

Согласно закону, дисциплинарное производство может длиться два месяца с опцией продления еще на месяц. При этом, еще до его завершения (то есть, фактически уже завтра) КДКП может отстранить фигуранта дела - главу САП - от работы.

Добавим, что имя члена комиссии, которому выпало стать докладчиком по резонансной истории Холодницкого, пока не озвучивается. Но уже высказывается мнение, что даже если им станет относительно нейтральная фигура, ориентирующееся на верхушку ГПУ руководство органа прокурорского самоуправления обеспечит итоговое решение в интересах Луценко и Ко.

Исходя из этого, перспективы "дела Холодницкого" в КДКП обещают быть очень серьезными. И именно в этом органе и будет решаться судьба Назара Ивановича.

На это же намекал на своем брифинге 30 марта и сам опальный антикоррупционный прокурор. В общении с прессой он заявил, что будет настаивать на том, дабы материалы НСРД в его отношении были направлены на суд именно квалифкомиссии. И признал, что на записях "жучка", скорее всего, записаны его ругательства, о чем мы сообщали ранее.

"Я на КДКП докажу каждое слово, которое покажут, но не вырезку разговоров и не выхватывание слов из контекста, а полностью весь разговор и последующие действия, которые следовали, - отметил Холодницкий. - Я знаю то, что на этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства мной взяток, занесения мне чемоданов с деньгами в кабинеты или предложения этого делать... Да, возможно, там есть нецензурное общение, в том числе с подчиненными, но, извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить трудно".

Заметим, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает порядка использования материалов негласных следственных действий в дисциплинарных делах КДКП. В законном русле данные прослушки и наружного наблюдения после рассекречивания могут быть приобщены только к материалам уголовного производства. То есть, де-юре доказательствами пресловутые записи из кабинета главы САП в Квалифкомиссии являться не могут. Что в таком случае будет изучать КДКП и что конкретно ставится на вид Холодницкому в жалобе Луценко - большой вопрос.

Но и это еще не все. Особой пикантности ситуации добавляет и тот факт, что большинство членов Квалифкомиссии с момента ее формирования считаются ставленниками верхушки Генпрокуратуры или так называемыми "карьеристами" - людьми, чутко прислушивающимся к ее пожеланиям. Тому приводится сразу несколько подтверждений.

Прежде всего, это сами по себе персоны руководителей КДКП, вокруг которых и формируется большинство в комиссии. Как писала "Страна", по доброй традиции эпохи Порошенко возглавил эту институцию выходец из Винницы - вотчины и главного "кадрового резерва" нынешнего президента. В Киев для этого был командирован прокурор отдела управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Винницкой области Виталий Грушковский. На прошлой неделе он сам угодил в эпицентр скандала, когда в его отношении патрульные составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде. По иронии судьбы получается, судьбу кроящего матом подчиненных и подозреваемых Холодницкого будет вершить комиссия, руководителя которой поймали пьяным за рулем.

Не менее интересной оказалась и персона заместителя Грушковского в КДКП. Им является личный друг Луценко - бывший заместитель главы ГПУ эпохи Пискуна и Медведько Виктор Шемчук.

В прошлую среду Шемчук снова оказался в центре внимания СМИ, когда выступал докладчиком по дисциплинарному производству в отношении прокурора САП по "делу Мартыненко" - Андрея Перова. На фоне критики ряда СМИ, Квалифкомиссия впаяла выговор Перову за ненадлежащее поведение в суде.

На этом фоне еще более выразительно смотрятся противоположные примеры, когда Квалифкомиссия проявляла лояльностью по отношению к руководителям Генпрокуратуры при рассмотрении "знаковых дел". Речь идет о закрытии дисциплинарных производств без последствий для самого Юрия Луценко и его заместителя Анатолия Матиоса, которым вменялось нарушение презумпции невиновности за словоохотливость в соцсетях.

Вот что говорил по итогам одного из таких заседаний КДКП инициатор жалоб на главу ГПУ и главного военного прокурора - Владимир Петраковский: "Глава КДКП Виталий Грушковский и его заместитель Виктор Шемчук подыгрывали Матиосу. Члены КДКП Василий Юсип и Сергей Нечепоренко хоть и не сильно, но несколько раз "притопили" за главного военного прокурора".

Как говорит источник "Страны" в прокурорских кругах, фактически в "футбольной команде" КДКП (в ее состав входит 11 человек) тон задает именно линия Шемчука-Грушковского. А потому он допускает высокую вероятность того, что квалифкомиссию будут склонять "не мытьем, так катаньем" обеспечить результативное голосование за отстранение Холодницкого от должности.

И, по сути, единственной формой защиты Холодницкого в этой ситуации может быть только максимальная публичность процесса, что позволит абсурдизировать выдвигаемые против него обвинения. Если, конечно, в материалах прослушки действительно нет ничего страшнее всем известных слов из трех или пяти букв.