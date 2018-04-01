На Балканах – новое серьезное обострение на грани крупного военного конфликта.

Тлевшая уже давно напряженность вокруг Косово (населенная албанцами провинция Сербии, независимость которой признала часть стран Запада, но не официальный Белград) в последнюю неделю грозит перейти в горячую стадию.

Что происходит в регионе, разбиралась "Страна".

1. Из-за чего началось обострение?

На севере Косово, где живут в основном сербы, косовский спецназ задержал и выдворил сербского политика Марко Джурича. В правительстве Сербии он отвечает за улаживание сербско-косовского конфликта.

По иронии судьбы, Джурич приехал в сербский анклав поговорить об урегулировании конфликта с Косово.

При этом спецназовцы действовали очень жестко – избивали сербов, пытавшихся защитить Джурича.

Это было явное унижение для Белграда.

Сербский президент Александр Вучич на экстренном совещании Совбеза ООН обвинил канцелярию ЕС в пособничестве "албанским бандитам". Мол, Джурича задерживали при их прямой поддержке.

Приштина (столица Косово) объясняет задержание сербского политика выданным накануне запретом на его въезд. В визите Джурича косовские власти увидели угрозу своему суверенитету.

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Россия в этом конфликте поддержала Сербию. Вучич проконсультировался по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, после чего начал военные учения на границе с Косово.

2. В чем причина конфликта?

Косово де-факто отделилось от Сербии после бомбежек странами Запада Югославии в 1999 году. В провинцию, где до того шли боевые действия между югославскими войсками и албанскими сепаратистами, были введены международные силы (KFOR), первую скрипку в которых играли страны НАТО.

Последние активно поддерживали сепаратистов, которые постепенно обрастали всеми признаками государственности. В конце концов косовские албанцы объявили о своей независимости, которую вскоре признали США и еще 110 стран мира.

Сербия, естественно, независимость Косово не признала. Ее позицию поддерживают Россия и Украина, другие страны СНГ, а также государства ЕС с сепаратистскими конфликтами – Испания, Румыния, Словакия.

В то же время Сербия постепенно продвигалась в переговорах о вступлении в Евросоюз. И ЕС в качестве условия выдвинул жесткое требование к Белграду решить конфликт с Косово. Точнее, требование "договориться и прийти к компромиссу" формально выдвинуто Европой к обеим сторонам – и к сербам, и к косоварам. Но так как последние ни при каких условиях не откажутся от своей независимости (и в этом их поддерживает Запад, включая большинство стран ЕС) то, получается, что "решение конфликта" может заключаться только в фактическом признании Белградом суверенитета Косово.

Идея эта не пользуется популярностью в Сербии. Для сербов Косово – это священная земля, откуда пошла сербская государственность, здесь произошла знаменитая битва на Косовом поле. И в стране существует национальный консенсус, что признавать отделение ни в коем случае нельзя.

И сербские власти оказались в тяжелом положении. С одной стороны, они хотят в ЕС, с другой – не могут пойти на главное условие евроинтеграции, так как это означает для них политическую смерть.

Впрочем, в качестве "утешения" при посредничестве Брюсселя двумя сторонами было согласовано создание в Косово сообщества сербских муниципалитетов, которые охватывали районы компактного проживания сербов. А их представители были введены в состав правительства Косово.

Таким образом как бы давалась удобная "легенда" для властей в Белграде (чтобы они не совсем уж потеряли лицо перед избирателями) закрыть глаза на независимость Косово, защитив права сербского меньшинства (сейчас это 10 процентов населения).

Однако на практике албанские власти всячески демонстрировали, что им никакая сербская автономия в Косово не нужна. Поэтому до сих пор в сообществе муниципалитетов де-факто не создано.

Президент Сербии Вучич, правда, демонстрировал готовность прийти к компромиссу и все-таки договориться с албанцами о реализации этих соглашений, даже рискуя собственной репутацией внутри страны.

Но ситуация постепенно становилась все более напряженной.

Особенно она обострилась в январе, после убийства 64-летнего лидера косовских сербов Оливера Ивановича. В ответ на это Сербия вышла из переговоров.

Правда, потом, по настоянию Брюсселя, диалог вновь попытались возобновить.

В рамках этого процесса Джурич и поехал в Косово. Но албанцы, как видим, в жесткой форме попытку нахождения компромисса пресекли.

Таким образом, на данный момент у сербских властей остается все меньше шансов "сохранить лицо". Они оказались перед неприятным выбором. Либо открыто и унизительно капитулировать, либо свернуть евроинтеграцию.

Именно это и придает нынешнему обострению особо опасный характер.

3. Как будут развиваться события дальше?

В знак протеста против захвата Джурича члены партии "Сербский список" объявили о выходе из состава правительства Косова и собираются сами создать сербские органы самоуправления на севере страны, не дожидаясь разрешения Приштины.

Последняя, естественно, это не признает и готовится действовать также жестко, как и в случае с выдворением Джурича.

"Обстановка накаляется с каждым днем. Живущие в Косово сербы возмущены захватом Джурича, они пытались отбить его от косовского спецназовца. Было жалко смотреть на то, как "терминаторы" со светошумовыми гранатами и слезоточивым газом задерживали этого худосочного молодого человека и ломали ребра его помощнику", — рассказал "Стране" сербский журналист Михайло Йовичевич.

Сербские активисты на минувшей неделе начали строить баррикады по границе, которая разделяет город Косовска-Митровица на косовскую и сербскую части.

"Дороги перекрывают грузовиками, закрывают школы, врачи в режиме "боевой готовности". Жители Митровицы требуют ввести сербские войска. Край оказался в шаге от военного столкновения. Тем более и в Сербии есть свой очаг напряженности — Прешевская долина, где живут в основном албанцы", — говорит Йовичевич.

ЕС тем временем пытается потушить вновь разгоревшийся конфликт: глава дипломатии ЕС Федерика Могерини срочно выехала в Белград. Россия же однозначно поддержала Белград.

"Сербские власти балансируют между Брюсселем и Москвой. В Сербии многие считают Россию главным партнером в торговой и военной сферах. Например, крупнейшую сербскую компанию, "Нефтяную индустрию Сербии", контролирует российский "Газпром". Хотя и из ЕС ежегодно идут миллионные инвестиции, а в Европу на экспорт отправляется сербская продукция", — говорит Йовичевич.

По его словам, по последним соцопросам, 80% сербов готовы отказаться от вступления в ЕС, если ради этого надо будет согласиться с суверенитетом Косово.

"Косовские сербы жалуются на притеснения. Все это может обернуться новой вспышкой конфликта на Балканах. С другой стороны нельзя сказать, что сербы так уж хотят воевать за Косово, но ситуация в целом становится все более напряженной и неопределенной",— объясняет Йовичевич.

Из-за все более сложной ситуации высказыванию опасения не станет ли Косово и Сербия новым полем битвы между Западом и Россией? Тем более, что их позиции, как видим, в сербском вопросе диаметрально противоположны.

Впрочем, как считает часть экспертов, до глобального военного конфликта из-за Косово дело не дойдет.

"Внешние силы не заинтересованы в разжигании конфликта. Косово пытаются интегрировать в европейское сообщество, поэтому Приштина и Белград будут искать консенсус. Обострение может произойти только в случае прямого вмешательства России, а Кремлю сейчас не нужен третий конфликт, помимо украинского и сирийского. Тем более накануне Чемпионата мира по футболу", — говорит "Стране" политолог-международник Андрей Бузаров.

4. Какова позиция Украины?

Как ни странно, но реакция Украины на балканскую эскалацию во многом совпала с позицией Москвы.

Украинский посол в Сербии Александр Александрович поддержал Белград в ситуации с Джуричем.

"Украина не признает независимость Косово, и мы поддерживаем брюссельские соглашения и диалог между Белградом и Приштиной... Действия правительства Косово были полностью безответственными и его реакция была неадекватной", — заявил Александрович.

Эксперты говорят, что позиция Киева объясняется прямыми параллелями между ситуацией в Косово и в "ДНР/ЛНР". Только в последнем случае Россия и Запад поменялись местами - Москва поддерживает сепаратистов, а Запад - территориальную целостность Украины.

К слову, РФ на дипломатическом уровне часто сравнивает ситуацию на Донбассе и в Крыму с Косово. Более того, юридически аннексия Крыма была во-многом скопирована Россией с косовского прецедента. Крым сначала объявил о своей "независимости" точно также, как Косово, а потом Россия приняло это самопровозглашенное "государство" в свой состав.