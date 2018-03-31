Суббота, 31 марта - это последний день, когда активисты-антикоррупционеры могут подать свои электронные декларации за прошлый год.

Как писала "Страна", на прошлой пленарной неделе Верховная Рада не вняла рекомендациям Запада и требованиям антикоррупционного сообщества в Украине и провалила голосование за внесение в повестку дня законопроектов об отстрочке электронного декларирования.

"Страна" разобралась, быть или не быть электронным декларациям для антикоррупционных активистов в будущем.

Декларации вновь на слуху

Лабрадор по имени Коди, два кота - Жора и Маруся, футболки с надписью "Пошли коррупцию подальше" (Ukraine Fuck Corruption) и смирительная рубашка для генпрокурора - антикоррупционные активисты подают декларации творчески.

Записывая такое добро в свои декларации, они говорят о давлении со стороны власти.

"Принуждение активистов, антикоррупционные проекты которых финансируют международные посольства и организации, декларироваться так же, как чиновников, которые "богатеют" на бюджетных средствах - абсурдно, - считает Александра Устинова, член правления "Центра противодействия коррупции. - Мы не могли не выполнить этот диктаторский закон, который позволит еще больше преследовать активистов, но вместе с нашим имуществом задекларировали то, что нам действительно ценно".

Спор относительно представления электронных деклараций активистами совпал со сменой руководства НАПК. В первый же день работы нового главы Александра Мангула (напомним, имя того, кто возглавит НАПК, "Стране" стало известно ровно за сутки до голосования в агентстве), орган разъяснил, кого именно касаются новые нормы декларирования.

Речь идет о тех, кто:

получает деньги, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической помощи в сфере предотвращения или противодействия коррупции;

систематически выполняют работы или оказывают услуги в сфере антикоррупционной политики или ее мониторинга;

являются руководителями, которые входят в управление общественных объединений и других предпринимательских обществ в сфере антикоррупционной политики.

Согласно разъяснениям НАПК, требования закона касаются лиц, "непосредственно осуществляющих систематическую общественную деятельность в сфере предотвращения коррупции". Поэтому на других - бухгалтеров, офис-менеджеров, уборщиц или поставщиков продовольствия - закон не распространяется.

Причем, отмечают в НАПК, общественные активисты являются субъектами декларирования только в случае фактической борьбы с коррупцией, а не просто потому, что такая деятельность указана в уставных документах организации.

Выполняя закон, антикоррупционеры действительно стали массово подавать декларации.

Цифры, указанные в их документах, хоть и нельзя сопоставить с миллионными сбережениями украинского политического бомонда, но тоже в добрый десяток раз превышают среднюю зарплату в Украине.

Например, исполнительный директор международной антикоррупционной организации Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин задекларировал 1,2 млн гривен доходов за 2017 год, в том числе 238 тыс. грн зарплаты и 916 тыс. как частный предприниматель.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получил зарплату в размере 842 633 гривны (это примерно 70 тысяч в месяц), говорится в его декларации. Члены правления организации Татьяна Пеклун и Дарья Каленюк получили в ЦПК зарплату 647 тыс. гривен (54 тысячи в месяц) и 639 тыс. гривен (53 тысячи в месяц) соответственно.

Члены правления Александра Устинова и Анастасия Красносильская получили выплаты от ЦПК не в качестве зарплаты, а как доход от предпринимательской деятельности.

Их выплаты составили 590 тысяч гривен (49 тысяч в месяц) и 404 тысяч гривен (33,6 тысяч гривен в месяц) соответственно.

С одной стороны, эти цифры не кажутся удивительными, если вспомнить, что международные грантодатели ежегодно вливают в Украину десятки миллионов долларов (например, только Международный фонд "Відродження", который является частным фондом американского миллиардера Джорджа Сороса, в 2016 году раздал грантов в Украине на 176 миллионов гривен).

С другой стороны получается, что борцы с коррупцией живут куда лучше, чем миллионы простых украинцев, которые ежедневно сталкиваются с коррупцией в своей повседневной жизни - в больницах, школах, детских садах, в бюрократических учреждениях на всех уровнях.

Вероятно на это и был один из расчетов властей, когда они продавливали обязательное декларирование для антикоррупционеров - вызвать к последним у народа "классовую ненависть".

Не говоря уже о том, что сдав декларацию, активисты становятся потенциальными жертвами правоохранительной системы - в случае наличия недостоверных данных им может грозить ответственность вплоть до уголовной.

Запад настаивает

Вместе с тем, Запад по-прежнему жестко требует от украинской власти прекратить заставлять активистов выворачивать свои карманы.

"Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить закон, который требует раскрывать активы участников гражданского общества и международных членов наблюдательных советов государственных предприятий", - отмечается в заявлении Госдепа США. - Этот карательный закон касается тех самых людей, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания евромайдана и стремление украинского народа к демократической стране, управляемой верховенством закона".

Очень негативное заявление сделал и еврокомиссар Йоханнес Хан.

В ответ на эти требования президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования (антикоррупционеров)", - говорится в заявлении АП.

Правда, чтоб правильно оценить значение этих слов, следует напомнить, что соответствующий законопроект об отмене деклараций для активистов был подан Порошенко еще летом 2017 года, однако, с тех пор, парламент ни на шаг не продвинулся в этом вопросе.

Причем в последний раз - на прошлой неделе, его зарубили при помощи саботажа со стороны, в том числе, и президентской фракции БПП.

Сейчас и на Банковой, и в Раде клятвенно обещают, что на следующей пленарной неделе уже точно отменят норму по антикоррупционерам, но как оно будет на самом деле - еще нужно посмотреть.

Тем более, что к тому времени активисты декларации уже заполнят и сдадут.

"Все как в анекдоте. Гражданское общество уже заполнило декларации. Активисты уже ненавидят власть за лицемерие и месть. Страну в очередной унизили и отчитали. А норму про декларирование все равно придется отменять. "Куме, а тобі не здається, що ми на шару г...на наїлись?" - написал на этот счет на своей странице в Facebook депутат Мустафа Найем и напомнил, что президентская фракция дала только 81 из 135 голосов за отмену деклараций для активистов.

Шансы 50 на 50

Депутат от Радикальной партии Игорь Попов, к слову, напоминает, что закон обратной силы не имеет.

"Давление (Запада - Прим.Ред.) усилилось, но каким законопроектом отменять? Спасти тех, кто не подались - закон обратной силы не может иметь, правового механизма нет. Кто до первого апреля не подал, тех нужно штрафовать, но если очень хочется, то можно в переходных положениях написать, что те, кто подает в первый раз, не наказываются, это было бы компромиссом", - говорит он "Стране".

По его словам, шансы на отмену е-декларирования для активистов - 50 на 50.

"Даже у Хана никто не предлагал варианта решения проблемы, нет ясности. Одни не хотят усиленной отчетности. Еще одна группа хочет создать проблему, не сдать декларации, другие говорят, что они жертвы режима. Часть депутатов преследуют личные мотивы, мол, пусть сдают... Шансы 50 на 50, что отменят", - считает Попов.

При необходимых 226 голосах за отмену такой нормы, парламент давал максимум 194 голоса. И многие депутаты в открытую признавали, что не станут освобождать антикоррупционеров от необходимости показывать свои доходы. Мол, почему Украина должна поддавать давлению Запада?

В свою очередь активисты связывают такой подход парламента и власти в целом, с местью за то, что в свое время именно антикорупционеры пролоббировали введение в Украине системы подробного электронного декларирования с которым сейчас и "мучаются" чиновник и нардепы.

Правда, безнаказанными со стороны Запада такие дела вряд ли останутся (даже если в конце концов декларирование и отменят). Как минимум, это станет еще одним поводом для постепенного сворачивания со стороны США и ЕС программ поддержки украинской власти. В худшем варианте, инциденты, подобные аннулированию Юрию Луценко американской визы, могут стать регулярными и перейти в еще более тяжелые форматы.