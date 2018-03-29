3 апреля в Киеве представители "Национального корпуса" и объединенных националистических сил проведут митинг с требованием отставки главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, которого они обвиняют в доведении до самоубийства и.о.директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывшего военного летчика Владислава Волошина.

Накануне Нацкорпус требовал отставки губернатора прямо на заседании Николаевского облсовета, но из-за давления радикалов заседание закрылось вскоре после открытия.

Что происходит в Николаеве, анализирует "Страна".

Губернатор на волоске от увольнения

29 марта в Николаеве было неспокойно - националисты требовали от Николаевского областного совета выразить недоверие губернатору Алексею Савченко (помимо всего прочего он известен как певец). Главу ОГА обвиняют в доведении до самоубийства руководителя николаевского аэропорта, экс-бойца АТО Владислава Волошина. Слухи о причастности Савченко к гибели бывшего военного летчика поползли после того, как местные СМИ опубликовали переписку Волошина с одним из друзей. В сообщениях говорится о сложных отношениях Волошина с Алексеем Савченко.

"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя, с..., суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают", - написал Волошин собеседнику за две недели до самоубийства. Далее он поделился копиями поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы по поводу ремонтных работ в аэропорту.

Фото: nikvesti.com

Самого Савченко после гибели Волошина допрашивали правоохранители. В областной Нацполиции по результатам допроса отчитались, что губернатор дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было.

Сам Савченко в связи с гибелью летчика заявил, что раздувание скандала - это попытка провокаторов переключить внимание с задержанной в связи с подготовкой терактов в Киеве Надежды Савченко на ее однофамильца.

"Гибель Влада - большая потеря для нас, для области, для его родных. Он очень много сделал, и его работа обязательно продолжится. Николаевский аэропорт в ближайшие месяцы пройдет сертификацию, и мы восстановим авиационное сообщение, дадим возможность жителям региона недорого летать по стране, на курорты и в Европу. Все это было бы невозможно без активной позиции и участия Владислава Волошина. Я лично прослежу и помогу семье Влада, чтобы у них было все необходимое", - сказал Савченко.

Но его слова националистов не убедили.

С утра 29 марта под зданием облсовета появились десятки представителей Нацдружин.

Фото: t.me/ACRains

Несколько десятков нацдружинников ворвались на заседание облсовета и потребовали, учитывая наличие кворума в зале, немедленно объявить недоверие главе ОГА.

В заявлении Нацкорпуса говорится, что перед самоубийством Волошин жаловался, что губернатор заставляет его подписать "мутные тендеры".

"Мужчина, прошедший войну, был загнан в тупик - чиновничье-бандитская мразота угрожала расправой его семье. Сиротами остались дочь и сын, оба ходят в детский садик", - поясняли мотивы своих действий националисты.

Глава николаевской ячейки Нацкорпуса Денис Янтарь рассказал "Стране", что Нацкорпус не верит в непричастность Савченко к самоубийству летчика. По его словам, на заседании облсовета изначально должно было присутствовать 50 представителей Нацкорпуса, однако, когда нацдружинники начали заходить в зал, их не пропускали. Таким образом на заседании началась давка.

"Мы просто хотим, чтобы на период следствия, как минимум, было временное отстранение Савченко с поста губернатора. Этого требует общество. Когда мы поставили палатки (за отставку губернатора. - Прим.Ред.), туда приходило очень много людей, которые соглашались с нами, и хотели услышать ответы на свои вопросы, - рассказал Янтарь. - Есть очень много темных пятен. Сами представители полиции говорят, что им не ясны некоторые моменты. Мы знаем, что николаевский аэропорт замешан в коррупционных скандалах. Это имиджевый проект губернатора. Акты на эксплуатацию должны были быть подписаны до 8 апреля".

"Чтобы резать ленточки, идут по трупам"

Один из влиятельных в Николаеве политиков на условиях анонимности озвучил "Стране" версию, что именно спешка с открытием аэропорта и спровоцировала всю ситуацию.

"Для выполнения задачи Порошенко массово "резать ленточки", открывая объекты инфраструктуры, пришлось в буквальном смысле идти по трупам", - сообщил "Стране" собеседник.

Между тем, политик отрицает курсирующие слухи, что в Николаеве схлестнулись интересы президента Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова, с которым связывают Национальный корпус.

В октябре горсовет Николаева выразил недоверие городскому голове Александру Сенкевичу, с которым незадолго до этого произошел конфликт у губернатора. Примечательно, что до этого конфликта и с губернатором, и с мэром работала единая команда политтехнологов - из днепровской ячейки "Удара".

После этой отставки в городе мгновенно сменилась исполнительная структура власти, и ключевые позиции фактически разделили между собой представители нескольких политических групп влияния - БПП, Народный фронт, "Наш край", а также некоторые бывшие "регионалы".

Николаевский политолог Федор Левченко тогда заявил, что власть в регионе - и в городе, и в области - отныне целиком сконцентрирована в руках Администрации президента.

"К Авакову ситуация по Николаеву не имеет отношения, - говорит "Стране" и политолог Руслан Бортник. - Там схлестнулись региональные интересы, региональные группы влияния, которые используют активность Нацдружин в своих целях".

При чем тут "Наш край" и Ярема

По мнению Бортника, накал страстей вокруг губернатора Савченко вызван и тем фактом, что сам Савченко близок к замглавы АП Виталию Ковальчуку, который курирует работу партии "Наш край".

"Савченко - это человек Ковальчука, мы помним, с каким скандалом он был назначен губернатором. Ковальчук курирует "Наш край", для которого Николаевская область - один из базовых регионов. И в какой-то мере сейчас идут нападки не на самого Савченко, а давление на Ковальчука", - считает политолог.

При этом один из николаевских нардепов-мажоритарщиков в разговоре со "Страной" озвучил две фамилии, на кого могут заменить Савченко, если тот не уладит конфликты в регионе.

Это депутат от БПП Давид Макарьян, который, по слухам, курирует "Наш край" в Николаеве (сам депутат ранее в разговоре со "Страной" это опровергал) и бывший мэр Николаева Юрий Гранатуров, сопредседатель партии "Наш край".

Савченко с фингалами под глазами на новогоднем утреннике

Между тем, по другой версии, которую высказали "Стране" ряд экспертов и депутатов, вхожих на Банковую, главной "крышей" Савченко является не Ковальчук, а экс-генпрокурор и до сих пор влиятельный человек в окружении президента Виталий Ярема.

"Ярема сейчас вновь пошел в гору, - говорит один из нардепов. - Он расставляет своих людей, бывших милиционеров, на губернаторские посты. Например, еще один Савченко назначен губернатором на Волынскую область. Это многим не нравится. В том числе и Авакову, с которым у Яремы определенная конкуренция по поводу влияния на полицейские кадры. Отсюда и демарш против николаевского Савченко. К последнему, впрочем, и без того огромное количество претензий. Начиная от его скандальной победы на конкурсе и заканчивая многочисленными залетами вроде появления на новогоднем утреннике с фингалами под глазами. В общем, это не губернатор, а позор какой-то. Но, видимо, с решением ряда специфических "товарно-денежных" вопросов, ради которых его назначили, он справлялся. Потому он сохранял свой пост. Но сейчас слишком серьезное обострение вокруг него. Похоже, попытаются дожать до его отставки".