"Нормандская четверка" хочет ускорить "Минск"

"Нормандская четверка" на уровне глав государств выступила с заявлением о том, что ее приверженность Минским соглашениям остается неизменной. Больше того, лидеры государств "четверки" намерены приложить усилия для ускорения выполнения этих соглашений – вплоть до того, что они должны быть выполнены в ближайшие месяцы.

Пресс-служба Порошенко опубликовала этот текст без каких-либо комментариев со стороны главы государства. Поэтому его отношение к такому заявлению остается неизвестным. Вернее, он-то формально присоединился, но неясно, в какой трактовке Минских соглашений.

Очевидно, что в нынешнем году действительно будут сделаны попытки сдвинуть минский процесс с мертвой точки. Не только в виде обмена пленными и периодически объявляемых перемирий, но и в виде реализации остальных пунктов плана.

Но так же очевидно, что максимум, которого можно добиться до конца года, – это введение миротворцев на линию разграничения или даже на всю неподконтрольную часть Донбасса.

Однако даже при таких условиях нынешний парламент не захочет реализовывать политическую часть соглашений в части особого статуса. Да и Порошенко до президентских выборов на эти пункты не согласится. Так что заявление "нормандской четверки" пока что выглядит слишком оптимистичным.

Савченко проиграла апелляцию

Савченко проиграла апелляцию и остается в СИЗО. Хотя в этот раз защита подготовилась основательно, представив даже ходатайство о взятии на поруки со стороны Героя Украины Хмары, суд остался неумолим. Либо его вынудили остаться неумолимым.

В принципе, в той логике процесса, которую запустила власть, у Надежды не было шансов выйти на свободу после апелляции. Ведь суть не в том, сбежит она или не сбежит в случае изменения меры пресечения (никто не сомневается, что не сбежит), а в том, что Луценко создал ей образ "общественно опасного явления". И она сама своими "бабах" этот образ поддерживает.

Больше того, другими своими публичными действиями – заявлениями об участии в президентской гонке и предвыборными роликами – Савченко убеждает власть в мысли, что ее нужно не только держать в СИЗО, но и осудить как можно быстрее.

Поэтому не случайно на днях Луценко заявил, что процесс может начаться уже через два-три месяца. Для власти выгодно вынести Надежде приговор до официального начала предвыборной кампании, так как в качестве кандидата в президенты она ей невыгодна.

Однако вчерашнее заседание еще раз показало Банковой, что процесс легким не будет. А с политической стороны, к тому же, однозначно будет проигрышным. Поскольку Савченко сочувствуют и разочарованные майдановцы, и неразочаровавшиеся антимайдановцы. А кроме этих двух категорий, в стране уже почти никого и не осталось.

Луценко – невъездной в США?

Самой скандальной новостью вчера стали слухи о том, что Штаты аннулировали визу генпрокурору Луценко, о чем вчера говорила вся ГПУ. Правда, пресс-служба Луценко слухи опровергла, но они явно возникли не на пустом месте.

В последние месяцы нынешний генпрокурор стал для американцев такой же одиозной фигурой, какой был его предшественник Шокин.

Отставки Шокина требовал от Порошенко сам вице-президент Байден (о чем откровенно рассказал в мемуарах), хотя предыдущий генпрокурор был виновен перед Штатами только в том, что покрывал коррупцию.

Нынешний же генпрокурор, помимо тех же обвинений, виновен в том, что развязал войну против НАБУ – любимого детища американцев в Украине. В декабре Луценко отменил свою поездку в США – то ли самостоятельно, то ли нет. А теперь, как сообщил депутат Добродомов, генпрокурора сняли с рейса в Штаты в Амстердаме.

В такой ситуации просто голословных утверждений о действующей визе со стороны пресс-службы Луценко недостаточно. Опровергнуть слухи можно только одним способом – поездкой генпрокурора в Америку. И селфи на фоне Белого дома.

Есть, правда, другой способ – опровержение со стороны посольства США. Но почему-то есть уверенность, что посольство промолчит.

Власть готовится мстить антикоррупционерам

Власть тем временем с удовольствием готовится к осуществлению своей мести – публикации е-деклараций антикоррупционных активистов. Вчера едва получившее нового председателя НАПК опубликовала разъяснение для антикоррупционных организаций – кто именно в них должен заполнять декларации.

Разъяснение издевательское – в нем, в частности, сообщается, что уборщицы и поставщики продуктов могут не беспокоиться. Но другая его часть выглядит еще интереснее, так как является, по сути, способом коррумпировать антикоррупционеров.

Разъясняется, что е-декларации должны подавать те, кто получает "средства и имущество за непосредственную реализацию в Украине вспомогательных проектов в сфере предотвращения и противодействия коррупции". Дополнительно разъясняется, что если в уставе организации записана борьба с коррупцией, но физически такая борьба не велась, то декларации подавать не нужно.

И, наконец, разъясняется, что такое "физическая борьба с коррупцией". Это, к примеру, участие в антикоррупционных семинарах. То есть приводятся такие характеристики, которые, как правило, не имеют документального подтверждения.

И в этом весь секрет: антикоррупционные активисты, зная, что документального подтверждения их участия в семинарах нет, могут декларации и не подавать. А потом НАПК по собственному усмотрению будет решать – проверять того или иного активиста на предмет его "физического" участия или нет.

Как возникает "собственное усмотрение", можно не уточнять. И потому также можно не сомневаться, что в ближайшие недели мы можем увидеть много удивительного. Не только в декларациях тех, кто их подаст. Но и в заявлениях тех, кто их не подаст.

Почему "Нацдружины" ополчились на николаевского губернатора

Одним из эпицентров политической жизни вчера был Николаев. Там националисты устроили пикет с требованием уволить местного губернатора Савченко из-за самоубийства директора Николаевского аэропорта, героя АТО Волошина.

Пикетом, впрочем, дело не ограничилось: протестующие пробрались в зал заседаний облсовета и на месте потребовали поставить вопрос о недоверии губернатору. Однако облсовет не испугался и принял решение этот вопрос отложить.

В этой истории странно все. Во-первых, сам губернатор, усиленно борющийся с "сепаратизмом" двух третей жителей области, явно не должен быть под прицелом националистов. Во-вторых, сами националисты скорее декларировали свое желание бороться с Савченко, чем реально боролись. Ведь если бы реально боролись, облсовет не отмахнулся бы от них, как от мухи.

Поэтому вполне возможна версия, высказанная политологом Бондаренко, – что радикалов заказал сам Савченко. Чтобы на Банковой убедились, что он – нужный человек, которого нельзя увольнять под давлением националистов.

Ко всему этому следует добавить, что ключевую роль во всем это действе играли "Нацдружины". Те самые, которые уверяли, что создаются для поддержания порядка на улицах. Однако Николаевский облсовет заседает не на улице и то, что в нем происходило, отнюдь не напоминало поддержание порядка.