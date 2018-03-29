У генерального прокурора Юрия Луценко сорвалась поездка в США.

Несколько источников "Страны" независимо друг от друга сообщили, что во вторник, 27 марта, в Амстердаме главе Генеральной прокуратуры (ГПУ) не дали сесть в самолет в Нью-Йорк.

Причиной якобы была аннулированная американская виза.

Луценко направлялся в Америку, делая пересадку в столице Нидерландов.

Такую же информацию обнародовал на своей странице в Фейсбуке лидер партии "Народный контроль", народный депутат Дмитрий Добродомов (внефракционный). Его сообщение сразу же и не слишком вежливо прокомментировал сам генпрокурор. "Клиника там у вас без Мишико", - написал Луценко, судя по всему, имея в виду экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, высланного из Украины.

В ответ депутат предложил "генеральному" прямо опровергнуть информацию о поездке, однако Луценко этого не сделал. Не ответил он также на аналогичную просьбу "Страны" под сообщением на своей странице в Фейсбуке.

В комментарии изданию пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган утверждала, что Луценко не собирался в командировку за океан, и визу ему не аннулировали (позже она написала в комментариях на странице Добродомова, что у Луценко десятилетнее разрешение на въезд в США).

"Генпрокурор находится на рабочем месте", - уточнила она.

В Амстердаме нелетная погода

Тем не менее, собеседники "Страны" настаивают на своей правоте.

По словам источника в силовых структурах, Луценко полетел на встречу с некими лоббистами продвигать в тамошних политических кругах свое назначение премьер-министром Украины.

Подтверждая цель поездки Луценко, еще один парламентарий, вхожий на Банковую, уверяет, что неудача генпрокурора с Америкой – это часть политической игры, за которой, по версии депутата, стоит сам президент Петр Порошенко.

"Он (Порошенко – Прим.Ред.) дал ему людей (организаторов поездки – Прим.Ред.), понимая, что через этот канал будет проблема. Он ведет его морковкой премьерства. Но это вранье: американцы не хотят сдавать Гройсмана (глава действующего Кабинета – Прим.Ред.). А Петру нужно привязать окончательно Луценко к себе", - прокомментировал на правах анонимности депутат.

Другой депутат говорит, что случай с Луценко - показатель общего ухудшения отношения США ко всей команде президента. И, мол, генпрокурор не последний пример подобного отношения.

К слову, история имела место в декабре прошлого года. Луценко так и не появился на Глобальном форуме по возврату активов в Вашингтоне. Не было на официальном открытии и его заместителей Дмитрия Сторожука и Евгения Енина.

В итоге украинскую сторону представлял… посол Валерий Чалый, но не руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, которые также присутствовали на форуме.

Как раз в тот момент происходило очередное обострение отношений между ГПУ и органами по борьбе с коррупцией. В Государственном департаменте США встали на сторону последних.

Генпрокурор Юрий Луценко (крайний справа) и премьер Владимир Гройсман (в центре) негласно ведут борьбу друг с другом, фото: president.gov.ua

В связке с президентом

Учитывая влияние Вашингтона на украинскую политику, можно говорить не только о его неудачной попытке наладить более тесную связь с американским истеблишментом.

"История понижает статус Луценко внутри системы украинской власти", - полагает политолог Руслан Бортник.

С оценкой согласен политолог Кость Бондаренко: "Если начинаются конфликты между ветвями власти, в Штаты летят, чтобы определить кто прав. Луценко не исключение. Он понимает, что от позиции Вашингтона зависит, у кого больше полномочий – у него или Сытника, дадут ли ему возможность провернуть тот или иной – любой – серьезный замысел, и вообще останется ли он в кресле", - прокомментировал Бондаренко.

Что Луценко проигрывает в глазах американцев в негласном соревновании правоохранительных органов, прежде всего, с антикоррупционными, считает и народный депутат Дмитрий Добродомов (внефракционный).

"Это может означать только одно – настоящая оценка так называемой "антикоррупционной борьбы", - прокомментировал на своей странице в Фейсбуке Добродомов, который является секретарем парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

По мнению Бортника, генпрокурор после этой истории стал зависимее от президента. "В любой момент Порошенко может поменять его на миллиард долларов, как было с Шокиным (уволен с поста генпрокурора в марте 2016 года по настоянию США – Прим.Ред) или иной вид помощи Запада, без которого ему будет очень сложно победить Тимошенко, Гриценко и других прозападных кандидатов", - полагает политолог.