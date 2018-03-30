Не так давно Национальный банк Украины удивил общественность новыми данными по объему денежных переводов заробитчан в нашу страну. По его новой методологии этот объем серьезно возрос.

Почему так произошло и сколько на самом деле переводят денег в Украину, разбиралась "Страна".

Деньги передают через родню

Объем международных денежных переводов в Украину будет увеличиваться пропорционально усилению темпов трудовой миграции, заверил председатель правления RwS bank Владислав Кравец. Однако отследить эти деньги будет все сложнее.

"По мере усиления интереса властей к заработкам населения и финансового мониторинга, услугами банков пользуются все меньше людей. Деньги снова передают через родственников или знакомых, все по карманам - возвращается старая тенденция, которую мы имели до всплеска активности на рынке денежных переводов. Человек, который что-то заработал на чужбине и содержит семью, не хочет отчитываться за каждый евро или доллар, ему проще не пользоваться банками. И, боюсь, что ситуация будет лишь усугубляться по мере ужесточения финансового мониторинга в нашей банковской системе. По итогам 2018 года можем получить совсем другую динамику поступлений валюты", - считает Кравец.

Сколько именно наши заробитчане перевозят на родину "в карманах" - точно неизвестно. Есть лишь приблизительные экспертные оценки: что это в 2-3 раза превышает официальные показатели. Как не пытался наш Нацбанк лучше высчитать заграничные заработки украинцев, его расчеты до сих пор остаются приблизительными.

Новый подсчет НБУ

Недавно НБУ изменил методику подсчета - начал принимать во внимание не только данные от украинских банков по поступившим переводам, но и сведения других центробанков. Двух - Польше и России, где работают миллионы украинских гастарбайтеров. До конца непонятно, почему цифры по отправленным деньгам других центробанков не совпадают с данными нашего НБУ.

Украинские чиновники не уточнили, какими точно алгоритмами и оценками пользуются его заграничные коллеги, хотя можно предположить, что они лучше анализируют динамику движения средств по карточным счетам людей: в мире большая часть зарплат поступает именно на них, и людям реже платят наличными, чем у нас.

Как бы там ни было, по новой методике "зеркальной статистики" от НБУ, объем денежных переводов в Украину вырос в среднем на четверть. И, скорее всего, цифры продолжат увеличиваться по мере расширения базы сравнения: Нацбанк начнет учитывать статистику не двух (Польши и России), а сразу 18 центробанков мира.

После последнего пересчета, сумма международных денежных переводов в Украину в 2017 году выросла на $2 млрд, до $9,3 млрд. И в тех же пропорциях были пересчитаны объемы за предыдущие годы: за 2016 год объем перечислений увеличился за $2,1 млрд. - до $7,5 млрд., а за 2015-й - на $1,8 млрд. (до $7 млрд.).

Армия украинских заробитчан активно расширяется и из-за границы питает нашу страну своими заработками. Если бы они не наращивали в прошлом году свои перечисления в Украину, не видать нам курса 26 грн./$ и он давно был перевалил за 30 грн./$.

А так по мере роста заграничных заработков трудовые мигранты активно насыщают родной валютный рынок. По уже привычной схеме: семьи заробитчан конвертируют полученную от кормильцев валюту в кассах банков и небанковских финучреждений - те перепродают ее на межбанке - гривна укрепляется.

Таким образом мигранты привели в 2017 году в 4 раза больше валюты в Украину, чем все вместе взятые иностранные инвесторы. $9,3 млрд. денежных переводов против $2,3 млрд. инвестиций.

А если они не вернутся?

Заробитчане - главный инвестор Украины. Но это очень подвижный инвестор. Что может вылиться в экономические проблемы для страны. Как рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, после упрощения требований к трудовым мигрантам за границей, они все реже возвращаются в Украину.

Он привел пример с Польшей, где за последний год заметно облегчили трудоустройство иностранцев и создают специальное агентство для адаптации приезжих. Так поляки борются со своим кризисом на рынке труда (их молодежь подалась на более выгодные заработки в западную Европу) - создают все лучшие условия для дешевой приезжей рабсилы. Не только для того, чтобы они чаще приезжали, а еще и для того, чтобы перевозили семьи и оставались на ПМЖ.

Рост числа заграничных заробитчан - хорошо для валютного рынка и курса гривны (больше СКВ поступает на родину), но как только люди станут активно выезжать на постоянное место жительства, начнутся серьезные проблемы. Чем больше наших соотечественников вывезет свои семьи в Польшу или другие страны, тем меньше доллара или евро будет поступать в Украину. Им больше не нужно будет никого содержать дома - некому будет отправлять деньги.