Украинцам обещают - больше никакого пальмового жира в сливочном масле и сои в колбасе.

С 4 апреля вступает в силу закон о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевой продукции, который, по идее, должен навести порядок в отечественных магазинах и на рынках.

Согласно документу, уже в ближайшее время в украинскую розницу выйдет целая армия инспекторов, которые будут проверять продукцию и, в случае выявления нарушений, наказывать продавцов и поставщиков - выписывать огромные штрафы (до 200 тысяч гривен за каждый некачественный образец товара) и останавливать опасное производство.

"Это европейская система контроля качества. Можно ожидать, что наша еда станет более качественной", - считает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей и депутат Киевсовета Алексей Дорошенко.

Впрочем, он не исключает, что вырастут и цены, а многие доступные продукты, которыми сегодня питаются стремительно беднеющие украинцы попросту исчезнут из продажи.

Руководитель секретариата и главный эксперт Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский рассмотрел в новом законе угрозу для бизнеса. Инспектора, которых наделили огромными полномочиями смогут блокировать неугодных производителей, скажем, по заказу конкурентов.

"Страна" разобралась, что будет происходить в украинских магазинах после 4 апреля и как это скажется на ассортименте и ценах.

Главные по еде

Закон № 2042-19 "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных" был принят парламентом в мае прошлого года. По сути, он дублирует европейские директивы в сфере защиты прав потребителя, что обязалась сделать Украина, подписывая соглашение об ассоциации с ЕС.

Основных нововведений несколько. Главное из них - появится целая армия ветеринарных инспекторов, которых наделили очень и очень серьезными полномочиями.

В частности, они будут проверять всю цепочку производства, поставок и продажи продуктов. Как сообщили в Кабмине, частота проверок будет зависеть от степени "опасности" предприятия или торговой точки.

"Например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где реализуется свежее мясо", - объясняют чиновники.

Контролеры будут составлять годовые графики рейдов в торговые точки, но сами даты их визитов останутся тайной для продавцов, чтобы те не смогли подготовится к проверкам, заблаговременно "почистив" торговые полки.

Инспектора смогут отбирать образцы еды и передавать их на контроль в лаборатории. В случае выявления нарушений будут составляться соответствующие акты, продавцы и производители получат предписания по исправлению недочетов. Им также смогут выписывать огромные штрафы, и даже "временно останавливать производство" опасной продукции.

К примеру, за нарушение гигиенических требований на производстве или в магазине штраф может оставить 6 минимальных зарплат (более 22 тыс. грн.), за отсутствие или неполный пакет документов на товар - 20 минимальных зарплат (74 тыс. грн.), за реализацию опасной для здоровья людей продукции - 25 минимальных зарплат (92,5 тыс. грн.), за неисполнение предписаний о снятии с производства и продажи некачественного товара - 30 минимальных зарплат (203,5 тысяч гривен).

Причем, один завод или магазин может получить сразу несколько штрафов - их станут выписывать за каждый "опасный" образец. То есть, только за один визит инспекторов среднестатистический супермаркет или завод рискует получить миллионные квитанции.

Причем ветеринарные инспектора смогут контролировать качество не только отечественной, но и импортной продукции - вплоть до выездов на таможни и промышленные мощности заграничных производителей.

"Огромные полномочия инспекторов могут привести к злоупотреблениям. Тем более, что многие пункты в законе выписаны нечетко. Скажем, инспектору дали право самому принимать решение - останавливать производство, изымать товар из продажи или пока только предупредить поставщика сомнительной продукции. То есть, очень велика роль человеческого фактора, а в наложении на нашу действительность это может дать непредсказуемые результаты. Где, например, гарантия, что инспектор по заказу конкурента не прикроет тот или иной завод или магазин", - говорит Забловский.

Формально в законе предусмотрены механизмы по устранению коррупционных рисков. Скажем, вводится видеофиксация проверок. Кроме того, в рейдах могут участвовать представители общественных организаций по защите прав потребителей. Но вот санкции для нечестных контролеров не прописаны, что вполне может позволити им выстраивать денежные схемы.

Заплатят покупатели

"Наличие регулярных проверок - это уже прорыв. Ведь в последние годы после введения моратория на проверки бизнеса и ликвидации СЭС качество продуктов у нас практически никто не контролирует. Выезжают с проверками уже в крайних случаях, скажем, если были зафиксированы массовые отравления. Это позволило производителям экспериментировать с рецептурой, причем, даже не сообщая об этом покупателям. У нас в львиной доле еды ее реальный состав и то, что указано не этикетках - кардинально не совпадают. Как только начнут серьезно наказывать, такого не будет", - считает Дорошенко.

По данным Нины Кильдий, руководителя отдела тестирования компании "Тест" (проводит выборочные проверки продуктов в частном порядке), в каждом товарном направлении некачественной продукции и нас - от 30% до 60%.

"У ведущих торговых марок этот процент меньше, а как только берем региональные дешевые брэнды - проблемы зашкаливают. Нарушения разные - от банального недовеса до наличия растительных жиров в молочных продуктах, сои в колбасе, транс-жиров в маргарине и т.д, Все чаще выявляем красители, консерванты, усилители вкуса, о которых ничего не сказано на этикетках. На упаковке - красивый и правильный состав, а внутри припрятаны "сюрпризы", - рассказала "Стране" Нина Кильдий.

Эксперты рассчитывают, что как только производители и продавцы получат огромные штрафы за некачественную еду, ситуация начнет меняться. К примеру, супермаркеты, которым придется нести солидарную ответственность за плохой товар с производителем, будут попросту отказываться от сомнительной продукции. А на заводах станут использовать более качественные ингредиенты или по крайней мере, честно писать о составе на этикетках.

Впрочем, этот тут же потянет за собой и цены. Понятно, что сейчас производители кладут сою в колбасу или пальмовый жир в выпечку с одной целью - чтобы максимально удешевить продукцию. Из-за невысокой покупательской способности населения спросом пользуется, в первую очередь, дешевая еда. Если производить по - честному, придется повысить цены, как минимум, на 10-20% а то и больше, - подсчитали для "Страны" на одном из молокозаводов.

По мясной продукции подорожание может оказаться еще более существенным. К примеру, колбаса с соей стоит от 30 грн./кг, а изготовленная из мяса - от 100 грн./кг. Наверняка риски попасть на штрафы заложат в ценники и продавцы - их наценка на товаре может вырасти с сегодняшних 10-30% до 30-50%.

Не исключено, что производители дешевой еды попросту уйдут в тень или будут работать "до первой проверки", что чревато для здоровья украинцев еще большими проблемами, ведь в этом случае они вообще не будут придерживаться даже элементарных норм к качеству продукта и попытаются заработать по максимуму, пока их не прикрыли.

Никакого домашнего мяса

На рынках грядут еще большие изменения. Там инспектора точно также, как и в магазинах, смогут отбирать образцы продукции на проверку, а также снимать с реализации товар без соответствующих документов. Это автоматическая угроза для продукции с частных подворий. Скажем, с 4 апреля на рынках запрещено торговать мясом, если отсутствует справка о том, что животное забито на сертифицированной бойне. Всего их в Укриане - порядка 400, причем, как сообщил глава Госпотребслужбы Владимир Лапа, некоторые находятся в радиусе до 100 км от потенциальных заказчиков. Эксперты сомневаются, что все селяне согласятся тратить время и деньги на поиск легальной бойни.

То есть, по сути, автоматически вводится запрет на домашнее мясо. Его инспектора смогут снимать с торговых полок безо всяких анализов, а продавцам и руководству рынка - выписывать штрафы в 74 тысяч гривен.

Как уже писала "Страна", запрет на промышленную переработку домашнего мяса был введен еще в 2010 году. После этого власти несколько раз пытались выдавить фермеров и с рынков. В частности, запрет на торговлю домашним мясом на рынках планировали ввести в 2014 году, но отложили из-за выборов.

В законе "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" есть запрет на забой домашних животных, птицы и кроликов (более 3-5 голов) на несертифицированных бойнях. Там же указано, что мясо, полученное мимо бойни может использоваться исключительно для домашнего потребления. Но это правило, согласно закону, вступает в силу лишь с 1 января 2025 года.

Но в статье 32 закона № № 2042-19 (вступающего в силу 4 апреля) указано, что запрещается оборот мяса без нанесенных на части туш знаков пригодности. А такие знаки могут наноситься только на бойне и только, если в результате предзабойного и послезабойного осмотра не обнаружились причины, по которым мясо может быть признано непригодным для потребления человеком.

Более того, ветеринарный инспектор имеет право проверить всю пищевую цепочку предназначенного для забоя животного, то есть, контролировать корма.

"Фермер покупает корма у торговцев - откуда он знает того ли они качества, что затем потребует ветеринарный инспектор. Мы ожидаем, что если товар легально продается в Украине, значит, к нему не должно быть вопросов", - недоумевает руководитель фермерского хозяйства "Роксолана" Максим Собко.

Учитывая, что платить штраф придется не только самому продавцу, но и администрации рынка, скорее всего, фермеров с домашним мясом просто перестанут пускать на рынки.

22 тысячи гривен штрафа за буренку

Неоднозначная ситуация и с молоком. Как уже писала "Страна", в Украине планируют запретить так называемое молоко второго сорта, к которому относится большинство продукции с частных подворий.

В начале года эта информация уже позволила скупщикам шантажировать селян и занижать цены на молоко, что спровоцировало массовые волнения в фермерской среде. Чтобы их успокоить, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что никаких запретов на домашнее молоко не будет. Новые ГОСТы на молочное сырье должны появится к лету этого года.

Но, как следует из закона, уже с 4 апреля ветеринарные инспектора могут контролировать коров, молоко от которых идет на продажу. Будут проверять все - от состояния здоровья животного до соблюдения правил производства молока и использования ветпрепаратов (скажем, антибиотиков). Понятно, что инспектору не составит труда оштрафовать фермера, к примеру, за нарушение гигиенических норм (на 22 тысяч гривен).

Дополнительно на рынках должны будут наладить проверку сырого молока на уровень бактериологической загрязненности. И, если выявят нарушения, сигнализировать "компетентным органам".

Глава Госпотребслужбы, которая и будет курировать проверки, Владимир Лапа уже анонсировал изменения с 4 апреля. "Сейчас качество сырого молока вызывает очень много дискуссий, поэтому важно синхронизировать контроль", - отметил он.

Дорошенко считает, что все перечисленные меры приведут если не к полному исчезновению, то, как минимум, к значительному сужению выбора домашнего молока и мяса на рынках. Он считает, что потребитель от этого только выиграет, так как снизятся риски купить опасные продукты. Но допускает, что запреты в итоге перенесут - накануне выборов власти явно не заинтересованы в сельских бунтах.

А Забловский не исключает, что в закон будут вносится и другие правки. "Неизвестно как даже самые хорошие европейские нормы сработают в нашей ситуации. Нужно получить первые итоги и корректировать закон", - подытожил он.