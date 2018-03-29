Газ не подорожает до июня

Главный итог вчерашнего заседания правительства - решение отложить минимум до 1 июня повышение цен на газ и отопление. Понятно, что это только промежуточное решение, поскольку основным является вопрос, какой будет цена газа (и, соответственно, отопления) к октябрю, то есть к началу нового отопительного сезона. Однако вчерашнее постановление Кабмина означает, что решение по повышению тарифов в принципе еще не принято.

Основная причина - естественно, нежелание власти повышать тарифы накануне кампании по выборам президента. Однако правительство понимает, что находится между двух огней: с одной стороны - негативная реакция населения на возможное подорожание газа и отопления, с другой - отсутствие транша МВФ в случае непринятия решения по росту тарифов.

Поэтому Кабмин затягивает с окончательным ответом. С одной стороны, желая выторговать у МВФ менее жесткие условия повышения цен, чем те, которые фонд требует (поднять до паритета с импортной ценой, то есть на 30-40%). С другой - ожидая, чем решится вопрос с Антикоррупционным судом, еще одним требованием МВФ. Если не будет суда - не будет транша, не будет транша - не зачем рубить собственный сук перед президентскими выборами.

А поскольку шансы на принятие закона об Антикоррупционном суде в том виде, в котором его хочет Запад и МВФ, минимальны, то и вероятность повышения тарифов тоже невысока.

Правда, отсутствие кредита Фонда (а значит и связанных с ним кредитов других международных структур и западных правительств) закладывает большие риски для украинской экономики с учетом необходимости крупных выплат внешних долгов в ближайшие годы. Но власти, очевидно, полагают, что до выборов президента смогут дотянуть без сильных экономических потрясений за счет дорогих займов на внутреннем и, если повезет, на внешнем (евробонды), рынках. А что будет дальше сейчас мало кого на Печерский холмах волнует.

НАПК: новый глава, старая линия

Если власть и примет закон об Антикоррупционном суде, то лишь для того, чтобы сделать из этого суда нечто похожее на Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК). То есть по форме то, что хочет Запад, а по содержанию - издевательство над Западом да и над здравым смыслом вообще.

Ни для кого не секрет ни в Украине, ни на Западе, что НАПК превратило е-декларирование власти в фикцию. Точнее, даже не в фикцию, а в инструмент по давлению на неугодных чиновников и оппозиционных политиков. То есть в антикоррупционный аналог ГПУ.

Первая руководительница НАПК Корчак была полностью под контролем Банковой и "Народного фронта", но из-за прошлогоднего скандала ее пришлось поменять. Вчера был назван новый глава НАПК - Мангул, - который также считается креатурой президента. И, хотя он сам активно открещивался от контактов с главой государства, мало кто сомневается в том, что при Мангуле НАПК будет таким же, как и при Корчак.

Правда, с 1 апреля у агентства возникают новые обязанности - контроль за е-декларированием активистов общественных организаций. Вся власть во главе с президентом обещала Евросоюзу отменить это декларирование, но путем тихого саботажа довела до того, что заполнять декларации активистам все-таки придется. Потому что до 1 апреля (когда декларации должны по закону быть заполнены) парламент собираться уже не будет.

Вчера еврокомиссар Хан выступил с жестким заявлением, в котором обвинил украинскую власть в невыполнении обязательств перед ЕС, Венецианской комиссией и прочими западными структурами. Он потребовал, чтобы Рада вернулась к рассмотрению вопроса об отмене е-декларирования для активистов. Можно не сомневаться, что эту рекомендацию парламент выполнит. Когда-нибудь.

Но только декларации уже будут к тому времени в открытом доступе. И станут предметом активного обсуждения в СМИ и соцсетях.

Украинская власть все-таки посочувствовала жертвам в Кемерово

Украинская власть тем временем вчера наконец отреагировала на трагедию в Кемерово. Соболезнование жертвам погибших высказали президент и премьер. Спикер промолчал и вчера.

Судя по длительной паузе, взятой властью, она ждала, какой будет реакция украинского общества на гибель 64 человек (в том числе 41 ребенка) во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре. Общество отреагировало так, как отреагировало бы в такой ситуации любое здоровое общество.

Правда, поначалу ему пытались навязать мнение, что дети россиян - такие же враги, как и сами россияне, а потому не стоит о них жалеть. Однако подобные высказывания вызвали резкий отпор у большинства украинских пользователей соцсетей.

Сложно сказать, изменилось ли общество с тех пор, как ему пытались навязать тезисы о "личинках колорадов", или оно никогда не было таким, каким его хотят видеть националисты, но ясно одно: общество не соответствует их ожиданиям. И власти приходится с этим считаться.

ZIK под охраной националистов и в блокаде националистов

Продолжает разворачиваться ситуация вокруг телеканала ZIK. Если во вторник его под охрану взял "Нацкорпус", то вчера ему устроили блокаду другие радикалы - из "Братства" Корчинского. Поводом для блокады использовали слухи о том, что телеканал якобы хочет купить Медведчук.

Впрочем, слухи эти, похоже, распустили те, кто устроил блокаду, поскольку ни в политических, ни в медиакругах никакой информации о такой предполагаемой покупке не было.

Однако если с фейковой новостью о покупке Медведчука все ясно, то со всем остальным не ясно ничего. Версий того, что происходит вокруг ZIKа, все больше, но целостной картины не вырисовывается.

Если принимать за чистую монету решение "Нацкорпуса" защищать от власти свободу слова на телеканале, то в этом случае "Братство" противостоит "Нацкорпусу" и работает по заказу власти.

Но так выглядит внешне. А в реальности может оказаться все, что угодно. Вплоть до скоординированных действий "Нацкорпуса" и "Братства" в интересах находящейся за кулисами третьей стороны, которая желает взять ZIK под контроль.

Так или иначе, но прогноз, высказанный руководством телеканала, оправдывается. И потому очевидно, что во всей этой ситуации не обошлось без Авакова, который дал команду снять охрану с офиса телеканала, благодаря чему и стало возможным все происходящее.

Как уже писала "Страна", именно глава МВД, по слухам, хочет получить контроль над телеканалам. И, не исключено, что именно с этим и связаны все перипетии вокруг ZIK.

Флаг УПА станет официальным?

В парламенте появилась новая инициатива по "бандеризации" Украины. Депутаты от правящей БПП, "Свободы", "Укропа" и беспартийные зарегистрировали законопроект, которым предлагается сделать флаг Украинской повстанческой армии официальным и вывешивать во время некоторых государственных праздников вместе с государственным.

Праздники, в которые предлагается вывешивать флаг, - это не только 21 мая (день памяти репрессированных) и 14 октября (день создания УПА), но и дни Соборности, Конституции и Вооруженных сил Украины, к которым УПА никакого отношения не могла иметь.

По сути, парламенту предлагается сделать то, что уже сделали областные и городские советы Западной Украины и даже столичного пригорода Борисполя. Однако такое решение, в случае его принятия, будет противоречить Конституции, которая запрещает делать какую-то идеологию официальной. Соответственно, не может быть официальным флаг армии, являвшейся вооруженным крылом ОУН (Бандеры).

Скорее всего, власть постарается проигнорировать это предложение депутатов-националистов. Однако нельзя исключать, что в какой-то момент ради "сплочения зала" Парубий вытащит законопроект из-под сукна, и он будет принят. Ведь именно так принимались все одиозные законопроекты нынешнего парламента - от декоммунизации до закона об образовании.