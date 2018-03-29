31 марта 2019 года в Украине должны состояться очередные выборы президента страны.

Рейтинги потенциальных кандидатов на участие в гонке продолжают замерять социологи. С учетом их данных можно предположить несколько сценариев избирательной кампании.

Сразу оговоримся, что мы анализируем перспективы при так называемом "инерционном сценарии". То есть исходя из того, что за оставшийся год в стране не начнутся "большие потрясения" вроде нового витка экономического кризиса, нового Майдана, возобновления войны на Востоке и введения военного положения, тотального провала в отношениях нынешней власти и Запада, окончательного раскола внутри правящей команды с досрочными выборами парламента, изменения Конституции с целью обнуления полномочий президента и прочих форс-мажоров.

Отметим, что ничего из этого исключать нельзя. Однако, каждое такое событие поменяет повестку непредсказуемым образом и поэтому анализировать подобные варианты сейчас бессмысленно.

Поэтому рассмотрим сценарии развития ситуации исходя из того, что до выборов страна доживет без тектонических сдвигов и разломов.

Сценарий №1. Порошенко станет единым кандидатом от власти

Сегодня во власти, которая состоит из двух колонн – президентской партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) и "Народного фронта" (НФ), нет согласия относительно поддержки президента Порошенко на грядущих выборах.

С одной стороны, "Народный фронт" устами своего лидера Арсения Яценюка пообещал участвовать в президентской и парламентской кампаниях. Но с другой – формат участия Яценюк не уточнил, поэтому его заявление больше похоже на ставку в политических торгах с Администрацией президента (АП), чем на полноценный анонс.

Переговоры внутри властного дуумвирата на тему предвыборной сделки ведутся уже давно и пока безрезультатно. Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков то и дело возвращаются к идее конституционной реформы с переходом к парламентской республике с сильным премьер-министром и слабым президентом. Они считают это выходом в условиях, когда Порошенко не может гарантировать себе переизбрание и сохранение нынешней конструкции власти. Мол, при передаче хотя бы части президентских полномочий Кабмину обязательно снизится накал борьбы за должность главы государства. За реформу высказался и премьер-министр Владимир Гройсман, который сегодня находится в тесном союзе с НФ.

Но в окружении Порошенко считают, что Яценюк хочет сам сесть в кресло руководителя страны, а как будет официально называться пост, неважно. При сохранении нынешнего законодательства сомнительно, что он станет президентом в ближайшее время.

Возможно, по старой украинской политической традиции все решится по ходу кампании, когда уже будут поджимать сроки регистрации кандидатов в президенты.

Если Порошенко обеспечит себе поддержку НФ и Гройсмана, то его оппоненту, кто бы это ни был, придется противостоять ресурсам обоих лагерей.

В этом случае объединенная властная команда может попытаться реализовать несколько крупных проектов для победы Порошенко на выборах. Во-первых, на короткой дистанции (первые месяцы 2019 года) резко поднять социальные выплаты. Причем сделать так, что инициатором этого был именно президент, а не премьер (как обычно сейчас бывает). Во-вторых, управлять предвыборным процессом с целью уменьшения процента поддержки главного конкурента - Юлии Тимошенко. Например, накачать рейтинги Олегу Ляшко или пустить на выборы Надежду Савченко. Оба кандидата будут отбирать голоса у Тимошенко.

С учетом тотального использования админресурса (через мажоритарщиков и мэров городов) и монополизации контроля над СМИ (через договоренности с олигархами) теоретически это может позволить вывести Порошенко во второй тур выборов с удобным кандидатом (не Тимошенко).

Впрочем, реализация этих планов все равно проблематична даже при условии консолидации власти. Слишком огромный рейтинг недоверия к Порошенко и слишком слабо управляемая ситуация в стране.

Именно поэтому вполне вероятным сейчас выглядит следующий сценарий.

Сценарий №2. Власть не будет работать как единая команда на победу Порошенко

С учетом неопределенности исхода выборов, властная команда накануне выборов может действовать по принципу "каждый выживает сам".

Например, "Народный фронт", диверсифицируя риски, пробует договориться с лидером "Батькищины" Юлией Тимошенко, о чем все громче говорят на политическом рынке.

Нельзя исключать, что и сам Яценюк пойдет на выборы, и даже формальный глава БПП мэр Киева Виталий Кличко. Политолог Вадим Карасев считает выгодным и для Гройсмана баллотироваться на президентских выборах (хотя тот заявлял, что не имеет "никакого желания или планов баллотироваться в президенты Украины").

Главный мотив для всех этих кандидатов - использовать результат на президентских выборах для самостоятельного похода на выборы парламентские.

"Гройсман может побороться не за победу, но для задела на парламентские выборы. Так получилось у Ляшко в кампанию 2014 года. Лидер-локомотив конвертирует личный рейтинг в показатели партии и, соответственно, в парламентскую фракцию. У Гройсмана тоже может получиться: его рейтинг около 2%, а с помощью ресурса дружественных "фронтовиков" он может "вытянуть" гораздо больше", - рассуждает Вадим Карасев.

При этом каждый из этих кандидатов откусит рейтинг от Порошенко, который, в таком случае не выйдет даже во второй тур.

Впрочем, окончательное решение по формату участия в выборах политики из провластного лагеря, скорее всего, примут не раньше осени, когда будет уже более-менее понятны электоральные перспективы Порошенко и его конкурентов.

Сценарий №3. На арену выходит "украинский Макрон"

На День независимости 24 августа 2018 года лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук собирает грандиозный концерт в Киеве. В политических кругах Украины ходят упорные слухи, что именно на нем певец может огласить о своем решении идти в президенты.

Вакарчук - один из возможных ответов на запрос общества на новые лица в политике (то есть "не Порошенко, но и не Тимошенко").

В августе 2017-го он объявил о приостановке творческой деятельности на год и уехал в США учиться в Стенфордский центр по вопросам демократии. Многие сочли это подготовкой к политическому прыжку. Судя по немногочисленным сигналам, певец разделяет ценности и цели так называемой майданной оппозиции – в частности, борьба с коррупцией, более активное движение в плане евроатлантической интеграции.

Кто стоит за Вакарчуком - ходят разные слухи. Например, говорят, что он пользуется поддержкой олигарха Виктора Пинчука. Также считается, что на него может сделать ставку часть американского истеблишмента. В частности, Джордж Сорос. На Западе многие недовольны своенравностью и "коррупционной суверенностью" нынешней украинской власти, а потому, теоретически, могут быть заинтересованы к приходу к власти более лояльных и понятных политиков.

Но будет ли сделана ставка на Вакарчука и примет ли сам Святослав решение идти в президенты - пока сказать трудно.

Тем более, что кроме него на роль "украинского Макрона" претендуют и другие политики (например, Анатолий Гриценко). Участие же нескольких кандидатов сходных по идеологии только раздробит электорат к выгоде, прежде всего, президента, хотя он и будет для них общей мишенью.

Чтобы добиться успеха Вакарчуку придется договариваться с конкурентами на своем электоральном поле.

Если он заручится поддержкой Запада, то эту задачу будет решить проще. Но, в таком случае, он станет объектом атак со стороны команды президента. На Банковой попытаются удержать майданную оппозицию в нынешнем раздробленном состоянии, попутно дискредитируя ее.

По мнению политолога Руслана Бортника, фактор парламентских выборов, следующих за президентской кампанией, будет важен и в этом политическом сегменте.

"В отличие от гонки за кресло президента, реально интересной двум-трем политикам с шансами победить, парламентская кампания важна для более широкого круга. Здесь настоящая возможность добиться успеха – попадания в Раду. Поэтому президентские выборы многие будут рассматривать как прелюдию, чтобы идти и рекламировать себя. Дробление президентского бюллетеня будет наблюдаться во всех политических сегментах. Даже если нет своей раскрученной партии, можно собрать 50-100 тысяч голосов и с таким аргументом заполучить проходное место в списке известной политической силы", - говорит Бортник.

Сценарий №4. В гонку вмешивается "Слуга народа"

Артист Владимир Зеленский от политики всячески открещивается. Но партия с названием, как у нашумевшего сериала "Слуга народа", где он сыграл роль президента Украины, уже зарегистрирована на творческое объединение "Квартал 95". Хотя причиной Зеленский называет желание уберечь бренд от неких мошенников. В политических кругах популярно мнение, что выдвижение Зеленского в качестве кандидата может быть выгодно бизнесмену Игорю Коломойскому, на канале "1+1" которого "прописан" шоумен со товарищи.

Фактор Зеленского может быть интересен олигарху для торгов с потенциальными кандидатами в президенты.

Но, возможно, есть планы на то, чтобы повторить успех итальянского комика Беппе Грилло, который с партией "Пять звезд" остается в топе итальянской политики.

Мнение экспертов о политических перспективах Зеленского расходятся.

Так, политолог Андрей Золотарев расценивает шансы условного партийного проекта Зеленского и его самого на выборах как "несерьезные".

"В походе на выборы Зеленский, думаю, может рассчитывать на молодой электорат юго-востока, прежде всего, категорию "против всех". Но эта категория плохо ходит голосовать. Роль у него в таком случае будет спойлерская (от англ. spoil – портить – Прим.Ред.) Объект – собрат по творческому цеху Святослав Вакарчук. Эффект нового лица умаляется другим новым лицом", - прогнозирует эксперт Золотарев.

Политолог Карасев согласен, что кандидат Зеленский нес бы опасность для кандидата Вакарчука. Однако видит у него более широкие перспективы.

"Он будет отбирать голоса не только у Вакарчука, а вообще у медийных персонажей в политике, например, Вадима Рабиновича (лидер партии "За жизнь", – Прим.Ред.)" - полагает эксперт.

По данным ряда закрытых социологических опросов, с которыми ознакомилась "Страна", уже сейчас Зеленский показывает очень хороший результат в регионах юга и центра Украины. И это при том, что он еще не заявлял о своих политических амбициях. Если "слуга народа" все-таки захочет поучаствовать в выборах, причем не ради "прикола" или же решения политических задач Коломойского, а "по-взрослому", то перспективы у него могут быть весьма интересные.

Сценарий №5. Юго-восток выдвигает единого кандидата в президенты

Один из главных вопросов предвыборной кампании 2019 года, да и вообще украинской политики - будет ли выдвинут единый кандидат от партий "политического юго-востока". То есть тех, которые ориентируются на бывших избирателей Партии Регионов и коммунистов.

До Майдана совокупно этот электорат составлял более 40%. После аннексии Крыма и потери части Донбасса он сократился, но и сейчас достигает как минимум 30%. Это люди, которые разделяют ценности условной "партии мира" - окончание войны на Донбассе путем реализации политической части Минских соглашений (то есть путем компромисса), замирение с Россией, нейтральный статус страны, прекращение насильственной украинизации и в целом - возврат в "мирный 13-й год".

Два кандидата в президенты от этого спектра, которые замеряются социологами, лидер фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович на двоих сейчас имеют под 20% (а по некоторым исследованиям и того больше).

То есть в случае выдвижения единого кандидата от "политического юго-востока" он вполне может рассчитывать на минимум 20% поддержки, что практически гарантирует выход во второй тур.

Правда, пока перспективы объединения на выборах довольно туманны. Бойко и Рабинович уже активно ведут свои президентские кампании (причем обмениваясь взаимными пиар-ударами). Кроме того, о своем желании идти на выборы заявил Михаил Добкин. По слухам, компанию ему готовятся составить и ряд других депутатов от "Оппозиционного блока" (в частности, Александр Вилкул).

Если от юго-востока пойдет хотя бы два кандидата, то, с большой долей вероятности, ни один из них не выйдет во второй тур.

Наиболее распространенный мотив идти по отдельности, как писалось выше, стремление "создать" себе рейтинг для будущей парламентской кампании.

Однако этот расчет в данном случае может не сработать. Главная проблема для кандидатов от политического юго-востока - дезориентация их избирателей после событий 2014 года. Бывший электорат Партии Регионов не верит, что можно что-то изменить путем выборов, а потому демонстрирует очень низкую явку. В результате потенциальные 30% на выборах превращаются в 10-15%.

Если от юго-востока на выборы пойдет большое число политиков (тем более враждующих друг с другом), то проблема дезориентации и деморализации только усугубится. Все политические проекты этого спектра рискуют окончательно уйти в маргинес с перспективой постепенной зачистки властями и самих партий, и их лидеров, и их бизнеса. В таком случае они провалятся и на выборах в Раду, а потенциальные избиратели перекочуют к кандидатам вроде Владимира Зеленского или Надежды Савченко.

В случае же выдвижения единого кандидата перспективы открываются достаточно широкие.

Во-первых, при определенных условиях (мобилизация избирателей, поддержка крупнейших телеканалов, продвижение в массы темы примирения и наведения порядка в стране) он может победить. Хотя, конечно, без Крыма и части Донбасса это будет сделать крайне сложно.

Во-вторых, даже если он и проиграет, все равно набранные 30-40% во втором туре конвертируется в успех на выборах в Раду. Что позволит принять участие в создании правящей коалиции либо сформировать мощную и влиятельную оппозицию с прицелом взять контроль над регионами юго-востока на местных выборах 2020 года, а на общенациональных выборах в 2024 году побороться за победу и в масштабах всей Украины.

В-третьих, сам по себе доказанный выборами факт наличия 30-40% избирателей "партии мира" изменит политическую атмосферу в стране и вынудит власти так или иначе корректировать свой курс.

Не исключено, что эти аргументы подействуют и единый кандидат все-таки будет выдвинут.

По иронии судьбы, посодействовать этому может и Банковая, политтехнологи которой полагают, что выход во второй тур с Петром Порошенко представителя "политического юго-востока" поможет действующему президенту победить на выборах, так как позволит мобилизовать вокруг него "майдановский" электорат перед лицом "угрозы реванша".

Но, как писалось выше, не факт, что этот расчет сработает. Не факт что Порошенко вообще выйдет во второй тур.

Зато хороший результат кандидата от юго-востока, даже в случае его поражения, само по себе будет означать начало значительных перемен в украинской политике.