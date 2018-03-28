Серьезный конфликт разворачивается вокруг телеканала ZIK, который демонстрирует оппозиционную риторику в отношении власти.

В последнее время он постоянно оказывается в центре скандальных событий.

Так, на прошлой неделе руководство телеканала заявило, что Администрация президента руками подконтрольных праворадикалов готовит против ZIK силовой захват. Как раз накануне из телеканала ушла охраняющая его Нацгвардия. Спикер МВД Артем Шевченко объяснил, что Национальная гвардия не обязана и не станет охранять телеканал ZIK, принадлежащий олигарху Петру Дыминскому, которого обвиняют в смертельном ДТП.

Вчера медиаобщественность удивила новость о том, что телеканал ZIK пришли охранять "Национальные дружины" - военизированное подразделение партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого.

Еще больше все удивились, когда узнали, что руководство ZIK само пригласило “Нацкорпус” охранять телеканал.

А сегодня под офисом телеканала в Киеве собралось несколько десятков активистов: радикалы из организации "Братство" с лидером Дмитрием Корчинским пикетируют канал с требованием “не продавать его Медведчуку”. Митингующие заявили “Стране”, что акция бессрочная и не исключили блокирование канала.

Дмитрий Корчинский даже заявил о готовности "уничтожить ZIK", если его "продадут Москве".

Что происходит с телеканалом, разбиралась “Страна”.

Кто на самом деле хотел купить ZIK

В последнее время ZIK неоднократно подвергался давлению со стороны властей. Представители обеих партий власти - и "Народного фронта", и БПП прямым текстом обвиняли его по разным поводам в "зрадофилии" и в "работе на врага".

“Инициатором давления на канал был “Народный фронт”. Активное участие принимал в этом Артем Шевченко (спикер МВД - Прим.Ред.) и многие депутаты НФ”, - сообщила “Стране” креативный продюсер канала Наталья Влащенко.

По данным источников "Страны" на телевизионном рынке, такое внимание "Народного фронта" к телеканалу не случайно. Как говорят источники, представители одного из лидеров НФ и главы МВД Арсена Авакова в течение последних месяцев вели переговоры с владельцем ZIK Петром Дыминским о продаже канала. В "пакет предложений" со стороны Авакова при этом якобы входило закрытие уголовных дел против Дыминского. Его, напомним, обвиняют в ДТП со смертельным исходом, которое произошло в августе 2017 года. С декабря предприниматель объявлен в национальный розыск.

Однако, судя по всему, стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Косвенным подтверждением этого можно считать вердикт Апелляционного суда, который два дня назад отказался отменить решение об аресте предпринимателя.

Плюс, недавно Дыминский вышел из состава бенефициарных собственников телеканалов ZIK и Z ZIK. Скорее всего, это сделано для подстраховки - чтобы в случае чего канал у Дыминского не отжали.

Тем более, что такие попытки уже были.

Еще в декабре ZIK заявлял, что от имени Администрации президента к Петру Дыминскому обратились народный депутат от БПП Глеб Загорий с женой Екатериной с предложением "отдать телеканал в управление на 3 года". Именно с отказом “отдать канал”, как считают на телеканале, и связано жесткая линия следствия по делу о смертельном ДТП с предполагаемым участием Дыминского.

На этот раз, если верить источникам, телеканал захотел взять под контроль Аваков, но неудачно.

Возможно, с этим и связано нынешнее обострение вокруг ZIK.

Сначала заявление редакции по поводу захвата канала, потом отказ Нацгвардии (входит в структуру МВД) его охранять, затем приход членов Нацкорпуса Билецкого для защиты и, наконец, появление радикалов Корчинского (в последнее время близок к Авакову) с угрозами блокирования и заявлениями про Медведчука.

Все это, по мнению источников “Страны” в медиасреде, следствие конфликта собственника канала с главой МВД по поводу так и не состоявшегося перехода телеканала под контроль Авакова.

“Если бы Аваков отжимал канал, это точно был бы не ZIK”

Впрочем, соратник Арсена Авакова Илья Кива в комментарии “Стране” назвал информацию о переговорах Дыминского с Аваковым по ZIK “полной чушью”.

"Если бы он хотел получить какой-то телеканал, это точно был бы не ZIK. Для политика такого уровня, как Аваков, есть более интересные информационные ресурсы. Вот я бы на месте Арсена Борисовича поборолся за контроль над каналом "Интер", который входит в пятерку вещателей, но точно не за ZIK - он еще не дорос до того, чтобы за него вступать в переговоры. Даю 100% гарантию что телеканал ZIK не входит в интересы моего бывшего руководителя Авакова", - заявил “Стране” Илья Кива, и добавил:

"У Авакова уже было одно горе под названием телеканал "Эспрессо", и он слишком мудрый человек для того, чтобы наступать на грабли дважды”, - полагает Кива, имея в виду, вероятно, недавний выход жены Авакова из состава совладельцев "Эспрессо".

При этом он придерживается версии, что к телеканалу все-таки проявлял интерес Виктор Медведчук. Кива считает, что он хочет купить не только ZIK, но и NewsOne и “112” пакетом, и на их базе создать единый холдинг. "Ему нужны информационные ресурсы для того, чтобы контролировать и влиять на информационное пространство Украины по примеру его кума Путина в России", - убежден Кива.

Хотя собеседники “Страны” в медиасреде полагают, что информация о том, что ZIK якобы хотят продать Медведчуку, надумана.

"Медведчука в эту историю приплели, просто чтобы публично оправдать готовящуюся блокаду канала в интересах Авакова", - утверждает наш источник в медиасреде.

Наталья Влащенко также опровергла сообщение о подготовке телеканала к продаже Медведчуку. И заявила, что ZIK, в случае блокады, "будет бороться".

Опровергают переход под контроль Медведчука и на телеканалах 112 и NewsOne, о которых также говорил Кива и Корчинский.

Какой интерес у Билецкого?

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что на защиту телеканала пришли "Нацдружины" Билецкого.

Ранее последнего плотно связывали с Арсеном Аваковым. Теперь же, получается, они оказались по разную сторону баррикад.

По заявлению сотрудников телеканала и самих “Нацдружин”, охранять ZIK они вызвались на общественных началах - то есть безоплатно. Если так, то скорее всего, для соратников Билецкого вопрос противодействия Авакову принципиален и поэтому переходит в публичную плоскость.

“Национальный корпус всегда акцентировал, что не является подконтрольным МВД, Авакову лично или каким-либо партийным силам. В целом, насколько я знаю, у них достаточно сложные отношения”, заявляла в комментарии “Стране” Наталья Влащенко. Она же сообщила, что телеканал сам попросил Нацкорпус об охране.

По другой информации от одного из сотрудников канала, защищать ZIK люди Билецкого вызвались сами.

“Постоянно поступает из Администрации президента информация, что готовится силовой захват канала. А “Нацкорпус” сам вышел на нас с таким предложением, мол, что и у них сейчас обострение конфликта с Аваковым и они хотят нам помочь. Мы не стали отказываться, потому что они смогут хотя бы сдержать первый натиск, если силовой захват таки будет”, - рассказал нам источник.

Впрочем, в среде радикалов ходит "конспирологическая" версия о том, что Билецкий и Аваков лишь имитируют конфликт с целью ввести в заблуждение Петра Порошенко и западных партнеров, которые недовольны последними демаршами вроде марша "Национального корпуса".

"Аваков вложил очень много денег в развитие "Азова" и "Национального корпуса". И я не верю, что после всего этого они могли просто так вот взять и разойтись. Хотя, конечно, в этой жизни ничего исключать нельзя. По всем внешним признакам между Билецким и Аваковым - нарастающий конфликт", - говорит источник "Страны" в среде националистов.

Чего ждут на ZIK’е

На телеканале сохраняют внешне спокойную обстановку, но напряжение нарастает.

Справедливости ради, в рядах сотрудников последнее время действительно ходят слухи о предполагаемой продаже телеканала, но пока это только слухи. Точно известно, что пока канал по-прежнему инвестирует Дыминский и управляет всеми процессами, как и раньше, несмотря на формальный выход из состава собственников.

“Формально руководят каналом сейчас члены семьи Дыминского. И редакционная политика от этого никак не поменялась. Посторонние люди у нас по офису не ходят, цензуры нет. Зарплату платят, хоть и была задержка, но редакция работает в штатном режиме и в целом все нормально”, - рассказал “Стране” один из сотрудников телеканала.

Но к угрозе захвата на ZIK относятся серьезно.

“Реальная угроза отжима канала есть всегда. Серьезные люди встречаются и пишут на салфетке - 75 на 25. Причем 75% по их условиям переходит к новым людям, старые фактически остаются ни с чем. Все мы понимаем, что скоро выборы, и у власти есть установка - прибрать к рукам медиаполе, независимых каналов к выборам остаться не должно. Сейчас уже идет жесточайшее перераспределение медийного ресурса, все на рынке обсуждают возможную перекупку двух больших информационных каналов - NewsOne и “112”. Попытка Загория отжать ZIK - не первая и не последняя, будут еще, но пока ни одна из них не увенчалась успехом. А к борьбе мы готовы”, - говорит нам собеседник на канале.

Тем временем люди Корчинского стягивают под офис канала в Киеве шины. И заявляют в прямом эфире на Фейсбуке, что поджигать их не собираются, но ведь шины "могут и сами загореться, а то ж телеканал "Интер" тоже загорелся сам".

С осуждением пикетирования ZIK'a уже выступил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Это позор! В центре Киева звучат прямые угрозы журналистам и идет неприкрытое давление на коллектив. И озвучивается ключевое требование - освободить от должности "это ватницу Наталью Влащенко". Ибо "надо делать шаги навстречу патриотам". Очевидное давление и препятствование журналистской деятельности! И полиция должна такую публику привлекать к реальной и ощутимой ответственности. Даже если эти "активисты" играют словами или эта акция является чьим-то розыгрышем - за эти слова, реальные угрозы должна быть надлежащая реакция государства", - заявил Томиленко.