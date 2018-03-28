Ветераны АТО угрожают бунтом за Манько

В стране назревает бунт ветеранов АТО. Пока не против власти вообще, а против одного ее представителя, которого власть решила назначить главой Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО.

Речь идет все о том же Манько, попытка назначения которого еще в январе вызвала бурную реакцию участников боевых действий. Ветераны АТО знают о Манько не понаслышке – они пересекались с ним на Донбассе. И все в один голос заявляют об участии кандидата от власти в грабежах и других преступлениях.

Несмотря на крайне негативную реакцию участников АТО, на днях стало известно, что Манько прошел спецпроверку сразу нескольких ведомств. Поговаривают, что его лоббирует небезызвестный депутат Третьяков, который вместе с Порошенко в 2005-м входил в группу, названную Тимошенко "любыми друзями".

Но это не объяснение. Потому что во всей этой истории не хватает здравого смысла.

Можно допустить, что пост главы этой службы зачем-то Третьякову очень нужен. Но неужели Манько – единственный человек в обойме Третьякова?

Парадоксально, но до сих пор здравый смысл в этой ситуации проявил только один министр – Аваков. Тот самый, который сам привык играть с радикальным огнем. Но, возможно, именно его опыт таких "игр" дает ему понимание того, где лучше не идти на обострение. В этом случае остается надеяться, что он не только сам проголосует против Манько на Кабмине, но и объяснит коллегам, что есть вещи, с которыми лучше не шутить.

Украинцы против языковых квот

В конце прошлого года Нацсовет по ТВ и радио отчитался об успехах украинизации радиоэфира после введения минимальных квот на песни и вещание на госязыке. В целом цифры впечатляющие, хотя иногда любовь к украинскому языку приходится прививать впечатляющими штрафами. Так, радио "Пятница" попало на 328 тысяч гривен из-за того, что в один из дней выдало в дневном эфире 29% украиноязычной музыки вместо положенных 30%.

Однако опубликованные вчера результаты опроса КМИС показали, что, в общем-то, "Пятница" всего-навсего следовала вкусам своих слушателей. Социологи сообщили, что лишь 33% украинцев поддерживают введение языковых квот на радио и ТВ.

Согласно результатам опроса, в стране вообще нет регионов, где за обязательную украинизацию телерадиоэфира было бы большинство. Даже Западная Украина выдала результат всего в 50%, в остальных же проценты и вовсе неприличные для власти. Юг и Восток – где радио "Пятница" особенно популярно – в поддержку квот дали соответственно 22% и 14%.

Глядя на эти результаты, стоит вспомнить о том, что Верховная Рада по идее является собранием народных представителей. И эти народные представители должны отображать волю народа, который их избрал. Волю какого народа отстаивали депутаты, принимая законы о языковых квотах?!

Безусловно, язык вещания радио и ТВ – не основной вопрос, который волнует избирателей. Но можно не сомневаться, что при прочих равных обещаниях (а в социальном плане все будут обещать одно и то же) он будет одним из маркеров, по которым сориентируются избиратели. Поскольку власть, которая ввела квоты, не сможет высечь сама себя, этот аргумент остается оппозиции.

ZIK под охраной националистов

"Телевизионный" вопрос вчера был актуален и по другой причине: радикалы из "Национальных дружин" объявили, что берут под охрану офис телеканала ZIK. Причем это произошло по просьбе самого телеканала.

Этим событиям, как известно, предшествовало снятие охраны телеканала Нацгвардией. В МВД объяснили, что они не будут охранять телеканал, у которого собственник находится в розыске. Правда, недавно Дыминский объявил о выходе из числа владельцев ZIK, но охрана после этого не вернулась.

Сам телеканал причину таких действий Авакова видел в другом: охрану сняли, чтобы дать радикалам возможность разгромить офис. И вот теперь другие радикалы взяли ZIK под охрану. Причем радикалы из структуры, которую связывают с Аваковым.

Если судить по заявлению Нацкорпуса, он объявил войну режиму Порошенко-Авакова и решил защищать все СМИ, которые преследуются властью. В контексте недавнего обыска, который устроила Нацгвардия в штабе Нацкорпуса, такую версию можно допустить.

Впрочем, нельзя исключать, что имеет место игра, когда и Аваков, и Нацкорпус специально демонстрируют свой конфликт, чтобы ввести в заблуждение Порошенко и Запад.

Заодно, возможно, Нацдружины хотят немного улучшить свой имидж, сильно подпорченный после их знаменитого "марша по Крещатика", который собрал очень плохую прессу. Теперь же они предстают в более приличном образе "защитников журналистов".

Впрочем, международным правозащитным организациям вряд ли понравится ситуация, когда военнизированное крыло политической организации берет под свою "опеку" СМИ. Пусть и по согласию самого СМИ.

Но, так или иначе, ответственность за всю эту ситуацию несет власть, которая сняла государственную охрану только потому, что ей не нравится собственник.

Зачем Климкину латиница

Вопрос языков тоже вчера возник по другой причине, кроме квот. Поднял его неожиданно министр иностранных дел Климкин, и даже не в связи с украино-венгерским конфликтом вокруг закона об образовании. Министр предложил начать дискуссию о переводе украинской письменности на латинский алфавит.

То, что Климкин комментирует огромное количество тем, которые его не касаются, уже не удивляет. Международные отношения Украины достигли такого "прогресса", что работы у министра иностранных дел много быть не может. Но представитель власти должен поднимать те вопросы, которые хотя бы не усиливают напряжение в обществе.

Понятно, что Климкина вдохновил пример Казахстана, который недавно перевели на латиницу. Но для казахов и кириллица, и латиница являются искусственным алфавитом, не имеющим отношения к их истории. Для украинцев же кириллица – это история. Именно из Киева она разошлась по всем восточным славянам.

Министр апеллирует к теме сближения с Европой, которое может принести латинский алфавит. Но при этом забывает упомянуть, что кириллица – один из официальных алфавитов ЕС. Почему-то болгары для сближения с Европой не ставили вопрос о переходе на латиницу, но в Евросоюз их приняли. И сербов собираются принимать, хотя у них кириллица используется наравне с латиницей.

А самое главное – действительно ли вопрос о переходе на новый алфавит так актуален для Украины? Страна уже истратила не один миллион на декоммунизацию, которая была нужна только Вятровичу. Нужно ли сейчас даже обсуждать переход на латинский алфавит, который нужен только Климкину и который обойдется в миллиарды?