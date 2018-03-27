28 марта Национальное агенство по борьбе с коррупцией выберет себе нового руководителя. Именно в этот день истекает срок полномочий Наталии Корчак, которая уже заявила, что не планирует продолжать работу в этой должности.

Кто придет на смену Корчак и какие изменения это сулит работе агентства, анализирует "Страна".

"За должность не держусь"

Работа Натальи Корчак в НАПК неоднократно сопровождалась громкими скандалами. По сути, само назначение изначально было политическим. Она была избрана в агентство в 2015 году по квоте правительства, которое на тот момент возглавлял лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

С ним она была тесно связана задолго до назначения на эту должность - ведь в 90-е годы она являлась преподавателем Черновицкого национального университета, в котором на тот момент учились экс-премьер Арсений Яценюк и министр юстиции Павел Петренко.

Сама Корчак отрицала наличие связей с бывшими учениками, однако, многие факты, связанные с семьей главы НАПК, заставляли сомневаться в ее словах.

Так, в мае 2014 года муж Натальи Корчак Юрий Тимер-Булатов баллотировался в Киевский горсовет от "Батькивщины", в которую на тот момент входили все нынешние лидеры "Народного фронта". В октябре 2014 года на выборах в Верховную Раду он уже был уполномоченным лицом "НФ" на одномандатом округе №94 (Киевская область). Более того, ее сын Ярослав в 2015 году работал у частного предпринимателя Николая Павленко, адвокатский офис которого принадлежит компании, учредителями которой являются теща и тесть секретаря СНБО Александра Турчинова.

Саму же Корчак обвиняли в сверхдоходах на этой должности. Оказалось, она неоднократно выписывала себе премию в размере 200 тыс. грн, а также значительные премии сотрудникам агентства. Потом она стала фигурантом дела, открытого НАБУ, по факту того, что на паркоместе Корчак паркуется машина, которой нет в ее декларации.

Когда детектив НАБУ попытался вручить повестку Корчак, ее свекровь заперла детектива в квартире.

Также имя Корчак фигурировало в "Соломатинагейте" - когда осенью прошлого года руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением, и заявила, что указания по пристальному внимания к тем или иным декларациям НАПК давал чиновник Администрации президента Алексей Горащенков.

Например, тогда оказалось, что результаты спецпроверок ряда деклараций депутатов были сфальсифицированы НАПК. В числе депутатов, которые чудесным образом избежали проверки, в частности, оказался лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Проверка декларации Олега Ляшко должна была состояться еще в феврале 2017 года, но, по состоянию на май, когда проверка должна была уже закончиться, она так и не была проведена. В итоге оказалось, что декларацию Ляшко так никто и не проверял. НАБУ же злоупотреблений в работе Корчак не нашло.

Теперь глава ведомства официально заявила о своем уходе.

"Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи", - написала на своей странице в Facebook Корчак.

Вместо Корчак - человек Порошенко

По информации "Страны", наиболее вероятный претендент на должность главы НАПК - относительно молодой сотрудник агентства - Александр Мангул, назначенный в НАПК только в феврале нынешнего года. Официальная биография Мангула гласит: родился в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. С 2000 по 2013 годы работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины. Также занимал пост заместителя главы правления ОАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий".

В последние годы был главой Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области.

Хорошо знакомый с Мангулом собеседник "Страны" рассказывает другие детали его биографии - Мангул - старший сын мелитопольского мэра 1990-1998 годов Анатолия Мангула. Вырос в Мелитополе, в Министерстве экономики прошел трудовой путь от главного специалиста до директора Департамента по вопросам торговой защиты. Именно на госслужбе его пути и пересеклись с Петром Порошенко, который в 2012 году был Министром экономики в правительстве Николая Азарова.

Когда Порошенко стал президентом, Мангул был в шаге от назначения на должность замгубернатора Запорожской области, однако, потом кадровую колоду в АП перетасовали. Сперва чиновника хотели назначить главой Великобелозерского района, а затем - назначили в родной Мелитопольский. Кстати, именно Мангул возглавил районную ячейку партии Порошенко "Солидарность" во время выборов в местный совет.

У чиновника две взрослых дочери, однако, в декларации их нет, там указана его новая супруга и ее сын. Жена Мангула - Виктория Мулявка уже несколько лет трудится помощником народного депутата от Блока Петра Порошенко Леонида Козаченко.

Между тем, один из собеседников "Страны", высокоинформированный о ситуации в НАПК, считает, что такое назначение может состояться, если не будет сорван кворум и все члены Агентства явятся на заседание.

"При этой власти НАПК можно хоронить"

Опрошенные "Страной" эксперты не верят в то, что НАПК с новым руководителем удастся стать независимым органом.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в разговоре со "Страной" утверждает, что никаких изменений в работе НАПК ждать не стоит.

"Они (в НАПК – Прим.Ред.) меняют председателя, но это ничего не означает, потому что они выбирают между собой… Никаких изменений не будет", - сказал он.

Комментируя информацию "Страны" о том, что преемником Корчак будет Мангул, Шабунин утверждает, что в агенстве коллегиальный принцип руководства, и кто бы его не возглавил, не стоит ждать, что НАПК станет столпом борьбы с коррупцией.

"Это не имеет значения (кто возглавит НАПК, - Прим.Ред.). В агентстве коллегиальный принцип руководства. Если бы Корчак была неадекватной, а остальные адекватными, то НАПК и до этого нормально бы действовал. А если члены НАПК коллегиально принимали неадекватные решения, которые мешали, например, НАБУ расследовать незаконное обогащение, то кто из них будет формально председательствовать, неважно", - утверждает Шабунин.

Внефракционный народный депутат Виктор Чумак, который в свое время принимал участие в работе над созданием ведомства и участвовал в конкурсе на главу НАПК, в разговоре со "Страной" отмечает, что руками этого Агентства топится вся украинская антикоррупционная политика. Ведь именно на ведомство Корчак была возложена важнейшая функция проверки декларация. Однако в итоге, как показали многочисленные скандалы, она выродилась в укрывательство и работу по заказу Банковой.

"Конкурс в НАПК был управляемым с самого начала из Администрации президента, Кабмина. Люди оттуда могли контролировать все процессы. НАПК – это инструмент, которым пользуется президент, его друзья и другие, а в итоге вся система борьбы с коррупцией не может заработать, и они продолжают вымывать миллиарды. Поэтому кто бы его не возглавил завтра, в этой структуре его похоронят. Мне жаль так говорить о моем детище, но оно хронически больное. Есть лекарство, чтобы его вылечить, но не сегодня, а через год - два. Пока же оно останется инструментом политического влияния, средством для политических разборок", - говорит "Стране" Виктор Чумак.

По словам собеседников "Страны", если бы назначения в руководство НАПК были прозрачными, в итоге могла бы заработать автоматическая проверка электронных деклараций. Без автоматизации этого процесса работу по проверке деклараций можно считать фактически проваленной. В свое время глава ведомства Наталья Корчак нарекала на то, что в департаменте, который занимается проверкой электронных деклараций, работает 56 человек, а база декларантов расширена до 1,5 миллиона человек. Поэтому за 2017 год НАПК не смогло полностью проверить даже сотню деклараций.

Виталий Шабунин в разговоре со "Страной" полагает, что нынешняя рокировка в руководстве НАПК не ускорит запуск автоматической проверки электронных деклараций.

"Новый глава агентства не сможет этого сделать. Если бы хотели, то давно бы перешли. Вопрос не в возможности, а в желании", - говорит он.

Шабунин считает, что отсутствие верификации е-деклараций стало причиной задержки финансовой помощи ЕС и может потенциально привести даже к приостановке безвизового режима с Евросоюзом. "Автоматизированная система проверки была одним из условий предоставления "безвиза", - говорит он. Он прогнозирует, что изменений в этом вопросе не будет. И ответственность за это несет парламент, потому что Кабмин давно подал законопроект, который "перезагружает" систему НАПК.

"А Рада блокирует этот проект. Если конкретно – фракция Блока Петра Порошенко", - говорит он.

"Все члены НАПК - как огурцы в одном рассоле. По заявлениям Соломатиной, они все одинаково прекрасно информированы о коррупции в ведомстве. И одинаково прекрасно покрывают ее. Пока же отдельные декларации выдергиваются для политического давления или для политического пиара, не имеет значения, кто возглавляет этот орган, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - По большому счету, на НАПК уже давно махнули рукой и европейские партнеры Украины, для которых сегодня более важные задачи - отстоять НАБУ и создать Антикоррупционный суд. В частных беседах сами антикоррупционеры признают, что реформу НАПК уже давно считают проваленной, и возлагают надежды только на смену власти в стране".