25 марта Общественный совет добропорядочности (ОСД, также известный по аббревиатуре ГРД в украинском написании), занимающийся анализом и проверкой информации о представителях судебной ветви власти Украины, заявил о своем выходе из процесса квалификационного оценивания судей.

Заручившись поддержкой посольства США "общественники" озвучили ультиматум с претензиями в адрес властей - Высшей квалификационной комиссии судей, которую эксперты называют вотчиной Администрации президента. В ответ ВККСУ выразила готовность самостоятельно (без участия членов ОСД) продолжить процедуру переаттестации украинских судей.

"Страна" разбиралась, что на самом деле не поделили квалифкомиссия с Советом добропорядочности, и как этот скандал в очередной раз вскрыл всю профанацию новаций, именуемых официальным Киевом "судебной реформой".

"Двойной контроль" стал миной замедленного действия

Чтобы разобраться в сути противоречий между ОСД и ВККСУ, следует вспомнить базовые постулаты взаимодействия этих структур в процессе переаттестации судей.

Законодатель предусмотрел их так: сначала судьи (или кандидаты на их должности) сдают тесты и практическое задание, а затем проходят психологическое оценивание. С багажом полученных результатов они выходят на собеседование, где их ждут члены ВККСУ, предварительно изучившие подготовленные Общественным советом досье на судьей.

Выводы двух десятков юристов, активистов и журналистов, вошедших в Совет (туда в основном попали представители организаций, работающих на грантовые средства, связанные с Реанимационным пакетом реформ) имеют при этом важное, но не решающее значение. Фактически они носят статус рекомендаций. А "вето" ОСД в отношении той или иной кандидатуры судьи может быть преодолено голосованием 11 из 16 членов ВККСУ.

То есть, именно за квалифкомиссией, контроль над которой приписывают замглавы АП Алексею Филатову, остается последнее слово при голосовании о том, кто из людей в мантиях будет уволен, а кому позволят продолжить работу.

С самого начала сотрудничество "общественников" и квалифкомиссии дало сбой. Каждая из сторон предпочитала тянуть одеяло на себя, а оценки двух органов о соответствии отправителей правосудия нормам профессиональной этики зачастую расходились. Это ярко проявилось в ноябре 2017 года - на финише процесса избрания судей обновленного Верховного суда. Где, как утверждали члены ОСД, победу праздновало сразу 25 "фаворитов Банковой", не прошедших "тест на добропорядочность".

Тогда недовольство "общественников" компенсировалось победой их кураторов на другом фронте. Как писала "Страна", Запад не дал президенту Петру Порошенко установить полный контроль над Верховным судом. В итоге, сложившийся в итоге статус-кво, по крайней мере внешне, устроил всех. Заложенный базис конфликта между ОСД и ВККСУ никоим образом не был устранен. Неудивительно, что спустя четыре месяца он снова дал о себе знать.

"Есть намерения не очистить систему, а сохранить старый порядок". Версия Общественного совета

Как заявляют члены Общественного совета добропорядочности, к выходу из процесса квалификационного оценивания судей их подтолкнули интриги властей. В адрес которых озвучены претензии в том, что Банковая использует поддерживаемый Западом ОСД в качестве громоотвода для "легитимизации" планов по оптовой выдаче индульгенций запятнавшим себя судьям.

Формальным же поводом же к публичному выносу сора из избы стало опасение "общественников" тем, как крючкотворцы из ВККСУ придумали лазейку избавиться от дотошливых представителей третьего сектора при вершении судейских судеб. Мол, в разгар переаттестации квалифкомиссия изменила регламент работы, что в ОСД восприняли как намерение "отцепить" их от процесса.

"Причиной решения ОСД уйти стали... шаги, которые лишь подтверждают их (квалифкомиссии - Прим. Ред.) намерения не очистить судебную систему, а сохранить старый порядок и правила", - сообщила журналистам член Совета Галина Чижик.

В частности, квалифкомиссия внесла изменения в регламент, обязав членов Совета за 10 дней до собеседования с судьями предоставлять свое заключение, которое должно быть подписано всеми "общественниками".

Еще одна претензия членов ОСД - излишняя спешка процедуры всеобщего оценивания почти 6 тысяч судей. Согласно планам ВККСУ, ее намереваются завершить до конца 2018 года. Выпадающий таким образом массив "общественной нагрузки" 20 "активистов" Совета считают чрезмерным, а потому они решили выйти из "квазипроцесса очистки судейского корпуса".

Ультиматум для Порошенко

"На судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей Украины устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности. Чтобы общественность не препятствовала такой деятельности, Комиссия... технически "вытеснила" ОСД из одного из главных этапов судебной реформы - переаттестации судей", - считают в Совете добропорядочности.

Его члены выразили опасение, что из-за этого в обновленных судах отправлять правосудие будут лица, чья "добропорядочность" ставится "активистами" под сомнение. Это "и судьи Майдана; и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает нацбезопасности страны; и судьи, состояние которых не соответствуют декларируемым доходам; и судьи, причастные к принятию произвольных решений, которые стали предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека".

Хлопнув дверью, в ОСД выставили пять условий властям, после выполнения которых они готовы вернуться к выполнению своих функций.

Источник фото: grd.gov.ua

И хотя в тексте ультиматума нет ни одного упоминания главы государства, именно ему прежде всего адресовали свои претензии члены Общественного совета добропорядочности.

"Главный адресат нашего... заявления - действующий президент Петр Порошенко. Он инициировал и он ответственен за результат судебной реформы, - отмечает на своей странице в Facebook член ОСД Наталья Соколенко. - Мы объявили о приостановлении участия в этой цирке. Судебная реформа, инициированная Петром Порошенко - это не реформа, а имитация".

Переаттестацию продолжат без "общественников". Позиция ВККСУ

На момент подготовки этого материала президент никак не прокомментировал демарш "общественников", которые в своих заявлениях неоднократно подчеркивали - после их выхода из процесса квалифоценивания на судебной реформе поставлен крест.

Зато свои аргументы озвучили члены ВККСУ. Здесь апеллируют к тому, что ОСД не понимает самого принципа квалификационного оценивания и путает его с конкурсом в Верховный Суд. И уже приняли решение продолжить работу по переаттестации судей самостоятельно.

"Мы сегодня с утра вышли на работу... Мы продолжаем работать... Мы не видим делегитимизации в действиях комиссии", - заявил глава квалифкомиссии Сергей Козьяков.

Его заместитель Станислав Щотка также выразил уверенность, что исключение ОСД из процесса оценивания судей не повлияет на законность решений комиссии. Члены которой взяли на себя ношу самостоятельно справиться с определением добропорядочности кандидатов.

Что же касается повода, который был использован ОСД для озвучивания своих претензий, то изменения в регламент ВККСУ объясняют необходимостью оптимизации работы с Советом. Мол, Комиссия "всего лишь попросила предоставлять ей документы, надлежащим образом оформленные".

"Активисты" подготовили почву для осуждающей реакции Запада

28 марта к скандалу подключилась "тяжелая артиллерия". В микроблоге посольства США было сделано заявление, характер которого можно трактовать как еще один ультиматум Банковой.

"Общественный совет добропорядочности играет решающую, предусмотренную законом роль в процессе отбора судей. Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и совета является обязательным условием успешной судебной реформы", - говорится в заявлении дипломатов.

Говоря простым языком, за членов поддерживаемой ими институции вступились влиятельные покровители. Которые поставили команду президента Петра Порошенко перед нелегким выбором: ВККСУ должна выполнить все "пожелания" Совета и вернуть его членов к процессу переаттестации. В противном случае американцы прекратят свою поддержку судебной реформы, и вполне может быть - назовут ее провальной.

Заявления такого характера со стороны отдельных журналистов и активистов (в основном, сотрудничающих с дотируемыми Западом антикоррупционными организациями) уже обильно присутствуют в соцсетях. Суть десятков таких заявлений сводится к тому, что без Общественного совета "на судебной реформе можно будет поставить большой жирный крест".

"У меня прямо дежа-вю с историей двухлетней давности с "аттестацией полиции", - проводит аналогию "судебной эпопеи" с провалом реформы МВД волонтер Роман Синицын.

Что на самом деле не поделили "оценщики" и где лежит причина конфликта

Интересно, что во всей этой ситуации позицию самих судей не берет во внимание ни одна из сторон конфликта. Тем временем отправители правосудия (по крайней мере та их часть, которая "активничает" в соцсетях) не скрывают своего скепсиса как к "махачу оценщиков", так и в целом к происходящему в системе судопроизводства Украины.

В первую очередь, это касается многочисленных претензий в сторону Общественного совета добропорядочности. Его членам судьи ставят в укор попытки безнаказанно вершить судьбы людей в мантиях, и не нести за свои выводы никакой ответственности.

Дело в том, что ОСД на всем протяжении своего существования всячески уклоняется от участия в целом ряде споров, инициаторами которых стали уволенные с подачи "общественников" судьи. Складывалась алогичная ситуация: за собранные "активистами" досье оправдывалась квалифкомиссия.

В начале февраля Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного админсуда определил статус ОСД, сделав первый шаг к тому, что Совет вскоре будет внесен в перечень субъектов судебных отношений. Это, а также перспектива обязательной сдачи деклараций самими "активистами" и называется оппонентами Совета в судейском корпусе настоящими причинами развернувшегося скандала. Сторонники этой версии полагают, что "контролеры судей" ретировались, оказавшись перед риском "засветить" содержимое своих кошельков и объясняться в судах перед "сбитыми" ими на переаттестации людьми в мантиях.

"Относительно их заявления о том, что их обидели и с ними не советуются, можно сказать, что они самостоятельно расписались в собственной некомпетентности и непрофессионализме. Единственное, что приходит на ум, это то, что товарищи таким образом пытаются уйти от ответственности за уничтожение судебной ветви власти и построения их руками тоталитарного государства", - считает адвокат Ростислав Кравец.

Что же касается озвученных опасений со стороны сторонников ОСД о том, что без участия общественности Банковая окончательно монополизирует судебную ветвь власти, а реформа будет провалена, то собеседники автора этих строк лишь разводят руками - это по факту уже давно случилось.

"Просто, как и в случае с аналогичной "реформой МВД", все заинтересованные стороны (включая посольство США) до определенного времени делают вид, что это не так", - говорит один из столичных судей на правах анонимности.

Как уверяют другие собеседники "Страны" в юридическом корпусе, как раз для повального подчинения судей действующей администрации и была задумана всеобщая переаттестация судей, а также затеянная накануне Нового года тотальная ликвидация судов. После чего судьбы абсолютно всех судей оказались в руках пропрезидентской ВККСУ, что естественно не устраивает Общественный совет.

Что же касается текущего расклада борьбы за монополию в препарировании судейского организма, то на этот счет озвучиваются неутешительные выводы.

"Даже если бы не был поднят скандал, а Общественный совет продолжил свою работу, ничего бы от этого не изменилось. Сейчас идет драка за право оторвать свой кусок и окончательно добить худо-бедно, но работавшую ранее Фемиду. Ничего общего это не имеет ни с отправлением правосудия, ни с судебной реформой. Это просто драка за деньги и власть", - резюмирует "бунт оценщиков" источник в судейских кругах.