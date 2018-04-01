Согласно текста представления о привлечении к уголовной ответственности нардепа Надежды Савченко, Герой Украины подозревается, кроме всего прочего еще и в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины - "Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения".

Наказание по этой статье - лишение свободы от двух до семи лет.

В тоже время, украинские суды в последнее время именно по этой статьей стали все чаще выносить оправдательные приговоров. Нельзя сказать, что это массовое явление, но прецеденты имеются интересные.

Оборот оружия регулируется древней милицейской инструкцией

Если говорить на юридическом языке, "оружейная" 263-я статья УК Украины носит бланкетный, то есть отсылочный характер и отсылает нас к закону, который регулирует порядок обращения с оружием.

Но есть один нюанс, который активно используют в судах защитники и уже есть первые плоды в виде оправдательных приговоров.

А именно: в Украине до сих пор (!) не существует закона, который бы регулировал порядок обращения с оружием. Есть только древний приказ МВД от 21 августа 1998 года № 622 с длинным названием "Об утверждении Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневматического, холодного и охолощеного оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и патронов к ним, а также боеприпасов к оружию, основных частей оружия и взрывчатых материалов".

Это единственный нормативный акт, который определяет порядок обращения с оружием. Однако не нужно быть большим правоведом, чтобы отличить ведомственный приказ и инструкцию от закона. Это совсем не тождественные категории в законодательной иерархии.

Суд оправдал художника со штыком

В Едином государственном реестре судебных решений можно найти оправдательные приговоры, где судьи из разных регионов констатировали - раз нет закона об обращении оружия, значит нет и уголовной ответственности за его нарушение.

Самое свежее решение вынес Печерский суда Киева 19 февраля этого года (с полным текстом приговора можно ознакомиться здесь по ссылке). Хоть тут речь идет и не о "огнестреле", а о холодном оружии, однако сути вопроса это не меняет. Ведь обвинение предъявлено по той же 263-й статье УК, только по части 2, в которой идет речь о холодном оружии и кастетах.

Примечательно, что дело рассматривал именитый судья - заместитель председателя Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец.

Согласно фабуле дела, 16 января 2016 года некий киевский художник на остановке общественного транспорта рядом с ТЦ "Оушен Плаза" возле станции метро "Лыбидская", приобрел у некоего гражданина холодное оружие, а именно - боевой штык с номером на рукоятке A4080 с надписями на лезвии "Gnutti" за 2300 грн.

Затем этот художник со своей покупкой был задержан полицейскими в вестибюле метро (не исключено, что продавец был осведомителем). В присутствии двух приглашенных понятых штык-нож был торжественного извлечен полисменом из полиэтиленового пакета, а художнику начали "шить" дело по 263-й статье.

В судебном заседании обвиняемый вину в совершении преступления не признал, дал показания, что является членом Союза художников Украины и коллекционером, нуждается в использовании разнообразных старинных вещей, в том числе и оружия, в изобразительном искусстве.

По его версии, приобрел штык для пополнения своей коллекции, намеревался отнести его домой. Штык был упакован в пакеты, никакой опасности не представлял для окружающих. Никакого умысла на ношение холодного оружия с целью его непосредственного использования в том числе и для самозащиты, по словам художника, у него не было.

В мотивировочной части вердикта судья прописал, что "в судебном заседании установлен факт перемещения, ношения обвиняемым холодного оружия - штыка-ножа промышленного производства. Но вместе с тем, суд, на основании исследованных доказательств, приведенных выше, приходит к выводу о полном отсутствии общественной опасности в таких действиях обвиняемого. Так как согласно ч.1 ст.11 УК Украины преступлением является предусмотренное настоящим Кодексом общественно опасное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом преступления.

Но по ч.2 ст.11 УК Украины не является преступлением действие или бездействие, которое хотя формально и содержит признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но не представляет общественной опасности, то есть не причинило существенный вред физическому или юридическому лицу, обществу или государству".

И далее судья Олег Белоцерковец приводит еще один аргумент, указывая в своем приговоре следующее: "согласно постановления Верховного суда Украины №5-49к13 от 03.03.2014 года сделан вывод о том, что отсутствие определенного законодательства исключает возможность наказания за его нарушение, поскольку не может быть наказания за нарушение несуществующего порядка. Обьективная сторона преступления по ч.2 ст.263 УК Украины заключается в ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения. Таким образом, законодатель определил наличие (существование) закона, которым предусмотрено предоставление разрешения на ношение холодного оружия.

Таким образом соответствующие действия лица могут считаться преступными при условии существования закона, который определяет порядок ношения холодного оружия, если лицо без такого разрешения носит оружие.

Таким образом, государство не вправе применять к лицу процессуальное принуждение в виде уголовной ответственности за отсутствие разрешения, предусмотренного законом, пока нет закона, который предусматривает получение этого разрешения".

Далее в тексте приговора написано: "Суд приходит к выводу об отсутствии в настоящее время Закона Украины, который бы предусматривал получение разрешения на ношение холодного оружия. Соответственно следователь и прокурор не указали в обвинительном акте, на основании какого Закона Украина обвиняемый должен был получить разрешение на ношение холодного оружия. Наличие подзаконных актов Кабинета Министров Украины, Министерства внутренних дел Украины, в частности, приказа МВД №622 от 21.08.1998 года об утверждении соответствующей Инструкции, не может свидетельствовать о существовании Закона Украины, которым предусмотрен порядок ношения холодного оружия как такого. А согласно ч.4 ст.17 УПК Украины все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в пользу этого лица".

Отметим, что в данном конкретном случае дело действительно было весьма сомнительным и попахивало элементарной "подставой", которую полицейские организовали против художника.

Но мотивировка решения суда, где упор делается на отсутствие закона, безусловно, очень интересный прецедент.

Тем более, что он не единственный.

Нет закона - нет наказания

13 февраля этого года судья Омельченко из Киево-Святошинского суда Киевской области оправдал по "оружейной статье" жителя Киевской области, указав в приговоре, что в день составления обвинительного акта Верховной Радой не принят закон,который бы устанавливал порядок обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами.

В этом деле счастливчиком оказался некий Кирилл Здрилюк. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК Украины - в незаконном приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Аналогичный оправдательный приговор вынес 15 ноября 2017 года судья Товстолужский из Валковского суда Харьковщины. Был по тем же мотивам ("из-за отсутствия закона,определяющего обращение холодного оружия") оправдан мужчина, который даже ранее был судим, но судимости со временем считались погашенными.

Он обвинялся в том, что он, "имея прямой умысел на сбыт холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, 11 декабря 2016 года, находясь по месту своего проживания с помощью планшета «Lenovo», разместил на интернет-сайте "Оlx.ua" объявление о продаже имеющегося у него штыка, который является русским штыком образца 1891/1930 годов к винтовкам "Мосина", образца 1891/1930 годов и относится к категории военного холодного оружия колющего действия, изготовленный заводским способом".

Адвокаты уже активно используют факт отсутствия закона в своей позиции по защите клиента.

Причем этот правовой постулат даже подтвержден выводами ученых.

К примеру адвокат Николай Ореховский на свой запрос получил в январе 2017 года правовое заключение профессора Прикарпатского университета имени Стефаника, доктора юридических наук Павла Фриса, который, проанализировав законодательство, пришел к выводу, что уголовной ответственности за незаконное оружие по ст. 263 УК Украины быть не может из-за отсутствия соответствующего закона.

Отметим, что с политической точки зрения его принятие выглядит маловероятным, так как в обществе идет серьезная дискуссия относительно легализации права ношения оружия. Копья ломаются очень жестко. Наверняка, если Рада захочет принять соответствующий закон, это вызовет массовые акции в поддержку легализации.

Поэтому власти, которые не хотят идти по этому пути, чтоб не усугублять и без того плачевную ситуации со стрельбой и подрывами гранат по всей стране, настроены вообще не поднимать вопрос о принятии закона.