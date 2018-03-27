Трагедия "Зимней вишни"

Весь мир вчера с ужасом следил за ликвидацией пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово. И за тем, как с каждым часом росло количество жертв трагедии. От первых известий о семи жертвах до итоговой цифры в 64 погибших. В том числе – дети, праздновавшие начало каникул.

Несмотря на бушующую в международных отношениях холодную войну, соболезнования россиянам выразили политики всего мира – от Меркель до лидера КНР Си Цзинпиня. Что касается Украины, единственным представителем власти, высказавшимся на эту тему, оказалась первый вице-спикер Геращенко. Три главных представителя власти – президент, спикер и премьер – промолчали.

В отличие от "вождей", обычные украинцы равнодушными к трагедии не остались – вчера к российскому генконсульству несли цветы и игрушки. Киевляне понимали, что гибель мирных людей – а тем более детей – не имеет отношения к политике.

Кроме того, очень много вчера было сказано о том, что отечественные торгово-развлекательные центры – такие же ловушки для украинцев, какой стала "Зимняя вишня" для россиян. И потому есть надежда, что, хотя бы на примере российской трагедии, украинская власть сделает правильные выводы.

Дипломаты возвращаются в Россию

Главная политическая новость мира вчера тоже была связана с Россией. Точнее, это была целая серия новостей – о высылке российских дипломатов из США, Канады и стран Евросоюза. Все они таким образом проявили солидарность с британским правительством, которое выслало российских дипломатов из-за подозрений о причастности Москвы к покушению на бывшего офицера ГРУ Скрипаля в Солсбери.

Украинская власть в этой ситуации, естественно, не осталась в стороне и тоже заявила о высылке 13 диппредставителей РФ. Больше выслали только Штаты – сразу 60 человек, большинство же европейских государств, принявших участие в акции солидарности, ограничились символической отправкой в Россию от одного до четырех человек.

Больше того, эта акция солидарности расколола сам Евросоюз: в ней приняли участие 14 государств из 28-ми. Причем, хотя все ведущие страны ЕС поучаствовали в акции, от нее отказались Венгрия, Румыния, Болгария и ряд других государств, которые обычно следуют за франко-германским дуэтом. Кроме того, воздержалась от высылки и Австрийская республика.

В целом же следует отметить, что холодная война стала еще холоднее. Но основная проблема в том, что международная акция по высылке российских дипломатов основана все на тех же предположениях, что к покушению Скрипаля причастна Россия, – предположениях без доказательств. Причем вполне может оказаться, что Москва на самом деле не причем, – но обострение международной обстановки уже назад не отмотаешь.

Голодовка Савченко: первые последствия

Украинское политическое поле вчера было пассивно, поэтому на первый план вышла тема Савченко, которую еще в пятницу "упаковали" в СИЗО на два месяца. Надежда – по аналогии с пребыванием в российском СИЗО – объявила голодовку, и теперь она превращается в проблему уже для украинских властей.

И вообще, хотя Савченко-2018 – это не Тимошенко-2012, проблемы в отношениях с Евросоюзом она все-таки доставит. Тем более, Надежда входит в делегацию Украины в ПАСЕ, а значит, в этой организации вопрос о ее аресте точно поднимут.

И дать вразумительный ответ на вопросы европейцев будет сложно. Поскольку это в Украине, где население четыре года усиленно обрабатывают пропагандой, кто-то может всерьез воспринять версию о взрыве купола, – за рубежом на такое только покрутят пальцем у виска. Причем в адрес обвинителей.

Пока Европа просто наблюдает. Но после месяца голодовки уже можно будет ждать заявлений. А еще через месяц – резолюций.

Тает лед, сходит асфальт

Главной внутренней новостью для большинства украинцев стала пришедшая под конец марта, пусть пока и скромно, весна. Что, безусловно, принесло немало радости. Но не только. Поскольку вместе со снегом с украинских дорог сошел асфальт.

Причем почти везде.

Дороги в Украине всегда были проблемой, но пожалуй еще никогда – такой массовой. И особенно прискорбно они выглядят на фоне того, что правительство уже третий год объявляет дорожное строительство локомотивом отечественной экономики, вкладывая в него миллиарды гривен.

Не менее прискорбно выглядят украинские дороги на фоне того, что власть проводит укрупнение больниц и школ, предлагая детям и больным добираться за десятки километров. По этим дорогам.

Нынешняя весна наглядно показала, что все планы власти – фикция. А деньги банально воруются. И если так выглядит локомотив отечественной экономики, то страшно представить, в каком состоянии ее задние вагоны.

Смерть Мавроди

Вчера на 63-м году жизни умер человек, ставший для постсоветского пространства одной из главных легенд 90-х, – Сергей Мавроди. И хотя принято говорить, что о мертвых либо хорошо, либо нечего, большинство украинцев вряд ли выражали искреннее сочувствие по поводу его смерти.

Хотя Украину "МММ" практически не зацепила, наша страна в первой половине 90-х находилась еще в едином информационном пространстве с Россией и потому знала Леню Голубкова даже лучше, чем Леонида Кравчука или Леонида Кучму.

История успеха простого русского мужика была из разряда историй первых мексиканских, бразильских и американских сериалов, но – ближе, потому что почти своя. История падения МММ стала для миллионов россиян первым серьезным уроком рыночной экономики и доказательством пословицы о "бесплатном сыре".

Собственно, несмотря на море негатива, связанного с именем Мавроди, пожалуй, главным итогом деятельности его МММ стало то, что все СНГ наглядно убедилось в том, что капитализм жесток, что нужно отвыкать от времен советских привычек, когда любые ценные бумаги гарантировались государством.

После этого и в России, и в Украине будет еще немало историй, связанных с лопнувшими банками, но больше не будет ни одной откровенной пирамиды. МММ был и будет в единственном числе – вместе с его автором Сергеем Мавроди.