Двадцать первый доклад Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в Украине на днях был опубликован на официальном сайте управления. Он охватывает период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года. За эти три месяца УВКПЧ задокументировало сотни случаев нарушения прав человека на территории Украины.

"Страна" уже коротко освещала основные тезисы этого доклада. Расскажем теперь о нем более подробно.





Источник: ohchr.org

УВКПЧ задокументировало 205 случаев нарушений и ущемлений права на жизнь, лишения свободы, насильственных исчезновений, пыток и жестокого обращения, сексуального насилия, нарушений права на справедливое судебное разбирательство, основных свобод, экономических и социальных прав. Причем правительство Украины несло ответственность за 38 таких случаев, а власти так называемых "ЛДНР" ответственны за 28 случаев.

Похищения людей спецслужбами

УВКПЧ зафиксировало случаи похищения людей, предположительно, представителями спецслужб. В четырех случаях, имевших место в сентябре-декабре 2017 года на подконтрольной Украине территории, жертвы были похищены группой лиц в масках, гражданской одежде или камуфляжной форме без знаков различия или эмблем, в общественном месте в дневное время.

Жертвы завязывали глаза или натягивали на голову мешок, надевали наручники и отвозили в незнакомое место (здание, подвал, гараж), где били, угрожали насилием (в частности, изнасилованием), имитировали казнь или насиловали, заставляя при этом признаться в сотрудничестве с ФСБ или т.н. "ЛДНР". Это продолжалось от нескольких часов до нескольких дней или недель.

В течение этого времени жертвы либо находились с завязанными глазами, либо их похитители закрывали свои лица. Затем жертву или переводили в СБУ или "отпускали" на улицу, где ее немедленно арестовывала СБУ. Такое задержание официально регистрировалось, уведомлялись родственники о задержании, а задержанному сообщали о подозрении и проводили допрос.

После перевода в официальное место содержания под стражей жертвы проходили медосмотр. Однако медики в трех случаях их не расспросили подробно о том, как они получили синяки и другие заметные травмы. В одном случае медицинские работники просто удовлетворились "объяснением", что задержанный получил травмы до ареста, "упав с дерева" или "лестницы", не ставя под сомнение правдоподобность этого заявления.

УВКПЧ нашло позитив: случаи содержания под стражей без связи с внешним миром и пыток были более распространены раньше, в 2014-2015 годах. Тогда в задержаниях часто были задействованы "добровольческие батальоны". А задержанные в конце 2016 года и в 2017 году в меньшей степени подвергались физическому насилию, чем в предыдущие периоды.

Пытки в СБУ

О пытках часто сообщали лица, которых держали под стражей в Харьковском СБУ, особенно в 2015 году. Применялись такие методы, как удушение противогазом, вывихи суставов, использование электрического тока и имитация казни. Задержанные не обеспечивались медицинской помощью, получали угрозы смерти и угрозы сексуального характера как в свой адрес, так и в адрес своих семей. Пытки обычно продолжалось до тех пор, пока задержанные не подписывали документы, в которых признавали свою вину.

Летом 2015 года УВКПЧ зафиксировало случаи восьми человек, задержанных и подвергнутых пыткам сотрудниками СБУ в Харькове.

Трое из них были арестованы отдельно друг от друга в мае 2015 года. На них надели наручники и пакеты на голову. Их отвезли в здание СБУ в Харькове, где их, каждого отдельно, допрашивали и пытали в течение нескольких часов. В частности, их душили с использованием противогаза, смещали суставы, применяли электрический ток и имитировали казни. Им также угрожали смертью и сексуальным насилием в отношении их семей.

Сотрудники СБУ заставили подписать заявления о "признании вины" и отказывали в доступе к бесплатному адвокату. После этого задержанных перевели в больницу, где врач отказался зафиксировать очевидные травмы.

В другом случае в мае 2015 года был задержан мужчина. По дороге к зданию СБУ в Харькове нарушители остановили автомобиль и применили к нему пытки электрическим током. Когда они добрались до здания СБУ, потерпевшего снова начали пытать, пока он не "признался" в планировании террористических актов.

Еще одна женщина была задержана в Краматорске в январе 2015 года группой мужчин в масках и камуфляже без знаков отличия. Ее привезли с завязанными глазами в подвал здания Краматорского СБУ и заставили написать "признание", которое ей продиктовали. Ей угрожали, что ее несовершеннолетняя дочь будет подвергнута сексуальному насилию, и били по лицу.

Правонарушители заявляли: "Теперь мы привезем сюда твою дочь и будем развлекаться с ней, как с женщиной, пока ты не дашь нам показания, в которых мы нуждаемся!" и "Мы привезем ваших детей в военный аэропорт и передадим их военнослужащим для развлечений!". Затем ее приковали наручниками к трубе на ночь, в течение которой она слышала, как в соседней комнате кричал задержанный мужчина. В течение следующих 24 часов ее подвергали ударам током, изнасилованию и ожогам на ноге.

Источник: ohchr.org

Она была вынуждена "признаться" на видео в том, что была членом вооруженных групп в "Донецкой народной республике".

Члены вооруженных формирований подвергались большему насилию, чем другие. Например, в мае 2015 года вооруженные лица в масках напали на бывшего члена вооруженной группы "ЛНР". Они надели на него мешок и наручники, били его ногами, допрашивая, и требовали, чтобы он признался в совершении преступлений и сокрытии оружия. В результате у потерпевшего было сильное кровотечение из головы, рук и ног. Во время того, как его перевозили в СБУ в г. Киеве, его резали ножом и угрожали убить, если он не будет сотрудничать. В здании СБУ он был вынужден записать "признание" на видео на украинском и русском языках. Затем он был переведен в СБУ в Харькове, где ему был предоставлен доступ к адвокату. Затем его перевели в СИЗО г. Харькова, где, несмотря на то, что он был осмотрен врачом, медицинская помощь ему не предоставлялась около недели.

Пытки в "МГБ"

УВКПЧ задокументировало свидетельства о пытках задержанных и в "ЛДНР". Там в течение начального периода содержания под стражей - не менее одного месяца - каждое лицо держали без связи с внешним миром, отказывали в доступе к адвокату и не позволяли общаться с родственниками. В течение этого времени в большинстве задокументированных случаев задержанные находились или в подвалах зданий "МГБ", или в помещениях, как правило, не предназначенных для содержания под стражей, и их регулярно водили к "сотрудникам МГБ" на допросы.

На территории контролируемой "ДНР" задержанные гражданские лица находятся преимущественно в следующих местах:

- в подвале здания "МГБ" на ул. Шевченко, 26 в Донецке;

- в Донецком городском СИЗО;

- в неофициальном месте содержания под стражей "Изоляция" на ул. Светлого Пути, 3;

- в изоляторе временного содержания ("ИВС") в Донецке;

- в исправительной колонии № 32 в Макеевке.

На территории контролируемой "ЛНР" гражданских лиц, согласно сообщениям, содержат под стражей в здании "МГБ" в Луганске, Луганском СИЗО и "комендатурах" Луганска и Стаханова.

Украинских военнослужащих в Донецке и его окрестностях держали преимущественно в подвалах бывшего здания СБУ на ул. Щорса, 62; в здании "МГБ" на ул. Шевченко, ул. Артема, 7 и ул. Молодежной, 14, а также на казачьей базе на ул. Майской, 25. Впоследствии большинство их перевели в Макеевскую исправительную колонию № 97.

В Луганской области их держали в подвале здания "МГБ" в Луганске, СИЗО № 1 и "комендатуре" Луганска. Опрашиваемые не смогли конкретно назвать другие места, где их держали под стражей непродолжительное время, как, например, подвал в Первомайске.

Допросы, часто с пытками, проводились в зданиях "МГБ" в Донецке и Луганске и в изоляторе "МГБ" "Изоляция" в Донецке.

Задержанным часто надевали мешок на голову или завязывали глаза, надевали наручники и (или) привязывали к стулу. Во всех задокументированных случаях "сотрудники МГБ" угрожали задержанным или их родственникам тяжким физическим насилием или изнасилованием, если они отказывались "сотрудничать". Такие угрозы обычно сопровождались ударами по голове или телу, заставляя жертв верить в то, что такая опасность неизбежна и вероятна.

Опрошенные жертвы упоминали, в частности, такие угрозы: "Мы посадим тебя в бассейн с хлоркой", "Я отрежу тебе ногу и оставлю навсегда в подвале МГБ", "Пошлем тебя на передовую", "Ты не хочешь стать инвалидом, правда?", "Пойду возьму дрель и просверлю тебе ноги", "У нас три главных направления: угрожать, пугать, предотвращать доступ", "Мы вернем тебя в камеру и возьмемся за твою жену", "Все, что было до сих пор - только цветочки. Тебя посадят в камеру с голубыми, где тебя изнасилуют [выражение, использованное на русском языке, "тебя опустят", на тюремном жаргоне означает угрозу избиения, изнасилования и справления нужды на человека]", "они угрожали привести мою жену, пытать ее на столе [электрическим током], бросить ее в соседнюю камеру, насиловать, а меня заставить слушать, как она кричит".

В 15 из 20 задокументированных случаев во время допросов применялось физическое насилие, равносильное пыткам, пока задержанный не "признавался" и не писал "показания" против самого себя, подписывал такие "показания" и (или) его "показания" записывались на видеокамеру. Наиболее распространенными методами пытки были имитация казни, воздействие электрическим током, избиение и удушение путем надевания на голову мешка .

Имитация казни была очень распространенной и часто повторялась. Вот некоторые примеры из рассказов жертв:

- "Я стоял лицом к стене, а охранники стреляли над моей головой. Я испугался до смерти";

- "Кто - то наклонился и сказал: ты должен запомнить этот звук на всю оставшуюся жизнь. - Затем я услышал, как щелкнул затвор и два человека сказали: "Подожди, а если патрон боевой? - Не уверен, боевой он или холостой". - Затем раздался выстрел в мою сторону";

- "Меня вывели на улицу с пластиковым пакетом на голове и приказали молиться. Затем я услышал, как заряжают винтовку. Затем они сказали, что передумали. На следующий день меня положили в гроб и сказали готовиться к смерти, после чего я услышал, как кто-то забивает его. Примерно через час я осмелился открыть его и был за это избит".

Электрошок применялся в области шеи, ушей, ног, рук и половых органов. Например, задержанная женщина описала один из вечеров в месте содержания под стражей "Изоляция" так: "Однажды в комнату вошли несколько мужчин. Они надели мне на голову мешок и втолкнули в другую комнату. Там меня положили на металлический стол лицом вниз и связали клейкой лентой. С меня сняли носки, кто-то подсоединил провода к пальцам ног и включил электричество. Все тело охватила нестерпимая боль. Они требовали, чтобы я призналась в сотрудничестве с некоторыми людьми из контролируемой Правительством стороны. Меня пытали электрическим током дважды".

Другое лицо, содержавшееся в "Изоляции", сообщило: "Много раз моих сокамерников куда-то выводили, пытали электричеством и возвращали с ожогами на ушах, пальцах и гениталиях".

Задержанный из Луганска рассказал: "Они подключали один провод к наручникам, а другой - к частям тела, например, к носу, ушам или гениталиям".

Задержанных били руками и предметами по всем частям тела, например, по голове книгой или по подошвам ног, наступали на босые пальцы ног, били в грудь, вызывая затруднение дыхания.

Удушение продолжали почти до потери сознания или конвульсий. Например, как сообщил один из людей, которого держали под стражей в Луганске, он видел, как "человека заставили одеть противогаз и закрыли отверстие для воздуха, из-за чего он начал задыхаться".

Жертвы среди мирного населения

УВКПЧ приводит статистику количества жертв конфликта на Донбассе среди мирного населения. За отчетный период наблюдатели насчитали 73 жертвы среди гражданского населения - 12 погибших и 61 раненый. Погибли 11 мужчин и 1 женщина, ранены 31 мужчина, 24 женщины, 4 девочки и 2 мальчика.

Источник: ohchr.org

Это на 16% меньше, чем в предыдущем отчетном периоде, когда было 87 жертв среди гражданского населения (15 погибших и 72 раненых).

3 ранения были вызваны минами-ловушками, а 23 жертвы (9 погибших и 14 раненых) - неосторожным обращением со взрывоопасными пережитками войны (ВПВ), преимущественно с ручными гранатами.

35 жертв (2 погибших и 33 раненых) были зафиксированы на территории, контролируемой "ЛДНР", и они, по мнению УВКПЧ, вероятно, могут быть отнесены к сфере ответственности украинского правительства.

12 жертв среди гражданского населения (1 погибший и 11 раненых) были зафиксированы на территории, контролируемой украинским правительством. УВКПЧ считает, что за это, вероятно, отвечают вооруженные группы "ЛДНР".

УВКПЧ не смогло установить какая сторона может нести ответственность в отношении других 26 жертв среди гражданского населения.

Однако в результате обстрелов число жертв увеличилось на 67 %. Огонь из стрелкового оружия стал причиной 7 жертв среди гражданского населения (1 погибший и 6 раненых). А 40 жертв (2 погибших и 38 раненых) появились в результате обстрелов из разных систем оружия - в частности, минометов, гаубиц и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Источник: ohchr.org

УВКПЧ указывает, что стороны конфликта на Донбассе продолжали использовать оружие неизбирательного и (или) взрывного действия с широким радиусом поражения, в частности РСЗО, в районах, населенных и используемых гражданскими лицами. Это может свидетельствовать о нарушении международного гуманитарного права, в частности, запрета неизбирательных нападений и обязательства принимать все возможные меры, чтобы избежать потерь среди гражданского населения и нанесения ущерба гражданским объектам.

Например, 18 декабря были обстреляны центральные районы Новолуганского - поселка, расположенного на контролируемой украинским правительством территории с населением около 3500 человек. В результате обстрела были ранены восемь гражданских лиц и многие гражданские дома получили повреждения.

По меньшей мере, два снаряда разорвались в нескольких метрах от школы, а третий во внутреннем дворе школы, где находилось 20 детей. Еще один снаряд попал в детский садик, который в тот момент был пустым.

Оба учреждения расположены в 120 метрах от общежития, используемого Вооруженными Силами Украины. Это усиливает беспокойство по поводу расположения военных целей вблизи гражданских объектов.

Расследования преступлений против мирного населения

УВКПЧ сообщило о наличии сдвигов в нескольких расследованиях в отношении государственных органов, которые ответственны за различные нарушения прав человека. В докладе приведены УВКПЧ следующие примеры:

- военные прокуратуры Харьковского и Мариупольского гарнизонов проводят расследование незаконных арестов, содержания под стражей и применения сотрудниками СБУ незаконных методов ведения допроса;

- Сватовский районный суд Луганской области рассматривает дело четырех солдат ВСУ по обвинению в похищении и убийстве гражданского лица в июне 2014 года в Кременском районе Луганской области;

- в Красноармейском районном суде Донецкой области продолжаются слушания по делу пятерых бывших членов добровольческого батальона "Донбасс", трех членов батальона "Днепр-1 " и трех членов "Правого сектора" о преступлениях, совершенных против гражданских лиц в 2014-2015 годах и в начале 2016 года;

- офицер СБУ, обвиняемый в избиении до смерти жителя Авдеевки в марте 2017 года, находится под судом в Дружковском городском суде Донецкой области;

- в Изюмском районном суде Харьковской области подходит к концу судебный процесс над двумя сотрудниками СБУ, обвиняемыми смерти гражданского лица, арестованного на контрольно-пропускном пункте, путем пыток и необеспечения получения им срочной медицинской помощи в ноябре 2014 года.

Однако УВКПЧ отметило, что некоторые случаи, произошедшие на ранних этапах конфликта, до сих пор не расследованы или расследованы не должным образом.

Например, в случае Романа Постоленко, убитого пограничниками мирного жителя, всем вероятным виновникам был предоставлен статус свидетелей, из-за чего семья жертвы не смогла получить компенсацию или возмещение. УВКПЧ отмечает, что дело дважды закрывал прокурор и открывал повторно суд, что демонстрирует нежелание расследовать это убийство как преступление, совершенное государственными субъектами.

Уничтожение военными гражданского имущества и грабежи

На пятый год конфликта на Донбассе не достигнут прогресс во внедрении механизма компенсации за имущество, разрушенное или поврежденное в ходе конфликта. Это остается одной из насущных нерешенных социально-экономических проблем, ставших следствием конфликта. Такой механизм будет играть решающую роль для мира, стабильности и примирения.

Хотя в нескольких судебных решениях суд признал право некоторых владельцев имущества на компенсацию по гражданским делам, возбужденным против украинского правительства, время, предписанное для выполнения этих решений, еще не истекло. Поэтому по состоянию на 15 февраля 2018 года компенсации не были выплачены.

"Страна" уже сообщала о том, что украинские суды удовлетворяют иски на миллионы за разрушенные дома беженцев из зоны АТО.

УВКПЧ отмечает, что из-за большого количества поврежденных и разрушенных домов и расходов, связанных с подачей жалоб, не все пострадавшие смогут подать исковые заявления в суд. УВКПЧ отмечает также, что проблема стала еще более насущной из-за трехлетнего срока исковой давности по гражданским делам. Таким образом, в 2018 году владельцы, имущество которых было повреждено или разрушено в 2014-2015 годах, могут потерять одну из возможностей на обращение за реституцией или компенсацией.

Кроме того, УВКПЧ задокументировало случаи, когда Вооруженные Силы Украины длительное время использовали жилье гражданских лиц, иногда без согласия владельцев, и оставляли эту недвижимость в поврежденном состоянии. Использование жилья гражданских лиц сторонами конфликта повышает риск превращения этих домов в ходе боевых действий в мишени и возникновения угрозы жизни гражданского населения. Этот фактор способствует также принудительному перемещению гражданских лиц и препятствует их возвращению.

В селах, расположенных вблизи от линии соприкосновения, УВКПЧ задокументировала случаи ограбления частных домов и неэффективное и (или) затянутое расследование. Особенно в тех ситуациях, когда вероятными правонарушителями являются военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало случаи неэффективного рассмотрения жалоб, поданных на военнослужащих ВСУ, об ограблении домов гражданского населения в Горском, Крякивке, Первомайском, Песках и Жованке. Была также получена информация об ограблении жилья в Новоселовке Второй, Сизом и Верхнеторецком. Большинство случаев краж и нанесения ущерба жилью гражданских лиц, задокументированных УВКПЧ, имело место на территории, контролируемой украинским правительством. Но вероятно, что аналогичные действия совершаются и на территории, контролируемой вооруженными группами, но они не разглашаются из-за опасений жертв относительно своей безопасности.

Плохие условия на пунктах пропуска

УВКПЧ сообщает, что ежедневно в пяти официальных пунктах пропуска на линии соприкосновения регистрируется в среднем 35 тыс. случаев пересечения. В ноябре 2017 года было зарегистрировано 1,042 млн. пересечений, в декабре - 1,089 млн, в январе 2018 года - 748 тыс., в первой половине февраля - 670 тыс. пересечений.

Падение количества пересечений в январе можно объяснить новогодними и православными рождественскими праздниками, что наблюдалось и в предыдущие годы:

Источник: ohchr.org

Базовая инфраструктура и услуги, имеющиеся в пунктах пересечения, были недостаточными для того количества людей, которое ежедневно пересекало линию соприкосновения.

В пунктах пропуска образовывались длинные очереди, и людям приходилось находиться в опасных условиях - из-за минированных окрестностей, обстрелов вблизи пунктов пропуска, при минусовой температуре, без надлежащего доступа к необходимым местам санитарных и медицинских услуг. Из-за длинных очередей гражданским лицам порой приходится оставаться в таких условия в течении долгого времени, иногда до 10 часов.

Условия в пунктах пропуска усугубляют положение людей с инвалидностью и пожилых. Они, как правило, составляют значительную часть тех, кто пересекает линию соприкосновения.

На единственном маршруте пересечения во всей Луганской области маневрирование вверх и вниз по крутым пандусам остается сложной задачей для лиц с инвалидностью, пожилых людей и семей с детьми. Для того, чтобы пересечь пандусы между "нулевыми" блокпостами (примерно 500 метров), лицам с инвалидностью приходится обращаться за помощью к посторонним лицам. Лица с инвалидностью платили деньги за то, чтобы их довезли на тележках для вещей.

В местах пересечения линии соприкосновения в Донецкой области пешеходам запрещается пересекать линию соприкосновения между "нулевыми" блокпостами. Там есть автобусы, но для инвалидных колясок они не приспособлены. Поэтому лица с инвалидностью должны платить носильщикам и таксистам, чтобы пересечь линию соприкосновения.

Контрольные пункты въезда-выезда не имеют юридического статуса и не подчиняются единому государственному органу, который нес бы ответственность за обеспечение надлежащего уровня инфраструктуры и услуг. В конце октября 2017 года премьер-министр Украины поручил военно-гражданским администрациям Луганской и Донецкой областей передать имущество определенным коммунальным предприятиям, на которые была возложена задача поддерживать достойные условия на КПВВ. Но это распоряжение не выполнено.

Также не решается проблема пропусков. Временный порядок от 14 апреля 2017 года, которым был бессрочно продлен срок действия пропусков на пересечение линии соприкосновения, так и не был реализован. Поэтому людям приходится подавать заявления на продление их электронных пропусков, что создает излишние затруднения, особенно для лиц, не имеющих доступа к компьютерам или интернету.

Тяжелые условия жителей прифронтовой зоны

Условия жизни примерно 600 тысяч гражданских лиц (их них 100 тысяч детей), проживающих вблизи от линии соприкосновения по обе стороны от нее, ухудшились из-за повреждения важных объектов гражданской инфраструктуры и частного жилья, ограничения свободы передвижения, недостаточного доступа к основным услугам, высокого уровня безработицы, отсутствия общественного транспорта и ухудшения экономической среды в целом.

Ограничение свободы передвижения еще больше изолировало жителей сел, расположенных вблизи от линии соприкосновения, что лишило их доступа к основным товарам, услугам образования, торговли, медицины и гуманитарной помощи, включая важнейшие медицинские и экстренные услуги.

Неизбирательные обстрелы, поражающие критически важные объекты водоснабжения и энергоснабжения, а также санитарные сооружения, продолжали подвергать сотрудников этих объектов опасности, ограничивать доступ к безопасной воде и подрывать работу системы отопления.

Донецкая фильтровальная станция, которая поставляет воду для 345 тысяч человек, живущих по обе стороны от линии соприкосновения, попадает под огонь чаще, чем другая инфраструктура. В течение отчетного периода 13 инцидентов по безопасности произошли в связи с обстрелами и использованием стрелкового оружия и легкого вооружения.

Нарушения прав переселенцев

В Украине зарегистрировано 1 492 851 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Из них 6 тысяч человек живут в 215 центрах коллективного проживания, расположенных по всей территории страны.

Условия проживания во многих из этих центров ненадлежащие. В частности, доступ к питьевой воде ограничен, существуют проблемы с безопасностью электропроводки, не решены вопросы законности пребывания, из-за чего ВПЛ рискуют быть выселенными.

Кроме этого, из-за низкого уровня доходов ВПЛ, споров о праве собственности на эти здания между различными государственными учреждениями и плохого взаимодействия между ВПЛ и местными органами власти накапливается задолженность по счетам за коммунальные услуги, что может привести к прекращению их предоставления.

Например, в отчетном периоде компания-поставщик электроэнергии из-за задолженности дважды прекращала электроснабжение санатория "Тетерев" (Житомирская область), в результате чего 188 ВПЛ (в том числе 88 детей) целые сутки оставались без электричества, воды и отопления. Вмешательство УВКПЧ обеспечило возобновление предоставления услуг, однако требуются долгосрочные решения.

Нарушение прав пенсионеров

Из-за политики украинского правительства, согласно которой выплата пенсий обусловлена регистрацией в качестве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пенсионеры, проживающие на неконтролируемой правительством территории, продолжали сталкиваться с ограничениями в получении своих пенсий.

УВКПЧ подчеркивает, что право на пенсию является и формой собственности, и видом социального страхования, и обеспечивается исключительно государством. Однако действующая система, ставящая право на пенсию в зависимость от регистрации в качестве ВПЛ, привела к значительному сокращению количества лиц, которые получают пенсию. В августе 2014 года на неконтролируемой территории было зарегистрировано 1,278 млн пенсионеров, по состоянию на январь 2016 года пенсии получали 956 тысяч человек, а по состоянию на ноябрь 2017 года - только 504,9 тысяч. Эти данные опубликовал сам Пенсионный фонд.

Порядок контроля и идентификации пенсионеров-ВПЛ был введен Постановлением Кабмина № 365 от 8 июня 2016 года. В этом отношении УВКПЧ приветствует недавние решения Верховного Суда, вынесенные в январе-феврале 2018 года, которыми признано недействительным прекращение выплаты пенсий в отдельных случаях, которое основывалось на постановлении Кабмина № 365.

УВКПЧ известно о 10 подобных постановлениях Верховного Суда. Верховный Суд подчеркнул, что выплата пенсий может прекращаться только на основании исчерпывающего перечня причин, предусмотренных в законе, юридическая сила которого выше постановления.

УВКПЧ приветствует также решение Киевского окружного административного суда от 14 декабря 2017 года, которым указанное постановление Кабмина признано незаконным и предусмотрена его отмена, и надеется, что это приведет к изменению в политике с тем, чтобы обеспечить равный доступ всех украинских пенсионеров к пенсиям. Однако это решение суда было обжаловано Кабинетом Министров.

Кроме того, 13 февраля 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление по жалобам, поданным семью гражданами Украины из Донецка, которым была приостановлена выплата пенсий. Речь идет о деле "Цезарь и другие против Украины". Заявители подали жалобы на невозможность обращения в суд в регионе, не контролируемом правительством, приостановление выплаты пенсий и дискриминацию по признаку места жительства.

Обмен пленными

27 декабря 2017 года правительство Украины освободило 233 человека, задержанных в связи с конфликтом, в обмен на освобождение 74 человек со стороны т. н. "ЛДНР". "Страна" рассказывала об этом обмене. Обеспечение освобождения и обмена заложников по принципу "всех на всех" предусмотрено в п.6 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей.

УВКПЧ опросило 64 из освобожденных лиц. Все опрошенные лица подвергались содержанию под стражей в нечеловеческих условиях, пыткам или жестокому обращению, сексуальному насилию, угрозам насилия и (или) нарушениям гарантий справедливого судебного разбирательства.

Юридические процедуры, применяемые правительством в рамках подготовки к освобождению, были небезупречны. 26 человек из числа выпущенных правительством заявили, что основная причина, по которой они согласились принять участие в освобождении, - это была единственная возможность освободиться из-за затяжных судебных разбирательств. А досудебное содержание под стражей применяется ко всем лицам, обвиняемым в принадлежности или связях с вооруженными группами.

При мониторинге судебных заседаний УВКПЧ зафиксировало, что некоторые задержанные проводили годы под стражей в ожидании суда, несмотря на отсутствие необходимости заключения под стражу.

Одновременное освобождение могло быть использовано для принуждения заключенных, которые не видели перспективы справедливого правосудия, признать себя виновными.

В период с 13 по 21 декабря 2017 года судами были осуждены по меньшей мере 39 лиц, в частности, по сделкам о признании вины и отзыву апелляций. УВКПЧ отметило всплеск сделок по признанию вины незадолго до того, как произошло одновременное освобождение. 18 человек, опрошенных УВКПЧ, заявили, что им были предложены сделки по признанию вины в обмен на то, что они будут включены в процесс одновременного освобождения. Не менее 26 человек, относительно которых судебные разбирательства длились больше года, были оперативно осуждены в течение двух недель до освобождения.

УВКПЧ делает вывод: если осуждение было предварительным условием для включения пленных в списки по освобождению, то они фактически были лишены доступа к правосудию.

Нападения на журналистов

УВКПЧ задокументировало 9 случаев физических нападений или применения силы к журналистам и сотрудникам СМИ, а также 10 нападений на отдельных лиц, мирные собрания и общественные мероприятия. Эти нападения были совершены или государственными субъектами, или членами крайне правых групп, действовавших безнаказанно.

В 5 случаях нападений пострадавшие и их адвокаты жаловались на затянутые и неэффективные расследования, указывая также на отсутствие прозрачности. И в 5 случаях нападения были совершены членами крайне правых групп, причем правоохранительные органы при этом присутствовали, но не прекратили незаконные действия.

УВКПЧ перечисляет следующие случаи нападения на журналистов:

1) Сотрудники СБУ напали на журналиста и оператора "Радио Свобода", которые пытались вести съемку у здания СБУ в Киеве. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 171 Уголовного кодекса Украины "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", однако четыре раза его закрывала. Каждый раз суд выносил решение о его повторном открытии.

2) 15 сентября 2017 года было совершено нападение на телевизионную группу "Радио Свобода", вероятно, сотрудником государственной охраны. Группа вела съемку возле места проведения брачной церемонии сына Генерального прокурора (об этом рассказывала "Страна"). Было возбуждено уголовное дело по ст. 345 -1 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении журналиста".

3) 24 октября 2017 года один журналист был избит, а два других подверглись нападению и были задержаны полицией, когда вели репортаж о процессе в Святошинском районном суде Киева. Тогда в полицию попал журналист "Страны" Кирилл Малышев. Было возбуждено уголовное дело по ст. 171 Уголовного кодекса.

4) 3 декабря 2017 года активисты крайне правой группы "Братство" Корчинского заблокировали бизнес-центр в Киеве, где находится телеканал NewsOne. В течение семи часов здание было полностью заблокировано мешками с песком, колючей проволокой и бочками. Об этом рассказывала "Страна". Полиция, присутствовала, но не вмешивалась. Было возбуждено уголовное дело по ст. 356 Уголовного кодекса "Самоуправство", которое было закрыто 1 февраля 2018 года.

5) 12 декабря 2017 года журналист телеканала NewsOne (речь идет о Руслане Коцабе - Прим.Ред.) был избит на одной из киевских улиц во время опроса граждан. Вероятный правонарушитель, принадлежавший к одной из крайне правых организаций, выложил информацию об этом нападении в Facebook.

6) 25 января 2018 года около 50 членов крайне правых групп ворвались в офис "Союза православных журналистов", связанного с Московским Патриархатом, оскорбили членов Союза и проверили информацию в их компьютерах. Полиция, присутствовавшая на месте происшествия, не вмешивалась. Группа С14 выложила видеозапись нападения своих членов на офис в Facebook.

7) 3 февраля 2018 года женщина-репортер была заблокирована членами крайне правой группы С14, которые допросили ее и угрожали ей. Присутствующие полицейские не вмешивались.

8) 8 февраля 2018 года офис медиахолдинга "Вести" (арендованный) был заблокирован и занят Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами под предлогом спора относительно права собственности. Как сообщалось, холдинг не получил предварительного уведомления, все оборудование, а также личные вещи его работников остались в офисе. О захвате офиса "Вестей" рассказывала "Страна".

9) 13 февраля члены крайне правой организации "Правый сектор" с применением силы выставили журналиста из зала суда в Одессе, назвав его "сепаратистом". Полиция, присутствовавшая в зале суда, не вмешалась. Уголовное дело было возбуждено по ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Всего за 2017 год, по данным Национального союза журналистов Украины, имело место 90 случаев физического насилия против работников СМИ.

В 14 случаях вероятными правонарушителями были государственные служащие, должностные лица органов государственной власти или парламентарии, а в 8 случаях участвовали, согласно утверждениям, сотрудники полиции или государственной охраны. Большинство инцидентов (29) произошли в Киевской области. Женщины-работницы СМИ становились объектом физического насилия в 24 случаях.

Отдельно УВКПЧ отметило отсутствие прогресса в расследовании убийств журналистов Олеся Бузины (16 апреля 2015 года) и Павла Шеремета (20 июля 2016 года). В случае Олеся Бузины одно расследование было завершено, и дело было передано в суд, однако 24 июня 2017 года было начато еще одно расследование с целью установления дополнительных подозреваемых. В случае Павла Шеремета подозреваемые не установлены вообще.

Как сообщала "Страна", глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что деятельность националистов из С14, партий "Свобода" и "Правый сектор", а также "национальных дружин" партии "Национальный корпус" угрожает свободе слова и выражения мнений в Украине.

Безнаказанность "Миротворца"

Еще УВКПЧ специально посвятил несколько пунктов своего доклада скандальному сайту "Миротворец". С августа 2014 года сайт открыто размещает личные данные тысяч людей, в том числе работников СМИ и активистов НПО, называя их сторонниками вооруженных групп и "терроризма".

Этот веб-портал позиционирует себя как "центр исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины, мира, человечества и международного правопорядка".

УВКПЧ отмечает также, что проект был представлен в 2015 году народным депутатом, который занимал должность советника Министра внутренних дел Украины (очевидно, речь идет об Антоне Геращенко - Прим.Ред.).

Национальная полиция сообщила об отсутствии прогресса в расследовании уголовного дела против сайта "Миротворец", открытому в отношении "препятствования законной профессиональной деятельности журналистов" и "нарушения неприкосновенности частной жизни". Уголовные дела в отношении "Миротворца" расследуются по ст. 171 и 182 Уголовного кодекса Украины.

УВКПЧ отмечает, что в ходе расследования уголовного дела вероятные правонарушители установлены не были, несмотря на то, что имеется открытая информация о руководителе этого центра. Руководитель "Миротворца" указан на самом сайте и широко цитируется в СМИ.

Тем временем, личные данные (в частности, домашние адреса и паспортные данные) продолжают публиковаться на сайте "Миротворец", что нарушает право на неприкосновенность частной жизни и презумпцию невиновности.

УВКПЧ приводит пример, когда государственный банк отказал в предоставлении услуг лицу на основании информации на сайте "Миротворец". Скорее всего, речь идет о "Приватбанке", "Страна" рассказывала об этом инциденте.

Украинские СМИ опубликовали письмо банка, в котором сказано, что на сайте "Миротворец" обнаружены "негативные сведения" о клиенте. Примечательно, что в письме утверждается, что "партнерами" "Миротворца" являются "СБУ, Генштаб ВС Украины, Государственная пограничная служба".

Нападения ультраправых на политических противников

УВКПЧ задокументировало 10 актов нетерпимости, в частности насилия, со стороны членов крайне правых групп. Эти акты совершались в отношении лиц, принадлежащих к социальным группам меньшинств, в отношении людей, придерживающихся альтернативных, особых социальных или политических мнений.

Задокументированы физические нападения на отдельных лиц, мирные собрания и общественные мероприятия. Нападавшие сочли, что там пропагандировались идеи и ценности, противоположные их собственным.

УВКПЧ провело интервью со Станиславом Сергиенко, левым активистом, на которого 20 апреля 2017 года члены крайне правых групп совершили физическое нападение из-за его политических взглядов. Вскоре после этого в YouTube была выложена видеозапись нападения, где было указано, в частности, что "таких людей, как он" терпеть не будут.

Полиция не хотела должным образом расследовать это дело, в частности было отложено проведение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего, у него не хотели принимать доказательства и дважды заменили следователя. А 19 января 2018 года лидер ультраправой группировки С14 выложил в Facebook видео, на котором признал, что его группа причастна к этому нападению.

7 февраля группа людей напала на двух членов Коммунистической партии Украины и Антифашистского комитета Украины и отобрала у них политические материалы (стикеры с призывом "противостоять нацистской оккупации" и надписью по увековечению памяти жертвы насилия в Одессе 2 мая 2014 года). В результате нападения потерпевшим были нанесены телесные повреждения, в том числе сотрясение мозга. Кроме того, жертвам угрожали смертью.

Примерно через два часа после нападения руководитель киевской ячейки "Национального корпуса" разместил в Facebook видеозапись нападения, признав причастность к нему этой организации.

По состоянию на 15 февраля потерпевшие не имели информации о том, начато ли следствие по уголовному делу и назначен ли следователь; кроме того, несмотря на требования пострадавших, не была назначена судебно-медицинская экспертиза. А полиция неофициально призвала потерпевшего воздержаться от участия в любых мероприятиях Антифашистского комитета Украины.

22 декабря заседание Гендерного клуба, организованное студентами Национального педагогического университета, было сорвано группой людей в балаклавах, которые напали на участников с применением перечного аэрозоля, в результате чего трем пострадавшим были нанесены химические ожоги. УВКПЧ получило информацию о том, что полиция не начала расследование нападения из-за незначительности повреждений, нанесенных потерпевшим.

Предыдущие заседания Гендерного клуба тоже были сорваны членами крайне правых групп, таких как "Традиции и порядок".

19 января акция, посвященная памяти активистов-правозащитников Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, была сорвана членами организаций С14, "Сокол" и "Традиции и порядок". Полиция не приняла надлежащих мер для обеспечения безопасности участников, несмотря на специальное обращение Уполномоченного по правам человека, и проигнорировала требования организаторов оградить их от агрессивных протестующих.

Более того, полиция безосновательно задерживала участников акции, тогда как ни один из участников контрдемонстрации не был задержан.

Во время нападения на акцию памяти активистов-правозащитников на соседней улице было совершено нападение на британского туриста, в результате чего он получил серьезные повреждения лица и головы. По его мнению, он стал мишенью экстремистов из -за своей "нестандартной внешности".

Еще УВКПЧ наблюдает за делом о многочисленных нападениях на члена ЛГБТ-сообщества в октябре 2017 года в Киеве и Виннице со стороны членов Радикальной партии. Несмотря на настойчивые попытки потерпевшего подать жалобы в полицию и потребовать соответствующих действий, его травмы не были зафиксированы, а расследование не ведется. В ноябре он пожаловался в прокуратуру на отсутствие расследования, однако его жалоба была направлена в то же подразделение полиции, на которое он жаловался.

28 января 2018 года военизированное формирование "Национальные дружины" провело марш в центре Киева, во время которого они дали "присягу" "защищать" нацию, когда власть "не может или не будет это делать". УВКПЧ с беспокойством отмечает крайнюю правую идеологию этой группы, публичное провозглашение ею намерения прибегать к насилию, когда сочтет это нужным, и ее связи с политической партией "Национальный корпус". Распространение крайних идеологий пропагандирует дискриминацию и нетерпимость и угрожает конституционной демократии и верховенству права.

По мнению УВКПЧ, существует специальное отношение к уличным бандитам ("титушкам"), в результате чего жертвам их преступлений отказывается в правосудии. УВКПЧ приводит пример, когда Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи главаря банды "титушек" Крысина под домашний арест.

Преследования православной церкви

Также в отчетном периоде началась кампания нетерпимости против Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата, УПЦ МП), возглавляемая крайне правой группой С14. Она охарактеризирована в докладе УВКПЧ как "правая группа, пропагандирующая национализм и нетерпимость к лицам, которые придерживаются альтернативных, особых социальных или политических взглядов".

8 января 2018 года несколько десятков членов С14 заблокировали вход и дорогу в Киево-Печерскую лавру, протестуя против отказа священников проводить службы для почтения памяти погибших украинских военных и гражданских лиц, которые не были крещены в УПЦ (МП). Члены С14 вели себя агрессивно, подстрекая к насилию и физически угрожая лицам, которые выражали противоположные взгляды. Хотя этот инцидент длился более часа, правоохранительные органы не вмешались. В тот же день С14 объявила в социальных сетях, что эта акция является лишь началом кампании протеста, и пригрозила провести дальнейшие, более масштабные "протесты" во многих местах.

После этого, 25 января, С14 и другие крайне правые группы ворвались в офис информационного сайта Союза православных журналистов, который публикует информацию о УПЦ (МП). На видео, выложенном на странице С14 в Fасеbоок, видно, как ее члены ищут в помещении "антиукраинские документы", оскорбляя журналистов и угрожая им. Они покинули помещение, когда прибыла полиция, забрав личное имущество.

Кроме того, было совершено две попытки поджога Десятинной церкви в Киеве и церкви Святого Владимира во Львове, принадлежащих УПЦ (МП). УВКПЧ обеспокоено тем, что правоохранительные органы не приняли эффективных мер для предупреждения таких действий, их тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности.

25 января в Киеве два человека были арестованы полицией за нападение на Десятинную церковь с целью поджога, а 3 февраля С14 и другие крайне правые группы провели демонстрацию в поддержку обвиняемых, требуя сноса этой церкви.

28 января члены партии "Свобода" попытались сорвать богослужение в церкви святого Владимира во Львове, а 3 февраля церковь сильно пострадала при попытке поджога.

Отсутствие прогресса в расследованиях убийств на Майдане и "дела 2 мая"

УВКПЧ отметило отсутствие прогресса в расследованиях убийств протестующих на Майдане и актов насилия 2 мая 2014 года в Одессе. Нежелание эффективно расследовать отмечено как в правоохранительных органах, так и на политическом уровне.

УВКПЧ отметило сдвиги в расследовании убийства 13 сотрудников правоохранительных органов во время протестов на Майдане. Почти через 4 года после убийств Генпрокуратура сообщила, что лишь одному лицу были выдвинуты обвинения в связи с убийством двух сотрудников правоохранительных органов и ранением третьего.

Что касается "дела 2 мая", то УВКПЧ указало, что следствие и суды, как и раньше, носят односторонний характер. Двое оправданных члена групп сторонников федерализации были сразу же повторно арестованы 18 сентября 2017 года, и оставались под стражей по новым обвинениям.

В определении от 18 октября 2017 года апелляционного суда Одесской области говорится, что одному из обвиняемых не был предоставлен доступ к нанятому им адвокату. Суд дал поручение прокурору возбудить уголовное расследование по данному факту. Однако прокурор отказался сделать это.

УВКПЧ отметило отсутствие прогресса в расследовании давления на судей, которые рассматривают дела о массовых беспорядках, спровоцированными "проукраинскими" активистами. И это несмотря на то, что потерпевшие или свидетели опознали некоторых из возможных виновников.

Так, Малиновское районное управление полиции Одессы сообщило УВКПЧ, что расследование уголовного дела по факту давления на судей Малиновского районного суда Одессы 30 ноября 2015 года и нападений на адвоката 18 июля 2016 года и 12 мая 2017 года продолжается, а расследование уголовных дел по факту давления на судей апелляционного суда Одесской области 7 июня 2016 года закрыто за отсутствием состава преступления.

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН не увидели прогресса в расследовании расстрелов на Майдане и трагедии 2 мая в Одессе.

Дело Нели Штепы

УВКПЧ продолжало следить за рассмотрением дел, где на судебную власть осуществлялось давление. Наиболее вопиющим примером УВКПЧ посчитало дело против Нели Штепы, бывшего мэра Славянска.

Во время мониторинга судебного процесса над ней УВКПЧ заметило запугивание и давление на судей со стороны правоохранительных органов, а также крайне правых групп. Как следствие, судьи харьковских судов неохотно рассматривали это дело, и как минимум 19 судей под давлением прокуратуры взяли самоотводы, были дисквалифицированны или уволены, взяли отпуски по болезни или уходом за ребенком или завершили работу на посту судьи.

В январе 2018 года судебный процесс над Нелей Штепой был остановлен, так как несколько судей Ленинского районного суда Харькова взяли самоотвод. Дело было передано в Октябрьский районный суд Харькова на четвертое повторное слушание. Это вызывает серьезное беспокойство УВКПЧ по поводу нарушения права на суд без неоправданной задержки.

Дело Сергея Юдаева

Еще в докладе УВКПЧ отдельно упомянуто дело харьковчанина Сергея Юдаева. Он был обвинен в массовых беспорядках и хулиганстве в связи с вероятным участием в захвате облгосадминистрации 6-7 апреля 2014 года. Несмотря на незначительную тяжесть обвинений, его держали под стражей в течение 3,5 лет, с мая 2014 года.

Фото: atn.ua

Согласно приговору Киевского районного суда Харькова от 6 ноября 2017 года Сергей Юдаев был освобожден по амнистии в зале суда.

УВКПЧ задокументировало, что после этого четыре сотрудника полиции были подвергнуты преследованиям со стороны СБУ за то, что позволили Сергею Юдаеву покинуть здание суда после его освобождения. Начальник конвоя был уволен со службы за то, что он не помешал освобождению Юдаева, а еще два сотрудника, которые были в конвое, получили служебные взыскания. Кроме того, сотрудник, сопровождавший Юдаева из зала суда, был обвинен в "злоупотреблении полномочиями" и взят под стражу.

Власти планировали сразу же предъявить Юдаеву новые обвинения, что позволило бы требовать продления срока предварительного содержания под стражей. Однако впоследствии ему удалось покинуть территорию Украины.

Ситуация в Крыму

УВКПЧ наблюдало также за ситуацией в Крыму. Поскольку у миссии отсутствовал доступ на полуостров, все свои выводы ооновцы сделали дистанционно, с материковой части Украины.

Миссия считает, что на полуострове есть три основные проблемы:

ограничены основополагающие свободы, от чего несоразмерно сильно страдает крымско-татарская община;

принудительный призыв крымчан мужского пола на службу в вооруженных силах Российской Федерации;

резкое (с 2014 года – на 97 %) сокращение количества учащихся, получающих образование на украинском языке.

УВКПЧ отмечает, что в течение отчетного периода 78 крымских татар и двое мусульман были оштрафованы за проведение одиночных пикетов. На них были наложены административные штрафы в размере от 10.000 до 15.000 руб. (165-250 долл. США). Правда, эти два решения затем были отменены в апелляционном порядке.

Относительно призыва крымчан в Вооруженные силы РФ УВКПЧ сообщает, что в двух призывных кампаниях 2017 года на военную службу призвали не менее 4,8 тысяч мужчин. А крымские суды начали рассматривать дела по обвинению в уклонении от призыва. В 2017 году были обвинены по крайней мере 7 человек, дела которых слушались крымскими судами по обвинению по ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от призыва на военную службу).

УВКПЧ сообщает о двух обвинительных приговорах, по которым двое крымских жителей были приговорены к уплате штрафа в размере 25 тысяч рублей (около 430 долл. США) каждый.

Что касается проблемы языка обучения, то в текущем учебном году 318 учеников (0,2 % детей, посещающих общеобразовательные школы Крыма) обучались на украинском языке. Эти 318 учеников получают образование в 9 классах единственной украиноязычной школы и в 7 русскоязычных школах с 13 классами с украинским языком преподавания.

УВКПЧ считает главными причинами такого уменьшения доминирование российской культурной среды, выезд тысяч проукраинских жителей Крыма, а также давление со стороны некоторых учителей и администраций школ в отношении прекращения преподавания на украинском языке.

А на крымскотатарском языке получают образование около 5,6 тысяч учеников (3 % учащихся, посещающих общеобразовательные школы), причем эта цифра за последние годы оставалась стабильной:



Источник: ohchr.org

Кроме того, в рамках внешкольных мероприятий или как курс по выбору крымскотатарский язык изучают 21,6 тысяч учащихся, что на 12 % больше, чем в 2016/2017 учебном году.

В этой связи УВКПЧ сообщает, что 28 декабря российские власти разослали муниципалитетам через Министерство образования, науки и молодежи Крыма "Дорожную карту по выбору языка обучения". Этот документ устанавливает механизм, который позволяет родителям требовать, чтобы их дети получали образование на родном языке. В частности, руководство школ должно информировать родителей об их праве выбирать язык обучения, о возможностях обучения на других языках, кроме русского, и о наличии соответствующих педагогов.

УВКПЧ приветствует этот шаг, потенциально способный расширить доступ к образованию на родном языке, при условии эффективной реализации этого документа в общеобразовательных школах.

Нарушения прав крымчан на территории Украины

УВКПЧ отметило "устойчивую тенденцию" к ограничению доступа крымчан к некоторым государственным услугам на материковой части Украины, в частности к банковским услугам.

В ноябре 2014 года Национальный банк Украины постановил, что для целей банковских операций лица, постоянно проживающие в Крыму, стали "нерезидентами" Украины. Речь идет о Постановлении НБУ № 699 от 3 ноября 2014 года.

Это ограничение относится к лицам, которые проживают в Крыму, и не зарегистрированы в качестве ВПЛ, а также на тех, кто уехал с полуострова на материковую часть Украины до оккупации Крыма Российской Федерацией.

В соответствии с п.1 Постановления № 699, жители Крыма освобождаются от действия этого постановления, если они имеют действующую справку о регистрации в качестве ВПЛ и доказательство проживания на материковой части Украины.

Как результат, украинские граждане, которые жили на материковой части Украины до 2014 года, но в паспортах которых местом регистрации и постоянного проживания был указан населенный пункт в Крыму, чтобы иметь возможность открыть банковский счет в целях трудоустройства, часто должны были получать статус ВПЛ.

УВКПЧ приводит примеры такой дискриминации. В одном случае женщина, зарегистрированная в Крыму и выехавшая из Симферополя в Киев в 2008 году, в 2013-2015 гг. жила в Германии и вернулась в Украину в 2015 году; у нее не было другого выбора, чем зарегистрироваться как ВПЛ, чтобы получить возможность открыть банковский счет в Киеве.

Другое лицо из Крыма, переехавшее в Киев в 2009 году, должно было зарегистрироваться как ВПЛ, чтобы открыть банковский счет в 2014 году.

Указанное постановление НБУ регулярно, но безуспешно оспаривается в украинских судах. УВКПЧ ссылается на последнее решение по этому вопросу от 8 ноября 2017 года. В нем Высший административный суд Украины оставил без изменений постановление Нацбанка, которым крымчане без статуса ВПЛ названы "нерезидентами".

Еще один пример нарушения прав крымчан – в 2016 года бывшей жительнице Крыма, которая переселилась на материковую часть Украины в 2009 году, было отказано в возможности пройти обычную процедуру обязательной замены фотографии в паспорте по достижении 25 лет как в ее реальном месте жительства (Киеве), так и в прежнем месте регистрации (Ирпене), потому что в ее паспорте все еще стояла крымская регистрация. Ей пришлось обжаловать этот отказ, но она смогла обратиться с вопросом о замене фотографии только в Ирпене (не в Киеве) и только после проверки ее статуса ВПЛ и представления дополнительных документов, которые обычно не нужны для этой процедуры.

Как сообщала "Страна", в предыдущем докладе миссии УВКПЧ в Украине также были зафиксированы чудовищные нарушения прав человека.