Власти рисуют украинскому производителю самолетов - ГП "Антонов" - новый летный план.

Концерн "Укроборонпром", в состав которого Кабмин в 2015 году передал это предприятие, создал рабочую группу для подготовки стратегии развития "Антонова". Документ должен быть готов уже в течение ближайшего месяца.

"Укроборонпром" также обнародовал маркетинговый план, согласно которому "Антонов" за ближайшие пять лет должен выпустить, как минимум, 70 самолетов.

Впрочем, пока эти планы существуют только на бумаге. И удастся ли их реализовать - большой вопрос.

"Не уверен, что "Антонов" сможет выбраться из ямы, в которой оказалось отечественное авиастроение. Нет серийного производства самолетов, разрушен промышленный кластер, в который входило предприятие. И никакие маркетинговые планы тут не помогут", - считает ведущий специалист Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

Другие эксперты, с которыми пообщалась "Страна", заявляют, что "Антонов" спешно готовят к приватизации, не надеясь при этом на скорое возобновление производства самолетов в прежних объемах.

"Страна" разбирались как сейчас обстоят дела на предприятии и есть ли у него шансы вернуться на мировой рынок авиастроения.

Обходной маршрут

Летом прошлого года на "Антонов" пришел новый руководитель. Александра Коцюбу на этом посту сменил экс-директор Харьковского авиационного завода Александр Кривоконь.

Озвучивая планы на будущее, он заявил, что основной проблемой предприятия является отсутствие серийного производства самолетов, а наладить его мешает нерешенный вопрос замещения российских комплектующих.

И это ключевой момент.

Напомним: отечественным предприятиям авиапрома после событий 2014 года запрещено сотрудничать с российскими производителями комплектующих в рамках санкций против России. Доля же российских запчастей в наших самолетах достигала 50-60%.

Пока, по данным "Укроборонпрома", отказаться от российских запчастей удалось только в АН-178.

"Если в 2015г их доля составляла 41%, то уже в 2016 году "Антонов" полностью отказался от комплектующих из РФ, перейдя на узлы и агрегаты других поставщиков", - отчитались в концерне.

По другим моделям самолетов ситуация менее оптимистическая.

На сегодняшний день на складах "Антонова" пылится 10 недостроенных АН-148 и АН-158. На предприятии отмечают, что они "находятся на завершающей стадии производства", однако пока завершить работы не могут.

Доля российских комплектующих в этих моделях составляла 50%, а импортозамещение, по оценкам специалистов "Антонова", может быть проведено не ранее 2019-2020 годов. Столь длительное время, по словам представителей предприятия, нужно для сертификации комплектующих других производителей.

Впрочем, есть подозрения, что украинские авиастроители решили пойти другим путем.

В марте этого года появилась информация о закрытых переговорах, которые, якобы, ведет руководство ГП "Антонов" с Минским заводом гражданской авиации №407. Официальная цель этих переговоров - создание совместных сервисных центров по обслуживанию самолетов АН-148 и АН-158 (продление летной годности, ремонт и пр.).

Издание LIGA.net., ссылаясь на протокол переговоров между предприятиями, утверждает, что в рамках этого сотрудничества рассматривается возможность использования тех самых станционных российских комплектующих. В этом проекте будет участвовать также Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП), которое ранее возглавлял Кривоконь.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна" уверены: информация, что "Антонов" пытается создать сервисные центры в Беларуси в первую очередь, чтобы получить доступ к российским запчастям, может быть вполне достоверной, так как это реальный шанс возобновить производство в ближайшее время.

"Дело в том, что полная замена российских комплектующих в АН-148 и 158 (а сейчас рассматривается, в частности, вариант с канадскими агрегатами) - это, по сути, создание других моделей самолетов, которые нужно по-новому сертифицировать. На это уйдет не 1-2 года, понадобятся долгие годы", - считает Рябцев.

Представитель компании "Европатруль" (исследования рынков авиации и транспорта) Вячеслав Коновалов говорит, что сейчас белорусскую площадку пытаются использовать по аналогии с казахстанской.

"Через Казахстан ХГАПП работает по АН-74. Посмотрите, где они летают - идут в том числе, на российский рынок", - рассказал эксперт. Согласно договоренностям ХГАПП с казахскими партнерами, речь идет как об обслуживании имеющихся, так и о строительстве новых 5 самолетов АН-74. За один из них, который должен быть готов в 2018 году, Казахстан, якобы, уже заплатил $15 млн. Будут ли эти планы реализованы, учитывая, что ХГАПП сейчас находится в процедуре банкротства, имея задолженности почти в 2,5 млрд. грн. - неизвестно.

В такой ситуации работа с россиянами через Беларусь может стать едва ли не единственной возможностью достроить 10 имеющихся АН-148 и 158 и поправить плачевной состояние "Антонова", - полагают эксперты.

Арабские перспективы

Прорабатывать "российский вариант" "Антонов" заставляют, в том числе, неудачи на одном из некогда самых перспективных рынков - в Саудовской Аравии. "Антонов" договорился о сотрудничестве с этой страной еще в 2015 году, и планировалось, что уже к 2017 году будет готов хотя бы один АН-132.

В дальнейшем Саудовская Аравия должна была заказать 300 таких самолетов, 40% - на наших мощностях, остальные - на арабском заводе. Но пока готов только демонстратор АН-132 и, судя по всему, дальнейшие контракты откладываются", - рассказал "Стране" Вячеслав Коновалов.

На самом "Антонове" отчитываются: технопарк в Таифе (Саудовская Аравия), включающий авиазавод (на нем планируется наладить серийное производство АН-132) и аэродром, таки будет построен.

"Компания TAQNIA Aeronautics и ГП "Антонов" работают над технико-экономическим обоснованием построения авиационного завода с участием западных экспертов. Начать строительство предприятия планируется в 2019 году, срок постройки - 9 месяцев, а сборка серийных Ан-132 должно быть запущена в 2021 году", - говорится в официальном сообщении ГП "Антонов".

Но, как считает директор компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий, сейчас реализация этих планов выглядит уже не настолько убедительно, как пару лет назад.

"Дело в том, что США, стратегическим партнером которых является Саудовская Аравия, нацелены на продвижение своих самолетов и не намерены уступать этот рынок. Да, пока наш проект с Саудовской Аравией развивается, но гораздо меньшими темпами, чем мы рассчитывали. "Антонову" же, чтобы встать на ноги, нужно арабский заказ хотя бы на 50 самолетов", - пояснил "Стране" Ланецкий.

С мечтой о "Мріє"

По словам Ланецкого, еще один проект, за который ухватились на "Антонове" - строительство (точнее достройка) второго самолета "Мрія". Как утверждает эксперт, сейчас предприятие ищут потенциальных инвесторов, в частности, рассматриваются США и Китай.

"Понадобится от $0,5 млрд. до $1 млрд. Понятно, что в одиночку "Антонову" такой проект не поднять", - отметил эксперт.

Как заявлял ранее Александр Кривоконь, "подготовка к сотрудничеству по программе Ан-225 Мрия началась давно. Проект амбициозный и чрезвычайно сложный, требующий детальной проработки и полной государственной поддержки как в Китае, так и в Украине. Агрегаты самолета находятся на "Антонове" в хорошем состоянии. До тех пор пока они будут пригодны для восстановления второго экземпляра самолета, планы по его постройке будут актуальными. Будет это с китайской компанией или с другим партнером - покажет время".

Напомним: как уже писала "Страна", в 2016 году Китай сообщил о договоренностях, достигнутых между ГП "Антонов" и местной компанией China airspace.

Тогда китайские телевизионщики заявляли, что договор предполагает допуск China airspace к чертежам и спецификациям самого большого в мире транспортного самолета Ан -225 "Мрія".

"После подписания договора с украинской компанией Китай получил доступ к уникальным технологиям в области авиастроения", - заявил тогда канал CCTV. Были раскрыты также дополнительные подробности, в частности, о выпуске первой китайской "Мрии" уже во второй половине 2019 году.

На "Антонове" передачу технической документации китайцам тогда опровергли, а сами слухи об этом проекте замяли.

Между тем, Вячеслав Коновалов не исключает, что Китай тогда все же получил чертежи, но "не смог в них разобраться". Именно этим, якобы, и поясняется тот факт, что проект так и не получил дальнейшего развития.

Захотят ли китайцы попытать счастья еще раз, учитывая, что "Мрія" была им нужна не столько для серийного производства, сколько для реализации планов по освоению космоса (самолет могли попытаться использовать как воздушную стартовую площадку для многоразовых космических кораблей) - неизвестно.

Кому достанется "Антонов"

Получается, что в списке амбициозных планов "Антонова" "живых" проектов очень немного. Еще меньше тех, которые могут обеспечить предприятие денежными заказами уже в ближайшее время, - констатирует Ланецкий.

"Нет готовых машин, которые бы можно было покупать. Чертежи сейчас никому не нужны, нужен товар. А его без инвестиций в "Антонов" не будет", - считает Геннадий Рябцев. и, чтобы исправить ситуацию, точечными вливаниями и полумерами не обойтись - нужна масштабная программа реанимации отечественного авиапрома, - уверен Рябцев.

По его мнению, такая программа должна предусматривать предоставление авиапром статуса стратегической отрасли и соответствующие преференции - от освобождения от всех налогов (на землю, импортное оборудование и пр.) до предоставления госзаказа, который помог бы наладить серийное производство. Появятся ли эти пункты в стратегическом плане развития "Антонова", над которым трудится социальная рабочей группа "Укроборонпрома" - покажет время.

В конечном итоге, без решения проблемы замены российских комплектующих производство самолетов возобновить невозможно. Решение этого вопроса, как писалось выше, может занять долгие годы. И сможет ли выдержать "Антонов" столь длительный простой - большой вопрос.

Вариант - возобновление поставок российских комплектующих. Однако для этого нужно политическое решение. Причем сразу двух стран.

Впрочем, эксперты, с которыми пообщалась "Страна", полагают, что власти заинтересованы не столько в реанимации производства самолетов на "Антонове", сколько в освоении оставшегося от авиагиганта имущества.

"Готовится план приватизации "Антонова". Потенциальным покупателям могут быть интересны авиалинии Антонова (они имеют большой парк транспортной авиации и неплохо зарабатывают - Прим.Ред.) и имеющиеся производственные площадки, а точнее - огромные массивы земли в Киеве, которые им принадлежат", - считает Ланецкий.