#FreeSavchenko

Савченко снова под арестом. Теперь уже не в российском СИЗО, а в СИЗО украинского СБУ. Вчера парламент, проведя за несколько часов заседание регламентного комитета и рассмотрение вопроса в зале, проголосовал за лишение ее депутатской неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест.

Это было, пожалуй, самое яркое рассмотрение представления от ГПУ за всю историю парламента. Уже сама тема – подготовка госпереворота через теракт – делала ее яркой. Но яркости добавила и сама Надежда.

Обычно подобные представления рассматриваются в двух случаях – либо когда депутату уже дали уехать за границу, либо когда дело обречено на провал. Здесь же Савченко не только не уехала, она даже специально вернулась из-за границы. Хотя власть отнюдь не считает дело провальным.

Необычным было и поведение депутата, находящегося перед перспективой лишения неприкосновенности и ареста. Савченко не оправдывалась – ее речи были речами обвинителя, напоминавшими примеры из истории вроде речи Димитрова перед немецким судом в 1933 году. Но даже эта аналогия вряд ли является точной. Важно не только то, что Савченко не боялась, но и то, что боялись ее.

Хотя власть считает, что вчера все прошло по ее сценарию, на самом деле весь сценарий вчера вела Надежда. Даже после ареста не ее везли в управление СБУ – она сама вела туда пришедшего за ней офицера. Поэтому даже по одному дню можно сделать вывод, что власть очень рискует, начав операцию "АнтиСавченко".

Рискует не только тем, что эта операция дала Савченко трибуну для озвучивания крайне опасных месседжей. А еще и тем, что эта операция (наверняка от начала до конца спланированная украинскими спецслужбами провокация) может дать пример для разработки подобных, но уже реальных операций другими людьми. Поскольку простой рецепт восстановления мира в стране через уничтожение всего трех вождей нынешней власти многим мог показаться привлекательным.

Власть, похоже, это понимает, и вчера не случайно всеми средствами раскручивала тезис о том, что гибель этой власти означает гибель Украины. Этот тезис вполне может быть полезным для нее и на президентских выборах. Но вряд ли он подействует на значительную часть населения, поскольку ненависть к власти настолько велика, что в необходимость терпеть ее ради страны уже верят только за деньги.

Что касается юридической части "дела Савченко", то тут все тоже непросто. Поскольку "огромное количество доказательств", продемонстрированное генпрокурором, убедило в реальности заговора только тех, кто был его потенциальными жертвами. А в суде еще предстоит доказать, что "душевные разговоры" Савченко и Рубана с засланными казачками как-то связаны с ввезенным оружием. Иначе все обвинение сведется только к контрабанде оружия. Да и то – лишь в отношении Рубана.

Рада все-таки признала Путина

Верховная Рада все-таки признала российские выборы нелегитимными, но только в Крыму. По сравнению с громкими заявлениями о том, чтобы вообще не признавать результаты выборов по всей России, то, что произошло, – это пшик. Депутаты сами это понимали, потому сделали принятие собственной резолюции максимально незаметным – запустили его сразу после рассмотрения вопроса о Савченко, когда всей стране был интереснее поход арестованной депутатши в офис СБУ, чем все, что происходило в Раде после ее ухода.

По сути, украинский парламент лишь повторил (как говорится, в свинячий голос) то, что заявили уже МИДы целого ряда западных стран. И его заявление пополнило ряд громких заявлений, не имеющих юридических последствий. Выборы не признаны на территории Крыма, но Путин все равно признан президентом – поэтому совершенно неважно, голосовал за него отдельно взятый полуостров или нет. Это важно только для Путина и самого Крыма.

Что касается непризнания выборов вообще, то эту инициативу парламента на корню зарубила исполнительная власть. Климкин публично просил не принимать этого, а Банковая, видимо, давила непублично. Иначе и быть не могло – ведь не бывает так, что президент США поздравляет кого-то с победой на выборах, а "стратегические партнеры" из Украины эти выборы не признают.

Да и логика подсказывает, что в ближайшие шесть лет президенту нашей страны (хоть Порошенко, хоть его потенциальному сменщику) придется не раз встречаться с Путиным в "нормандском" или каком-то другом формате. Так что признавать все равно пришлось бы.

Заплати на дорожку

Порошенко вчера кратко прокомментировал тему Савченко, тему выборов Путина обошел стороной, зато подписал закон, которым в Украине официально разрешается строить платные дороги. Именно строить – поскольку закон запрещает делать платными уже имеющиеся дороги. Но законы в Украине, как известно, на то и существуют, чтобы их обходить.

Платные дороги, в принципе, являются приметой цивилизованного мира. Но нашу страну сложно назвать цивилизованной, поэтому и делаться все будет по-нашему.

Простой пример: исторические здания в центре Киева, которые нельзя сносить, а только реконструировать. Таких зданий на Подоле пруд пруди – десятилетиями стоят пустыми, пока не разрушаются или не сгорают. После этого на месте разрушенного "по объективным причинам" исторического памятника строится новое офисное здание.

Применительно к дорогам это будет означать, что некоторые, наиболее рентабельные, трассы будут доводить до того состояния, когда их уже нельзя будет называть дорогами, – а потом их передадут частным собственникам. Те сделают ямочный ремонт и начнут брать деньги. При отсутствии альтернативы водителям все равно придется платить.

Может быть и еще проще: даже вполне исправные рентабельные трассы вдруг будут терять статус автодорог – а дальше пойдет, как сказано выше. Поскольку наш бизнес настроен не на длительные вложения, а на максимально быстрое получение прибыли. Так что теперь фразу о двух бедах придется перефразировать – теперь это будут дураки и платные дороги.

Жучок "съел" Холодницкого?

"Спецоперация "Жучок в аквариуме" закончилась, едва начавшись. Вчера глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры и хозяин аквариума Холодницкий признал, что нечто похожее на подслушивающее устройство действительно было найдено в его мини-водоеме и… все.

Хотя нет, был еще "слив" в СМИ о том, что "жучок" не записал ничего, кроме матерной ругани антисемитского содержания. И было заявление главы НАБУ Сытника, что вся эта история очень преувеличена. И еще – удивление Холодницкого, тем как разворачивалась кампания в СМИ по нему. Но на этом уж совсем все.

И из этого можно сделать вывод, что организаторы кампании своего добились. Дело в том, что все информирование о Холодницком проходило как "сливы" через СМИ, близкие либо к НАБУ, либо к Банковой. Сначала – о предстоящей отставке по состоянию здоровья, потом – о "жучке", а под конец – о коррупционном деянии, которое зафиксировал "жучок".

Теперь же – глава НАБУ реабилитирует Холодницкого, а те же близкие к НАБУ СМИ сообщают, что жучок две недели записывал одни маты. И апофеоз всего – никакого возмущения со стороны Холодницкого. Наоборот, он рассказывает, что НАБУ и САП – единое целое, что у них любовь до гроба.

Вполне возможно, что теперь это действительно так. После всей спецоперации НАБУ Холодницкий полюбил Сытника и теперь составляет с ним единое целое. Потому актуален уже другой вопрос: кто следующий в очереди за любовью к НАБУ?

"Киев" имени Сикорского

Аэропорт "Киев" получил новое имя – теперь это аэропорт имени Игоря Сикорского. То, что всемирно известного авиаконструктора и при этом киевлянина решили увековечить, можно только приветствовать. Больше того, это, пожалуй, самое удачное переименование из всех столичных за последние четыре года.

Но смущает один факт: это переименование входит в противоречие со всей остальной политикой Киеврады. За присвоение имени Сикорского аэропорту проголосовало абсолютное большинство депутатов. Тех самых, которые раньше голосовали за нанесение на карту Киева Бандеры и Шухевича. Да и, в принципе, ни для кого не секрет, что нынешний состав Киеврады более националистический, чем даже состав парламента.

И эти националисты должны были бы знать, что авиаконструктор Сикорский родился в семье известного профессора медицины, который, по совместительству, был активным членом киевского клуба русских националистов, идеологическим противником Грушевского и заявлял: "мы – русские, и Киев – наш".

Сын профессора Сикорского в политику и идеологию никогда не лез, но отца уважал. Кстати, в американской эмиграции авиаконструктор Сикорский тоже называл себя русским.

Если свободовцы из Киеврады всего этого не знали, то они, как говорится, плохо учили матчасть. А если знали – то мы можем констатировать, что идеологические взгляды у столичного городского совета резко изменились.