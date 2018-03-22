22 марта генеральный прокурор Юрий Луценко представил в парламенте часть доказательств, указывающих, как считает следствие, на подготовку к осуществлению в Украине серии террористических актов с целью насильственного свержения власти нардепом Надеждой Савченко и главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном.

"Страна" восстановила хронологию событий на базе этих материалов негласных следственно-розыскных действий, текста представления о снятии неприкосновенности с Савченко и комментариев генерального прокурора.

Как планировался теракт?

Представленные материалы негласных следственных действий не дают окончательного ответа на этот вопрос. Больше всего смущает в них не суть изложенных доказательств (они в целом соответствуют тексту представления о снятии неприкосновенности с Савченко), а моменты иного толка.

Главный из них - это само количество заговорщиков. Которых, как уверяется следствие, оказалось всего двое: собственно, лишь Савченко и Рубан. Луценко объясняет этот факт тем, что Надежда якобы была уверена, что на бунт поднимется весь 8-й полк спецназа ВСУ. Однако на поверку, сразу несколько офицеров, которые вели от имени этой части с ней переговоры, оказались по сути агентами Службы безопасности.

В свете такого массового представительства осведомителей понять, имела ли место провокация (как утверждает Савченко и наши источники в правоохранительных органах) или же упреждение планов заговорщиков (на чем настаивает генпрокурор), трудно.

Как и установить в таком случае наличие или отсутствие состава преступления. Если первый шаг в обсуждении бунта сделали "конторские", втянув в свою затею депутата и переговорщика, имеет место фальсификация. В обратном случае, Надежда и Рубан действительно выступали идеологами мятежного тандема, который порывался устроить переворот.

В серии бесед между заговорщиками обсуждалось сразу несколько вариантов осуществления вооруженного мятежа.

Центральной линией каждого из них было свержение власти и физическая ликвидация как минимум трех высокопоставленных персон - президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова.

Что же касается путей реализации этих целей, то единства в рядах участников интриги не прослеживается. Видимо отсюда и растут ноги у нестыковок материалов следствия, согласно которым нападений на парламент, как и убийств Порошенко, должно было осуществиться сразу два.

С одной стороны, Савченко сама порывалась взорвать связку гранат в стенах Верховной Рады. А если ей удастся выжить, то завершить свой замысел расстреляв выживших "мишеней" из автомата. Кроме того, Надежда не оставляла идеи организовать нападения на дома целого ряда власть имущих, дабы тем самым вынудить их к бегству из страны.

С другой, Рубан неоднократно озвучивал намерение уничтожить само здание парламента "как символ". Для этого, как уверяет генпрокурор Юрий Луценко, злоумышленники планировали установить минометы на Трухановом острове или на барже Днепра и обстрелять правительственный квартал Киева. Что вызвало бы массовые жертвы среди простых украинцев и посеяло бы хаос в стране.

В то же время военным, которых якобы и привлекли к заговору Савченко с Рубаном (и эти офицеры параллельно вели свою игру, фиксируя общение с идеологами бунта для СБУ), отводилась роль прикрытия, а также гарантов независимого существования Украины в "постмятежный период". Причем - в сотрудничестве с лидерами сепаратистских "республик".

Что из этого было бравадой, произнесенной для красного словца, покажет дальнейшее следствие и комментарии фигурантов дела. Пока же можно выделить хронологию подготовки едва ли не самого громкого преступления в истории Украины. Если, конечно, повторимся, оно реально готовилось, а не было изначально провокацией, на которую, как на наживку, поймали Савченко и Рубана.

Этап первый. Поиск союзников для свержения режима

Как указано в тексте представления ГПУ на Савченко, в 2017 году она вступила в сговор с переговорщиком Владимиром Рубаном, наметив для себя целью свержение конституционного строя в Украине. Для этого планировалось осуществление широкомасштабного теракта в правительственном квартале Киева, где сосредоточены административные и жилые дома.

В логике Генпрокуратуры, в первую очередь "заколотники" обдумывали, как осуществить поставку оружия для этого. А параллельно - начиная с лета прошлого года занимались поиском соучастников.

С трибуны генпрокурор заявил, что Савченко обращалсь к офицерам различных воинских частей с соответствующими предложениями. Впрочем, в открытых общественности материалах следствия речь идет только об одной воинской части - квартирующемся в Хмельницком 8 полке спецназначения. Том самом, где служит майор "Кедр", которого Рубан на суде обвинил в фактической "подставе".

В изложении Луценко, "взять в оборот" нардеп и офицер-переговорщик пытались четырех военных части "Кедра". Речь идет о ранее упоминавшихся в материалах "дела Рубана" офицерах с фамилиями Захарченков, Кот, Лящ и Березень. Двое последних, судя по представленному "видеоролику СБУ", и отвечали за процесс общения с Надеждой и главой "Офицерского корпуса". И, как и их остальные коллеги, дали согласие выступить добровольными помощниками Службы безопасности в процессе документирования намерений заговорщиков.

Известно, что именно военные занимались покупкой микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого 8 марта и был задержан на линии разграничения Рубан. При этом не ясно, когда именно машина была нашпигована видеокамерами, съемки которых (в том числе - сделанные на неподконтрольной территории Донецкой области) сегодня заявляются следствием как доказательство вины переговорщика.

По словам Луценко, в Службу безопасности военные обратились аккурат после передачи им средств на приобретение буса. Отсюда следует, что из шести (а если брать в расчет и "Кедра" - семи) фигурантов, которые были в курсе некого плана свергнуть власть вооруженным способом, большинство работали "на контору". Этим правоохранители объясняют и отсутствие каких-либо еще задержанных по "делу Савченко-Рубана".

"Слава богу, офицеры не послали их к черту", - прокомментировал генпрокурор позицию заявителей по делу о подготовке заговора. Указывая на то, что в противном случае (или же получив отказ от военных в Хмельницком) нардеп и Рубан подыскивали бы себе других сообщников.

Суммарно получается, что документирование руководителя "Офицерского корпуса" (а де-факто, и Савченко, когда она звонила Рубану или находилась с ним на встречах) происходило более шести месяцев.

"Были проведены следственные действия, получено разрешение на осуществление НСРД в отношении Рубана. Рубан и Савченко были уверены, что офицеры полка спецназа и подчиненные являются их соучастниками", - отметил Луценко.

Он настаивает на версии, что все это время имела место не провокация со стороны спецслужб. А неспешные попытки выяснить, насколько массовой является поддержка заговорщиков и кто за ними стоит.

Почему этот процесс настолько затянулся по времени, пока неясно. Возможно, Савченко и Рубан искали союзников на стороне и не спешили раскрывать все карты своим "сообщникам", так как не вполне доверяли. С другой стороны, если все дело - масштабная провокация, "чекисты" попросту выжидали момента, когда нардеп и переговорщик в процессе длительных переговоров де-факто "под запись" озвучат преступные намерения и планы.

Собственно, версия о том, что якобы сама Савченко ходила по частям и предлагала офицерам поучаствовать в перевороте выглядит, мягко говоря, неправдоподобно. Поэтому можно предположить, что в том или ином виде, но провокация со стороны СБУ через офицеров имела место быть.

Как бы там ни было, но только ближе к началу зимы "заговор" начал постепенно вырисовываться в практической плоскости.

Этап второй. Ноябрьская поставка, или "Надя, открывай дверь"

"Когда в ноябре первый бус с оружием с Рубаном за рулем и Савченко в грузовом отсеке прибыл из "ДНР", стало понятно - речь идет не о бреде, а ввезении оружия для уничтожения руководства Украины и простых людей в ходе минометного обстрела", - заявил Луценко.

В тот же день, 23 ноября, идеологи свержения киевского режима якобы и начали делиться своими практическими наработками и соображениями о том, как они хотят захватить власть.

Здесь начинается сразу серия не вполне логичных моментов. С одной стороны Савченко и Рубан вроде бы как ударили по рукам с военными части "Кедра", и именно поэтому везли арсенал оружия из "ДНР". Где, как считает следствие, заручились поддержкой своих планов со стороны руководства сепаратистов, включая Александра Захарченко.

С другой, в ролике СБУ нет видео с моментом доставки первой партии оружия. Которое беспрепятственно проехало в бусе сквозь все блок-посты линии разграничения. Зато наличествуют фрагменты аудио того, как все планируемые участники вооруженного переворота сначала оценивают прибывший арсенал оружия, а затем обсуждают итоги визита в Донецк главы "Офицерского корпуса" и нардепа-летчицы.

Дело обстоит в "серой зоне", и начинается курьезом. "Надя, дверь открывай, быстрее. Надя, открывай дверь", - обращаются к нардепу Березень и Кот, встретившие Mercedes-Benz Sprinter на линии разграничения

Очевидно, что этот фрагмент был вставлен в ролик с целью наглядного доказательства фактического осуществления визита Савченко в "ДНР" вместе с Рубаном в ноябре. После нескольких секунд замешательства, парламентарий вылезает из грузового отсека микроавтобуса.

Далее следует непродолжительная сцена общения Березня и Кота с Рубаном и Савченко. Которая отчасти напоминает процесс "приема товара" после доставки, где переговорщик отчитывается о "результатах".

"Я не знаю что, но должно быть четыре трубы (120 мм миномет - Прим. Ред.) без тележки, треугольник и поддоны, "Утес", два цинка к нему (260 патронов калибра 12,7 мм - Прим. Ред.), две на "утесовских стволах" противоснайперские ихние (речь идет о винтовке "Топаз", изготовляемой в "ДНР" - Прим. Ред.), два цинка, один ящик с МОНками (противопехотными минами - Прим. Ред.), ящик с гранатами (20 корпусов РГД-5 - Прим. Ред.), 2 РПГ-7 по три выстрела, 3 пистолета не дал", - описывает "груз" Рубан.

Материалы НСРД по "делу Савченко-Рубана", источник видео: youtube.com/Генеральна прокуратура України

Этап третий. Посиделки в Бахмуте. "Меняйте Петю и отдайте Турчинова"

Вечером того же дня в Бахмуте последовало более предметное общение заговорщиков. В материалах силовиков указано, что на этой встрече фигуранты дела снова находятся вчетвером - Савченко, Рубан, Березень и Кот.

Следует монолог Надежды, которая пересказывает собравшимся подробности о жизни в "ДНР". Из ее слов складывается впечатление, что нардеп могла общаться с кем-то из высокопоставленных власть имущих "республики", включая Захарченко. И заручилась его поддержкой в своих планах по осуществлению переворота в Киеве. Названы два конкретных лица у власти Украины, которые категорически не устраивают сепаратистов в этом мезальянсе - президент Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Впрочем, напрямую об их готовящемся убийстве речь не идет.

"Они (лидеры сепаратистов в Донецке - Прим.Ред.) укрепились... Чувствуют, что у них все получается, даже лучше чем в Луганске. Порядок они держат, понятно что не все довольны, но тем не менее. Город светится, нас покатали, показали видимость, что все хорошо", - делится впечатлениями от шахтерской столицы Савченко.

Далее она переходит к более предметной части рандеву. Нардеп передает опасения верхушки сепаратистов о том, что "Россия планирует передавать их (неподконтрольные территории - Прим. Ред.) Украине". Якобы ввиду этого сепаратисты максимально оттягивают реализацию такого сценария до тех пор, пока у власти в Киеве находится Петр Порошенко.

"Они, пока Петя (у власти - Прим. Ред.), никак. Их просьба - меняйте власть. Мы готовы все, что надо со своей стороны сделать, мы готовы говорить с тобой. Я сказала, что там, где выше, там больше предательства", - передает слова своей беседы с лидерами сепаратистов Савченко.

Она заявила, что с офицерами-заговорщиками готовы общаться представители верхушки сепаратистов в Донецке. Предлагаемый канал связи - глава "Офицерского корпуса" Рубан. Затем идет пересказ встречи Надежды с "замглавы Совета министров ДНР" Александром Тимофеевым, известным также как "Ташкент". Между строк угадывается его, а также Захарченко желание удержать свою власть в Донецке даже после осуществления вооруженного переворота в Киеве.

"Умирать они не боятся, чувствуют себя там хорошо. Он говорит: "Я не хочу так как Плотя" (экс-"глава" ЛНР Игорь Плотницкий - Прим. Ред.), так что не осрамим Донбасс. Так что они остаются и там", - резюмирует Савченко.

И озвучивает "просьбу", которую передали "заговорщикам" в Донецке лидеры сепаратистов - в случае успеха их действий обеспечить передачу им секретаря СНБО Турчинова.

Этап четвертый. Киностудия СБУ на полигоне в Хмельницком

Через неделю участники "заговора" тем же числом (только вместо Кота на ней присутствует Лящ) собираются в Хмельницком на территории воинской части. В помещении была установлена видеокамера, и это наиболее наглядный, из продемонтрированных в ролике СБУ, эпизодов дела.

С учетом этого нетрудно догадаться, кто был инициатором этой встречи. Подтверждает это и Савченко, которая со старта спрашивает, что хотят от нее услышать предполагаемые подельнику по вооруженному перевороту.

Старший из них, Березень, плавно подводит к тому, чтобы парламентарий еще раз посвятила их в детали своего плана. Мол, после того, как на территорию части прибыло завезенное в ноябре из "ДНР" оружие, военные поняли, что Савченко и Рубан действительно намереваются идти ва-банк.

"Пришло обеспечение, теперь хотим понимать, что вы видите", - заявляет офицер. После этого по очереди своими, пока слабо конкретизированными задумками делятся идеологи свержения киевского режима.

В трактовке Рубана, заговор предусматривает три уровня действий.

На первом этапе планируются массовые акции протеста, но под какими лозунгами они состоятся и кто выступит лидером протеста - держится в тайне. "Все киевляне выходят на улицу. Мы их выгоним, это первый этап", - секретничает глава "Офицерского корпуса".

После этого следует фактическое признание Рубана о том, что протест может носить вооруженный характер. И что он планирует устроить "заварушку" прямо в здании парламента. Из контекста можно сделать вывод, что речь идет об обстреле Верховной Рады из крупнокалиберного оружия.

"Второй этап: мы сносим красивое здание на чертовом месте построенное (Верховную Раду - Прим.Ред.), а может быть и весь правительственный (квартал - Прим. Ред.)", - отметил переговорщик.

Вслед за этим "заколот" должен был вступить в финальную стадию, итогом чего должно стать свержение Порошенко. "Мы либо выгоняем его, это крупнокалиберное, и Товарищ и еже с ним... если они сами не убегают, либо загоняем его", - резюмирует Рубан.

Свое решение пойти на такой шаг он объясняет тем, что на Банковой уже приступили к реализации плана по обеспечению второго срока президентства для Порошенко. "Они нашли уже бойцов на второй тур. Ляшко или Бойко. Он (Порошенко - Прим. Ред.) легко уходит на второй срок. И пи@#$ц Украине и земле украинской", - заключает глава "Офицерского корпуса".

Следом за ним в беседу вклинивается Савченко и ведет линию к тому, что имеющая самый высокий президентский рейтинг Юлия Тимошенко не сумеет стать во главе украинского государства.

"Ее не поддерживает Россия, а Америку она не устраивает", - делится внешнеполитическими умозаключениями Надежда. И заявляет, что видит процесс свержения действующей власти в ином свете. Стало быть, к тому моменту организационная часть планируемого процесса еще не утверждена.

Этап пятый. Савченко с гранатой и Вера вместо Надежды

В своем спиче Савченко утверждает, что готова к самопожертвованию, более того - может выступить исполнителем теракта в здании парламента. Причем отдавая себе отчет в том, что ее саму скорее всего убьют после этого. Главной целью заявляется президент и прочие высокопоставленные чиновники.

Это наиболее "убойная часть" представленных в парламенте доказательств существования заговора. На них Надежда отводит себе роль Жанны д'Арк, которая должна выступить символом смены режима насильственным путем.

"То, что предлагает Володя (Рубан - Прим. Ред.) - это революция. Я предлагаю переворот. Потому что их необходимо убрать физически, причем всех и сразу. Это один метод, один день и только изнутри", - заявляет Савченко.

Фактически она заявила, что готова выступить в роли "террориста-смертника", высказав намерения параллельно атаковать резиденции представителей власти. "Меня меньше интересует правительственный квартал, а больше - их жилье. Думаю, что когда им будет некуда возвращаться, они побегут все", - заявила она военным.

По оценке Надежды, если ее план сработает, то дальнейшую судьбу Украины в условиях отсутствия легитимной власти должны решать военные. "Хаоса бояться не надо, хаос нужен, хаосом нужно управлять", - рассуждает на этот счет Рубан. И настаивает на том, что атаковать парламент все же придется, ведь "Верховная Рада как символ".

Березень делает вид, что с атакой на правительственный квартал не согласен из-за непрогнозируемого количества человеческих жертв среди гражданских лиц. "Это море крови. У вас есть второй вариант?", - спрашивает он.

На уловку военного клюет Савченко, которая без обиняков признает, что жертвы со стороны гражданского населения неизбежны. Но победители "прощаются во имя независимости". К тому моменту "заседание заговорщиков" все больше напоминает процесс выуживания компрометирующих заявления от Савченко и Рубана. Все выглядит так, будто бы Березень до конца не принял решение, принимать ли ему участие в этой затее. Далее следует тонкий психологический ход с его стороны.

Березень ставит условие - просит назвать три ключевых персонажа, которые управляют государством, фактически ставя на обсуждение "расстрельный список". И добавляет, что только узнав его скажет окончательно, согласен ли он браться за дело.

Составлять его начинает Рубан, называя персону Порошенко. Затем практически одновременно с Надеждой он произносит фамилию секретаря СНБО, и "закрывает список" главой МВД Арсеном Аваковым.

Получив эти сведения, Березень снова избегает ответа. Инициативу в разговоре перехватывает Савченко, которая как на духу выкладывает дату планируемого переворота. Часом "Х" она намерена выбрать день, когда в парламенте соберутся все первые руководители государства, а Порошенко будет зачитывать свое ежегодное послание к Верховной Раде.

Нардеп заявляет, что это наиболее подходящий момент для атаки, а всю "грязную работу" она выполнит сама, находясь внутри. Она приводит их совместные расчеты с Рубаном о том, что для нападения на Порошенко легко подойдут гранаты.

"Мы считали 8 на 200 (8 гранат Ф-1 радиусом поражения 200 метров - Прим. Ред.), сверху есть купол... от сотрясения люстра падает. Вот это все завалить под съемки видеокамер... Там расстояние поверь, даже я докину... Это делает один человек за полторы минуты, живым он правда не останется", - открывает карты сценария теракта в Раде Савченко.

Военные в ответ сомневаются, что этот план может сработать. "Можно взять автомат и дострелять", - идет во все тяжкие Савченко. Правда не вполне понятно, кто и каким образом это должен будет делать в стенах подорванного парламента. Беседа приобретает сюрреалистический смысл, в ход идут исторические аналогии и персонажи.

Березень: - Кто будет Жанной д'Арк?

Рубан и Савченко: Жанна д'Арк и будет!

Березень: - А смысл тогда?

Рубан: - Красивый костер.

Савченко - Герои не умирают, герои должны быть мертвыми.

Березень - Ты себя видишь в этой роли?

За Савченко увердительно отвечает Рубан. На вопрос, зачем в таком случае "весь этот замес", Надежда философски отвечает: "А кто еще?".

Вслед за этим обсуждаются планы заговорщиков после вероятной смерти Савченко и подрыва гранат в парламенте. Более чем очевидно, что какого-либо плана действий у нардепа и Рубана нет.

Березень: - Хорошо, тебя нет, дальше кто?

Савченко: - Вера (сестра Надежды - Прим. Ред.).

Березень: - Та не...

Лящ: - Не станет тебя, кто поднимет флаг революции?

Савченко: - Мне все равно...

После этого Березень вновь берет нити беседы в свои руки, и запрашивает о наличии союзников у заговорщиков. По оценке Ляща, чтобы обеспечить прикрытие "атаки Савченко" понадобится минимум три сотни людей "не робкого десятка".

Савченко уверена в обратном. Она рисует план парламента, и указывает - для "подрыва системы" нужен один человек внутри парламента. Военным в этом время нужно лишь прикрывать тылы, мол "все остальное нужно останавливать".

Этап шестой. "Четыреста тысяч смертей"

В конечном счете, Рубан сворачивает это обсуждение, пытаясь подытожить становящийся откровенно бессмысленным разговор. Он утверждает, что в его затее и "плане Савченко" нет никакого дублирования. Мол, Надежда просто хочет реализовать свою мечту. А в процессе обсуждения методов ее достижения "и родилось четыре трубы в духовом оркестре" (имеет в виду поставка минометов).

Следует эндшпиль "переговоров". В нем выясняется, что никакой поддержки у Савченко и Рубана, за исключением обещания от лидера "ДНР", вовсе и нет. Встает вопрос о том, где искать помощников для мятежа, но разговор об этом глава "Офицерского корпуса" предлагает отложить до самого последнего момента.

Березень: - За это время мы должны понимать позицию Захарченко, пойти с ним на контакт в плане поддержки... Чтобы с той стороны (имеется в виде "ДНР" - Прим. Ред.) не начались движения сюда

Савченко (и ей поддакивает Рубан): - Пусть бы начались, но только как надо.

Савченко: - Мы говорили с Захарченко, он готов.

Березень: - В нашей ситуации должен быть не хаос, а организованной движение. Тогда будет толк. Это первое. Второе - у нас силенок на это будет маловато будет, однозначно. Вот это чтобы осуществить нужно человек 200-300.

Рубан: - Да.

Березень: - Причем дерзких.

Рубан: - Сумасшедших.

Березень: - Дерзких, которые не забздят... Мы должны мыслить не локально, а стратегически

Савченко: - Давайте будем собирать их со всех краев. Тот, кто нас подвозил, из Донбасса, Серега. Надо будет с ним поговорить. Он из ментов, у них есть связи.

Рубан: - С ними надо говорить накануне. Заранее ни с кем.

Савченко: - Встретиться просто с ребятами, обсудить ситуацию, обо всем...

После этого "фильм СБУ" показывает, как заговорщики общим числом в семь человек (Рубан, Савченко и еще пять человек в военной форме) апробируют винтовку "Топаз", привезенную из "ДНР", на полигоне.

"На закуску" вставлен короткий диалог, из которого сложно уловить суть. Но судя по вырванному контексту речь идет о том, как после удачного госпереворота заговорщики будут расправляться с оппонентами.

Савченко: - "Я даю четыреста тысяч... смертей нужно".

Рубан: - Это репрессия, это не не революция.

Савченко: - Три это мало (вероятнее всего, имеются в виду планируемые убийства Порошенко, Турчинова и Авакова - Прим.Ред.).

Березень: - Три и управление ситуацией

Рубан: - А потом репрессии. Репрессии это будущее, на стадионах или в шахтах...

Савченко: - А потом репрессатор нужно вводить. Смертную казнь на уничтожение.

На этом представленные материалы НСРД заканчиваются. Идет перечисление обширного списка оружия, которое ввезли с неподконтрольных территорий Рубан и Савченко, а также часть видео по делу, демонстрировавшиеся ранее.

Выводы