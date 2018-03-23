После выборов президента России, пожалуй, самой неожиданной реакцией на них стала реакция президента США Дональда Трампа. Отношения РФ и Америки в течение последнего года резко ухудшились.

Тем неожиданнее было то, что Трамп позвонил Владимиру Путину и лично поздравил с победой. Кроме того, он предложил ему встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить широкий круг проблем - от Северной Кореи до Украины и вопросов разоружения.

Любопытно, что вскоре после этого в американских СМИ произошла утечка из Белого дома, где говорилось, что администрация советовала Трампу не поздравлять Путина, но он ее не послушался. И вообще, мол, звонок был его самодеятельностью.

Ответ на это президента США был довольно жесткий. Он обрушился с критикой на "лживые СМИ", которые ему мешают наладить диалог с Россией.

Все это, повторимся, прозвучало очень неожиданно для общественности, которая уже свыклась с мыслью, что между Москвой и Вашингтоном горшки уже почти все побиты.

Что значат эти кульбиты Трампа для Украины и мира, разбиралась "Страна".

Версия первая. Возврат к "большой сделке"

Ряд наблюдалетелей полагает, что речь идет о том, что США и Россия все-таки могут вернуться за стол переговоров и прийти к компромиссу по ключевым вопросам.

В случае с Украиной это означает, что будет, судя по всему, согласован вопрос с введением миротворцев и реинтеграцией Донбасса на основе Минских соглашений.

По мнению политического эксперта Дмитрия Корнейчука, телефонный разговор Трампа и Путина (и темы, озвученные там) подтвердил, что стороны готовы сотрудничать по вопросам Сирии, КНДР, Ирана - и, конечно, Украины.

В пользу этой версии отчасти говорит заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Она отметила, что Соединенные Штаты "продолжат придерживаться достаточно жесткой позиции в отношении РФ", включая санкции. Но в то же время - заявила о необходимости продолжении диалога с Россией.

"Это касается Северной Кореи, Ирана и особенно, как президент подчеркнул сегодня – снижения напряжения, когда речь идет о гонке вооружений, что очевидно является важным для обоих лидеров", – сообщила Сандерс.

Дмитрий Корнейчук, считает, что после телефонного разговора и планируемой встречи Трампа и Путина ряд вопросов в рамках "сделки" решится быстрее.

В частности, Путин, идя на выборы как "ястреб", не мог вносить изменение в российскую резолюцию о миротворцах, чтобы они были на всем Донбассе. Хотя этот вопрос давно согласован с Вашингтоном. "Теперь же он спокойно может дать на это "добро", - считает эксперт.

Версия 2. Все-таки самодеятельность Трампа

По другой версии, попытки Трампа наладить диалог с Путиным не завершатся успехом из-за сопротивления вашингтонского истеблишмента и звонок президенту РФ - это действительно самодеятельность Дональда.

Любопытно, что вчера американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме фактически дезавуировали слова Трампа о скорой встрече с Путиным, сообщив, что такая встреча состоится не ранее ноября 2018 года во время саммит G20, который в этом году пройдет в Аргентине.

"Трамп не может ни о чем существенном договорится с Путиным ввиду противодействия американских элит. Их встреча будет напоминать встречу двух агентов разведки на центральной площади - когда за Вами все пристально наблюдают, но при этом вам нужно на мигах и знаках обменяться важной информацией", - считает политолог Руслан Бортник.

По его мнению, договоренности США и России возможны только у "крайней черты" - на пороге реального вооруженного конфликта ядерных государств или после избрания Трампа на второй президентский срок.

Последние кадровые назначения в Вашингтоне также не свидетельствуют, что с Россией намечается потепление.

В частности, новым советником Трампа по вопросам национальной безопасности (одна из ключевых позиций с точки зрения определения внешней политики США) станет Джон Болтон.

Вот как его характеризует российский оппозиционный журналист Константин Эгерт.

Таким образом пока трудно ожидать разрядки в отношениях между двумя странами. А значит и какие-то реальные подвижки по мирному урегулированию на Донбассе выглядят не очень вероятными. Хотя, в последнем случае, многое зависит от хода переговоров в формате Волкер-Сурков, а также от того, произойдет ли после выборов 2019 года смена власти в Украине.

На общую ситуацию может повлиять и ухудшение отношений между США и ЕС, а также между США и Китаем на фоне фактически объявленной Вашингтоном торговой войны и введения заградительных пошлин на импорт товаров в Америку.