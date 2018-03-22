Депутаты испугались Савченко

Порошенко в оперативном (можно даже сказать, в экстренном) режиме утвердил скороспелый закон, по которому в Верховную Раду и другие органы власти отныне запрещено входить с оружием, взрывчаткой и прочими предметами из "набора Савченко".

Поскольку журналистам и гостям парламента и раньше вход был разрешен только через металлоискатель и рентген, то изменение коснулось лишь одну категорию посетителей Верховной Рады – народных депутатов. Так что теперь их просто уравняли со всеми остальными, кто имеет доступ в парламент.

Однако с точки зрения депутатов такое "уравнение" – событие отнюдь неординарное. В последние месяцы они приняли целый ряд законов и постановлений, чтобы как раз выделить себя из остальной массы. Мода на жертвы во имя Родины закончилась – и теперь депутаты получают не 6 тысяч гривен, как остальная страна, а 18-20 тысяч, не считая такой же суммы на представительские расходы и 40 тысяч на помощников.

Поэтому, если нардепы добровольно согласились дать себя обыскивать, то это может означать одно: они реально испугались угроз от Савченко. А испугаться они могли только в том случае, если поверили в рассказы о гранатах для правительственных лож и миномете для купола парламента.

Сегодня, кстати, Луценко должен прийти в Верховную Раду и продемонстрировать видео с убедительными доказательствами подготовки нардепом Савченко покушения на купол парламента. Остается надеяться, что генпрокурор не расскажет о каких-то интимных способах проноса в парламент оружия или отравляющих веществ. Потому что можно представить, какой закон примут депутаты после этого.

Россиянам закрыли свободный въезд в Украину

Тем временем президент подписал указ о других ограничениях, которые коснутся граждан России, посещающих Украину. Для них вводится принцип предварительного предупреждения украинских властей о своем приезде. Как именно и кого нужно будет предупреждать, пока не сообщается, поскольку "механизм не разработан". Также непонятно, насколько заранее нужно предупреждать.

Однако, исходя из других пояснений, становится понятно, что речь идет не о простом предупреждении. Просто вбить данные на какой-то странице и тут же махнуть из Москвы или Питера в Киев или Харьков не получится. Поскольку указ предусматривает также создание механизма проверки оснований приезда.

Проще говоря, нужно не только предупредить, что едешь. Нужно сообщить, зачем едешь, и еще иметь в Украине "сообщников", которые подтвердят, что едешь по серьезному основанию. Перечень оснований тоже неизвестен, поэтому непонятно, будет ли в их число входить приезд к родственникам, на свадьбу, на могилу родных или на отдых в Одессу.

Но самое главное – слова о "механизме проверки" означают, что в приезде "без достаточных оснований" могут отказать. То есть принцип уже получается не уведомительный, а разрешительный. Поэтому миллионам наших российских родственников можно только посочувствовать.

И заодно молиться на то, чтобы Москва не ввела зеркальные меры. Потому что иначе один из основных источников поступления валюты в Украину – заработки в России – будет перекрыт.

Газ для промышленности подорожал на 9%. Для населения будет на 30%?

"Нафтогаз" в очередной раз поднял цену газа для промышленности – с 1 апреля они вырастут на 7,4-9,5%. Конечно, промышленность – это не население, но и на обычных гражданах повышение тоже скажется. Хотя бы потому, что газ – основной вид топлива в пищевой промышленности. То есть эти 7-9% подорожания газа заложат, к примеру, в цену хлебобулочных изделий.

Однако тарифы для промышленных потребителей важны для всех и по другой причине – они являются той планкой, до которой МВФ требует поднять цены на газ для населения. А поскольку правительство постепенно сдает позиции перед фондом, то вполне реально, что апрельские "промышленные" цены станут майскими "гражданскими".

Каковы же нынче расценки у "Нафтогаза"? Если даже допустить, что бытовых потребителей приравняют к самой льготной категории – оптовым потребителям, делающим предоплату, то в этом случае цена с учетом НДС составит 8,67 грн за кубометр. А если посчитают как розничным потребителям, оплачивающим постфактум, то 9,54 за куб.

Соответственно, исходя из того, что сегодня цена для бытового потребителя 6,96 за куб, следует ожидать, что подорожание составит 25-37%, а не 8%, о которых говорит власть. И это при условии, что промышленный тариф больше повышаться не будет. А он, судя по продолжающемуся подорожанию нефти и газа на мировом рынке, видимо, на нынешней отметке не остановится.

Власть готовит атаку на ZIK

Война власти с независимыми СМИ продолжается. Вчера телеканал ZIK заявил о подготовке атаки на его офис, находящийся в Октябрьском дворце в центре Киева. Конечно, предупредительное заявление еще не является действиями властей, однако слишком много оснований верить в то, о чем заявляет телеканал.

Во-первых, наезды на ZIK уже были – и со стороны власти, и со стороны радикалов. Причем поводы для этого использовались совершенно разные – от уголовного дела по ДТП против собственника телеканала Дыминского до интервью с Портновым.

Во-вторых, телеканал приводит факт того, что МВД по собственной инициативе сняло охрану с Октябрьского дворца, расчистив поле деятельности для радикалов.

Наконец, уже есть прецедент, после которого вызывает доверие заявление ZIKa. В декабре холдинг "Вести" заявлял о готовящемся захвате его офиса – и на данный момент офис уже захвачен и находится в руках захватчиков уже полтора месяца.

Повод в случае с "Вестями" был иным, но суть от этого не меняется: власть придумывает различные поводы и способы для одного и того же результата – уничтожения СМИ, которые она не контролирует.