Партия Генеральной прокуратуры (ГПУ) против народного депутата Надежды Савченко (внефракционная) подошла к эндшпилю. В четверг генеральный прокурор Юрий Луценко может обратиться с парламентской трибуны к депутатам с просьбой поддержать представления ГПУ на отмену иммунитета Савченко, ее задержание и арест.

Как писала "Страна", Савченко обвиняют в подготовке военного переворота. Согласно фабуле дела, если верить Луценко, путчисты собирались дождаться, пока в Раду к депутатам приедет высшее руководство страны, обрушить выстрелами из минометов ее купол, а затем добить выживших автоматными очередями.

По нашим данным, Савченко пока не предоставила в письменном виде объяснений по поводу обвинений в свой адрес, как ей предлагает регламент Рады. Но он все равно завтра прямо с утра рассмотрит ее вопрос.

"Страна" спрогнозировала, как могут развиваться события в четверг, если дело таки дойдет до рассмотрения представлений.

В целях безопасности

До пункта Савченко комитет по вопросам регламента и организации работы Рады на заседании в среду не дошел. По закону члены комитета анализирует, насколько обоснованно и мотивированно представление на депутата, анализируют письменный ответ фигуранта и выслушивают его устные объяснения в присутствии генпрокурора, которому также предоставляется слово.

"Дело в том, что у Савченко есть право подать пояснения в течение пяти дней (после внесения представления в Раду – Прим.Ред.). Срок истекает как раз сегодня. Пока от нее ничего не было, но еще есть время до конца дня. Чтобы наши действия потом не были оспорены, мы не закроем сегодняшнее заседание комитета, а продолжим завтра в 8.30, когда вопрос можно будет рассматривать даже без ее пояснений", - рассказал заместитель председателя комитета Владимир Арешонков (БПП) "Стране".

Интересный момент: заседание будет продолжено не в здании комитетов Рады (где обычно оно проходит), а в самом парламенте перед началом сессии. Вроде бы это сделано для удобства членов комитета, которым не придется переходить из здания в здание. Но, по версии одного из депутатов, перенос заседания комитета обусловлен вопросами безопасности: дескать, на входе в Раду проверка жестче, чем в "комитетах". "Из-за шумихи вокруг оружия в парламенте, в том числе у самой Савченко, решили не рисковать", - уверяет член "регламентного" комитета, попросивший об анонимности.

Тактическая уловка

Сразу после раскрутки истории о Савченко и подготовке путча (почти неделю тому назад) среди депутатов звучали мнения, что представления на нее с легкостью найдут поддержку Рады. Так, представитель президента в Раде, заместитель главы фракции его имени Ирина Луценко прогнозировала журналистам, что БПП отдаст голоса за все три представления.

"Видео, которое вы увидите на заседании (Рады – Прим.Ред.) шокирует все общество", - отметила Луценко.

Но чем ближе ко дню возможного голосования, тем очевиднее, что депутатский корпус уже не столь категоричен в прогнозах. Обозначились разные позиции, что дает шанс Савченко избежать СИЗО.

"Большинство депутатов проголосует и за снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, и за задержание, и арест. Савченко, конечно, расскажет что-то яркое по форме, но не всем понятное по смыслу, но переубедить сессионный зал ей не удастся", - спрогнозировал "Стране" депутат Игорь Попов (Радикальная партия). Сам он тоже собирается поддержать представления ГПУ.

Другая позиция – только отменить неприкосновенность депутата Савченко, позволив следствию всю полноту действий. Но не давать согласие на задержание и арест.

"На данную минуту я не готов голосовать за все три представления. Точно буду за снятие депутатской неприкосновенности. А мое голосование за задержание и арест будет зависеть от тех материалов, которые будут нам предъявлены. Часть материалов еще под грифом секретно. Что из них прокуратура готова показать и будут ли они убедительны, посмотрим. Все решится завтра по ходу заседания комитета", - отметил депутат Арешонков (БПП) изданию.

Не заходить далее отмены иммунитета предлагает и народный депутат Антон Геращенко ("Народный фронт", НФ), который обнародовал текст представления на своей странице в "Фейсбуке". По его словам, он, прежде всего, не хочет создавать для неё образ жертвы. В качестве альтернативы он предлагает отправить Савченко на медицинское освидетельствование на предмет психических отклонений.

"Для меня она не жертва", - написал Геращенко, уточнив: это его личное мнение (а возможно всей внутрифракционной группы министра внутренних дел Арсена Авакова, в которой примерно 10 депутатов).

Собеседник издания во фракции НФ уверяет: вопрос Савченко вообще внутри фракции не обсуждался. "Думаю, мы послушаем генпрокурора и посмотрим, что он принесет, и тогда определимся с голосованием", - дал он прогноз.

Если вторая фракция власти таки не станет голосовать целиком за все три представления, кроме снятия неприкосновенности, перекрыть дефицит голосов будет сложно. При этом развитии событий Савченко станет "прикосновенной" (то есть в отношении нее могут осуществляться следственные действия), но в тюрьму ее отправить будет нельзя.

"Мне кажется, будет раскручиваться третий вариант: чтобы не делать из нее мученицу и народную мстительницу, ее будут выставлять сумасшедшей, а значит, не подлежит суду. Все как было в СССР: против советского строя выступали только агенты Запада и безумцы. Поэтому диссиденты попадали не только в тюрьмы, но и в психбольницы. Мне кажется, та же технология примеривается к Савченко. Мой прогноз: ее лишат неприкосновенности, а дальше будут навешивать ярлык неадекватности и необходимости психиатрического обследования", - резюмирует политолог Руслан Бортник.