Дело Савченко-Рубана: тайны открываются

Основные новости дня были связаны с делом о государственном перевороте и его фигурантами – Савченко и Рубаном. Предполагалось, что вчера Луценко прибудет в парламент демонстрировать многочасовые доказательства покушения бывшей летчицы на купол Верховной Рады, но генпрокурор не прибыл. И вместо этого сама Савченко дала пресс-конференцию, на которой нанесла удар на упреждение. То есть рассказала все, что будет рассказывать о ней Луценко, но только в своей интерпретации.

Откровенно говоря, интерпретация получилась не очень убедительная. Поскольку, исходя из рассказа Надежды, она все-таки совершала все то, что ей собираются "шить", но делала это не для того, чтобы совершить переворот, а для провокации. Чтобы, с одной стороны, показать абсурдность всех "дел", которые штампует СБУ, а с другой – напугать власть тем, что весь этот абсурд может произойти на самом деле.

Исходя из этого, несложно предположить, что основная юридическая битва в деле Савченко развернется не вокруг того, что было, а вокруг ее мотивов. Но при этом у генпрокурора все же будут основания требовать снятия неприкосновенности и ареста нардепа.

Что касается самого дела, то его контуры, в общем-то, уже вырисовываются. Уже понятно, что была провокация силовиков, которые предлагали Надежде участвовать в подготовке переворота, и она на эту провокацию купилась. То есть нечто вроде дела о "похищении" Гончаренко, но в увеличенном масштабе.

Исходя из этого, становится понятным, почему вчера суд не удовлетворил апелляцию Рубана, который тоже повелся на провокацию и в результате был пойман с оружием. Поэтому уже сейчас можно сказать, что суд над Савченко и Рубаном будет неоднозначным, но все равно – проигрышным для власти. Потому что в Украине слишком много людей одобряют несвершившиеся планы заговорщиков.

НАБУ против Холодницкого

Еще один скандал, похоже, только разгорается. Вчера одна за другой появились несколько новостей о руководителе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницком.

Сначала – информация о том, что глава САП хочет уйти в отставку из-за нервной работы и состояния здоровья, потом – новость о "жучке", который нашли в аквариуме в кабинете Холодницкого, а под конец – сообщение о том, что "жучка" установила НАБУ и что с помощью него уже зафиксировали коррупционные действия руководителя САП.

Пока это все – только сливы информации, никем не подтвержденные, но очевидно, что вброс был сделан для давления на Холодницкого, и потому ситуация на этом не завершится. Завершится она чем-то иным, но вот тут могут быть варианты – и отставка главы САП по-тихому, и раскрутка дела против него, и даже внезапное выздоровление вместе с внезапным перемещением Холодницкого в ряды самых активных борцов с коррупцией внутри власти. То есть в ряды сторонников НАБУ.

Очевидно также, что дело не в самом Холодницком: НАБУ пытается расширить сферу своего влияния для нанесения новых ударов по власти. По мере приближения к выборам эта война неизбежно будет ожесточаться.

Порошенко в Катаре

Президент снова улетел на Ближний Восток. Если в конце прошлого года для визита были выбраны Саудовская Аравия и ОАЭ, то в этот раз Порошенко отправился в маленькие страны – Катар и Кувейт.

Не будем подробно останавливаться на том, почему Петр Алексеевич регулярно летает на Аравийский полуостров с официальными визитами (он там был в 2009, 2015 и 2017) – сейчас гораздо интереснее то, чем закончились его переговоры в первой стране вояжа – Катаре. Где президент был удостоен личной аудиенции местного эмира Тамима бин Хамада бин Халифы Аль Тана.

Как стало известно, из Катара Порошенко привезет традиционный "безвиз". Но не только. Президент сообщил о договоренности о том, что "Катар готов предоставить нам сжиженный газ".

Новость можно было бы считать сверхважной, если бы не одно "но". Янукович в ноябре 2012-го тоже летал в Катар. У него тоже там была личная аудиенция с эмиром с длинным именем и главной целью его визита была договоренность о поставках сжиженного газа.

Бывший президент подходил к вопросу более комплексно, чем нынешний, поэтому думал не только о сжиженном газе, но и о LNG-терминале для его приемки. Эта идея сошла на нет, причем не столько из-за "лыжного инструктора", подписавшего договоренность о строительстве от имени испанской компании, сколько из-за позиции Турции, которая не хотела пропускать танкеры со сжиженным газом через Босфор и Дарданеллы.

Янукович дважды летал к Эрдогану, тот называл его "мой друг Янукович", но разрешения не давал. И вот после этого Порошенко, который в последний раз был в Анкаре два года назад и вел переговоры исключительно о российской агрессии, вдруг решил, что нынешний Эрдоган вдруг даст ему то, чего не давал Януковичу.

Правда, надо отметить, что нынешний президент назвал и альтернативный вариант – через LNG-терминалы в Польше. Однако нужно представить танкеры, везущие этот газ через Красное море, Средиземное море, Атлантический океан, Северное и Балтийское море плюс транспортировка через всю Польшу. Этот газ будет стоить столько, что дешевле его будет закупать у китайцев в зажигалках.

Так что, несмотря на все договоренности, газ мы будем закупать у агрессора. А с Катаром у нас будет безвизовый режим. С прицелом на чемпионат мира по футболу 2022 года – совсем неплохо.

Снос Корчагина и уничтожение Ватутина

Вчера в Украине стало еще на два памятника меньше – в Бердичеве радикалы уничтожили памятник генералу Ватутину, а в Боярке местные власти под давлением радикалов демонтировали памятник Павке Корчагину. Объединяет оба события одно: оба памятника не подпадали под закон о декоммунизации.

Впрочем, вся политика последних двух лет наглядно демонстрирует, что главной целью декоммунизаторов была не сама декоммунизация, – она была лишь частью глобального проекта по лишению Украины советского и российского прошлого.

Чтобы приглушить возмущение, в закон о декоммунизации внесли поправку о том, что все связанное с Великой Отечественной войной, под переименования и сносы не подпадает, но в результате руками радикалов или местных властей его тоже уничтожают.

Ватутин никаким образом не подпадает под закон о декоммунизации, но, помимо уничтожения бердичевского памятника, переименован и проспект его имени в Киеве – причем переименован в честь Шухевича - вождя УПА, бойцы которой и убили генерала.

Параллельно с этим озвучиваются планы по переименованию проспекта Героев Сталинграда и площади Льва Толстого, улиц маршалов Тимошенко и Малиновского. А снос памятника литературному герою – как в случае с боярским Павкой Корчагиным – и вовсе находится за пределами здравого смысла.

Однако по крайней мере еще полтора года все это будет продолжаться. Нет сомнения в том, что к выборам (особенно парламентским) встанет вопрос еще не об одном сносе или переименовании.

Арест Саркози

Главная международная новость пришла из Франции, где вчера был арестован бывший президент Саркози. Формально его обвиняют в получении средств на предвыборную кампанию 2007 года от бывшего лидера Ливии Каддафи, но понятно, что обвинение 11-летней давности играет второстепенную роль. Ведь если бы там реально было за что уцепиться, Саркози оказался бы за решеткой еще при Олланде.

Куда большее значение имеет тот факт, что экс-президент остается влиятельной фигурой в партии "Республиканцев", которая является главной оппозиционной силой в стране. Поэтому, несмотря на то, что формальные основания для ареста имеются, все это больше напоминает арест Тимошенко в 2011 году.

У Януковича ведь тоже были формальные основания – об этом говорил еще Ющенко в 2009-м, об этом и сейчас говорят Порошенко с Гройсманом. Но никто не сомневался, что "газовое дело" было только поводом. Как и в случае с Саркози сейчас.

Правда, разница все-таки есть. Саркози – во Франции, а не в Украине. А там все-таки суды – это действительно суды, а не приводные ремни власти. Поэтому арест экс-президента – это еще далеко не осуждение.