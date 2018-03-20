В руководстве специально созданного для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти Украины ведомства намечается грандиозный скандал со взяточничеством и очередными "пленками".

Аккурат накануне загранкомандировки главы Специализированной антикоррупционной командировки Назара Холодницкого журналистам сразу нескольких изданий "слили" сведения о том, что "30-летнего" генерала несколько месяцев держали под колпаком коллеги по цеху из "родственного" Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры.

Более того - их совместная спецоперация якобы завершилась документированием процесса вымогательства, а на стол генпрокурору уже положили подтверждающие это аудиозаписи. По другим данным, переговоров о взятках не зафиксировано. Зато есть много крайне сомнительных с моральной точки зрения высказываний.

Как считается, сделаны они были с помощью "жучка", закрепленного на аквариуме, который показывал журналистам Холодницкий во время экскурсий после назначения в должности. По имеющимся оценкам, фонотека бесед главы САП насчитывает несколько месяцев, и обладающие ими оппоненты Назара Ивановича недвусмысленно намекают ему на необходимость срочной отставки.

В настоящее время ни одна из записей пока не просочилась в сеть, но детали по меньшей мере одной "мутной истории" уже известны.

"Страна" разбиралась, как Холодницкий оказался на грани увольнения (а то и уголовного преследования), и кто может стоять за его проблемами.

Как Холодницкого в отставку выпроваживали

Первые сведения о том, что заместитель генпрокурора - руководитель САП в ближайшие дни станет одним из топовых ньюсмейкеров Украины, проявились после обеда 20 марта. В 13:37 сайт ТСН со ссылкой на несколько собственных источников сообщил сенсацию - Назар Холодницкий готовится подать в отставку. Якобы о таких намерениях он сообщил в коллективе САП, но пресс-секретарь ведомства Ярослав Гордиевич оперативно опроверг такую информацию.

Несмотря на это, будущее Назара Ивановича подавалось журналистами в неопределенной трактовке. Все выглядело так, будто бы антикоррупционный прокурор тщательно взвешивает "за" и "против" ответственного для своей карьеры решения. И именно потому - решил взять паузу на пару недель, дабы пересидеть возможную волну негатива в свой адрес.

Так, в сообщении ТСН указывалось, что в ближайшие дни Холодницкий планирует уйти во отпуск, который продлится вплоть до завершения "пасхальных каникул" (то есть, 10 апреля). Через несколько минут стало ясно, что такого временного лага у Назара Ивановича может и не оказаться. А руководителя антикоррупционной прокуратуры де-факто ставят на шпагат его оппоненты, ограничивая лимит времени для ухода "по-тихому", без вынесения сора из избы.

Гайки начали закручивать стремительно и буквально в онлайн-режиме. Уже в 14:03 "Украинская правда" со ссылкой на источник в органах прокуратуры сообщила о том, что руководитель САП может подать в отставку и обдумывает такой вариант.

"У него были проблемы с сердцем, это был первый звоночек. А работа очень нервная", - пояснил мотивы Холодницкого собеседник журналистов в Антикоррупционной прокуратуре.

Аргументация данного решения неважным состоянием здоровья выглядит крайне загадочно, учитывая молодой возраст главы САП. И скорее напоминает то ли угрозу со стороны неназванных оппонентов внутри ведомства, то ли спешный поиск оправдания вероятного кадрового кульбита.

Холодницкого "писали" со стенки аквариума

Спустя полчаса о том, что одного из самых юных "прокурорских генералов" в истории Украины фактически вынуждают написать заявление о добровольном сложении полномочий, сообщило издание Insider.

Тогда же впервые были названы подлинные причины скандала - в рабочем кабинете Холодницкого обнаружена "прослушка".

В 14:49 детали о выявлении "жучков", прикрепленных к внешней поверхности аквариума, сообщил "Обозреватель". По данным источника этого издания, аппаратуру для прослушивания якобы "оставил" работник фирмы, которая занимается обслуживанием аквариумов. Но самое главное - установлена ее принадлежность к Национальному антикоррупционному бюро. Не исключено, что речь шла о том самом аквариуме, который презентовла журналистам в декабре 2015 года сам Холодницкий.

Аквариум в кабинете Назара Холодницкого в фокусе сюжета журналистов в промежутке с 02:37 по 02:47, источник видео: youtube.com/ТСН

Кроме того, в публикациях СМИ был обозначен дедлайн, до истечения которого руководитель САП должен определиться со своим решением. Якобы заявление об уходе антикоррупционный прокурор должен подать уже на следующей неделе (26-30 марта).

Невзирая на колоссальный интерес CVB, сам Холодницкий воздерживается от комментариев по ситуации. По данным Українських Новин, в беседах с журналистами спикеры САП назвали информацию о возможном принуждении к увольнению Назара Ивановича не более чем "фейком".

Впрочем, на официальном уровне пресс-секретарь Ярослав Гордиевич не прояснил, стоит ждать ли через неделю кадровых решений от его шефа, ограничившись констатацией планов ближайших дней.

"Назар Холодницкий исполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме. Завтра он вместе с директором НАБУ отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели (23 марта - Прим.Ред.). Запланированы встречи с депутатами Европарламента, среди тем обсуждения - работа антикоррупционных органов в Украине, создание антикоррупционного суда и законодательное обеспечение работы НАБУ-САП", - сообщил он "Стране".

Участие Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника в серии соответствующих мероприятий подтверждает и Совет общественного контроля при Антикоррупционном бюро.

Источник фото: facebook.com/kontrolNABU

Холодницкого писали с ведома Сытника, а пленки положили на стол Луценко

Не исключено, что во время поездки в Бельгию руководителям новосозданных аникоррупционных структур действительно будет о чем поговорить.

Ведь как пишет со ссылкой на источник "Цензор.НЕТ", данные с "аквариума" считывались на протяжении нескольких месяцев. Сам же "жучок" был обнаружен в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого две недели назад - 6 марта.

Сразу несколько источников подтверждают, что сама "прослушка" была установлена подчиненными Артема Сергеевича - сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. Причем проведение негласных следственно-розыскных действий осуществлялось под процессуальным руководством Департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности ГПУ (известного в СМИ как "Департамент Кононенко-Грановского") и по санкции суда.

Материалы НСРД на этот счет якобы находятся у генпрокурора Юрия Луценко. Были ли сделаны копии "пленок Холодницкого", и планируется ли их обнародование (а также в каком виде) - пока неясно.

Глава САП мог "погореть" на деле генерала МВД

В настоящее время в сети всплыл только один из потенциально резонансных диалогов, который может быть запечатлен на записях и свидетельствовать о возможной коррупционной составляющей в работе Холодницкого. Речь идет о деле экс-начальника Департамента полиции охраны МВД, генерала Сергея Будника.

О его задержании накануне Дня Независимости в 2017 году по подозрению во взяточничестве сообщал генпрокурор Юрий Луценко. В трактовке главы ГПУ, спецы его ведомства вместе с сотрудниками СБУ и Нацполиции "приняли" Будника при получении взятки в размере 96 тыс. грн. Во время обыска по месту жительства генерала, у него были обнаружены 16 золотых слитков и значительная сумма денежных средств в валюте.

Пост генпрокурора, посвященный задержанию генерала МВД, источник фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

25 августа Будник был арестован, но проведя три ночи в Лукьяновском СИЗО вышел на свободу, уплатив назначенный Печерским судов залог в размере 128 тыс. грн. Вслед за этим он был отстранен от должности, и хотя генерал добился через суд восстановления в должности, на его место был назначен другой человек - Александр Гаврилюк.

В настоящее время Будник продолжает работать в системе МВД. Адвокат генерала Марина Танчук отказалась комментировать "Стране" сведения о том, как история ее клиента оказалась в САП и чем она завершилась.

Впрочем, сведения о прекращении следственных действий в отношении экс-начальника Департамена полиции охраны все же просочились в сеть. Накануне об этом на своей странице в Facebook написал пространный пост друг Будника - автогонщик Алексей Мочанов.

Источник фото: facebook.com/alex.mochanov

По его словам, с генерала были сняты все подозрения еще на прошлой неделе. Это подтверждает и информация ресурса "Преступности.НЕТ". По данным журналистов, уголовное дело в отношении Будника было передано в САП 5 декабря 2017 года по подследственности постановлением генпрокурора. После чего 15 марта процессуальным руководителем САП было принято решение о закрытии данного уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Если хронология осуществления этих действий была именно таковой, то не совсем понятно, что из вероятных переговоров Холодницкого по "делу Будника" могло быть записано на выявленной за девять дней до этого "прослушке". Но исключать того, что к принятию такого решения действительно "приложил руку" лично антикоррупционный прокурор также пока нельзя. Возможно, что еще до выявления "аквариумного жучка" он обсуждал соответствующие планы в своем кабинете.

Ведь как пишет журналист Владимир Бойко, Холодницкого де-факто задокументировали на взятке при "решалове" именно уголовного производства в отношении милицейского генерала. Якобы не зная о том, что его кабинет находится "под колпаком", глава САП благословил закрытие соответствующего уголовного дела против Будника.

По иронии службы, на "хлопок" Назара Ивановича взяли ранее остро конфликтовавшие между собой детективы НАБУ и "Департамент Кононенко-Грановского" в ГПУ. Документировавшие Холодницкого в спайке.

Источник фото: facebook.com/Volodymyr Boiko

В тоже время, источники "Украинской правды" сообщают, что никакого криминала во время прослушки Холодницкого не обнаружено вообще. Однако есть ряд морально-этических моментов, связанных якобы с антисемитскими высказываниями главы САП.

Данные высказывания могут подпадать под нарушение прокурорской этики и иметь последствия вплоть до увольнения Холодницкого со своего поста (хотя уголовные дела за это, конечно, никто возбуждать не будет).

Что стоит за скандалом и кому он играет на руку?

В кулуарах Генпрокуратуры нет единой версии о том, что послужило причиной организации прослушки для руководителя САП и резкого обострения отношений между командами детективов и прокуроров новосозданных антикоррупционных структур.

При этом все сходятся на том, что между НАБУ и САП уже давно происходит внутренний конфликт.

На протяжении последних лет, оба ведомства, которые, по идее, должны работать в одной спайке, неоднократно обменивались публичными "уколами". НАБУ обвинял САП в саботаже расследования против высокопоставленных коррупционеров (намекая на то, что Холодницкий координирует свою деятельность с Банковой). А САП, в ответ, обвинял НАБУ в излишнем пиаре и слабой проработке обвинений.

Очередной скандал произошел в середине января, после того как в прессе появилось интервью "внештатного агента" НАБУ Евгения Шевченко. В нем он рассказал подробности его сотрудничества с Бюро по целому ряду спецопераций, а также детали того, как ведомство Артема Сытника пыталось "поймать на крючок" одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Бравада Шевченко вызвали неодобрительный комментарий со стороны Холодницкого. Интервью "агента" НАБУ он окрестил вредительством и позором.

"Если так будет дальше, то Антикоррупционная прокуратура просто не будет иметь другого выхода, как забрать все дела из НАБУ, привлекать подразделения других правоохранительных органов и с ними доводить их до конца", - пытался припугнуть Сытника глава САП.

Как показала история "жучка в аквариуме", сценарий Холодницкого апробировали против него же.

Но, как и в любом деле, в скандале с главой САП нужно искать кому он выгоден. И, в первую очередь, ответ на этот вопрос зависит от того, кто, в случае ухода Холодницкого займет его место (пусть даже и временно).

В СМИ обсуждаются сразу два возможных варианта. Во-первых, и.о. антикоррупционного прокура может стать нынешний первый заместитель Холодницкого Максим Грищук (и, как говорят, эта кандидатура устраивала НАБУ). Во-вторых, на эту должность сам себя может "короновать" генпрокурор Юрий Луценко.

"Холодницький – заместитель генпрокурора. Его первый заместитель не может исполнять обязанности заместителя генпрокурора. Поэтому и.о. руководителя САП будет сам Луценко", – цитирует "Украинская правда" слова своего источника в руководстве ГПУ.

Если последняя версия верна, то, получается, что власти смогли умело стравить НАБУ и САП, убивая, тем самым, двух зайцев. С одной стороны - поставив САП (а значит и все дела НАБУ) под контроль лично генпрокурора. С другой стороны - дискредитировав антикоррупционные структуры в глазах западных партнеров.

Впрочем, не исключено, что именно позиция последних и сыграет главную роль в судьбе Холодницкого. Не исключено, что на Западе не одобрят раскручивание скандала и настоятельно порекомендует всем все забыть. Либо, наоборот, санкционируют отставку главы САП, но с условием, что Луценко даже временно не станет и.о.