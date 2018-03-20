За сутки до вступления в силу скандальных изменений УПК, связанных с так называемой "поправкой Лозового", Главная военная прокуратура объявила о завершении досудебного расследования в одном из самых "зрелищных" уголовных производств последних лет.

Речь идет об истории с задержанием в мае 2017 года свыше двух десятков бывших и действующих высокопоставленных сотрудников налоговой службы. Эти события назывались правоохранителями самой масштабной антикоррупционной операцией в истории, в рамках которой только "со старта" в 15 областях Украины было проводено 454 обыска.

В конечном счете количество обысков, выемок и осмотров документов по делу о так называемых "программных предприятиях" и "налоговых площадках", где идеологом преступной схемы называется экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, перевалило за 2 тысячи.

Аналогичное число сотрудников силовых структур было привлечено к расследованию.

На первых порах пиар-сопровождение процессуальных действий было невероятным по своему размаху. Сначала вся страна в прямом эфире наблюдала, как задержанных фискалов свозили из разных уголков Украины в столичный аэропорт "Жуляны" силами авиации, и в дальнейшем доставляли в суд. Через два месяца в рамках "вертолетной истории" в центр Киева ввели бронетехнику, которая обеспечивала "прикрытие" штурма трех этажей бизнес-центра "Гулливер".

С не меньшей помпой сообщалось о рейдах по наложению ареста и спецконфискации активов лиц, называемых идеологами "фискальной схемы". С трибуны парламента о деталях дела "налоговых генералов" докладывал генеральный прокурор Юрий Луценко, регулярно о нем напоминал его заместитель Анатолий Матиос...

На фоне этого объявление о завершении досудебного расследования данного уголовного производства было сделано более чем скромно. Несколько дней информацию об этом "придерживали" официальные спикеры ГПУ, молчали и лояльные к ним "говорящие головы" в соцсетях. В результате лишь накануне вечером был выдан информационный залп, в котором рапортуется об успехе "военки", а итоговая картина по делу заявляется как "перемога під час зрадофілії".

"Страна" выясняла, на чем основываются такие утверждения прокуроров, к какому итогу пришло расследование истории "налоговых генералов", и как оценивают его судебные перспективы юристы.

Как поправка соратника Ляшко "ускорила" расследование дела "налоговых генералов"

Информация о готовящихся подвижках в "вертолетном деле" начала обсуждаться в адвокатском сообществе неделю назад. По одной из версий, к завершению расследования налоговой эпопеи военных прокуроров "подтолкнули" вступившие в силу с 15 марта изменения в УПК, известные также как "поправка Лозового".

Как уже писала "Страна", они дают шанс обжалования уведомлений о подозрении фигурантам вновь зарегистрированных уголовных производств. Но, как полагают отдельные адвокаты, таким правом должны обладать и подозреваемые по ранее возбужденным делам, в том числе и "налоговые генералы". Якобы отчет о наличии таких рисков прекрасно отдавали себе и в "военке", из-за чего решили действовать на упреждение.

"На этой неделе военная прокуратура сделает все возможное, чтобы объявить участникам «авиашоу налоговиков» об окончании досудебного следствия. Нашего подзащитного по этому делу уже вызвали. Причём, всем огласят до 15 марта, чтобы до вступления в силу изменений в УПК", - писал на этот счет в Facebook адвокат одного из подозреваемых Игорь Черезов.

Источник фото: facebook.com/igor.cherezov

14 марта его прогноз сбылся. Черезов, а также несколько его коллег по цеху, защищающие подозреваемых фискалов, подтвердили "Стране" - по меньшей мере 27 фигурантам "вертолетного дела" сообщили о финише досудебного расследования.

"Они испугались, что мы обжалуем подозрение нашему клиенту в суде согласно ст.58 Конституции Украины, и вручили уведомления об окончании расследования", - говорит адвокат Юрий Иващенко.

В прокуратуре поначалу взяли паузу, и не спешили объяснять мотивы своих действий. Затянувшееся молчание поздно вечером в понедельник, 19 марта, прервал замглавы ГПУ - главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он написал запутанный пост в Facebook, среди прочего акцентировав внимание на завершении следствия по делу налоговых площадок.

Заместитель Луценко не уточнил, связано ли это с "поправкой Лозового". Вместе с этим он отчитался о количестве проделанной работы в истории с бывшими сотрудниками фискального ведомства. И попытался объяснить привлечение бронетехники и авиации на этапе досудебного расследования необходимостью сбора доказательной базы вины, якобы подтверждающей преступную деятельность экс-налоговиков во главе с опальным Клименко.

Впрочем, из сообщения Матиоса осталось неясным, для чего конкретно понадобились "штурмовые группы" из расчета 100 силовиков на одного подозреваемого при проведении, в общем-то рутинных процессуальных действий.

"Что касается работы (расследования), которое мы провели - было много шума и криков - почему вертолеты, почему БТРы... А для того, чтобы во время расследования провести более 3000 следственных действий, 900 обысков, 600 временных доступов к документам, 700 осмотров имущества и документов, осуществить свыше 800 допросов свидетелей, принять участие в более чем 2500 заседаниях Печерского суда и 950 заседаниях Апелляционного суда, получить 1050 судебных решений... собрать доказательства преступной деятельности 52 чиновников Минсдоха и обеспечить соблюдение их прав в тесном взаимодействии с 96 адвокатами, которые работают по делу. Список я мог бы продолжать еще долго. Все это было сделано за 9 месяцев и 18 дней следствия", - резюмировал главный военный прокурор.

Источник фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Из 104 миллиардов "нашли" не более 7

Также Матиос обнародовал справку, в которой перечисляются основные фактологические детали дела "налоговых генералов". В ней говорится, что фигурантами громкого дела выступают 52 лица, из которых почти половина (25 человек) - в настоящее время объявлены в розыск. Опираясь на текст одного из уведомлений о подозрении, "Стране" удалось идентифицировать большую часть из них.

Выяснилось, что перечень этих разыскиваемых граждан включает в себя как бывшее руководство государства, так и ряд бывших начальников налоговых инспекций на местах. Следствие рисует картину их деятельности следующим образом.

Якобы вскоре после избрания на пост президента Виктор Янукович вместе с экс-премьером Николаем Азаровым решили выстроить преступную группу по выкачке денег из бюджета. Для этого на пост руководителя налоговой службы, а позднее - Министерства доходов, они протежировали назначение Александра Клименко.

Последний, в трактовке военной прокуратуры, с пулом ближайших "соратников-клименковцев" и запустил в фискальном ведомстве так называемую "госпрограмму", включающую механизмы уклонения от уплаты налогов и их минимизации с помощью "налоговых ям", а также "предприятий-транзитеров". Ущерб от работы данной схемы оценивается в 104 млрд. грн. (девять месяцев назад речь шла о 96 миллиардах), но где эти деньги - большой вопрос. По крайней мере, в "справке Матиоса" лишь говорится о то, что в рамках "обеспечения возмещения убытков следствием и судом обеспечен арест имущества подозреваемых на сумму в 6,9 млрд грн".

Источник фото: facebook.com/MatiosAnatolii

От Януковича до начальника налоговой инспекции Днепропетровска. "Недоступные" подозреваемые

Помимо бывшего президента и премьер-министра, роль главного идеолога "налоговой ОПГ" отводится Клименко. Его ближайшими пособниками названы пять человек. Это бывший замминистра доходов Андрей Игнатов, экс-директор Департамента налогового и таможенного контроля Миндоходов Сергей Крухмалев, бывший руководитель столичных фискалов Ирина Носачева, а также экс-директор координационно-мониторингового департамента центрального аппарата Миндоходов Инна Санжаревская и ее заместитель Виктория Жовнер.

Помимо этих восьми человек, в материалах дела важная роль отводится еще 14 экс-руководителям областных и районных налоговых инспекций. Это:

экс-глава налоговой службы Днепропетровской области Вадим Куслий;

экс-начальник ГУ Миндоходов Крыма Александр Кондрашов;

бывший руководитель налоговой Донецкой области Вадим Бондаренко;

экс-замглавы ГНАУ - руководителя киевской налоговой Олега Низенко;

заместитель председателя ГНИ в городе Киеве Анна Игнатенко;

экс-начальник ГУ Миндоходов в Одесской области Александр Чернобай;

бывший заместитель руководителя фискалов Одесской области Игорь Каримов;

экс-замглавы ГНС в Харьковской области Любовь Касьянова;

экс-начальник Днепропетровской Межрайонной налоговой инспекции Эраст Голосуй;

бывший начальник ГНИ в Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровска Александр Мирный;

экс-начальник ГНИ в Кировском районе Днепропетровска Михаил Попов;

экс-руководитель налоговой инспекции в Оболонском районе Киева Михаил Маковецкий;

бывший и.о. начальника налоговой инспекции в Святошинском районе столицы Ирина Тульговец;

экс-глава ГНИ в Соломенском районе Киева Вадим Ажиба.

Зимбабвийский миллиардер и отравленный "угодник" показали на Клименко

Установить прочих подозреваемых фигурантов "схем Клименко", в отношении которых в интерпретации Матиоса, вынесены решения о принудительном приводе в суд с целью избрания меры пресечения, не удалось. Зато известна другая "троица" - лица, к которым по разного рода причинам претензии военных прокуроров на сегодняшний день исчерпаны.

В первую очередь, это бывший глава налоговой инспекции в Подольском районе Киева Алексей Ярошенко. Сын бывшего министра финансов оказался в компании тех "генералов", которые были задержаны в мае 2017 года. Спустя три месяца Ярошенко скончался от сердечного приступа в ИВС Киева.

Во-вторых, из полусотни фигурантов "дела Клименко" двое подозреваемых согласились пойти на сделки со следствием и признать свою вину в обмен на условное наказание.

Как писала "Страна", в июне 2017 года на "угоду" пошел испытывающий проблемы со здоровьем экс-глава Харьковского управления Министерства доходов Андрей Роздайбеда. Оболонский райсуд Киева приговорил налогового генерала к 5 годам тюрьмы, заменив этот срок заключения тремя годами условно. Денежная компенсация нанесенного ущерба Роздайбеде не назначалась, а сам он дал обвинительные показания против Клименко и Ко (текст его допроса имеется в распоряжении "Страны").

Через два месяца после него "угодничество" произошло и с экс-начальником налоговой инспекции Шевченковского района Киева Виктором Башуком, у которого при обыске во время задержания изъяли купюру в 50 млрд долларов Зимбабве. Подготовительное заседание суда, где намеревались утвердить его сделку со следствием, было назначено в Соломенском райсуде на 30 августа 2017 года.

Какие-либо упоминания об итогах слушания по эпизоду Башука в открытой части судебного реестра отсутствуют. Но согласно обнародованной в сети "справке Матиоса", соответствующий вердикт суда был вынесен. Из документа главного военного прокурора также следует, что Башук возместил нанесенные убытки в размере 26 млн. грн.

Вместе с этим, он, как и Роздайбеда, сегодня проходят по "делу налоговых генералов" как лица, которые не входили в состав ОПГ имени Януковича-Клименко. Но обеспечивали "функционирование преступной схемы "госпрограммы" на территории Шевченковского района Киева и Харьковской области.

Кто будет сидеть на скамье подсудимых

Также "Стране" удалось выяснить полный перечень из 27 бывших фискалов, дело которых готовится к отправлению в суд. В большинстве своем, он включает в себя тех экс-чиновников, которые были задержаны в мае прошлого года (за исключением персон Ярошенко, Роздайбеды и Башука).

При этом, список подозреваемых несколько расширился за счет новых фигурантов, которые занимали ответственные должности в фискальном ведомстве столицы и Днепропетровска. Итоговый его вариант выглядит так:

Владимир Задорожный, бывший руководитель ГНС в Полтавской области;

Константин Циркун, экс-глава Государственной налоговой администрации в Автономной республике Крым;

Геннадий Козак, бывший заместитель главы ГНС в Днепропетровской области;

Андрей Драгун, экс-начальник ГНИ у Печерском районе г. Киева;

Ольга Гулка, бывший руководитель ГНИ в Артемовском районе Луганска;

Юрий Кравченко, экс-руководитель ГНИ в Дарницком районе Киева;

Александр Лукин, бывший заместитель главы ГНА в Полтавской области;

Владимир Борисенко, экс-начальник Государственной налоговой инспекции в Ленинском районе Харькова;

Андрей Липинский, бывший руководитель налоговой инспекции Днепропетровска;

Андрей Криволапов, экс-начальник Харьковской ОГНИ Харьковской области ГНСУ;

Татьяна Маслова, бывший зампред Гланого управления Миндоходов в Харьковской области

Богдан Лизун, ранее руководивший налоговиками Полтавы;

Владимир Дубель, экс-начальник Ленинской ОГНИ Луганска;

Ольга Корсун, бывший руководитель налоговой инспекции Кировского района Днепропетровска;

Юрий Мостипан, экс-руководитель налоговой инспекции Святошинского района Киева;

Игорь Бондаренко, бывший начальник ГНИ в Святошинском районе Киева;

Виктория Мальцева, экс-глава налоговой инспекции в Печерском районе Киева

Анатолий Яценко, экс-руководитель налоговой инспекции Соломенского района столицы;

Святослав Назарук, ранее занимавший должность начальника в налоговых инспекциях сначала в Шевченковском, а затем - Соломенском районах Киева;

Ольга Фролова (Василенко) - бывший руководитель ГНИ Приморского района Одессы;

Игорь Шуба - бывший и.о. руководителя налоговой инспекции Приморского района Одессы (в тексте уведомления о завершении досудебного расследования следователь неверно указал его инициалы);

Андрей Лахтадыр, бывший замначальника ГУ Миндходов Киева;

Сергей Бойцов, бывший начальник Левобережной межрайонной налоговой инспекции Днепропетровска;

Оксана Оксанич, экс-руководитель ГНИ в Оболонском районе Киева

Станислав Денисюк, ранее занимавший должность руководителя ГНСУ в Харьковской области;

Сергей Шинкаренко, бывший глава налоговой службы Днперопетровской области;

Александр Антипов, экс-председатель областной налоговой Луганской области;

Из них лишь двое (по другим данным - трое) лиц в настоящее время продолжают находиться под стражей, а все остальные - давно вышли на свободу под залог.

Действия каждого из фискалов по делу квалифицируют как участие в составе преступной группы (ч.1 ст.255 УК Украины) и злоупотребление служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины), которое выражалось в деятельности на протяжении 2011- 2014 годов так называемых "программных предприятий" и "налоговых площадок". Следствие полагает, что последним при непротивлении фискалов давали "зеленый свет" при осуществлении масштабных махинаций с возмещением НДС и налогом на прибыль.

В отношении бывшего губернатора Луганщины Антипова обвинение также "усилено" статьей по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Источник фото: "Страна"

Чем закончится "вертолетная история"

Начиная с 28 марта материалы дела "налоговых генералов", объем которого оценивается адвокатами в 600-800 томов, будут предоставлены для ознакомления стороне защиты. На сколько растянется этот процесс, пока неясно.

В трактовке Сергея Войченко, который защищает одного из бывших налоговиков, эти сроки следствие может попытаться ужать до конца мая. Чтобы затем "скопом" отправлять обвинительные акты в отношении экс-чиновников в суд. То есть, слушать его одновременно для всех 27 фигурантов.

У его коллеги Иващенко - другая оценка временного лага, который уйдет на соблюдение формальностей. "Максимум за день можно изучить два тома дела, это стандарт", - говорит он "Стране". Если его прогноз сбудется, то только ознакомление с уголовным производством уйдет около года.

Но это еще не самая главная интрига, которая ожидает "вертолетную историю" в суде.

Опрошенные автором этих строк защитники пятерых налоговиков убеждены, что "дело - абсолютно пустое". "Оно строится на допущениях военных прокуроров, показаниях сомнительных свидетелей, "мутных" экспертиз" и того, под чем были вынуждены подписаться те, кто согласились на сделки со следствием", - говорит один из них на правах анонимности.

Исходя из этого он допускает, что "военка" в настоящее время занимается поиском "ручного суда", который закроет глаза на фальсификации в уголовном производстве и согласится принять обвинительный акт.

Адвокат Иващенко добавляет - история Украины не знает примеров, чтобы при столь обширном количестве фигурантов (27 человек!) уголовное производство слушалось каким-либо судом. А если вспомнить, что по статистике Матиоса, их интересы представляет почти сотня адвокатов, встает вопрос о наличии зала судебных заседаний, который готов будет принять всех участников процесса в слушании по сути.

Иващенко считает, что дело "налоговых генералов" планируют "оптом" передавать в суд, чтобы затянуть вынесение неизбежного оправдательного вердикта и спихнуть ответственность за это на судей .

"Передают спешно материалы по всем сразу. Дело практически нельзя рассмотреть при таком количестве фигурантов, это затянется на года. На это и расчет, чтобы не дать его быстро рассмотреть", - говорит Иващенко.

В какой из судов намерены направить дело "клименковцев" - пока неясно. Известно лишь, что ранее Печерский суд уже отказался рассматривать его эпизоды из-за задействования всех судей учреждения на стадии досудебного расследования. В этой связи адвокаты прогнозируют грядущий спор о подсудности резонансно начинавшейся истории.

"Киевского (суда - Прим. Ред.) тут тут быть не может, а в регионах будут однозначно оправдательные приговоры. Хотя они и так будут", - резюмирует адвокат Иващенко.

Оппоненты фискалов из ГПУ, впрочем, также источают оптимизм. Здесь представляют "вертолетное дело" как эталонный результат своей деятельности.

"Главная военная прокуратура сделала и заложила крепкий фундамент на будущее. Это не последняя наша победа - только первая большая!", - пишет на этот счет Анатолий Матиос. Время покажет, насколько прочным окажется здание, возводимое на этом фундаменте.