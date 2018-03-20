Россия снова выбрала Путина

Главные выборы 2018 года состоялись. Формально, конечно, они были главными только для России, но, судя по ленте новостей, за ними внимательно следили и в Евросоюзе, и в Украине. Несмотря на то, что это были выборы без выбора.

Даже самые ярые противники Путина не сомневались в том, что он победит. Говорили о фальсификациях и технических кандидатах, но вместе с этим признавали, что объективно даже не стоит вопрос о втором туре. Его и не будет: Путин победил с рекордными для себя результатом в более чем 76%. Так что даже если рекорд можно поставить под сомнение, то саму победу в первом туре – нет. Хотя даже рекорд под сомнение никто не ставит.

Для украинской власти главными в воскресенье были выборы в аннексированном Крыму. Она подняла массированную кампанию по непризнанию выборов на полуострове и, в общем-то, добилась успеха: об этом непризнании заявили многие страны Запада. Хотя, скорее всего, они так легко и согласились на формулировку о "крымском непризнании", потому что юридически она ничего не меняет: итоги выборов в целом признали все, а значит – с Путиным можно продолжать вести переговоры.

Единственная, кто подумывает о непризнании российских выборов вообще, – это украинская Верховная Рада. Однако парадокс в том, что даже в случае такого глобального непризнания ничего не меняется: если не признать президентские выборы-2018, для украинского парламента легитимным остается президент, победивший на президентских выборах в России в 2012-м. То есть тот же Путин.

Впрочем, следует признать, что абсолютно все заявления, связанные с российскими выборами-2018, имели исключительно шумовой эффект без каких-либо реальных последствий. И возможное заявление Верховной Рады станет достойным завершением этой кампании.

Климкин возбудил Германию Шредером

А вот куда менее громкое заявление министра иностранных дел Украины Климкина может иметь весьма неприятные последствия. Для самой Украины. Почитав заявления бывшего канцлера Германии Шредера о том, что политика России не агрессивная и санкции с нее надо снимать, Климкин заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о введении санкций Евросоюза против Шредера.

Поднаторев в словесных перепалках с представителями России, Польши и Венгрии, украинский министр уже давно забыл, что он дипломат, за каждым словом которого следят. В случае с Шредером он, скорее всего, считал, что никто не обратит внимания, но обратило внимание целое немецкое правительство – сначала у канцлера заявили, что к вопросу санкций нужно подходить осторожно, а потом и МИД объяснил, что для санкций против бывшего канцлера нет оснований.

Такая массовая реакция не случайна: Берлин очень болезненно относится к критике со стороны, а тем более к ситуациям, когда зарубежные официальные лица предлагают наказать немецких политиков. В понимании немецкой власти, только она сама может определять, кого из своих политиков можно наказывать, – и ни один зарубежный госдеятель не вправе давать подобные "советы".

Видимо, Климкин понял, что ляпнул что-то не то или ему объяснили это, потому что в результате он пошел на попятную и сказал, что вовсе не предлагал обкладывать Шредера санкциями. Опровержение вышло не очень убедительным и уж тем более вряд ли оно убедило немецкое правительство – ведь теперь получается, что два министерства сами выдумали ситуацию со Шредером и сами на нее отреагировали.

Отреагирует ли как-то на весь этот скандал украинская власть, пока не ясно. Ясно одно: с такой "дипломатией" Украина скоро будет со всеми иметь такие же отношения, как с венграми и поляками. Или даже как с Россией.

Между тем сама фигура Шредера для немецкой политики остается знаковой. Он продолжает иметь большое влияние на СДПГ и, по слухам, одним из условий вхождения социал-демократов в коалицию Меркель, с легкой руки Шредера стало обещание федерального канцлера довести до конца проект со строительством Северного потока-2.

Порошенко хочет закрыть гражданство родившимся в Украине

Судя по некоторым последним инициативам власти, ей активная внешняя политика и не нужна, поскольку эти инициативы ведут к самоизоляции. В частности, поданный президентом в парламент законопроект об ужесточении условий принятия в украинское гражданство.

Основное ограничение, которое предлагает ввести власть, – свести к минимуму возможность получения гражданства по факту рождения в Украине. По мнению Порошенко, все, кто родился в Украине и хотел стать украинским гражданином, за прошедшие после распада Союза 26 лет уже смогли это сделать.

Логика принятия такого ограничения понятна: родившиеся на территории Украины и не имеющие украинского гражданства – это в абсолютном большинстве случаев бывшие граждане СССР, получившие гражданство других бывших союзных республик, прежде всего, России.

Такой потенциальный гражданин – как правило, русскоязычный и не разделяющий этнических и политических ценностей украинского национализма. А значит – не избиратель Порошенко и других постмайданных политиков. Соответственно, нынешней власти он не нужен.

Такая линия нынешней власти была бы понятна, если бы население Украины росло как на дрожжах. Но это не так. Все страны, у которых происходит падение численности населения (а это, в основном, европейские страны), проводят активную миграционную политику. Та же Россия упрощает, а не усложняет возможности получения своего гражданства украинцами. И только нынешняя украинская власть предпочитает превратить страну в маленький, но этнически чистый хутор.

Киевляне заступились за Толстого

Но даже в этом маленьком "хуторе" далеко не все жители ведут себя так, как того хочет власть. Вчера стало известно о результатах голосования на сайте Киеврады по возможному переименованию столичной площади Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко. Со счетом 1813:1279 выиграл Толстой.

Киевляне продемонстрировали, что их город сегодня все еще в большей степени – Киев Куприна, Булгакова и Виктора Некрасова, а не Винниченко и Донцова. А ведь речь шла далеко не о самом резонансном переименовании – с карты столицы хотели убрать русского писателя (правда, всемирно известного), но поместить на ней мецената украинских политиков дореволюционного периода. То есть фигуру не слишком контроверсийную.

В случае же нанесения на карту таких неоднозначных имен как Шухевич, Бандера или Михновский можно не сомневаться, что реакция киевлян была бы еще более негативной. Впрочем, в случае с проспектом Бандеры такое голосование было – и больше 10 тысяч жителей столицы подписались под петицией о переименовании проспекта во что-то нейтральное. Но Киеврада на это не отреагировала.

Из данных фактов можно сделать вывод, что вопрос о переименованиях станет одним из ключевых во время выборов в следующий состав столичного совета. И партия (или партии), которая поднимет вопрос об отмене переименований, устроенных нынешним составом Киеврады, будет иметь большие шансы на успех.

От власти требуют признания тайных тюрем СБУ

Amnesty International потребовала от украинской власти признания факта существования тайных тюрем СБУ, расследования и наказания виновных в нарушении прав людей, содержавшихся в этих тюрьмах.

Этому заявлению предшествовал выход в эфир фильма-расследования Громадского ТВ, в котором приводятся свидетельства пяти человек, более года находившихся в тайной тюрьме СБУ в Харькове, и другие доказательства существования этой тюрьмы. Amnesty International считает, что отказ украинской власти признать факт существования тайных тюрем не дает пострадавшим возможности добиться справедливости.

Однако, несмотря на заявления международных организаций и очевидные факты, добиться признания от нынешней власти будет крайне сложно. По одной простой причине: с большой долей вероятности, те, кто отдавал приказ о создании тайных тюрем и помещении в них политических оппонентов без суда и следствия, сегодня по-прежнему находятся во власти и занимают в ней высокое положение.

Если сейчас признать факт существования этих тюрем, нужно проводить расследование, нити которого приведут на самый верх. И потому с самого верха будут делать все, чтобы этот клубок не начал распутываться.

Однажды это, конечно, произойдет. Но вверху тогда будут другие.