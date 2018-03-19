На второй кряду пленарной неделе Верховную Раду ожидает несколько горячих тем.

Во-первых, это ситуация с электронным декларированием для антикоррупционного сообщества. Еще в марте 2017 года парламент обязал узкий круг лиц, которые прямо или опосредованно работают на западные гранты, подавать электронные декларации наравне с представителями власти. Среди них – коллективы общественных организаций, лоббирующих борьбу с коррупцией, и их подрядчики.

Не секрет, что это была по сути месть антикоррупционерам за "продавливание" того самого электронного декларирования для разных ветвей власти в феврале 2016 года, из-за которого и депутатам, и чиновникам, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось приоткрыть имущество и доходы (хотя бы их часть).

Несмотря на возмущение антикоррупционеров и требования Запада, закон никто не отменил, как и не были отозваны президентские законопроекты о дополнительной отчетности для неправительственных организаций – в Администрации президента (АП) предложили ее взамен е-декларирования. Но если не изменить законодательство до 23 марта, то антикоррупционному лобби придется до 1 апреля подать первые электронные декларации. Все идет к тому, что так и будет.

Во-вторых, уже в парламенте представление на снятие иммунитета с народного депутата Надежды Савченко (внефракционная), которую Генеральная прокуратура (ГПУ) подозревает в подготовке террористического акта в парламенте.

У нее есть время до заседания комитета по вопросам регламента и организации работы Рады, чтобы подготовить ответ на обвинения. Если ее вопрос все же будет рассмотрен в комитете, то теоретически Рада сможет вынести решение уже в четверг, 22 марта.

Что ждать от депутатов, выясняла "Страна".

Антикоррупционеры наизнанку

Во время заседания согласительного совета глав фракций и комитетов Рада перед ее зданием состоялся пикет за отмену е-декларирования для сотрудников антикоррупционных организаций "Активисты не мишени". Несколько десятков пикетчиков надели на себя большие мишени, утверждая, что из-за требования об электронных декларациях попали под "прицел" власти.

Они обратились с просьбой к народным избранникам поддержать законопроект №6271, который исключает активистов из антикоррупционного законодательства. Проект был зарегистрирован еще в марте прошлого года и даже включен в повестку дня прошлой седьмой сессии Рады, но до голосования дело не дошло.

Официально провластные фракции выступают за пересмотр законодательства. Правда, они не торопятся с этим или предлагают варианты с обязательствами другого рода для антикоррупционных активистов.

Так, на заседании соглассовета Рады еще 26 февраля лидер фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов заявил, что президентский именной блок требует голосования за подготовленные в АП законопроекты № 6675 и 6674 об отмене электронного декларирования для антикоррупционеров. Но они же усиливают требования к финансовой отчетности лоббистов борьбы с коррупцией.

Лидер фракции "Народного фронта" (НФ) Максим Бурбак также призвал упразднить электронное декларирование для этой категории плюс для иностранных членов наблюдательных советов. И в то же время и.о. главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Савчук (НФ), выступая вслед за Герасимовы и Бурбаком (!), попросил спикера отложить голосование за указанные проекты до решения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия, ВК – Прим.Ред.).

На последнем соглассовете эта тема вообще не поднималась, даром, что пикет был за окном. Однако ВК совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ уже выдали рекомендацию отменить подачу электронных деклараций лоббистами борьбы с коррупцией до 1 апреля.

Заявление было опубликовано еще 16 марта и тем удивительнее молчание в Раде на этот счет.

Еще одно предложение говорит о полном исключении из законопроектов №6674 и №6675 требований к финансовой отчетности антикоррупционных организаций или хотя бы их смягчении. В случае введения обязательств (то есть принятия №6674), то санкции, предусмотренные законопроектом № 6675, также следует пересмотреть, введя, например, право на ошибку и решение суда на случай утраты организацией некоммерческого статуса.

Принимать указанные законопроекты рекомендуется только после их широкого обсуждения.

Предварительно все три законопроекта стоят на голосование в четверг, однако ближе к концу повестки дня. По оценке соавтора закона №6271 Елены Сотник ("Самоопомощь"), шансов на их принятие мало.

Сыграть может давление Запада, как уже бывало не раз. Хотя рекомендации ВК носят необязательный характер, они дают недвусмысленный сигнал о настроениях в европейских институтах. Отмахнуться от этих советов значит увеличить список претензий ЕС и Запада в целом к Киеву и президенту Порошенко лично.

Судя по публичным заявлениям из АП, там отдают отчет в ситуации. "Альтернатива (отмене декларирования или переносу сроков – Прим.Ред.) – позор страны в международной среде с 1 апреля. Грустно и обидно это", - прокомментировал на своей странице в "Фейсбуке" заместитель главы АП Дмитрий Шимкив. "Если движения не будет, в администрации будут кивать на парламент, мол, у него не хватило политической воли или желания поменять правила", - прогнозирует эксперт "Дома демократии" Анатолий Октисюк.

В свою очередь, народный депутат от БПП Наталья Новак, которая состоит в оппозиции к руководству своей фракции, говорит, что в ее депутатском объединении преобладают настроения оставить статус-кво.

"Хватает тех, кто об антикоррупционных активистах говорит со злобой, вероятнее всего, из-за того, что они на переднем плане борьбы с коррупцией. Звучат голоса, что надо-де их проучить с помощью деклараций... Однако если президент поймет, что тянуть с отменой уже некуда и будет указание депутатам, все проголосуют как миленькие", - полагает депутат Новак.

"Возможно, обязательное декларирование для антикоррупционеров отменят позже. Но сейчас власть и депутаты в частности хотят получить сатисфакцию за свои декларации и приструнить сообщество перед грядущими выборами", - добавляет политолог Октисюк.

"Цель введения деклараций – насобирать материалы с целью давления на антикоррупционных активистов и уничтожить доверие общества к ним", - говорит депутат Сотник. Она говорит, что "антикоррупционное" лобби будет добиваться переноса голосования вверх по повестке дня. "Мы будем добивать этого всеми доступными нам способами. Но важно, чтобы и активисты консолидировались", - уточняет она.

Надежда Савченко, фото: facebook.com/Alexandr2013

Страсти по Надежде

Что представление ГПУ на отмену иммунитета с депутата Надежды Савченко (внефракционная), ее задержание и арест, уже находится в Раде, "Страна" сообщила 16 марта.

Также мы подробно писали о фабуле дела, согласно которому, если верить Луценко, Савченко собиралась обрушить выстрелами из минометов купол Рады, а затем добить выживших депутатов автоматными очередями.

"Регламентный" комитет уже внес пункт о Савченко в повестку дня своего заседания в среду, 21 марта.

Члены комитета оценивают соответствие представления законодательству и выслушивают пояснения его фигуранта в присутствии генпрокурора.

Впрочем, собеседники издания в "регламентом" комитете прогнозируют, что в случае Савченко решение будет принято по горячим следам и уже ближайший четверг Рада теоретически может рассмотреть представление ГПУ.

"Судя по настроениям в комитете, никто особо не ждет ее пояснений, и есть голоса на то, чтобы отправить представление в сессионный зал", - говорит член "регламентного" комитета, попросивший об анонимности.

Во фракциях уже делают прогнозы об участии в голосовании (их должно быть три – за отмену иммунитета, задержание и арест). Народный депутат Иван Винник (БПП) уверяет, что голоса соберутся.

"Конечно. Тем более в Раде сейчас предвыборный тренд снимать неприкосновенность со всех, независимо от содержания представления", - сказал он "Стране".

Будет голосовать и "Народный фронт".

Готовы отдать голоса и в Радикальной партии.

"Если все действительно так, как утверждает генеральный прокурор, то, конечно, я поддержу представление на снятие с нее (Савченко – Прим.Ред.) депутатской неприкосновенности, задержание и арест. В любом случае следует придерживаться чистоты процедуры, а доказательства должны быть неопровержимыми, а если нет, то это информационно подорвет страну", - сказал народный депутат Игорь Мосийчук.

"Батькивщина", по списку которой в Раду прошла Савченко, даст голоса, но лидер фракции Юлия Тимошенко заявила, что "истерия" вокруг Надежды уводит внимание общества от реальных проблем. "Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинского шаги, которые делаются... Я не думаю, что Украина сегодня настолько слаба, чтобы один человек, Надежда Савченко, делала перевороты или что-то другое", - прокомментировала Тимошенко, которую цитирует "Интерфакс".

А лидер фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил журналистам, что случай Савченко возвращает к вопросу полной отмены депутатского иммунитета как привилегии. "Мы свою позицию высказали еще на прошлых подобных голосованиях. Мы настаиваем, что нужно быстрее получить вывод Конституционного суда и была снята депутатская неприкосновенность как таковая со всех. Потому что делать каждый раз театральное шоу в парламенте, отвлекать внимание общества и парламента, снимая неприкосновенность с очередного депутата, уже надоело", - заявил Бойко.

Во фракции "Самопомощи" хотят сначала увидеть материалы представления. "А выступление Луценко для меня как юриста выглядит немножко комично", - прокомментировала "Стране" член фракции Елена Сотник.

Но в каком ключе будут развиваться события, увидим в четверг.