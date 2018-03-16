Премьер Великобритании Тереза Мэй прямо обвинила Российскую Федерацию в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля 4 марта в городе Солсбери на юго-западе Великобритании. При этом она охарактеризовала это покушение как акт агрессии против Соединенного Королевства, поставивший под угрозу жизни британских граждан.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сказал, что отдать приказ на ликвидацию Скрипаля мог лично Владимир Путин.

Вашингтон поддержал британских партнеров, назвав использование смертоносного вещества на территории Британии "возмутительным". В НАТО также выступили с заявлением, заявив, что "неизбирательное и безответственное" нападение стало "первым наступательным использованием нервного агента на территории Альянса с момента основания НАТО".

И хотя, пока что о причастности России к инциденту говорят как о "вероятной" и "предполагаемой", дипломатическая риторика вокруг инцидента начинает приобретать откровенно угрожающий характер. Разговоры о "нападении" "на территории Альянса" явно апеллируют к знаменитой Пятой статье Устава НАТО, которая гласит, что нападение на одну из стран-участниц военного блока приравнивается к нападению на всех их сразу.

"Черный лебедь" Сергей Скрипаль

Фамилия Сергея Скрипаля не упоминалась в СМИ с 2010 года, когда экс-полковник ГРУ РФ был помилован Владимиром Путиным, освобожден из российской тюрьмы и передан Великобритании вместе с другими осужденными, в обмен на группу российских шпионов, разоблаченных английскими властями.

К тому моменту Скрипаль провел в тюрьме уже более пяти лет: он был арестован в 2004 году по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В суде Скрипаль сознался, что был завербован британской разведкой еще в 1995 году, и за время сотрудничества с МИ-6 передал английским спецслужбам более 20 тысяч секретных документов, включая данные на десятки (по некоторой информации, до 300 человек) российских агентов за рубежом. Все это делало вербовку Скрипаля одной из самых удачных операций МИ-6 за всю историю.

Как бы там ни было, с 2010 года Скрипаль "отшел от дел": получал пенсию, читал лекции об устройстве российских спецслужб для британских разведчиков и контрразведчиков.

Однако 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери. Их госпитализировали в состоянии комы. Впоследствии проблемы со здоровьем ощутили и другие люди, побывавшие на месте обнаружения Скрипаля и его дочери - в частности, госпитализация потребовалась полицейскому Нику Бейли, первому прибывшему на место происшествия. Всего же в результате инцидента пострадали, по различным сведениям, от 20 до 40 граждан Великобритании.

Именно большое число пострадавших среди окружающих придает инциденту особо скандальный характер и позволяет говорить не просто о покушении на убийство, но о террористической атаке на Великобританию.

Сергей Скрипаль и его дочь выжили после покушения. Их спас тот факт, что врачам удалось быстро распознать отравляющее вещество, а в расположенном неподалеку Портон Даун нашлось противоядие. Впрочем, последствия воздействия яда будут сказываться на их здоровье еще долгие годы - возможно, всю жизнь.

Не новый "Новичок"

В Скотланд-Ярде заявили, что им удалось идентифицировать отравляющий агент, с помощью которого пытались убить Скрипаля. Им якобы оказалось боевое отравляющее вещество, известное как "Новичок" - фосфорорганическое соединение нервно-паралитического действия, которое в СССР разработали еще в 60-е годы и продолжали совершенствовать вплоть до 90-х - а по некоторой информации, и позднее.

"Новичок" связывает (ингибирует) фермент под названием ацетилхолинэстераза. Этот фермент служит катализатором для химической реакции гидролиза (распада) ацетилхолина - важнейшего нейромедиатора, служащего средством передачи сигнала по нервной системе.

В ходе нормальной жизнедеятельности организма это вещество синтезируется, выполняет свою функцию, сообщая возбуждение клеткам, а затем (в присутствии ацетилхолинэстеразы) распадается, позволяя им перейти в состояние покоя. Если же заблокировать (ингбировать) ацетилхолинэстеразу, этот процесс нарушается. Ацетилхолин накапливается в нервных окончаниях: возбудившись, клетки уже не могут расслабиться. У пациента наблюдается классическое "нервное" отравление: сначала чувство стеснения в груди, обильное слюно- и слезотечение, сужение зрачков, замедление пульса. Позже, по мере накопления ацетилхолина и усугубления отравления, начинаются судороги, возникает кома и смерть - обычно из-за паралича мышц дыхательной системы.

Подобный тип действия является общим для всех фосфорорганических и некоторых других ядов: подобным образом действуют зарин, зоман, V-газы, яды некоторых змей и т.п.

О "Новичке" впервые стало известно из публикаций российского ученого Вила Мирзоянова, который в 1992 году опубликовал в газете "Московский комсомолец" статью, обвиняющую российское руководство в продолжении экспериментов с химическим оружием. Мирзоянова, действительно имевшего по роду своей работы в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии, допуск к секретной документации, сначала попытались привлечь к ответственности за разглашение гостайны, но позже дело против него было закрыто за отсутствием состава преступления.

Позже Мирзоянов занимался оппозиционной деятельностью, входил в Федерально-демократическое движение России, позже возглавил "Татарскую народную партию", выступающую за отделение Татарстана от России. В 1996 году эмигрировал в США, где и проживает в городе Принстон (Нью-Джерси).

Именно Мирзоянов в 2008 году в своей книге поведал миру о "Новичке" - химическом оружии четвертого поколения, разработкой которого он, якобы, занимался в России. По словам Мирзоянова, "Новичок" является крайне токсичным (по токсичности в 5-10 раз превосходит VX), но это далеко не единственное его "достоинство".

Мирзоянов утверждал, что "Новичок" (если точнее, "Новичок-5") является бинарным отравляющим веществом, получающимся в результате соединения двух по отдельности безвредных агентов. Более того, по словам Мирзоянова, входящие в состав "Новичка" компоненты являются весьма распространенными соединениями, которые можно изготовить на обычном заводе удобрений или пестицидов, и которые не попадают под действие конвенции о запрете производства химического оружия и его компонентов.

Иными словами, Мирзоянов утверждает, что "Новичок" является "идеальным оружием", которое невозможно обнаружить и в производстве которого никого нельзя уличить.

Звучит впечатляюще, хотя обычно утверждения о существовании чего-то, что никоим образом не может быть обнаружено, принято считать ненаучными.

"Russians did it"?

12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что экспертам удалось идентифицировать вещество, которым был отравлен Скрипаль, и им оказался именно "Новичок". А так как имеются сведения о том, что ранее это вещество производилось в России, и, по всей видимости, она до сих пор способна его производить, можно сделать вывод, что отравивший Скрипаля, его дочь и еще десятки британских граждан яд имеет именно российское происхождение.

И сам комплекс утверждений в целом, и каждая его составляющая в отдельности, и, тем более, итоговый вывод - более чем спорны.

Начнем с первого утверждения - самого факта существования такого яда на вооружении у России. После публикации книги Мирзоянова этот вопрос особо рассматривался на 16-й сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в 2011 году. Проанализировав имеющиеся сведения, эксперты организации пришли к выводу об отсутствии каких-либо доказательств существования подобного вещества и в России, и где бы то ни было еще. Этот вывод закреплен в отчете сессии ОЗХО.

Вывод о том, что Россия до сих пор сохранила техническую возможность производить подобные яды, также довольно спорен. С одной стороны, в конце 2017 года Россия завершила процесс уничтожения всех своих заводов по производству химического оружия и запасов ранее произведенных токсинов. Процесс происходил под наблюдением экспертов ОЗХО, в т.ч. из США.

Однако эти аргументы не могут в полной мере служить опровержением утверждений Великобритании: ведь "фишка" "Новичка" как раз и заключается в том, что для его производства не нужны специальные компоненты, за производством и оборотом которых осуществляет контроль ОЗХО. Однако этот аргумент является также и контраргументом: ведь если "Новичок" может производить кто угодно, то почему же делается вывод о том, что его произвела именно Россия?

Но даже если предположить, что Россия производила "Новичок" в прошлом и способна производить его сейчас, то это еще не значит, что "Новичок", которым, якобы, отравили Скрипаля и его дочь, действительно российский. В конечном итоге, сам "отец" "Новичка" Мирзоянов утверждает, что компоненты этого яда могут быть произведены чуть ли не на любом химическом заводе. Сами эти компоненты Мирзояновым тоже названы, выходит в теории, что токсин мог создать кто угодно! К примеру, почему бы не предположить, что его произвели в США, где проживает единственный человек в мире, публично подтверждающий свое знакомство с супертоксином?

Правда, Тереза Мэй привела еще один аргумент: дескать, Россия ранее уже подозревалась в покушении на жизнь своих граждан, проживающих в других странах, с помощью химических агентов. Проще говоря, "русские такое уже делали - значит, могли сделать снова". Правда, вопрос о том, зачем "русские сделали это" со Скрипалем пока остается без ответа.

В смысле, не совсем понятно, для чего России убирать человека, которого ранее амнистировали и отпустили за рубеж? А тем более - зачем делать это именно сейчас, накануне президентских выборов? Неужели - если уж убийство Скрипаля было такой уж важной задачей - ее реализацию невозможно было отложить на недельку-другую?

Однако в Великобритании в своих выводах были четко уверены: "Новичок" - российский, а вопрос лишь заключается в том, попал ли он в Великобританию с ведома российского руководства или по чьей-то частной инициативе? Тереза Мэй предъявила России ультиматум: немедленно объясниться по этому поводу и, в частности, пояснить, как вышло так, что Кремль "потерял контроль" над запасами боевых отравляющих веществ.

В Кремле выразили недоумение по поводу требований британского премьера и предложили британской стороне для начала явить миру и, в частности, России образцы того вещества, которым был отравлен Скрипаль. Кремль категорически заявил о непричастности к инциденту и напомнил, что уничтожил все свои запасы химического оружия.

В Лондоне подобная реакция России вызвала бурю возмущения. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал российский ответ "самодовольным и саркастическим".

14 марта Тереза Мэй выступила с еще более резким заявлением: по ее словам, теперь уже нет сомнений в том, что именно российское руководство стоит за атакой в Солсбери. 15 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что имеются "очень сильные доказательства того, что это Россия". Он также пообещал в будущем передать образцы яда, найденного в организме Скрипаля, экспертам ОЗХО.

А 16 марта Джонсон высказался еще конкретне, заявив, что приказ отравить Скрипаля исходил лично от Путина.

"Мы думаем, что высока вероятность, что это был его приказ использовать нервно-паралитический агент на улицах Великобритании, улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны", - заявил руководитель британского МИД.

Значит, война!

Заявив, что Россия фактически атаковала Великобританию с помощью химического оружия, официальный Лондон попросту не мог не предпринять меры.

В частности, Тереза Мэй потребовала, чтобы до 21 марта Лондон покинули 23 российских дипломата, которых британские власти считают агентами военной разведки. Кроме того, Великобритания заявила о разрыве всех двухсторонних контактов и отзыве приглашения главе российского МИД Лаврову посетить Лондон.

В России уже заявили, что не оставят подобный демарш без симметричного ответа, и эксперты допускают, что дело может дойти до полного разрыва дипломатических отношений между странами.

До настоящей войны между Россией, НАТО и ЕС, скорее всего, конечно же, не дойдет, однако очевидно что и без того напряженные отношения России с западными державами теперь охладятся почти до абсолютного нуля.

Кому выгодно?

При расследовании любого преступления, ключевым является определение потенциальных мотивов преступника. Как бы там ни было и кто бы ни совершил покушение на Скрипаля и его дочь, этим он пытался добиться неких целей. Но каких именно?

Позиция британских властей проста: Путин просто из мести приказал убрать предавшего Россию офицера-перебежчика, в свое время нанесшего России серьезный ущерб. Именно такую версию озвучил глава британского МИД Борис Джонсон 15 марта, и именно она является основной для всех сторонников "кремлевской версии".

Те же, кто считает все происходящее одной большой антироссийской провокацией, предлагают более сложные теории. Например, депутат Госдумы Александр Ющенко уверен, что Великобритания попытается использовать скандал для формирования единого антироссийского фронта в ЕС и НАТО.

"Сейчас будет в основном давление на ЕС, в ближайшее время соберется саммит Евросоюза - естественно, Британия будет жестко продавливать свои позиции в отношении России, - заявил Ющенко. - То, чего добиваются США и Великобритания, - выдавить с энергетических рынков Россию, закрыть "Северный поток-2". Об этом говорили давно, когда США вводили санкции. Это не ново. Сейчас они действуют цинично именно в этом направлении".

Другая версия увязывает случившееся в Солсбери с драматическими событиями в Сирии, где союзные России правительственные войска ведут успешные бои по ликвидации анклава поддерживаемых США повстанцев-исламистов в Восточной Гуте. Сирийской армии уже удалось разрезать силы повстанцев на три части, которые сейчас пытаются разгромить по отдельности, и этот план имеет все шансы на успех.

В Вашингтоне весьма нервно реагируют на происходящее. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила о намерении внести на обсуждение Совбеза резолюции о прекращении огня в регионе.

"Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима, Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо", - заявила Хейли.

В этой угрозе содержится прямой намек на события в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года, когда в результате химической атаки погибли не менее 89 человек. Тогда США обвинили в атаке сирийское правительство (Сирия и Россия назвала это провокацией) и нанесли ракетный удар по авиабазе Эш-Шайрат, ухудшивший положение правительственных войск в регионе. Не удивительно, что в заявлении Хейли многие увидели намек на повторную реализацию того же сценария с целью поддержки сил союзников США в Восточной Гуте. В рамках данной версии атака в Солсбери может являться способом обезоружить Россию и помешать ей выступить в поддержку своих сирийских союзников в ООН или где бы то ни было еще.

Как бы там ни было, несчастье, случившееся с российским перебежчиком Скрипалем и его дочерью определенно может иметь далеко идущие исторические последствия. А значит, за дальнейшими событиями стоит внимательно следить - тем более, что до сих пор они развивались весьма стремительно…