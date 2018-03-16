Савченко обвиняет, Луценко жжет

Человеком дня в Украине стала нардеп Савченко, вернувшаяся из заграничной командировки. Ее возвращение принесло целый ряд сенсационных заявлений и событий. Первую сенсацию выдала она сама, перед походом на допрос в СБУ устроившая мини-пресс-конференцию.

На этой пресс-конференции досталось всей власти скопом – и Луценко, пришедшему в Генпрокуратуру, чтобы скрыть собственные преступления на Майдане, и Парубию (позже Савченко исправилась, что Пашинскому), заводившему в гостиницу "Украина" снайперов для стрельбы по протестующим и по "Беркуту" в феврале 2014-го, и президенту с Верховной Радой, которых хочет физически ликвидировать большинство украинцев.

Уже во время этой пресс-конференции стало ясно, что власть сглупила, когда решила повесить на Надежду "терроризм" и "госпереворот". Забытая прессой, она вновь оказалась в центре внимания – и крайне невыгодные для власти месседжи прозвучали на всю страну.

Но дело не только в этом: Савченко не испугалась угроз Луценко и вернулась, она не побоится и пойти в тюрьму – а значит, вместо ликвидации неудобного политика власть получит политзаключенного №1. И нужно иметь сверхдоказательства, чтобы Евросоюз и правозащитные организации к такому аресту отнеслись спокойно.

Между тем, выступление генпрокурора показало, что доказательства явно стопроцентными не будут. Когда Луценко рассказывал о планах Савченко забросать гранатами ложи Верховной Рады, взорвать купол и добивать тех, кого купол не убьет, у многих в голове возникла известная фраза "закусывать надо".

А поскольку генпрокурор был трезвым, осталось только предположить, что он прикалывался. Поскольку на полном серьезе выдвигать такие обвинения (которые, видимо, основаны на записи застольных бесед Савченко с подосланными к ней СБУ военными) мог разве что генпрокурор Вышинский в 1937-м.

А завершилось все непонятной историей с выводом Савченко из зала Верховной Рады и вовсе бредовой историей о том, что в сумке у нее были гранаты. Поскольку, будь там действительно гранаты, нардепа выводили бы из зала не депутаты "Народного фронта", а нацгвардейцы с саперами.

Но главное даже другое. Сама по себе идея того, что кто-то хочет обрушить купол Рады и перестрелять депутатов вызвало необычайное оживление в обществе. Причем многие эту идею поддержали.

И пожалуй самое опасное для власти в данной ситуации. Видимо, уловив этот тренд, Савченко отнюдь не стала отрицать свои кровавые намерения. Наоборот - сказала, что, по ее мнению, военный переворот - это хорошо. И что украинцы только и мечтают о том, чтобы покончить побыстрее с этой властью.

У Гонтаревой закончился 10-месячный отпуск

Пока парламент не взорвали вместе с куполом, он успел произвести долгожданную рокировку на посту председателя Нацбанка. Гонтарева не смогла дотянуть свой отпуск до первой годовщины – вчера ее сменил бывший зам Смолий.

Из всех возможных назначений это было наиболее прогнозируемым, хотя безальтернативно о Смолие как сменщике Гонтаревой заговорили только осенью прошлого года, когда стало ясно, что БПП и "Народный фронт" не смогут договориться о новом составе правительства и пасьянсе власти вообще.

Смолий – не политик и потому ни у кого не вызывает раздражения. Оппозиция не стала поднимать шум из-за его назначения, а МВФ и вовсе одобрил утверждение Смолия в должности.

Однако Смолий не только не политик – он еще и никогда (до отпуска Гонтаревой) не был самостоятельным руководителем государственной либо коммерческой структуры. И потому будет более зависим от президента, чем его предшественница.

Это Гонтарева могла в силу своих личных либо профессиональных пристрастий защищать филиалы российских банков, работающие в Украине, – вопреки всем политическим трендам. Смолий не позволит себе подобной самостоятельности – он будет исполнителем пожеланий Банковой. И если перед выборами понадобится напечатать деньги, чтобы раздать пряники избирателям, он это сделает.

МВФ требует повысить цены на газ всерьез и надолго

Планы Гройсмана о мягком повышении цен на газ и отопления для украинцев, похоже, не осуществятся. Премьер хотел предложить Международному валютному фонду ежеквартально повышать тарифы на 3%, чтобы подорожание "коммуналки" прошло менее заметно для избирателей. Однако МВФ политические расчеты президентско-премьерской партии в расчет брать не захотел и выдал рекомендацию: повысить тарифы сразу до уровня паритета с рыночными ценами.

"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых и лишенных адресности субсидий", – объяснил представитель фонда в Украине Люнгман.

Конечно, рекомендация МВФ – это как бы не приказ. Рекомендации можно не слушать, но результат будет тот же самый, как если бы это был приказ, – то есть фонд просто не даст очередной транш. А поскольку власть, похоже, всерьез вознамерилась этот транш получить, то следует ожидать подорожания газа согласно рекомендациям. А это может быть рост тарифов сразу на 60%, что окончательно сделает их неподъемными для абсолютного большинства граждан.

Правда, нельзя исключать, что власть ведет игру с МВФ: ведь тот требует не только повысить цены на газ, но и создать Антикоррупционный суд по западным рекомендациям. Для власти, возможно, не так важно получить транш, как делать для всего финансового мира вид, что сотрудничество с фондом продолжается.

В этом случае она будет затягивать с выполнением обоих требований как можно дольше, при этом делая вид, что они вот-вот будут выполнены. Но эта игра и так уже длится почти полгода, и сложно сказать, как долго МВФ еще позволит водить себя за нос.

Конец еврокубков-2018

Еврокубки для украинских футбольных клубов в этом сезоне окончены. Вслед за "Шахтером", во вторник закончившим выступления в Лиге чемпионов, вчера с Лигой Европы попрощалось "Динамо".

У киевлян была практически та же задача, что и у горняков: на второй матч они выходили, имея минимальное преимущество, состоявшее в том, что сопернику нужно было забивать первым.

Правда, было у "Динамо" одно преимущество: они играли с "Лацио" во втором по значимости евротурнире, к которому итальянские клубы относятся намного прохладнее, чем к Лиге чемпионов.

Эту разницу можно было наглядно увидеть на примере двух матчей – "Лацио" с "Динамо" и "Ромы" с "Шахтером", – проходивших на одном и том же римском стадионе: в первом случае пришло не более 20 тысяч зрителей, во втором – более 50 тысяч.

Поэтому была надежда, что "Лацио" не будет слишком выкладываться ради прохода в четвертьфинал Лиги Европы. Однако она не оправдалась.

"Динамо", как и "Шахтер", главную задачу не выполнило: пропустило первым. Правда, в отличие от горняков, киевляне попытались после пропущенного гола раскрыться, предложив римлянам открытый футбол. Но это привело к обратному эффекту: у ворот Бойко моменты стали возникать каждые три минуты, а у ворот "Ромы" их больше не стало.

Поэтому и второй пропущенный гол, и итоговый счет были закономерны. Но, ставя печальную точку, как и в случае с "Шахтером", можно констатировать: "Динамо" сезон-2017/18 не провалило. Да, он был рваным, в нем был и "Янг Бойз", но был и выход в 1/8 финала Лиги Европы, и 2:2 с "Лацио" в Риме.

Стараниями горняков, динамовцев и "Зари" Украина в этом сезоне заработала восьмой коэффициент в Европе, подтвердив то место, которое страна уже пятый год занимает в рейтинге УЕФА. По нынешним временам это не так уж и плохо.