Луценко хочет посадить Савченко?

История с превращением Героя Украины Савченко во Врага Украины Савченко выходит на новый этап. Еще во вторник различные представители власти лишь намекали на то, что у силовиков на опальную героиню что-то есть и что она прячется от следствия за границей, то вчера генпрокурор уже начал говорить об этом открытым текстом, при этом угрожая Савченко.

Из спича Луценко страна узнала, что:

а) Савченко находится в Испании,

б) у следствия есть фото- и видеодоказательства ее причастности к преступной деятельности, которые станут шоком для общественности,

в) если она не приедет на допрос, в Раду будет подано представление о снятии неприкосновенности.

После таких откровений невольно напрашивается вопрос – чего на самом деле добивается Луценко? Ведь приглашение на допрос в комплекте с угрозами и рассказом о доказательствах выглядит скорее не как приглашение приехать, а как приглашение остаться за границей.

Впрочем, если такой мотив и был, то он не сработал. Савченко уже вернулась в Украину.

Есть и другие вопросы. Если, по словам генпрокурора, доказательства железобетонные, то что будет в случае принятия Надеждой приглашения на допрос? Он откажется их демонстрировать и никакого представления в парламент не будет? Или без разницы – приедет она или нет, все равно будет и очередное кино в Раде, и представление?

По идее, если доказательства железобетонные, Луценко в любом случае должен показать их в парламенте. Если же он использует их как аргумент в торге с Савченко, то верить на слово генпрокурору нет оснований. Ведь Луценко уже демонстрировал "железобетонные доказательства" о подготовке переворота Саакашвили, а потом и глазом не моргнул, когда государственного изменника чартером вывезли в Варшаву.

Отставка Порошенко: Тернополь начинает

Пока Генпрокуратура занимается "госпереворотом" Савченко, в стране наметился еще один госпереворот – легальный. Вчера стало известно о том, что Тернопольский облсовет принял обращение к центральной власти, в которой потребовал отставки президента и перевыборов парламента.

В вину президенту и парламенту (и министру внутренних дел Авакову) ставят жесткую зачистку МихоМайдана. Преподносится это как преступление против демократических прав протестующих, но, по сути, является поддержкой идеи о второй революции, которая должна завершить завоевания первой.

Не исключено, что обращение Тернопольского облсовета будет поддержано и другими регионами, преимущественно западными (застрельщиками выступают фракции Самопомощи, Свободы и Батькивщины). И это составит для Банковой новую проблему – ведь она уже явно нацелилась на разыгрывание националистической карты на президентских выборах, с "проукраинским" кандидатом от Запада с Центром и "пророссийским" кандидатом от Юго-Востока. Бунт в электоральном сердце может сломать весь план.

Денежная реформа: гривны становятся "копейками"

Нацбанк вчера объявил о локальной денежной реформе – выводе из оборота купюр в 1, 2, 5 и 10 грн и замене их монетами. Реформа объясняется чисто экономическими причинами: монеты, хотя и дороже в изготовлении, но дольше служат. И вообще перед нами есть пример Евросоюза, с его монетами в 1 и 2 евро.

Однако, судя по публикациям и комментариям в соцсетях, украинцы восприняли реформу с точностью до наоборот. То есть они действительно считают, что она обусловлена экономической причиной, только другой – девальвацией.

И действительно, на ум приходит не европейский пример, а российский, где в момент денежной реформы 1997 года (когда курс был 6 рублей за доллар) были введены монеты в 1, 2 и 5 рублей, а после дефолта 1998 года, когда за доллар уже стали давать 30 рублей, ввели и 10-рублевую монету. Учитывая то, что сегодняшний курс гривны близок как раз к курсу российского рубля в 1998-2014 годах, пример актуальный.

Но больше вспоминали даже не его, а более древний пример – советские рубли. Поскольку, глядя на цены в магазинах и тарифы в платежках, люди все больше приходят к выводу, что украинская гривна по покупательной способности – это советская копейка. Хотя объективно это применимо еще не ко всему, но метро в Киеве действительно стоит 5 гривен (было 5 копеек), молоко – около 20 гривен (было 20 копеек), а квартплата за трехкомнатную квартиру – 2-3 тысячи (было 20-25 рублей). Правда, телевизоры стоят намного дешевле этих пропорций, но ведь телевизоры, в отличие от молока и жетонов метро, каждый день не покупаешь.

Но объективно советский пример пока не применим. Для полной аналогии нужны еще монеты в 20 и 50 гривен. Но при нынешней власти вполне возможно, что мы доживем и до этого.

Лондон VS Москва: холодная война разгорается

Дипломатический скандал между Великобританией и Россией достиг самых больших высот времен холодной войны. Вслед за обвинениями, которые высказала британская власть в отношении российской по делу об отравлении бывшего грушника Скрипаля и его дочери, премьер Мэй заявила о предстоящей высылке двух десятков российских дипломатов.

Обострение международной обстановки никогда ничего хорошего не сулит, поскольку холодная война чревата превращением в горячую в самых острых точках соприкосновения противоборствующих сторон. А одна из самых острых точек сегодня – Украина.

Но в данном случае удивительно, что британская власть пошла на такой скандал, не имея на руках фактов причастности Москвы к отравлению экс-шпиона. Да, это предположение имеет право на существование, но так же логично выглядит и версия о том, что отравить Скрипаля могли противники России, чтобы вызвать именно тот скандал, который сейчас раздувает официальный Лондон. И если следовать известному принципу "cui prodest", то выгодным это отравление выглядит отнюдь не для РФ.

Хокинг: конец героической жизни

Помимо британско-российского скандала, ключевой новостью вчерашнего дня стала смерть легендарного британского физика Стивена Хокинга. Мало кто сомневается в том, что Хокинг оставил в физике след, сравнимый с наследием Эйнштейна, – если не открытиями, то резонансностью своих теорий и умением сделать их популярными.

Но не менее потрясающим является его человеческий подвиг – пример того, как нужно бороться за жизнь. Человек, ставший инвалидом в молодости, человек, которому предрекли смерть в 23-24 года, прожил 76 лет, и это были 76 лет ярчайшей жизни.

В свое время советским школьникам ставили в пример образец жизни писателя Николая Островского - который также долгое время боролся с тяжелой болезнью и при этом писал книги. Но Хокинг принес этот пример в современную жизнь и, возможно, даже превзошел его.

Впрочем, вряд ли стоит мерять подвиги. Важно другое: если Островский нынче в Украине запрещен в связи с декоммунизацией, то Хокинг – это абсолютно деполитизированный пример, на котором нужно учиться отношению к жизни. Общество, которое может вырасти на таком примере, будет абсолютно здоровым.