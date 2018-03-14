На Западной Украине зреет протест против Порошенко. Причина бунта – силовой разгон палаточного городка под Верховной Радой 3 марта, в котором пострадали местные активисты.

В Тернополе около сотни волонтеров и участников АТО сначала демонстративно сдали президентские награды, а 13 марта пришли на сессию облрады с требованиями импичмента Порошенко, увольнения главы МВД Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и ответственности для всех причастных к разгону и избиение людей под Радой.

В результате облсовет принял обращение к Порошенко, в котором его призвали добровольно уйти в отставку, а Верховную Раду – принять закон об импичменте и отправить в отставку Авакова и Луценко. Тернопольская облрада также потребовала объявить внеочередные парламентские и президентские выборы.

За "антипорошенковское" обращение проголосовало большинство депутатов (33 человека из 52 присутствовавших в зале).

"В цивилизованных странах после примененной силы к ветеранам и активистов министр Аваков должен был бы сразу уйти в отставку. А закон об импичменте президента давно пора была принять", – сказал Игорь Васылив, руководитель Тернопольского отделения "Автомайдана".

По мнению другого майдановца, главы Гаи-Шевченковского сельского совета Богдана Брича, ответственность за разгон палаточного городка под Радой должен нести непосредственно президент Порошенко, и призвал его подать в отставку вместе с Аваковым.

"Активистов под парламентом избивали неидентифицированные полицейские в балаклавах – без жетонов, шевронов и нумерации на шлемах", – возмущается глава Тернопольской городской организации ветеранов АТО Дмитрий Гайтко.

После того как за обращение против Порошенко проголосовали, часть депутатов облрады начала отзывать свои подписи.

"Хотя такой процедуры не существует, обращение нельзя отменить, – сказал "Стране" источник в аппарате облрады. – Но власть давит на депутатов, грозит отобрать бизнес, поэтому некоторые попытались дать задний ход. Это только подогревает протестные настроения среди активистов, все больше людей готовы ехать в Киев на новый Майдан. Ощущение дежавю с 2013 годом, только вместо Януковича теперь Порошенко".

В воскресенье, 18 марта, тернопольские активисты готовятся устроить марш с требованием отставки Порошенко, который организовывает "Рух новых сил" Саакашвили.

На марш собираются пойти бойцы АТО, а пока они продолжают отказываться от наград, которые им вручил Порошенко.

"Я поддерживаю своих побратимов, которых жестоко избили. Я не хочу иметь такую награду, подписанную президентом. Я кровью заплатил за нее", – сказал ветеран АТО Вильгельм Кройц.

Экс-офицер полиции и замкомандира батальона "Тернополь" Олег Иванийчук из Бережан, которого избили во время разгона городка, говорит, что нынешние события все больше напоминают конец 2013 года.

"Власть провоцирует народ на новый Майдан. Они богатеют, а народ только беднеет. А как только начинается протест, власть кричит, что "Путин нападет", а на Донбассе начинают стрелять. Это все делается специально", – полагает он.

По данным наших источников, обращения с требованием импичмента Порошенко готовят также в облрадах Львовщины и Ивано-Франковщины.

Впрочем, власть, судя по всему, объявит это движение инспирированным из Кремля.

Так, комментируя сегодня массовые обыски, которые провели во вторник прокуратура и СБУ, генпрокурор Юрий Луценко сказал, что, помимо прочего, в Херсонской области обнаружена переписка с "антиукраинским центром" с задачей организовать решение местными советами об импичменте президента за вознаграждение в 25 тысяч долларов.