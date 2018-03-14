Уже почти неделя прошла после того, как стало известно о задержании на Донбассе известного переговорщика Владимира Рубана, которого, напомним, обвинили ни много ни мало в подготовке теракта и убийства президента и других руководителей страны.

Однако никаких подробностей и доказательной базы этих обвинений с тех пор не прозвучало.

Во вторник этот "заговор молчания" нарушила "Страна". Мы опубликовали сенсационные подробности этих обвинений. Причем главной фигурой там выступает отнюдь не Рубан, а нардеп Надежда Савченко. Согласно фабуле дела, именно она якобы вела переговоры с военными о свержении Порошенко (при этом военные, судя по всему, были "подсадными утками", которые тщательно записывали все разговоры).

Однако и эта публикация не побудила правоохранительные органы хоть как-то прокомментировать резонансное дело.

И лишь только в среду генеральный прокурор Юрий Луценко допустил, что в парламент будет внесено представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности. После этого стало понятно, что дело может закрутиться очень серьезно. В первую очередь для самой Надежды.

Готова ли она к такому повороту событий и стоит ли ожидать, что Рада таки лишит ее иммунитета, разбиралась "Страна".

Откройте, ГПУ!

Отметим, что публично Савченко еще ни в чем не обвиняют, СБУ только пригласила ее на допрос по делу Рубана. Но атмосфера вокруг нее явно накалилась. Ее отъезд за границу (пока в Раде пленарная неделя) сразу оброс слухами, что она-де сбежала то ли в Россию, то ли в Брюссель. Сама Савченко утверждает, что поехала в Европарламент по депутатской линии, пообещав вскоре вернуться в Украину.

Проблема в том, что генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности в среду заявил: если Савченко не явится в СБУ в четверг, он в этот же день принесет в Раду представление на снятие с нее иммунитета. Доказательств, чтобы убедить в том парламент, у прокуратуры якобы хватает.

По словам Луценко, Генпрокуратура имеет многочисленные фото- и видеодоказательства причастности Савченко к преступным действиям, которые он хочет продемонстрировать в парламенте.

"Уверен, что это шокирует парламент и общество", – сказал Луценко.

Сестра Савченко Вера заверила "Страну", что Надежда в любом случае вернется в Украину. "Если представление поступит, Надя даст ответы на все возникшие в связи с этим вопросы", – прокомментировала она.

Важно: в парламенте анонс Луценко не стал сюрпризом. Вариант с документом на Савченко корреспонденту "Страны" озвучили на днях. "Еще на заседании Регламентного комитета по случаю Бакулина (ГПУ внесла представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест члена фракции "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. – Прим. Ред.) Луценко и так, и эдак намекал, что у нас будет еще одно представление чуть ли не на этой пленарной неделе. Ясно, что имелась в виду Савченко", – сказал журналисту один из членов комитета.

Уже вечером на странице Савченко в "Фейсбуке" появилось объявление о ее брифинге в четверг возле главного управления СБУ в Киеве, рядом с которым находится, кстати, следственный изолятор. То есть в Киев она должна вернуться к завтрашнему утру.

Но если генпрокурор все равно выполнит обещание с представлением на имя Савченко, на текущей пленарной неделе в Раде его не будут рассматривать. Согласно процедуре, у фигуранта представления есть пять дней на то, чтобы предоставить профильному Регламентному комитету письменные пояснения насчет обвинений в свой адрес. Еще до 20 дней документ может изучаться в комитете. Там дают прогноз, что ранее начала апреля представление о Савченко вряд ли появится в сессионном зале.

По образу Орлеанской девы

Источники издания, которые близко общаются с Савченко, уверяют: она готова защищаться, используя Раду как площадку, и угроза тюрьмы ее не пугает. "В своей правоте Надя уверена. Она видит себя украинской Жанной д’Арк, миссия которой – спасти Украину. Ради нее она готова пострадать вплоть до тюрьмы. В конце концов, она может пойти ва-банк и прямо сказать, что полностью поддерживает идею восстания для свержения этой власти, ведь украинский народ имеет право на восстание", – говорят люди, которые общались с Савченко в последние дни.

Впрочем, до жесткого варианта дело может и не дойти. Мировая общественность, которая помогала Украине вызволять Надежду из российских застенков, не поймет, если она окажется за решеткой на Родине.

Такой шаг украинской власти будет выглядеть странно, если вспомнить, что говорили и писали о Савченко в период переговоров об ее освобождении ведущие политики, в том числе нынешний генпрокурор Юрий Луценко.

"С первого дня в плену ее война стала образцом для каждого, кто любит Украину. Ее имя, ее слова, ее глаза стали символом непобедимости нашей страны", – написал на своей странице в "Фейсбуке" глава ГПУ, еще будучи председателем фракции президентского именного блока.

Именно этими соображениями, по данным "Страны", объясняется тот факт, что через неделю после задержания Рубана и громких заявлений о подготовке терактов в Киеве никто (кроме "Страны") никаких деталей этой истории не раскрыл.

По данным наших источников в силовых структурах, в политическом руководстве Украины идет борьба двух линий поведения в данном случае. По одной из них (на которой настаивает президент Петр Порошенко), нужно будет довести до конца только дело Рубана, а Савченко и тему о подготовке военного переворота в Киеве не трогать, используя лишь точечно для шантажа людей, которые засветились на записях вместе с Надеждой.

Вторую линию отстаивает Луценко. "Он рвется в бой и считает, что нужно обнародовать массив разговоров Савченко и военных (а их записано очень много), где те обсуждают переворот в Киеве, обвинить Надежду в подготовке мятежа по заданию ФСБ, снять неприкосновенность и посадить ее в тюрьму. Но Порошенко пока колеблется. Он понимает негативный международный резонанс этой новости. Тем более, что после публикаций "Страны" многим очевидно, что все это дело – подстава и провокация. Кроме того, вероятно, он просто не хочет, чтобы идея военного переворота и свержения президента широко обсуждалась в стране – а вдруг обществу она понравится", – говорит источник.

Он, впрочем, не исключает, что Луценко свою линию додавит и против Савченко начнутся жесткие действия. Если же этого не произойдет, то дело заглохнет спустя какое-то время, как серия громких представлений на депутатов, которые ГПУ и антикоррупционные органы с помпой озвучили прошлым летом, но о которых уже и не помнят.

Рубана посадят в тюрьму, а по Савченко сделают вид, что уже никто никуда не бежит.