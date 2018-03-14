В Украине набирает новый виток скандал вокруг вступающих в силу 15 марта изменений в Уголовно-процессуальный кодекс.

Речь идет об утвержденных парламентариями пять месяцев назад новеллах УПК, где самые жаркие баталии развернулись вокруг принятой с голоса поправки 109 (известной также, как "поправка Лозового").

"Страна" уже писала о недовольстве прокуроров и МВД этими поправками. Но в последние недели они наделали много шума и среди обычных украинцев.

Речь идет о нововведениях при осуществлении вскрытия, хранения и передачи тел покойных на погребение родственникам. Суть ее в том, что трупы не смогут помещать в морги, эксгумировать и предавать земле вплоть до получения санкции судов на осуществление экспертиз. В итоге, эти "живые мертвецы" по нескольку дней, а то и недель будут ожидать неизвестно где, пока государственная машина соизволит выполнить свои фукнции и дать добро на вскрытие.

Обнародование таких сведений в СМИ возымело эффект разорвавшейся бомбы, а попытки судей успокоить общественность - утонули в "зраде".

"Страна" разбиралась, как на самом деле будет работать "похоронная" поправка в УПК, вокруг которой развернулась целая кампания в обществе.

История правок в УПК: от революции к фальсификации

Для начала следует напомнить, что такое "поправка Лозового", и как вместе с прочими новшествами УПК она была утверждена депутатами. По мотивам скандального голосования в Верховной Раде 3 октября 2017 года "Страна" подробно описывала суть заложенных в ней норм, которые считались революционными.

Прежде всего, в части радикального - в два раза - сокращения сроков досудебного расследования. А также императива по закрытию так называемых "фактовых" дел, которые годами расследуются без объявления о подозрении в отношении знаковых фигурантов (и зачастую являются ничем иным, как инструментом давления и вымогательства денег от неугодных).

Уже после официального обнародования подписанного президентом законопроекта, выяснилось - на каком-то этапе после принятия "поправки Лозового" случилась "контрреволюция". Ее проголосованный в сессионном зале текст переписали до неузнаваемости, а смысл - во многом дезавуировали.

Но правоохранителей не устроила даже такая половинчатая уступка. Дело в том, что помимо законодательной потуги под №109 УПК насытили и рядом прочих новшеств.

Среди них - "привязка" ходатайств следователей, расследующих уголовные дела, к судам по месту юридической регистрации силовых структур, возможность обжалования "пидозр" адвокатами обвиняемых и передача функционала по назначению экспертиз и продлению сроков досудебного расследования в руки судей.

С осени прошлого года силовики придерживаются линии, что эти новации процессуального закона в целом деструктивны. И после вступления в силу приведут к катастрофическим последствиям в виде закрытия свыше полумиллиона уголовных дел, коллапса следственных действий и превращения судов в "кладбища ходатайств". С последним доводом отчасти соглашаются и судьи.

"Спасительный" законопроект сняли с рассмотрения

Для того, чтобы отыграть ситуацию вспять, в парламенте даже был зарегистрирован соответствующий законопроект №7547. По сути, его авторы предлагают удовлетворить "хотелки" правоохранителей, помножив на ноль не устраивающие их изменения в УПК.

Согласно изначальным замыслам, проголосовать за него намеревались 13 марта. Но во вторник до рассмотрения этого документа в сессионном зале очередь не дошла. Причины этого объясняются туманно.

Как заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, законопроект №7547 сняли с повестки дня на неопредленный срок "для проведения политических консультаций".

Основные силовые ведомства - ГПУ, МВД и НАБУ, тем временем выражают на этот счет единую позицию. Они категорически против вступления в силу ряда новшеств УПК. Собственно, их изъятие из закона и предлагается проектом №7547. Насколько высоки шансы на то, что народные избранники успеют "обнулить" правки процессуального закона до их вступления в силу (то есть, с 15 марта), пока неясно.

"Ищем компромисс. Но проблема существует. Я думаю, что нам придется, столкнувшись с этим коллапсом с первых дней, начиная с 15 марта, вернуться к этому вопросу. И мы найдем нужные аргументы в парламенте", – заявил на этот счет журналистам глава МВД Арсен Аваков.

Как взрывалась "информационная бомба"

К моменту заявления министра внутренних дел в соцсетях уже ширилась трактовка вероятного развития событий, которое повлекут за собой отдельные новшества в УПК. Поводом к скандалу стал сюжет в эфире новостей одного из телеканалов.

В нем говорилось, что "благодаря" "поправке Лозового" с 15 марта похоронить покойников украинцы смогут только после экспертизы, которую должен назначить суд. Причем такого решения придется ждать несколько дней, а без него морги не будут принимать тела.

В сюжете приводилось мнение сотрудника морга, который предлагал альтернативу в сложившейся ситуации. Мол, до того, как суд разрешит забрать тело, родственники могут обратиться к частникам. Приводились и расценки их услуг - сутки хранения тела в специальной камере обойдутся от 280 до 350 грн.

Сюжет журналистов 1+1, посвященный законодательным новациям при погребении, источник видео: youtube.com/ТСН

Сюжет 12 марта далеко не единственный, который описывает суть "похоронной поправки" в УПК в таком свете.

Неделей ранее в аналогичном ключе ситуацию трактовал другой ресурс. Этот ролик о новых правилах проведения похорон также вызвал бурную реакцию. Он набрал почти 500 тыс. просмотров, его перепостили себе на страницы 20 тыс. пользователей и почти 1,5 тысячи оставили разгневанные комментарии.

Источник видео: facebook.com/news24ukraine

В целом, с начала марта журналисты целого ряда СМИ приводили аргументы экспертов, которые обращали внимание на новеллы, касающиеся назначения судебно-медицинских экспертиз.

В их логике, передача этого права судьям повлечет за собой усложнение бюрократической процедуры и дополнительные неудобства.

Подмена понятий. Как "криминальные" трупы смешали с "естественными"

Стандартно читателям при этом напоминали, как "похоронный алгоритм" работает сегодня. Так, в случае смерти человека на место прибывает машина медиков и следственно-оперативная группа. После того, как врач констатирует смерть, а следователь открывает уголовное производство, тело покойного отправляют в морг с постановлением на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Далее указывалось, что новации в УПК ломают это правило. Дескать, отныне разрешение на проведение СМЭ будет выдаваться только в суде, что вызовет дополнительные проволочки и неудобства.

В поддержку этого тезиса выступил целый ряд спикеров, имеющих отношение к Министерству внутренних дел Украины.

Одним из "хедлайнеров" стал бывший замглавы ГСУ МВД Григорий Мамка. Он убеждал журналистов, что без решения суда морги не будут принимать тела. Отдельно подчеркнув - это будет касаться абсолютно всех обнаруженных покойников.

"Что делать с трупом? Никто не понимает, где он будет лежать. В домашних условиях содержать невозможно. Без решения суда морги принимать тело для проведения вскрытия и первоочередной судебно-медицинской экспертизы не будут. Какой бы смертью не умер человек: естественной или насильственной. Если человека убили, вообще завал: пока будут ждать разрешение на экспертизу, потеряют доказательства. Думаю, что получим большой шквал жалоб родственников, которые будут оскорблены тем, что тела не принимают в морги", - отмечал Мамка.

В судейском корпусе называют такую интерпретацию некорректной. Они обращают внимание на то, что вступающая в силу новая редакция статей 242, 243 и 244 УПК Украины коснется только так называемых "уголовных" трупов, где требуется заключение СМЭ. Говоря простым языком, тех покойных, в отношении которых имеется подозрение о насильственной форме смерти, по мотивам чего возбуждено уголовное дело.

Источник фото: facebook.com

Что же касается "естественных смертей" (например, человек скончался в собственном доме), то большая часть этих случаев не проходит регистрацию в ЕРДР. Это подтверждает статистика, ранее приведенная главой Нацполиции Сергеем Князевым. Она позволяет осознать масштаб проблемы, которая возникнет в связи с необходимостью назначения экспертиз через суд после 15 марта.

По словам Князева, за 2016 год в Украине было зарегистрировано 91 800 "естественных" смертей, по фактам которых были начаты уголовные производства, а следователями назначались экспертизы. Из них на столицу и Киевскую область пришлось 11 500 таких случаев. Если динамика не изменилась, то с конца этой недели в суды ежедневно будет заходить не более 300 соответствующих ходатайств в целом по стране. С учетом того, что в данных случаях следователи "не привязаны" к какому-либо конкретному суду, ситуация выглядит не столь критично, как ее подают общественности.

Более того, юристы говорят, что даже при внесении материалов по факту смерте в ЕРДР экспертизу могут и не назначать. Это касается тех случаев, когда на руках есть записи медкарты покойного или врачебное свидетельство о смерти от участкового терапевта, у которого умерший состоял на учете.

Что говорят судмедэксперты и судьи

"С 15 марта "разрешение" на проведение экспертизы тела по причине насильственной смерти будут давать не следователь, а следственный судья. Как и сейчас, так и в будущем, это не касается каждого случая смерти. Экспертиза необходима только в том случае, если будут признаки насильственной смерти! Если таковых нет, и, например, человек престарелого возраста отдает Богу душу у себя в родном доме, лежа в кровати, - экспертиза не назначается и не проводится", - пишет на этот счет в Facebook судья Ленинского райсуда Днепра Дмитрий Мовчан.

Источник фото: facebook.com/praetor.dm

Вторит ему и его коллега - судья Дубенского райсуда Ровенской области Александра Жуковская. "Задайте себе вопрос: неужели все трупы "криминальные"? Нет... Если человек умер естественной смертью, его близкие и родственники не испытают на себе действия нововведений уголовно-процессуального законодательства. Правила погребения в Украине не изменились! А если все-таки придется следователю обращаться к следственному судье с ходатайством о назначении экспертизы, оно будет рассмотрено немедленно и без каких-либо проволочек", - рассуждает судья на своей странице в Facebook.

По ее оценке, некоторые сложности могут иметь место в первые дни после вступления в силу поправок в УПК. После чего каждый судья подготовит "козы", и будет оперативно выдавать добро на назначение СМЭ.

"Регистрация через канцелярию, рассмотрение такого ходатайства под техзапись вместе с изготовлением решения займет максимум до часу времени. Мы не в восторге от полномочий, которые на нас свалили, но судебная власть с этим справится. Оснований для паники нет", - резюмирует Жуковская.

Источник фото: facebook.com/OleksandraZhukovska

Впрочем, сдержанный оптимизм судей разделяют не все. Ряд экспертов полагают, что проблемы с "естественными" трупами, по мотивам обнаружения которых будут заводиться уголовные дела, все же дадут о себе знать.

"Теперь следователь не имеет права назначать судебно-медицинскую экспертизу, в том числе и обязательную – для установления причины смерти. В случае наступления смерти лица или выявления трупа следователь, после регистрации уголовного производства в ЕРДР, дожидается назначения процессуального руководителя и составляет ходатайство в суд о назначении судебно-медицинской экспертизы, - поясняет свою логику одесский судмедэксперт Борис Яворский. - Это ходатайство согласовывается с процессуальным руководителем в прокуратуре, после чего к нему составляется сопроводительное письмо и эти документы отвозятся в суд... Следственный судья в установленный срок до пяти дней рассматривает это ходатайство и, если оно оформлено правильно, удовлетворяет его, назначая экспертизу. Если же ходатайство не соответствует п.2 ст. 244 УПК, следственный судья возвращает ходатайство с отказом, после чего всё начинается вновь. Какова участь трупа на протяжении всей этой переписки, законодатель стеснительно умалчивает. Поскольку судебно-медицинские морги не могут принимать труп без положенной документации, предполагается, видимо, что мёртвое тело всё это время продолжает лежать и разлагаться на месте его обнаружения".

К сожалению, УПК не дает ответов на вопрос, что в таком случае все это время будет с телом. Один из сотрудников СМЭ столицы, согласившийся дать комментарий на правах анонимности, подтверждает - принять такой труп в морге не смогут де-юре. И предположил, как могут развиваться события в таком случае.

"Скорее всего, вопрос по помещению тела будут решать по месту на уровне договоренностей между следственными органами и СМЭ. А там, может и примут изменения", - говорит наш собеседник.

В потенциальной зоне риска - жертвы изнасилований и нападений

Судмедэксперт Яворский уверен, что история с покойниками - лишь одна часть медали "экспертных" правок в УПК.

"С освидетельствованиями живых лиц, в том числе и жертв изнасилований, ситуация обстоит аналогичным образом. В частности, жертвам изнасилования придётся, видимо, рекомендовать воздержаться недельку от водных процедур; возможно, сперматозоиды насильника сумеют чудом дожить до экспертизы и помогут установить личность насильника", - предполагает эксперт.

Источник фото: facebook.com/Yavorsky.Boris

На этот аспект ранее обращал внимание и спикер полиции Киевской области Николай Жукович. Ведь в суды "переместятся" не только вопросы о назначении экспертиз трупов, а и живых фигурантов уголовных дел. Где зачастую скорость реакции и оперативность снятия побоев играют решающую роль при квалификации преступления.

"Если человек попал в ДТП, в драке или другой ситуации получил телесные повреждения, то следователю нужно будет обращаться в суд, и только после решения суда человек сможет пройти судебно-медицинскую экспертизу. Насколько вовремя суды смогут принимать эти решения — это вопрос. А зачастую именно вовремя проведенная экспертиза очень сильно влияет на ход расследования. Уголовных производств, где потерпевшим необходимо пройти экспертизу, у нас очень много", - говорит Жукович.

Сторонники поправок в УПК, тем временем, призывают подождать 15 марта. И тогда убедиться в том, что новшества не несут угроз, приводящихся в изложении их оппонентов.

Адвокат Андрей Мамалыга при этом указывает на вероятный источник кампании по дискредитации поправок. "Это все "мусора!", - пишет Мамалыга, намекая на МВД.

Точку в этом споре положит апробация "радикальных" новаций УПК. Если, конечно, за оставшиеся пару дней их не обнулят парламентарии. Как бы там ни сложилось, трудно не согласиться с промежуточными выводами скандала, к которым пришел судмедэксперт Яворский: "Внятных рекомендаций и конструктивных предложений по организации работы от представителей правоохранительных органов на текущий момент нет".