Могерини оставила Украину без миллиарда

Вице-президент Еврокомиссии Могерини вчера была главной персоной в Украине. С ней поочередно встречались все главные действующие персоны отечественной политики, получая от нее комплименты и раздавая ей обещания.

Однако в итоге от всех этих комплиментов и обещаний ничего не осталось. Главная новость по итогу визита – о выделении 1 млрд евро Евросоюзом Украине стороны по сути не договорились. И это реальная оценка тем реформам, которые Могерини так усиленно расхваливала.

Евросоюз все еще ждет от Украины главной в его понимании реформы – антикоррупционной. Могерини старалась не акцентировать на этом внимание, но не могла не упомянуть о том, что Брюссель ожидает создания независимого Антикоррупционного суда. Причем, если на публике это была одна тема из десятка, то за закрытыми дверями она была безусловно главной, если не единственной.

Конечно, украинская власть старалась сместить акценты. Президент решил попросить оружия еще и у Евросоюза, а также усилить давление на Россию. Могерини пообещала не признавать выборов в Крыму, что, однако, вряд ли скажется на признании президентом того, кто эти крымские выборы выиграет.

А миллиарда – нет. Утром – суд, вечером – деньги. И никак иначе.

НАТО: "аспирантура" навсегда?

Вчера НАТО дало свой официальный ответ по поводу желания украинской власти получить план действий по получению членства в этой организации. Планы по поводу ПДЧ появились у нее сразу после того, как в субботу стало известно, что Украине предоставили статус "аспиранта", то есть претендента на вступление (хотя, на самом деле такого статуса де-факто не существует - это просто констатация стремления страны вступить в НАТО). А вот ПДЧ - это уже действительно серьезно. И вот в отношении него НАТО заявило, что лишь приняло к сведению намерения претендента.

Поэтому можно констатировать, что статус "аспиранта" Украине предоставлен на неопределенный срок. И он всего лишь отражает на бумаге то, что давно известно из заявлений президента и других официальных лиц: нынешняя украинская власть хочет вступить в НАТО.

"Аспиранту" предлагается углубленное сотрудничество, однако проблема в том, что даже этого Украина не получит, – поскольку Венгрия обещает блокировать такое сотрудничество до тех пор, пока украинская власть не улучшит ситуацию с правами языков нацменьшинств. Но вторая проблема в том, что, когда в Украине появится власть, которая улучшит ситуацию с правами языков нацменьшинств, этой власти уже не нужен будет никакой статус в НАТО вместе с углубленным сотрудничеством.

Украинизация: финал

Пока же ситуация полностью противоположна. Вчера представитель провластного "Народного фронта" заявил о необходимости начать в ближайшие две недели принятие закона о государственном языке, который перечеркнет едва ли не все права языков нацменьшинств.

В случае принятия этого закона украинский сделают обязательным во всех тех сферах, до которых украинизаторы еще не добрались, – от театров до печатных и электронных СМИ, а по улицам будут ходить языковые инспекторы, выявляющие всех, кто осмеливается "зневажати державну мову". Причем за такое "зневажання" могут даже посадить на три года.

Понятно, что после такого закона о любых евроинтеграциях можно будет забыть. Поскольку он полностью перечеркнет подписанную Украиной Европейскую хартию региональных языков и языков нацменьшинств, и к Венгрии с Румынией присоединится еще ряд стран, которые не воспринимают любые виды диктатур, в том числе – диктатуру языковую.

Эта диктатура приведет к почти полному исчезновению рынка печатных СМИ, которые и без того переживают не лучшие времена. От нее пострадают и многие электронные СМИ. А гражданам Украины придется всерьез задуматься над тем, захотят ли они, чтобы такая диктатура длилась лишь полтора года – до ближайших парламентских выборов, – или еще пять лет сверху.

Власть атакует "террористов"

Вчера власть продолжила борьбу с "террористической деятельностью", которая была начата на выходных задержанием известного волонтера-переговорщика Рубана с партией оружия на линии соприкосновения. Рубану "шьют" глобальный терроризм вплоть до покушения на президента, хотя непонятно, зачем для этого везти оружие из "ДНР", когда его и в самой Украине валом.

Что касается реальной версии этих событий, то тут вариантов немало – от криминальных разборок до политических. Ясно только одно, что к терроризму ситуация с Рубаном отношения не имеет.

Однако козырь "терроризма" используется вовсю и на всех направлениях. Вчера СБУ сообщила о проведении 25 обысков по всей стране у личностей, которые "способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций".

О каких именно "антиукраинских акциях" идет речь, неизвестно, но обыски прошли. В том числе у оппозиционного киевского журналиста Лукашина, что уже больше похоже не на борьбу с терроризмом, а на атаку против свободы слова. Тем более что единственный "преступный" материал, изъятый у Лукашина, – это визитки коллег и экспертов.

Очевидно, что после зачистки МихоМайдана власть начала широкомасштабную кампанию, цель которой – закрутить гайки. Точнее, это средство, а цель – сделать страну управляемой к президентским выборам.

Отравление Скрипаля

Главная международная новость - заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй о возможной причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его семьи.

По словам главы правительства, британские спецслужбы установили, что отравили их нейропаралитическим газом "Новичок", разработанным в России.

На этом основании Мэй сделала несколько жестких заявлений. В частности, потребовав от России в течение суток дать объяснение данному факту. А если таковое объяснение британцев не удовлетворит, то они будут готовы принять меры. О которых будет сказано отдельно.

В России обвинения в свой адрес отрицают. Говорят, что они сами выдали в свое время Скрипаля британцам, а потому никакого резона травить его не было. Тем более, перед выборами президента. Также активно намекают на то, что отравить на него могли сами западные спецслужбы, чтобы подставить Путина.

Как бы там ни было, но можно констатировать, что и без того недобрые отношения Запада и России теперь получат новый импульс для резкого ухудшения.

Для Украины это ничего хорошего не сулит. Чем сильнее противоречия между западными державами и Москвой, тем меньше вероятность, что обе стороны будут прилагать усилия к достижению мира на Донбассе. Скорее наоборот - возрастает соблазн использовать конфликт на востоке нашей страны для выяснения отношений с геополитическим противником.

Смерть Артиста

Не стало Олега Табакова. Еще одно знаковое имя для тех, кому за 35, ушло в прошлое. В сегодняшней Украине, власть которой усиленно рвет с этим прошлым, Табаков – это один из списка "Миротворца", фильмы с которым запрещены к показу на ТВ. Но для большей части страны Табаков – это, прежде всего, голос Кота Матроскина, объясняющий, что "это фамилие такое" и что "усы, лапы и хвост – вот мои документы".

Для значительной части страны Табаков – еще и Шелленберг из легендарных "Семнадцати мгновений весны". Шелленберг, которому вдова настоящего Шелленберга прислала благодарность за сыгранную роль.

Табаков – это и король из "Д’Артаньяна и трех мушкетеров", и яркие роли второго плана в "Москва слезам не верит", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Человеке с бульвара Капуцинов" и многих других фильмах.

Поэтому прощаться с великим артистом будет не только Россия, но и все то геополитическое пространство, которое раньше называлось СССР. Политика – это слишком мелко, чтобы говорить о Табакове. И помнить его будут даже тогда, когда давно забудут, что такое "Миротворец".