7 марта сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели серию обысков на Киевщине – у помощника лидера Радикальной партии Александра Богачева и городского головы Вишневого Ильи Дикова.

Следственные действия осуществлялись в рамках уголовного производства о предложении взятки и.о. главы Минздрава Ульяне Супрун.

Согласно озвученной фабуле дела, радикалы намеревались провернуть с министром своеобразную сделку по бартеру. Суть ее такова: в обмен на централизованную поставку медоборудования для больницы Вишневого соратники Ляшко взялись оказать содействие в обеспечении Супрун жилплощадью и прочими благами.

Действительно ли стороны ударили по рукам и о чем имено они договорились – версии разнятся. Но после того как радикалы посчитали, что дело "на мази", глава Минздрава написала заявление в НАБУ о попытке подкупа.

"Страна" разбиралась, как "квартирный вопрос" окончательно испортил взаимоотношения между Супрун и Антикоррупционным бюро с командой Ляшко.

Обыски были, но о подозрении не объявлялось

Информация о неприятностях с законом у членов команды Радикальной партии и их союзников в органах местного самоуправления Киевской области появилась в СМИ аккурат перед уходом на "восьмимартовские каникулы".

Из сообщений источников журналистов вырисовывалась следующая картина. По делу о предложении взятки Ульяне Супрун "трясли":

градоначальника Вишневого Илью Дикова, который ранее входил в Партию регионов, а затем был переизбран на свой пост как самовыдвиженец. В настоящее время народная молва приписывает Дикову тесное сотрудничество с политсилой радикалов;

помощника-консультанта Олега Ляшко – руководителя Киево-Святошинской организации Радикальной партии Александра Богачева.

Судя по размещенным в сети видео, Богачев входит в пул приближенных к Ляшко радикалов. На праздновании дня рождения певицы Лилии Сандулеску Александр активно веселился (появляется на видео, начиная с 0:50, он позади Ляшко) источник видео: facebook.com/O.Liashko

Якобы последний от имени мэра гарантировал и.о. главы Минздрава квартиру в новострое Вишневого – жилом комплексе "Акварели". Но предложение было действительно только в том случае, если Супрун окажет содействие в поставках медоборудования для больницы города-спутника столицы.

В свою очередь глава Минздрава не оценила "оффер радикалов" и написала заявление о совершении преступления в НАБУ.

От комментариев журналистам Ульяна отказалась, перенаправив СМИ в Антикоррупционное бюро.

Здесь журналистам лишь подтвердили факт осуществления следственных действий по делу (заявителем в котором выступает глава Минздрава) сразу по нескольким адресам.

Известно, что детективы НАБУ не только наведались домой к Богачеву и Дикову, но посетили и офис застройщика жилого комплекса.

Насколько обыски помогли подтвердить или опровергнуть наличие состава преступления в действиях застройщика и радикалов – сказать сложно. Фактом остается лишь то, что после осуществления следственных действий все фигуранты дела остались на свободе.

Сначала на странице мэра Вишневого в Facebook появилось поздравление с 8 Марта, адресованное представительницам прекрасного пола. А через несколько часов нардеп Игорь Мосийчук выложил фото в обнимку с Богачевым.

Александр Богачев и Игорь Мосийчук позируют на фоне портрета Олега Ляшко, источник фото: facebook.com/igor.mosijcuk

В итоге никому из топовых фигурантов "квартирной истории" о подозрении объявлено не было. Но на этом история не спешила заканчиваться.

В лагере Ляшко заговорили о "театре абсурда"

С собственной версией причин скандала в СМИ начали выступать нардепы от Радикальной партии. Уголовное дело, фигурантами которого стали Диков и Богачев, они комментируют в духе того, будто сама по себе ситуация, с обывательской точки зрения, не выдерживает никакой критики.

Но в один голос признают, что помощник Ляшко действительно контактировал с Супрун. При этом руководитель Киево-Святошинской ячейки политсилы якобы добивался выгоды не для себя, а хотел помочь родному городу, остро нуждающемуся в новом маммографе и аппарате для магнитно-резонансной томографии из-за критической ситуации с ростом заболеваемости раком.

Богачева радикалы характеризуют как бессребреника и идеалиста, донашивающего костюмы за Ляшко и живущего в доме с протекающей крышей.

"НАБУ проводит обыски у моего помощника Александра Богачева, который якобы предлагал взятки Ульяне Супрун за поставку медицинского оборудования в городскую больницу города Вишневого. Вы более идиотское обвинение слышали?! Не себе в карман, а людям Богачев добивается современного оборудования в больницу, и его за это преследуют", – заявил на этот счет "главный радикал".

Позднее в эфире телеканала "Украина" Ляшко добавил, что Богачев общался с главой Минздрава по его поручению. То есть фактически взял помощника под свою опеку. Аналогичным образом поступили и прочие "говорящие головы" радикальной политсилы – Андрей Лозовой, Игорь Мосийчук и недавно примкнувший к лагерю союзников Олега Валерьевича Евгений Дейдей.

Откат или отказ?

Что же касается юридической стороны дела, то некоторые детали договоренностей Александра с главой Минздрава у себя на странице в Facebook изложил все тот же парламентарий Мосийчук.

По его словам, знакомство Богачева с Супрун состоялось в тот момент, когда помощник Ляшко обратился к ней на личном приеме с просьбой о выделении для больницы Вишневого маммографа и аппарата МРТ. Стало быть, первый шаг в их взаимоотношениях сделал все-таки радикал.

При этом "коррупционная инициатива", в изложении Мосийчука, перекладывается на Ульяну Супрун, а не на Богачева. Якобы в ходе беседы глава Минздрава посетовала на свое материальное положение, запросив встречную услугу. "Хотелками" Супрун в лагере сторонников Ляшко называют "помощь" с жильем и автотранспортом.

Зачем министру понадобилось искусственно прибедняться и прибегать к столь явной схеме вымогательства, когда на счетах ее семьи в американских банках размещено свыше $4 млн., не совсем понятно. Как непонятно и то, почему Богачев и Ко не обратились к силовикам, получив фактическое требование взятки от Супрун.

На нестыковки "радикальной версии" подоплеки скандала обратили внимание и представители СМИ.

Журналист Станислав Речинский допускает, что участники переговоров по каким-то причинам не разглашают истинного предмета сорвавшегося бартера между соратниками Ляшко и главой Минздрава.

"На кого этот бред рассчитан? Супрун типа у этих з@#$анцев требовала жилье и автотранспорт в обмен на то, что разрешит поставить медоборудование? А, может, предлагали взятку за то, что Супрун закроет глаза на "откат" или неликвид?" – пишет он в своем Facebook.

НАБУ vs радикалы

Как бы там ни было, но фактом остается лишь то, что сама по себе постановка вопроса об осуществлении "бартера" не вызвала никакого противления у соратников Ляшко. Которые начали зондировать почву для удовлетворения просьбы министра и воплощения своих желаний.

По словам Мосийчука, Богачев попытался взять инициативу в свои руки и пообщаться с застройщиками Вишневого. Не исключено, что протекцию в этом ему и делал ситуативный союзник радикалов – мэр Диков. Вероятно, так на горизонте и возник вариант "квартиры для Супрун".

Шла ли при этом речь о скидке на покупку недвижимости или безвозмездной ее передаче министру, покажет дальнейшее расследование дела.

На сегодняшний день можно лишь утверждать – долгое время стороны переговоров полагали, будто все идет как по маслу. Но в финале сделки что-то пошло не так. По версии Мосийчука, процесс оформления документов на жилплощадь Супрун якобы поручила осуществить своему помощнику по имени Стас.

Здесь и возникли неразрешимые финансовые вопросы, которые вылились в уголовное дело. Как уверяет Мосийчук, Стас отказался платить за недвижимость выставленную застройщиками сумму. После этого к Богачеву, Дикову и в офис "Акварели" пришли сотрудники НАБУ.

В ответ радикалы начали медийную обструкцию Супрун и руководства НАБУ. Министра здравоохранения соратники Ляшко теперь требуют отправить в отставку, а ведомству Артема Сытника угрожают "зачисткой" руководства путем избрания аудитора Антикоррупционного бюро (скорее всего, выгодного действующей власти, с которой сотрудничает Радикальная партия).

Заметим, что неприязнь радикалов к НАБУ вряд ли носит показной и ситуативный характер.

Дело в том, что Бюро ведет уже не первое расследование относительно политической силы Ляшко. Как писала "Страна", у детективов уже возникал ряд вопросов в связи со скандальным выигрышем Олега Валерьевича в лотерею. Также подчиненные Сытника изучают детали сделок с недвижимостью Мосийчука, в отношении которого расследуется дело о незаконном обогащении.

По той же статье велось расследование и в отношении самого Олега Ляшко. Детективов интересовало, на какие средства он купил шикарное имение под Киевом.

Но пока это все не вылилось в представление на снятие неприкосновенности. Сам Ляшко, отметим, ведет себя достаточно уверенно и отнюдь не пытается даже делать вид, что живет скромно. Например, как мы уже писали, его мама купила квартиру в элитной высотке на Печерске в Киеве.