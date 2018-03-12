Вопрос перестановок в руководстве Национального банка (НБУ) по-прежнему полон неясности. Отставка нынешнего председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой и назначение Якова Смолия, который сегодня исполняет обязанности главы НБУ, стоят в повестке дня Верховной Рады на этот четверг.

Однако собеседники "Страны" не уверены, что рокировка состоится. Пока нет признаков, что дело дойдет до других кадровых вопросов, зависимых от Рады.

По информации издания, найти консенсус не могут в первую очередь провластные фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) и "Народного фронта" (НФ).

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Гонтарева сообщила о решении уйти в отставку в апреле 2017 года. С 11 мая она находится в бессрочном отпуске, а обязанности главы НБУ исполняет Смолий. 18 января Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений о отставке одной и назначения другого.

Поменять Гонтареву на Смолия Рада должна была еще на прошлой неделе. Но голосование не состоялось, хотя в повестке дня на четверг были соответствующие пункты. Единства по этому вопросу не было даже между БПП и НФ, а в остальных фракциях-группах, видя такое состояние дел, даже не стали определяться с позицией (как в "Самопомощи") или сразу отказались голосовать (как в "Оппозиционном блоке").

Официально БПП и НФ заявили о готовности поддержать кандидатуру Смолия на должность главы Национального банка. Правда, речь не шла о поддержке всем составом фракций, хотя с каждой Смолий встречался. По данным "Страны", в обеих набралось достаточно отказников, и голосование за сменщика Гонтаревой вполне могло завершиться провалом. Поэтому оно не состоялось.

В парламентских кулуарах неуступчивость ряда депутатов от НФ связывают со значительным влиянием на фракцию этой партии совладельца группы "Приват" Игоря Коломойского. Олигарх давно конфликтует с заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой из-за национализации "Приватбанка", бывшим акционером которого он являлся. И рокировка в НБУ для него – шанс продавить уход Рожковой. Соответственно, часть депутатов от НФ в открытую потребовала в обмен на их голоса за Смолия ее уволить.

А, согласно версии журналиста Сергея Лямца, назначение Смолия не происходит из-за позиции министра внутренних дел Арсена Авакова, который является одним из центров влияния в НФ. Глава МВД использует момент, чтобы пролоббировать избрание лояльного к нему уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой (сейчас член фракции НФ).

В дополнение группа УДАР, существующая внутри фракции БПП, по словам Лямца, хочет, чтобы в этом кадровом "пакете" была должность руководителя Счетной палаты для депутата Валерия Пацкана, который принадлежит к этому неформальному депутатскому объединению. Что БПП не додаст голосов в вопросе Смолия, утверждают и в НФ.

Правда, собеседник издания в УДАР говорит, что не слышал требования о таком размене. А источник в НФ считает, что пост главы НБУ, исходя из его политического веса, будет предметом отдельных договоренностей, а не пунктом пакетного рассмотрения. Напомним, в последнее время также обсуждается переформатирование состава Центральной избирательной комиссии, доназначение судей Конституционного суда и ряд других серьезных кадровых вопросов.

Пока туманно

Тем не менее, заместитель председателя "банковского" комитета Рады Олег Лаврик ("Самопомощь") подтверждает, что вариант голосования в один за новых руководителя Нацбанка и обсудсмена действительно обсуждался.

"Шла речь (об этом - Прим.Ред.) в нашем комитете. Была информация от провластных фракций, что голосовать будут во вторник (13 марта – Прим.Ред.). И будет голосование не только за нового главу Национального банка, но и за омбудсмена. Это было требование одной из этих фракций. Однако с удивлением я обнаружил, что вопрос председателя НБУ стоит уже на четверг и без уполномоченного по правам человека", - сообщил "Стране" Лаврик.

Он отказался спрогнозировать, наберется ли в таком случае достаточно голосов за кандидатуру Смолия. "Возможно, только когда все фракции соберутся в Раде, будут понятен расклад", - прокомментировал он.

Заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко заверил "Страну": президентский именной блок поддержит кандидатуру Смолия. "Надеюсь и НФ проголосует", - ответил он на наш вопрос. В целом его прогноз в отношении голосования в этот четверг оптимистичный: "Голоса должны быть".

Если же голосов не найдется, то вопрос могут снова подвесить. Хотя и не навечно. Не так давно послы стран большой семерки сделали специальное заявление о необходимости назначить нового главу Нацбанка.

С давлением со стороны Банковой на фракцию НФ в вопросе назначения нового руководителя НБУ ряд наблюдателей связывали и слухи о скорых досрочных выборах в Раду. Впрочем, "фронтовики" дают понять, что их этим не испугаешь.

На последнем заседании фракции НФ ее руководство, по данным "Страны", в очередной раз заявило, что повода для поведения избирательной кампании раньше срока они не дадут.

"Мы решили, что пока не примем нового закона о выборах, где будет пропорционалка и открытые списки, этот парламент не уйдет", - резюмировал собеседник во фракции Народного фронта.