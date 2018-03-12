Власти готовят новое наступление на предпринимателей-упрощенцев. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8089 (подали народные депутаты от БПП Андрей Шинькович и Геннадий Чекита), который предлагает существенно урезать налоговые вольности для малого и среднего бизнеса - вплоть до отмены для них единого налога и перевода на общую систему налогообложения.

Хотя это уже далеко не первый подобный законопроект, именно его предприниматели называют наиболее жестким вариантом "закручивания гаек" для малого бизнеса.

Не удивительно, что новая версия "налоговой реформы" произвела в бизнес-среде эффект разорвавшейся бомбы.

"Понятно, что такие ужесточения лоббирует большой бизнес, который испытывает жесткий дефицит рабочих рук из-за массовой трудовой миграции украинцев в Европу, и хочет разорить мелких предпринимателей и загнать их на свои предприятия", - считает глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич. Рядовых украинцев он пугает массовым закрытием небольших магазинов.

А глава Союза ювелиров Украины Дмитрий Выдолоб говорит, что предприниматели готовы отстаивать свои права до конца и уже готовят новый налоговый майдан.

В то же время руководитель секретариата, главный эксперт Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает скандальный законопроект всего лишь очередной "страшилкой" для бизнеса и уверяет - до выборов никто предпринимателей трогать не будет.

"Страна" разбиралась как далеко готовы зайти власти в деле борьбы с упрощенцами и как это может повлиять на отечественную экономику.

Кого оставят на едином налоге

В законопроекте 8089 прямо не говорится об отмене упрощенки. Но предлагается масштабная ревизия предпринимателей, которые имеют право на налоговые послабления.

Так, во второй группе плательщиков единого налога, хотят оставить физлиц-предпринимателей, которые производят товары и занимаются их розничной продажей на рынках, в магазинах или ресторанах, а также предоставляют услуги населению. Но при этом их торговая точка или ресторан не должны по площади превышать 20 кв.м. В список "счастливчиков" включили также дистанционную торговлю (интернет-магазины). Как и сейчас, для второй группы налогоплательщиков, оставили финансовый ограничитель - доход не более 1,5 млн. в год.

Но есть существенная оговорка: одной суммы дохода будет недостаточно, чтобы попасть во вторую группу. Станут учитывать какие именно товары или услуги предлагает ФОП. Конкретный список претендентов на включение во вторую группу налогоплательщиков с учетом специализации бизнеса должен будет утверждать и при необходимости пересматривать Кабмин.

Именно такая система, по утверждению авторов законопроекта, действует в Литве, на опыт который, якобы, и ориентировались разработчики документа. В этой стране упрощенная система налогообложения действует для 88 видов деятельности, список которых утверждает правительство. В основном, это услуги и производство продукции первой необходимости. При этом есть ограничение на годовой доход - 45 тыс. евро, что приблизительно соответствует нашим 1,5 млн. гривен для второй группы предпринимателей.

Остальные работают на общей системе налогообложения.

Нардепы от БПП также предлагают: если мелкий бизнес уличат в нарушении правил, скажем, продажи товара, который не попадет в "льготный" список Кабмина или превышении допустимой торговой площади - ему грозит принудительный перевод на общую систему.

Кого переведут на общую систему

Еще одно революционное нововведение, прописанное в проекте - полная ликвидация третьей группы налогоплательщиков (доход - 5 млн. в год). Те, кто имеет на это право, смогут перейти во вторую группу, а остальные - на общую систему налогообложения.

На общую систему в обязательном порядке хотят перевести также предпринимателей, которые сейчас числятся в первой и второй группе и занимаются оптовой торговлей, посредническими торговыми услугами, продают подакцизных товары (алкоголь, табак, автомобильное топливо), а также - ювелирные изделия, лекарства, бытовую технику и электронику, изделия из меха и кожи.

Как говорится в пояснительной записке, главная цель такой товарной ротации предпринимателей - не только уменьшить налоговые злоупотребления, но и легализировать продажу дорогих товаров (ювелирные украшения, меха), а также пресечь контрабанду продукции, которая сейчас завозится без уплаты налогов через цепочку ФОПов (имеется в виду, прежде всего, бытовая техника и электроника).

В случае принятия законопроекта, с единого налога "слетят" также сетевые продавцы и рестораторы. Если предприниматель имеет больше двух магазинов или ресторанов или больше трех торговых мест на рынке, ему придется переходить на общую систему налогообложения.

Для рестораторов подготовили и дополнительный сюрприз - даже если у предпринимателя только одно заведение общепита, но оно имеет лицензию на продажу подакцизных товаров (алкоголь, табак), ему запретят быть упрощенцем.

Кассовые аппараты - в каждый магазин

Авторы законопроекта вспомнили и о проблеме кассовых аппаратов. Напомним: власти уже давно хотят заставить всех без исключения торговцев, включая рестораны и интернет-магазины применять РРО. Одна из недавних утвержденных инициатив - обязательные кассовые аппараты на рынках и в интернет-магазинах. Правда, на практике это требование практически не выполняется.

Поэтому в проекте 8089 еще раз решили прописать обязательные РРО для всех плательщиков второй группы (правда, без обязанности вести учет затрат и предоставлять первичные документы на получение товара).

Более того, правительство должно будет внедрить сервис проверки потребителями аутентичности расчетных документов. Простое сканирование QR-кода с чека, к примеру, через мобильный телефон, позволит каждому покупателю узнать действителен ли чек, легален ли товар и включены ли в его стоимость налоги и пр.

Напомним: в парламенте уже есть законопроект, который предлагает рядовым украинцам "стучать" на продавцов, которых те заподозрили в продаже контрабандного товара или уличили в невыдаче чека.

Минус 4% НДС

Как считают авторы законопроекта, выведение значительной части украинского бизнеса из тени, позволит снизить НДС для всех украинцев.

Народные депутаты предлагают установить ставку налога на добавленную стоимость на уровне 16% вместо нынешних 20%. На практике это должно гарантировать украинцам снижение ценна все товары на 4% и теоретически должно лишить малый бизнес главного аргумента в борьбе за упрощенку.

Однако, противники законопроекта в это не верят.

Как заявил Сергей Доротич, в случае перевода части предпринимателей на общую систему налогообложения, стоит ожидать массового закрытия ФОПов, сокращения общего количества магазинов, сужения ассортимента товаров и, как следствие, - роста цен на все.

"Большие сети, у которых большие наценки и огромные рекламные бюджеты уже не будут озираться на мелких конкурентов, и взвинтят ценники", - предупредил эксперт. Предпринимательские ассоциации озвучили свой прогноз ожидаемого подорожания товаров - 3-7%. А за счет снижения НДС нардепы хотят снизить ценники на 4%, то есть, фактически оставить их на нынешнем уровне, что, по идее, должно предотвратить негодование общественности.

Авторы законопроекта подсчитали, что прогнозируемые потери бюджета от уменьшения НДС состоят в этом году около 15,4 млрд. грн.

Но эти потери, якобы, удастся компенсировать, сломав схему минимизации НДС, посредством которой мимо бюджета ежегодно проходит 10-12 млрд. грн.

"Снижение НДС до 16% сделает экономически невыгодной деятельность концентрационных центров, так как ставка 16% является приближенной к стоимости услуг "скруток" и концентрационных центров (10-12% от суммы)", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, плательщиков НДС, после лишения статуса упрощенцев ряда предпринимателей, станет намного больше, чем сейчас, что даже позволит бюджету оказаться в плюсе, - считают нардепы. Тем более, что, помимо мелкого и среднего бизнеса, платить больше налогов станут и крупные предприятия, которые сейчас используют ФОПы для минимизации налогообложения.

Государство, в случае успешной реализации "налоговой реформы" получит больше и налогов на зарплаты. Сейчас, через схему ФОПов, многие платят с фонда оплаты труда только 5%, тогда как ставка налога на доходы физлиц - 18%. Таким образом, общие поступления в бюджет должны вырасти на 100 млрд. грн. в год, - подытожили авторы законопроекта.

Внесут раскол и добьют поодиночке?

Впрочем, Андрей Забловский считает расчеты авторов законопроекта 8089 излишне оптимистическими, а сам документ называет "очередной борьбой с ветряными мельницами".

"Главный вопрос - как будут администрировать новую сложную систему налогообложения, отслеживать все эти товарные группы? По моему мнению, потери бюджета могут оказаться большими, чем ожидаемый рост поступлений. К тому же убытки государства от упрощенцев, на которые традиционно ссылаются противники этой системы, значительно преувеличены. Украина теряет намного больше от коррупции, чем от ФОПов", - уверен эксперт.

По его мнению, этот законопроект рискует осесть в архивах Верховной Рады, где за последние годы собралось уже немало документов по налоговой реформе. По крайней мере, до выборов.

А вот Дмитрий Выдолоб не уверен, что и в этот раз тревога окажется ложной: "тот факт, что похожих инициатив в последнее время появляется все больше, свидетельствует лишь об одном - власти намерены разобраться с упрощенцами уже в ближайшее время".

Как считает эксперт, вполне возможно, что будет принят не самый жесткий вариант "реформы" - законопроект 8089, а ее более "мягкая" версия - проект 7142, который был подан в парламент этими же авторами в прошлом году, но отправлен на доработку.

Он предусматривает расширение базы для обязательного использования кассовых аппаратов и сужение возможностей для уплаты налогов по упрощенной схеме.

В частности, для того, чтобы претендовать на упрощенку, предприниматели должны обязательно иметь документы на приобретенный товар, а также регистрировать в Государственной фискальной службе базу его производства (в случае наличия). Кроме того, как и в законопроекте 8089, на общую систему налогообложения предлагается перевести оптовую торговлю ювелирными изделиями, лекарствами, техникой.

"Проект 7142 считается лоббистским, в его продвижение лоббисты (представители крупного бизнеса) вложили значительные средства, включая рекламную кампанию по всему Киеву. Считаем, что эти же лоббисты приложили руку и к написанию проекта 8089", - заявил Выдолоб. Он утверждает, что предприниматели не собираются стоять в стороне и будут выходить на массовые акции протеста даже при попытке включить эти законопроекты в повестку дня.

Он также считает, что власти сейчас пытаются внести раскол в ряды бизнеса, предусмотрев на данном этапе лишение льгот лишь для определенной части предпринимателей. А уже позже, если эксперимент окажется удачным, к ювелирам, продавцам лекарств и техники постепенно будут добавлять другие категории предпринимателей, у которых станут забирать льготы.