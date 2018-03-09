Задержание и арест известного переговорщика по обмену пленными, руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана стало главной новостью последних дней.

Особенно, с учетом масштаба преступления, которое ему инкриминируют. А именно - подготовка массовых беспорядков в Киеве и физическая ликвидация руководителей государства, включая Петра Порошенко.

С самого начала эта версия вызвала изрядный скепсис у наблюдателей. С другой стороны - на ней настаивают и глава СБУ, и сам президент, а также поддерживающая его армия всевозможных экспертов, политиков и блогеров, которые уже проводят параллели с подготовкой переворота в Черногории (в нем обвиняли российские спецслужбы).

В этой очень запутанной ситуации разбиралась "Страна", отвечая на главные вопросы.

1. В чем обвиняют Владимира Рубана?

Руководителю "Офицерского корпуса" вменяется подготовка к реализации плана по свержению власти путем осуществления серии террористических актов в правительственном квартале.

Следствие рисует картину его намерений, квалифицируемых по статье о незаконном хранении оружия (ч.1 ст.263 УК Украины) и подготовке теракта (ч.3 ст.258 УК Украины) так.

Якобы в неустановленное время, но не позднее 14 ноября 2017 года у Рубана возник умысел на осуществление в Киеве масштабной диверсии с применением оружия и взрывчатки.

Результатом этих действий заявляется дестабилизация обстановки в Украине, гибель людей и провокация вооруженного конфликта на территории всей страны. А главное - следствие рассматривает целью "заговора Рубана" организацию бойни на территории правительственного квартала. В "пидозре" переговорщика указаны конкретные лица, которых намеревались ликвидировать при этом.

Речь идет об убийствах президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьера Арсения Яценюка, а также неназванных прочих руководителей силовых структур и политических деятелей.

Следствие полагает, что финальная фаза плана заговорщиков должна была начаться во время одного из заседаний парламента, когда в Верховную Раду должен был пожаловать Порошенко. В этот момент люди Рубана должны были обстрелять из минометов, гранатометов и стрелкового оружия помещения Администрации президента и парламент. Кроме того, в самом здании Рады готовился подрыв гранат. Участь собравшихся на заседании парламентариев была незавидной - всех их якобы намеревались убить, как и охраняющих их силовиков.

После штурма парламента одна часть заговорщиков должна была держать оборону в здании Верховной Рады, а другие группы - осуществлять нападения на резиденции Порошенко, Турчинова, Авакова и Ко с целью их ликвидации.

В СБУ и Генпрокуратуре полагают, что для реализации такого плана глава "Офицерского корпуса" привлек группу соучастников. Следствие называет их "радикально антиукраински настроенными гражданами". Это граждане с фамилиями Шашкин, Захарченков, Мезенцев, Березень, Лящ и ряд неустановленных лиц.

В "списке заговорщиков" фигурирует также О.В. Мезенцев. Эти данные вполне подпадают под личность близкого друга сестер Веры и Надежды Савченко - Олега Мезенцева. Савченко уже подтвердила, что речь идет о ее помощнике, но обвинения против него восприняла скептически.

"Я так понимаю, что они в эти списки записали вообще всех тех, кто знает Рубана", - заявила Надежда.

2. При чем здесь оружие, с которым взяли Рубана?

Как говорится в тексте уведомления Рубана о подозрении, боевой арсенал для подготовки и реализации серии терактов он получил на неподконтрольных территориях. Причем - купил и вывез его, пользуясь своими знакомствами с представителями верхушки т.н. "ДНР" (главой "республики" Александром Захарченко и "министром доходов" Александром Тимофеевым).

Первый визит для приобретения оружия Рубаном состоялся в ноябре прошлого года. В эту партию вооружения входит признанное по результатам экспертизы боевым следующее вооружения - пулемет "Утес", крупнокалиберная винтовка и 260 птаронов к ней, четыре миномета калибра 120 мм, два ручных противотанковых гранатомета РПГ, полдюжины выстрелов и пороховых зарядов к ним, шесть противопехотных мин МОН-50 и двадцать гранат РГД с запалами.

Следствие утверждает, что 23 ноября этот арсенал Рубан перевез в "серую зону" неподалеку от ж/д станции "Майорск" на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter (госномер АН 6034 IВ). Там переговорщика встретил его "сообщник" Березень, который и отвез арсенал в "схрон" на территории воинской части А0553, расположенной в Хмельницком.

Спустя три с половиной месяца Рубан отправился в новый вояж на территорию "ДНР". Новая якобы вывезенная им через линию фронта партия оружия включала в себя 320 патронов для крупнокалиберной винтовки, больше 7000 патронов для пистолетов Макарова и автоматов Калашникова, два пулемета, АК, ПМ, 46 мин 120 мм, миномет и целый комплект "адской смеси" из взрывателей, детонаторов и т.п.

В "пидозре" уточняется, что этот "груз" снова вывозили микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого ехал Рубан.

В 09:05 8 марта он был задержан, а на следующий день - арестован без права на залог.

3. Кто, по версии следствия, стоит за действиями Рубана?

Глава СБУ Василий Грицак во время брифинга заявил, что Владимир Рубан планировал теракты в центре Киева, предварительно сговорившись с главой т.н. "ДНР" Александром Захарченко.

"Рубан, действуя по предварительному сговору с руководителями террористической организации "ДНР" Захарченко и Тимофеевым (Александр Тимофеев - так называемый "и. о. заместителя председателя Совета министров "ДНР"), а также с другими лицами, спланировали конкретные действия, направленные на подготовку серии террористических актов в центральной части города Киева с применением выше указанного оружия и взрывных устройств", - заявил Грицак.

Он добавил, что СБУ располагает доказательствами того, что Захарченко и Тимофеев планировали теракты с помощью российского оружия, которое якобы перевозил Рубан.

Во время брифинга было продемонстрировано видео, на котором голос, похожий на голос Рубана, называет оружие, которое якобы собирался перевозить.

Грицак также показал видео, на котором человек, похожий на Рубана, забирает оружие у сепаратистов и затем пытается ввезти его на украинскую территорию.

4. Что говорит сам Рубан и его адвокаты

Рубан заявил, что ему устроили "подставу", за которой стоит известный ему офицер с позывным "Кедр".

"Операция, которая проходила вчера, была спланирована офицером по имени "Кедр". Он хотел перейти на сторону "ДНР" и назад. Я был у него водителем. У меня нет пропуска на переход на неподконтрольную территорию. Но я занимался и занимаюсь обменом пленных. У меня есть опыт сложных операций и переходов, - заявил в суде переговорщик. - Я должен был перевезти товар на ту сторону и оттуда забрать мебель. Что я и сделал. Я подъехал в условленное время. Ко мне вышел офицер "Кедр", распорядился, чтобы меня пропустили. Я проехал за ним несколько метров, потом нас окружили. С самого начала это была подстава".

Он уточнил, что не был в курсе того, какой именно груз он везет в микроавтобусе. А просто согласился помочь "Кедру" - сначала отвезти на неподконтрольную территорию товар, а оттуда забрать мебель. Беспрепятственный пропуск его авто обеспечивался установлением на машину "военных номеров".

"Я подъехал в условное время, ко мне вышел офицер "Кедр", распорядился, чтобы меня пропустили. Я проехал 200 метров, из его машины вышли он и несколько бойцов. Закрепили сверху черные военные номера. Я проехал еще 200 метров. А когда начались следственные действия, то номера прикрытия – черные военные – исчезли ", – отмечает Рубан.

"На машину поставили военные номера, и она таким образом должна была спокойно пересечь линию разграничения. Но в какой-то момент была остановка, и военые номера сняли. Что дало повод остановить машину и обыскать ее. И найти оружие", - говорит "Стране" адвокат переговорщика Виталий Погосян.

И добавляет, что много вопросов вызывает микроавтобус, в котором и было обнаружено оружие. Ведь, как указано в "пидозре", это транспортное средство уже использовалось для вывоза боевого арсенала через линию пересечения в ноябре.

"Приехала машина, полная оружия, но водителя тогда не задержали. Это был военный с позывным "Кедр"... Тут опять эта же "ноябрьская" машина, с этими же номерами, опять пересекает линию разграничения - и тут раз, и Рубана, который был за рулем, взяли под белые ручки", - указывает на нестыковки Погосян.

Из слов адвоката, а также выступления Рубана, следует такая линия защиты главы "Офицерского корпуса". Мол, Владимир доверился своему товарищу "Кедру", и не подозревал о наличии оружия в мебельной антресоли.

Если это так, то правоту переговорщика должна доказать запись с камер видеонаблюдения, которыми нашпиговано место инцидента 8 марта. Ну а главная роль в "деле Рубана", очевидно, будет отводиться "Кедру" и сотрудникам СБУ.

5. Кому верить - Рубану или СБУ?

Опрошенные "Страной" представители правоохранительных органов скептически относятся к версиям обоих сторон.

В первую очередь, они совершенно не верят в версию о подготовке вооружённого переворота по той фабуле, которая изложена в деле.

"Для того, чтобы при помощи 120-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов разнести правительственный квартал, захватить Раду и убить президента, нужно хорошо подготовленное воинское подразделение. То есть, нужно тогда говорить о том, что есть в ВСУ или в Нацгвардии батальон или даже полк, который готов подписаться на это дело. Но никаких упоминаний об этом в материалах дела нет и близко. Кроме того, зачем для осуществления переворота в Киеве оружие из "ДНР"? Его достаточно на украинской территории. Поэтому я подозреваю, что это все политическая туфта, которую прикрутили к делу сознательно. В конце концов, если бы у ФСБ была задача убить руководство Украины - это было бы сделано без Рубана и уж тем более без провоза орудия убийства через украинский блок-пост с территории "ДНР". Ну и конечно же, не при помощи минометов бы убивали - это уж точно", - говорит высокопоставленный экс-сотрудник СБУ Владимир Н.

Впрочем, не верит он и в рассказ Рубана о том, что он просто вез мебель и не знал, что там находится внутри.

"Здесь есть два варианта, - рассуждает офицер спецслужбы. - Первый вариант - он действительно ничего не знал про оружие. То есть он по каким-то своим делам был в Донецке (хотя и не говорит по каким) и его просто попросили подбросить мебель. Он по наивности согласился, а там потом обнаружилось оружие. Теоретически это возможно. Особенно, с учетом того, что он ехал прямо через контрольный пункт. То есть явно не ожидал подвоха. Еще может быть, что никакого оружия в мебели изначально не было. Его потом подложили уже на блок-посту. Второй вариант, в который я верю больше, Рубан, используя свои контакты как с ВСУ, так и с сепаратистами, наладил канал поставок оружия из "ДНР" на украинскую территорию. Причем, скорее всего, с целью транзита в третьи страны. Не зря ходят слухи, что оружие это собирались вести в Закарпатье. А оттуда можно его продать дальше в Европу. В такой ситуации понятно почему Рубан поехал через КП - он был уверен, что там все схвачено. Но, судя по всему, об этой схеме узнали в СБУ и там родилась креативная идея пропиариться на задержании Рубана, а по ходу решить еще и политические задачи, придумав версию о покушении на президента".

Любопытно, что в этой версии сомневаются даже некоторые депутаты из БПП.

"Возникает вопрос к СБУ - стоило сразу светить покушение на президента, - пишет у себя на ФБ нардеп Вадим Денисенко. - Потому что, как мне кажется, такое обвинение требует молниеносных свидетельств и доказательств. Если их не будет, то есть, если не будет блицкрига, вероятность того, что люди поверят в эту версию минимальна. А без веры народа доверия к самому суду просто не будет. Даже если Рубан этот теракт и готовил".

6. Какова может быть политическая подоплека?

Если допустить, что действительно ни о каком перевороте в Киеве Рубан не помышлял, а лишь оказался жертвой провокации или же просто торговал оружием безо всяких идейных помыслов, то какова может быть политическая цель всей этой истории?

Одну из них уже обозначил адвокат Рубана Погосян в комментарии "Стране".

"Власти надо перебить тему с разгоном МихоМайдана под Радой, - сказал адвокат. - И в целом с опасной обстановкой в столице. Вспомните, буквально на днях взорвали машину с эсбэушником. И тут очень кстати это дело – о подготовке теракта и покушений на власть. Нужен козел отпущения. Власти нужно показать, что вот они задержали опасного преступника, даже целую организованную группировку, которая планировала теракт на власть. Мол, вот, тут некоторые расшатывают ситуацию, а мы это пресекаем".

Вторая версия связана с Виктором Медведчуком. Как только стало известно о задержании Рубана, пропрезидентские блогеры и политики тут начали проводить линию, что Рубан - человек Медведчука, а потому, дескать, выходит, что президент наносит "беспощадный удар по куму Путина".

Впрочем, версия о связи Рубана и Медведчука не находит подтверждения. Наоборот, Рубан был конкурентом лидера "Украинская выбора" в деле обмена пленными. Причем, в конце концов, Медведчук полностью Рубана и прочих посредников-переговорщиков из этого процесса вывел.

И Рубан после этого неоднократно критически отзывался о Медведчуке. Если с кем глава "Офицерского корпуса" и был связан, то с днепропетровской командой Игоря Коломойского, в бытность его губернатором. В частности, с Геннадием Корбаном. Последний, в одном из своих интервью, отвечая на вопрос о Рубане ответил, что "он скорее наш человек, а не Медведчука". Именно в кооперации с Корбаном и Ко переговорщик и осуществлял операции по обмену пленными.

Тогда для чего понадобилось пропрезидентским людям связывать Медведчука и Рубана? Не исключено, что это связано с пресс-конференцией Петра Порошенко, на которой он весьма уважительно отозвался о Медведчуке, назвав его эффективным переговорщикам по вопросам обмена пленными.

Но так как с точки зрения "патриотического" электората это могло показаться "зрадой", то ситуацию решили "подправить", вспомнив о Медведчуке в контексте дела Рубана.

Еще одна версия ("конспирологическая") связана с общим нагнетанием обстановки в стране со стороны властей. Итогом этого может стать введение военного положения и отмена выборов, если будет понимание, что нынешнее руководство государства демократическим путем не переизбираемо.

Рубана поместили в "сборную солянку"

Еще любопытно, что само уголовное производство №22015000000000245, по которому проходит руководитель "Офицерского корпуса", расследуется почти два года.

Причем по нему, если посмотреть реестр судебных решений, проходит огромное количество явно не связанных друг с другом эпизодов.

Включая даже загадочную историю с подозрением львовского юриста Владимира Люшика в помощи участникам террористической организации "ИГИЛ" в организации их транзита через территорию Украины и схем по вымогательству денег.

Впрочем, основные повороты дела касаются зоны АТО. Хотя, к конкретному случаю с Рубином они явно отношения не имеют.

Например, история судья Кировского райсуда Донецка Натальи Анисимовой, которую в 2016 году указом президента перевели на должность судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда. Осенью прошлого года в СБУ сообщили, что задержали ее по подозрению в пособничестве силам "ДНР".

Кроме того, в "деле Рубана" есть сразу два обвинительных приговора. Они были вынесены в рамках выделенных из него уголовных производств, и касаются лиц, признавшихся в пособничестве т.н. "ДНР".

Первый приговор вынес 21 сентября 2017 года Дружковский горсуд Донецкой области в отношении уроженца Ясиноватой Михаила Долгих. Этого мужчину в украинских СМИ подавали как корректировщика огня сепаратистов по прозвищу "Якут".

По аналогичной схеме был 28 ноября 2017 года Дзержинским горсудом Донецкой области был вынесен вердикт в отношении уроженце крымского села Лесноселье Андрея Третьякова, получившего за содействие "ДНР" 14 месяцев лишения свободы. Причем задержан он был еще в феврале 2017 года.

В общем, судя по всему, Рубана просто привязали к делу, которое представляют собой "сборную солянку". Как правило, силовики так поступают, когда пытаются "спрятать концы" или чтобы под видом одного дела расследовать обстоятельства совершенно других производств.