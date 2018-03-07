Министерство образования готовит школьную революцию. На официальном сайте ведомства выставлен на общественное обсуждение проект новых правил зачисления детей в младшие (1-4), базовые (5-9) и старшие (10-11) классы.

Главное нововведение – детей предлагают принимать в школы не по уму, а по прописке, отменив конкурсные отборы, на которые, по словам чиновников, "давно жалуются родители".

"В свое время мой ребенок не попал в ближайшую к дому школу, куда нужно было сдавать экзамены. Пришлось идти в ту, что подальше, что не совсем удобно, особенно в младших классах. Надеюсь, теперь все изменится", – рассказала "Стране" киевлянка Анна.

Впрочем, сами учителя предупреждают: такой подход сделает среднее образование в Украине действительно средним. "Мы не сможем гарантировать высокий уровень подготовки для всех, особенно в старших классах", – говорит директор бориспольской гимназии "Перспектива" Неля Клименко.

А для многих семей, которые переехали жить в другой город, но не получили там регистрацию, может стать проблемой пристроить ребенка хоть в какую-то школу.

"Страна" разбиралась, зачем меняют школьные правила и к чему это приведет.

По прописке и без экзаменов

Не секрет, что школы в Украине давно поделились на элитные и "обычные". Существуют многочисленные рейтинги учебных заведений (как правило, они базируются на результатах внешнего независимого оценивания выпускников) и "прайсы" на поступление в лучшие учебные заведения, которые могут достигать $1 тыс. Поступить в известные лицеи и гимназии зачастую сложнее, чем в университет – конкурсы составляют по 6-10 человек на место.

Министерство образования хочет разрушить эту схему.

"Новый порядок базируется на принципах территориальной доступности – каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания", – поясняют в министерстве.

Формально это право действует и сейчас, но оно зачастую не выполняется.

Теперь же, как сказано в проекте, школы могут требовать, помимо основного пакета документов (заявление, свидетельство о рождении, медосмотр) паспорт одного из родителей с пропиской или справку о регистрации ребенка. В действующем законе об образовании такой нормы нет. Тем не менее родителей предупреждают об ответственности за подачу "недостоверной информации" (например, о прописке), "согласно законодательству".

Зачислять "своих" детей будут до 31 мая текущего года. Присутствие при этом самого ребенка необязательно. Более того, проводить конкурсный отбор – запрещено.

В июне школы будут формировать списки зачисленных. Если при этом останутся свободные места (эту информацию обещают сделать открытой) – на них можно будет брать "чужих" детей.

Как будут делить свободные места

В гимназические классы (с 5 класса) предлагают сначала брать детей по месту прописки, а затем – если останутся свободные места – победителей конкурсного отбора.

В старшие лицейные классы (10-11) будут брать тех, кто закончил в этом же учебном заведении 9 классов (без учета успеваемости), и только на свободные места – по конкурсу.

Сразу стоит отметить, что история о свободных местах – чистая фикция. Как правило, в элитных школах их в принципе не бывает, так что особо рассчитывать на то, что в младших классах ребенок отучится в обычной школе возле дома, а потом перейдет в хорошую гимназию, не приходится.

Но конкурсы должны стать более прозрачными – школы будут проводить их аудио- и видеофиксацию.

Отбирать детей станут конкурсные комиссии, а если у родителей возникнет сомнение в справедливости оценки, они могут обращаться с апелляций в районные управления образования. Там смогут не только пересмотреть работу конкретного ребенка, но и отменить результаты всего конкурса, после чего его нужно будет проводить заново.

Также учителям запретят требовать характеристику ребенка из прежней школы и справки с места работы родителей.

Конец элитному обучению?

Новаторские идеи Минобразования уже разделили учителей и родителей на два лагеря: тогда как одни полностью за новую школьную справедливость, другие пророчат общее снижение качества среднего образования и проблемы с зачислением детей и, как следствие, – увеличение взяток.

"Хорошо, что появятся четкие правила для всех украинских школ. Понятно, что вопросы будут, но на каждую индивидуальную ситуацию ведь не напишешь закон", – считает глава Ассоциации директоров школ Киева и директор столичной специализированной школы №85 Татьяна Федунова.

"Сейчас в одних школах недобор учеников, а другие – перегружены и работают в две смены. При этом получается, что первые получают излишнее финансирование, а вторым не хватает средств. Кроме того, страдает качество обучения, ведь в переполненных классах учителю сложно уделить внимание каждому. Как бы мы ни хотели, школа, рассчитанная на 300 учеников, никак не может принять 700", – говорит аналитик по вопросам образования Ассоциации городов Украины Людмила Мозговая.

По ее словам, в органы управления образования поступает немало жалоб от родителей на несправедливое зачисление. "Если будут понятные правила, станет меньше возможностей для манипулирования как со стороны родителей, так и со стороны директоров школ", – уверена Мозговая.

Неля Клименко рассказывает, что у них уже сейчас в очереди на зачисление в первый класс на следующий год стоит 40 детей, прописанных в других районах. Отбора для первоклассников они не проводят, так что создается "нездоровая конкуренция".

Татьяна Федунова рассказала, что у них конкурс среди будущих первоклассников составляет 5-6 человек на место.

"Но мы не проверяем, умеет ли ребенок читать и писать – этому ведь и должны учить в школе. Важна лишь готовность изучать сразу три языка – украинский, русский и английский", – говорит директор. По ее словам, несколько школ Киева уже с этого года будут проводить пилотный проект по электронной записи детей в очередь.

"Родители смогут заблаговременно оценить шансы и в случае необходимости выбрать другое учебное заведение", – пояснила она.

Но вот с отменой конкурсов в старшие классы, особенно в 10-11, Неля Клименко может поспорить.

"Как дети с посредственной успеваемостью будут осваивать углубленную программу и как при этом быть с талантливыми учениками – смогут ли учителя уделять им должное внимание? Если отменят конкурсный отбор, нужно отменять и школьные рейтинги, ведь они строятся именно на результатах школьников", – считает она.

Согласно рейтингу за прошлый год, лучшими отечественными школами признаны львовский физико-математический лицей при университете им. Франко, киевские лицеи "Интеллект" и "Наукова змина", №145 и "Лидер", физико-математический лицей при университете им. Шевченко, днепропетровский медицинский лицей, Калужская гимназия им. Бахматюка (Ивано-Франковская обл.), Черкасский физматлицей и другие.

Их выпускники получили на ВНО по 170-190 баллов из 200 возможных, а это фактически проходной билет в лучшие вузы Украины.

Но родители стремятся любой ценой определить свое чадо в хорошую школу не только в надежде на отличные оценки в будущем. Многих привлекает еще и фактор определенной социальной среды. К примеру, в столице считается верхом престижа "устроить" ребенка в "мажорные" Кловский лицей или лицей №100 на Подоле (примечательно, что они не попали в топ-20 киевских школ по результатам ВНО), где учатся дети "из достойных семей" (к примеру, Кловский лицей в свое время окончили дети президента Петра Порошенко).

По слухам, "благотворительные взносы" за поступление туда исчисляются сотнями долларов.

И родители просто не верят, что в такие школы можно будет попасть "с улицы".

"Думаю, будут проводить беседы с родителями, чьи дети по тем или иным критериям "не подходят". Или вырастет плата для детей без прописки", – поделилась своими опасениями со "Страной" киевлянка Оксана.

А преподаватель одной из столичных элитных школ, попросивший не называть его имени, рассказал "Стране", что отбор в той или иной форме все равно будет, и это пойдет во благо ребенка. "Родители сами должны понимать, что нужно выбирать школу, в которой ребенок не будет чувствовать себя "белой вороной", – сказал он.

С другой стороны, немало и семей, которые, наоборот, не хотят отдавать детей в "мажорные" школы – ищут хорошего учителя и дружественную для ребенка атмосферу, пусть даже в самом обычном учебном заведении.

Получается, что сейчас такие "обычные" школы могут стать для них недоступными из-за отсутствия свободных мест (что вполне вероятно, к примеру, в плотно застроенных спальных районах), а элитные, по месту прописки, – окажутся слишком дорогими.

Что делать иногородним

Но главная проблема в новых правилах – это прописка.

В родительской общественной группе "Батьки.SOS" говорят, что новая норма рискует стать большой бедой для приезжих, которые живут в съемных квартирах, и, как правило, вообще не имеют местной регистрации.

Им придется либо оформлять справку о регистрации ребенка по нужному адресу, либо подписывать официальный договор с арендодателем (на это идут далеко не все хозяева квартир, и такое жилье, как правило, стоит дороже), или же выбирать среди частных школ, на которые министерские правила не распространяются.

Или же, как прогнозируют многие родители, давать взятку в школах, чтобы те устроили их ребенка, который без прописки становится фактически бесправным.

"Подтверждение места регистрации – это действительно рискованный пункт в новом порядке. Ведь часто владельцы съемных квартир не заключают договора с постояльцами. Нужен механизм фиксации фактического места проживания, скажем, такие справки должны выдавать в Центрах админуслуг", – считает Мозговая.