"Страна" недавно сообщала, что боец "Азова", который перерезал горло прохожему в Мариуполе, отделался штрафом в размере 20% от зарплаты. Такой мягкий приговор вынес Орджоникидзевский районный суд Мариуполя.

"Страна" собрала документы по этому неоднозначному судебному решению и выяснила шокирующие подробности дела.

Жертв было двое

СМИ сообщали, что трагедия произошла 7 ноября 2016 года на проспекте Победы в Мариуполе. Между военнослужащим и местным жителем произошел конфликт на почве политических взглядов, в результате которого "азовец" достал нож и перерезал горло человеку.

На самом деле, в ту ночь "азовец" порезал не одного, а двух местных жителей.

Как поначалу утверждало следствие, когда просило суд арестовать подозреваемого, "азовец", будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес жертве смертельный удар ножом в область шеи. Смерть убитого наступила в результате повреждения сонной артерии: он погиб от сильного кровотечения.

Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на умышленное убийство двух или более лиц, желая наступления смерти потерпевшего, "азовец" нанес несколько ударов ножом в область спины и лица второго пострадавшего. Считал, что выполнил все действия необходимые для доведения преступления до конца. Однако смерть потерпевшего не наступила, так как ему была своевременно оказана медицинская помощь:

Источник: reyestr.court.gov.ua

"Они менты, их надо избить"

Трагедия разыгралась ночью, в 03-30, 7 ноября 2016 года, между домами 72 и 74 на проспекте Победы в Левобережном районе Мариуполя. А начался конфликт в ночном клубе "Крейзи Мама", расположенном неподалеку.

Как говорится в документах суда, примерно в 00.20 в этот клуб пришла компания из четырех мужчин -военнослужащих в/ч 3057. Это полк Нацгвардии "Азов". Нацгвардейцы расположились за одним из столиков и стали пить коньяк.

Администратор клуба "Крейзи Мама" сообщил следствию, что компания "азовцев" сдавала в гардероб при входе три ножа и пистолет Макарова.

Затем, примерно в 02.20, в клуб также зашла другая компания из троих мужчин, которые тоже начали употреблять спиртные напитки.

Две свидетельницы, которые общались с посетителями в ночном клубе, сообщили, что первая компания состояла из военнослужащих батальона "Азов". И когда в кафе зашла вторая компания, один из "азовцев" сказал, что это "менты, и их надо избить".

В три часа ночи, когда клуб закрывался, посетителей попросили рассчитаться.

"Азовцы" тогда "посидели" на 1500 гривен. Часть они заплатили наличными, остальное - банковскими картами. По ним следователи впоследствии и вычислили посетителей.

Свидетель, единственный из компании трех "местных", который не пострадал в ту ночь, сообщил следствию, что когда он вышел из ночного клуба, "азовцы" шли впереди и скандировали речевки на немецком языке. Обе свидетельницы тоже слышали, что азовцы после ухода из клуба скандировали какие-то речевки.

Второй пострадавший, который выжил после резни, сообщил следователям, что возле остановки "ул. Панфилова" увидел компанию из 3 или 4 мужчин, среди них был парень с бородой, которого он видел раньше в клубе "Крейзи Мама". Они в агрессивной форме разговаривали с будущей жертвой, при этом за его спиной кто-то стоял на расстоянии нескольких метров.

Затем пострадавший вспомнил, что оказался на земле, и кто-то ему наносил удары рукой и ногой в лицо, а у него шла кровь, прилипая к одежде. После того, как он смог подняться, то увидел, что возле остановки лежал и хрипел погибший, а возле него на асфальте было много крови.

Источник: reyestr.court.gov.ua

Жертвы жили в Широкино

Ясность в причины конфликта внес свидетель из компании "азовцев". Он сообщил следствию, что при выходе из кафе между двумя компаниями завязался разговор на политическую тему. В нем "местные" сказали, что они "жили в Широкино, и их обстреливали украинцы".

Также свидетель - "азовец" сообщил, что когда между мужчинами возле остановки завязался конфликт, подозреваемый - "азовец" боролся с двумя мужчинами, они упали на землю, а он вместе с другими товарищами побежал за третьим, который стал убегать. Когда они отбежали от указанного места, подозреваемый их догнал, и они вместе пошли в расположение воинской части.

Утром их вызвал командир, начали проводить служебное расследование, и подозреваемый пояснил, что ночью человек, с которым он боролся, пытался ударить его дубиной или палкой, и он достал нож, после чего они начали бороться. Его сослуживцы дали аналогичные показания:

Источник: reyestr.court.gov.ua

За убийцу внесли залог 10 тысяч долларов

8 ноября 2016 года следствие сообщило о подозрении бойцу "Азова", ранее не судимому 20-летнему уроженцу Чернигова Владиславу Шатило. Он служил санитаром 2-го отделения взвода разведки специального назначения 1-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов".

Уже 9 ноября на допросе подозреваемый сообщил, что нож, который у него был в ту ночь, находится в оружейном ящике в его комнате возле кровати в г. Мариуполе, в/ч 3057. Вечером на третьем этаже казармы "Азова" следователи обнаружили и изъяли складной нож марки "Ганза".

В тот же день боец "Азова" был арестован и заключен под стражу. Однако в определении суда была предусмотрена альтернатива: можно было внести 275 тысяч гривен (эквивалент примерно 10 тысяч долларов) и выйти на свободу.

Как указано в приговоре, залог был внесен третьим лицом, и обвиняемого освободили из-под ареста 28 ноября 2016 года. То есть, он пробыл под стражей всего 20 дней.

Убийство превратилось в самооборону

Поначалу следователь Левобережного отделения Нацполиции открыл уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса "Убийство".

Однако затем обвинение было переквалифицировано. Вместо "тяжелой" статьи 115 обвинение было изменено на статью 118 "Убийство при превышении пределов необходимой обороны".

Картина событий, согласно приговору суда от 20 февраля этого года, тоже кардинально изменилась. Оказалось, что это именно погибший, нецензурно выражаясь, неоднократно выражал угрозы убийством на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических убеждениях. Во время высказываний угроз пострадавший перешел к применению физической силы в отношении "азовца", толкая его и дергая за куртку. Потом сжал руками его шею и начал душить, от чего у "азовца" потемнело в глазах. Из-за внезапности нападения со стороны потерпевшего "азовец" почувствовал страх за свою жизнь и здоровье.

Напомним, что по первоначальным данным следствия именно "азовцы" принесли оружие в ночной клуб и выразили желание избить своих будущих жертв. И, согласно первоначальным показаниям самих "азовцев", убийца сначала достал нож, после чего начал "бороться" с будущей жертвой.

Однако, согласно приговору, "азовец" воспринял угрозы убийством как реальные, а потерпевшего как способного привести их в исполнение. После этого, в порядке самозащиты, неверно оценив характер и степень опасности, действуя с косвенным умыслом на причинение смерти другому человеку, вытащил правой рукой нож, который находился при нем в правом нагрудном кармане куртки, и один раз ударил по телу потерпевшего в левую подмышечную область, что суд расценил как легкие телесные повреждения.

После этого "азовец" упал на землю, потеряв равновесие, и потянул потерпевшего за собой. Лежа на земле и хаотично размахивая правой рукой, в которой держал нож, совершил удар в шею противника. Этот удар привел к смерти потерпевшего.

В итоге совершенное преступление было переквалифицировано на превышение пределов самообороны и признано преступлением небольшой тяжести. Именно с такой формулировкой дело поступило в суд.

20 тысяч долларов за жизнь

Кроме того, 31 октября 2017 года между двумя родственницами погибшего и обвиняемым было заключено соглашение о примирении. Они согласовали, что размер материального и морального вреда, причиненного преступлением, составляет 20000 долларов США, по 10000 долларов США каждой из пострадавших.

По 5 тысяч долларов родственницы убитого получили сразу, и по столько же будут им выплачены после возврата залога, внесенной за обвиняемого.

А в качестве наказания суд приговорил "азовца" к двум годам служебного ограничения с выплатой 20% денежного содержания в доход государства:

Источник: reyestr.court.gov.ua

С тяжелых телесных - на легкие

Дело в отношении второго пострадавшего, который остался жив, за день до заключения соглашения с родственницами убитого было выделено в отдельное производство. Обвинение по второму пострадавшему тоже переквалифицировали: вместо первоначальной статьи "Убийство" "азовцу" теперь вменяют часть 2 статьи 125 Уголовного кодекса "Умышленное легкое телесное повреждение".

Согласно расписанию на сайте суда, дело будет рассматриваться 12 апреля этого года:

Источник: court.gov.ua

По этому обвинению "азовцу" грозит тоже не слишком тяжелое наказание:

- либо штраф от 850 до 1700 грн.;

- либо общественные работы от 150 до 240 часов;

- либо исправительные работы на срок до одного года;

- либо арест до 6 месяцев;

- либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Не исключено, что и по этому делу обвиняемому "азовцу" удастся "примириться" с потерпевшим - в обмен на уплату определенной суммы ущерба.