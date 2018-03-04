Ранним утром субботы, 3 марта, заснеженный правительственный квартал Киева напоминал место тактических учений и реалити-шоу с участием сотен правоохранителей в главной роли. В полной экипировке и в сопровождении колонны автотехники они выдвинулись от станции метро "Арсенальная" к зданию парламента.

Здесь почти 20 недель к ряду, начиная с 17 октября 2017 года, "окопался" палаточный городок митингующих. Именно он и был финальной точкой маршрута "космонавтов". "Зачистка" так называемого "МихоМайдана" оказалась стремительной, жесткой и с кровавым послевкусием.

"Страна" разбиралась, с чем может быть связано и как повлияет на дальнейшие политические процессы в Украине.

Жителей палаточного городка "переселили" в райотделы полиции

Сами майдановцы зачистку ждали. Нардеп Семен Семенченко (именно его люди из "Донбасса" составляли костяк обитателей палаточного городка) еще в пятницу вечером вел стрим из отеля "Киев", предупреждая, что МихоМайдан в субботу будут разгонять.

А рано утром 3 марта он уже был под Радой, пытаясь призвать всех прийти на защиту редутов. Однако, к моменту наступления "Времени Ч", подтянулось лишь около сотни человек. "Мы будем защищаться. Нас тут столько, сколько есть. Остальные сидят по домам, но это ваш выбор", - с нотками решительной обреченности говорил в прямом эфире экс-комбат.

Силы действительно были неравны. Как потом было озвучено, со стороны полиции участвовало более 2 тысяч бойцов.

Они быстро окружили городок. Затем - потребовали освободить территорию под парламентом. Формальное основание - проведение следственных действий.

После этого завязалась ожесточенная фаза конфликта. В эти тридцать минут уместился традиционный пакет "протеста по-украински": силовики с двух сторон улицы Грушевского теснили митингующих, а те жгли шины и пытались отбиваться от стражей порядка подручными средствами - кирпичами, взрывпакетами и древками.

Стражи порядка не скупились на ответы, используя слезоточивый газ, "коронные" удары в голову и даже водомет.

Источник видео: youtube.com/The Insider Ukraine

Досталось и сразу трем журналистам, оказавшихся в гуще событий. По утверждениям очевидцев, опознавательные знаки на шлемах правоохранителей при этом отсутствовали для невозможности идентификации полицейских постфактум инцидентов.

Позже выяснилось, что номера все-таки были. Но их переместили на шлеме сзади внизу. При этом полицейские поднимали воротники, чтобы их не было видно.

Как бы там ни было, но в результате бойни за медпомощью обратились, по разным оценкам, до двух десятков пострадавших.

Источник видео: youtube.com/Українська правда

Основную же часть протестующих попросту "скрутили". Часть из них поставив на колени в снежные сугробы. Именно это фото, вкупе с ехидным комментарием министра внутренних дел Авакова (о нем ниже) и вызвало огромное возмущение.

Источник видео: youtube.com/Громадське Телебачення

После зачистки, по данным МВД, около сотни обитателей МихоМайана были отвезены в районные управления полиции, откуда, впрочем, после обеда их отпустили на свободу без предъявления каких-либо претензий.

В отношении четырех из них составлены протоколы о мелком хулиганстве, а все остальные проходят в истории как свидетели.

Власти, тем временем, приступили к разгрому фортификационных укреплений участников митинга, складированию их пожитков в кузовы грузовиков и вывозу этого скарба. Это монотонное действо под причитания сочувствовующих "МихоМайдану" и стримы журналистов заняло у коммунальщиков весь световой день работы.

К 20:00 в МВД отчитались, что открыли для проезда транспорта ранее заблокированный митингующими участок дороги по Грушевского.

В итоге, немного не дотянув до 136 дня своего существования, палаточный городок был захвачен и разгромлен.

Что предваряло демонтаж и как его объясняют в МВД

На официальном уровне ситуацию под Радой в МВД не квалифицировали как "зачистку". Здесь напирали на то, что действуют в строгом соответствии с законом, получив решение суда на осуществление следственных действий.

Как сообщил близкий к министру внутренних дел парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко, соответствующую "ухвалу" знаменитая судья Печерского райсуда Лариса Цокол. Та самая, которая в декабре 2017 года выпустила миро из под стражи (к слову, характерный пример резкого усиления влияния властей на судебную систему после тотального расформирования украинских судов).

Итогом осмотра и обыска на территории палаточного городка были заявлены боевые гранаты и холодное оружие (сами протестующие заявляли, что это им подбросила полиция).

Считается, что основанием для "шмона" стали несколько уголовных дел, фигурантами которых выступают обитатели городка.

Еще один повод - события 27 февраля с участием активистов палаточного городка. С того дня слухи о грядущей зачистке стали все чаще мелькать в информационном потоке.

Как писала "Страна", во вторник под стенами парламента произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. Участники протеста, от которых постфактум поспешили откреститься представители "МихоМайдана", принесли под стены здания шины и хотели их поджечь. Они якобы имели предварительную договоренность со спикером парламента Андреем Парубием, и требовали выйти его к ним "для беседы".

Однако, такой "перфоманс" намеревались пресечь силовики, из-за чего началась стычка с несколькими пострадавшими и задержанными. По мотивам инцидента было открыто уголовное производство.

Через сутки после этого Семенченко анонсировал зачистку палаточного лагеря. Тогда в правительственном квартале сосредоточились значительные силы Нацгвардии и полиции. Но в первый день весны принудительного демонтажа "МихоМайдана" не состоялось.

Зато уже 2 марта протестующие свернули часть пустующих палаток возле площади Конституции в Мариинском парке. Все тот же Семенченко объяснял это тем, что решение проредить ряды лагеря касалось конструкций, установленных партией выдворенного из Украины экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

На следующее утро оставшуюся часть палаточного лагеря захватили силовики.

Отметим, что время для разгона, очевидно, было выбрано не случайно. Во-первых, Киев и всю Украину занесло снегом, что затрудняло подтягивание подкреплений к протестующим из регионов. Во-вторых, все информпространство было занято новой газовой войной Украины и России, на фоне которой власти отрабатывали тему "сплочение нации перед лицом внешнего врага" (и в нее потом же попытались и вписать зачистку МихоМайдана).

Наконец, по еще одной из версий, власти пытались отвлечь внимание общественности от скандального интервью нардепа Александра Онищенко, которое вышло накануне вечером на телеканале NewsOne.

Депутат, который вот уже полтора года разоблачает коррупцию Порошенко, впервые появился в таком крупном формате на украинском телевидении и его откровения могли стать предметом обсуждения на все выходные. Однако, разгон палаточного городка, естественно, переключил внимание.

Были ли шансы у протестующих отстоять территорию?

Визуальная картинка показывает, что нет. Силы противоборствующих сторон были явно неравны.

Ввиду этого активных попыток "отбить" территорию со стороны активистов не последовало. Обстановка под Радой после того, как сотню активистов задержали, складывалась в пользу силовиков. Изоляция активных участников протеста сделала свое дело. Оппонировать "космонавтам" было некому - за сносом городка наблюдало до сотни зевак, включая журналистов.

Возможно, на отсутствие эффекта мобилизации действительно повлияла непогода. Вместе с этим у пепелища городка то и дело можно было услышать сетования активистов на том, что действия протестующих 3 марта не координировали публичные лидеры Майдана (помимо Семенченко и Соболева).

Соратник Михо Давид Сакварелидзе заявил на этот счет, что их сторонники уже давно переместились в регионы, где создают новый очаг сопротивления.

Семенченко и Соболев часть дня 3 марта провели около райотделов полиции, где занимались вызволением задержанных.

Они заявили, что в самое ближайшее время объявят дальнейший план действий протестующих и советовали следить за анонсами их страниц в соцсетях.

Бенефис Авакова

Если на конкретно взятой территории около Рады полиция одержала безоговорочную победу, то в информпространстве положение было не столь, мягко говоря, однозначным.

Прежде всего из-за плохо скрываемой радости и злорадства, которые демонстрировали так называемые "порохоботы" и лично министр Аваков.

Именно его пост и стал пусковым крючком для целой лавины возмущения.

В своем твите Аваков с юмором оценил инцидент под парламентом, использовал "газовый" мем "прикрутили".

Такая трактовка вызвала возмущение у многих пользователей. Особенно, с учетом травм, полученных задержанными участниками протеста и "показательными номерами" в виде того, как активистов ставили на колени в снег.

Источник фото: facebook.com/oleksandr.aronets

Источник фото: facebook.com/Андрій Федур

Источник фото: facebook.com/ravchev

Источник фото: facebook.com/m.chaplyga

Источник фото: facebook.com/grytsenko.alex

С учетом этого, в ситуации с зачисткой под Радой начали проводить прямые параллели с событиями 30 ноября 2013 года, ставшими катализатором развития Евромайдана.

Правда, что характерно, в отличие от событий 2013-2014 годов на жестокий разгон МихоМайдана до сих пор нет реакции стран Запада. На что тоже обратили внимание комментаторы.

Впрочем, не исключено, что эта реакция последует позже.

Что это значит для украинской политики

Относительно политических причин и последствий разгона МихоМайдана бытует две прямо противоположные версии.

Первая из них заключается в том, что сама зачистка палаточного городка стала возможна в результате глобальных договоренностей между Порошенко и "Народным фронтом", о которых СМИ сообщали на текущей неделе (якобы Банковая, НФ, а также премьер Гройсман договорились о совместных действиях по поддержке кандидатуры действующего президента на второй срок).

И якобы в рамках этих договоренностей Аваков и отдал приказ приказ на применение силы к протестующим. Хотя ранее он не горел желанием это делать (по распространенной версии - из-за стремления ослабить позиции Порошенко, с которым НФ вел трудные переговоры об объединении).

Так, политолог Вадим Карасев называет разгон МихоМайдана 3 марта своего рода результатом предварительных договоренностей между БПП и "Народным фронтом".

Исходя из этого политолог прогнозирует затухание акций протеста, которые теперь будет подавлять объединенными усилиями вся украинская власть.

"В дальнейшем, если митинги и будут, то они будут носить локальный характер, а организованного протеста такого уровня уже не будет, - сказал "Стране" Карасев. - Во-первых, возле Верховной Рады уже не дадут поставить палатки, на Майдане инсталляции, на Софиевской нет смысла - далеко от правительственного квартала. Во-вторых, нет лидера, способного возглавить такой протест. Протест обязательно должен иметь своего лидера, а Сакварелидзе, Деревянко или Семенченко - это не те лица, за которыми пойдут тысячи митингующих. Остальные оппозиционеры уже вовсю готовятся к выборам и поэтому не будут вмешиваться. Что же касается сравнения с разгоном "онижедетей" при Януковиче, нужно понимать, что здесь конфликт внутри одного вектора, поэтому не будет никакой реакции Запада. В отличие от 2013 года, когда Запад видел геополитические резоны и пытался предотвратить альянс Януковича и Путина, сегодня с МихоМайданом или без него вектор движения Украины один. И он целиком устраивает западных партнеров".

В тоже время, другие эксперты полагают, что силовая зачистка акции протеста под Радой не улучшит, а ухудшит положение власти. Картинка жесткого разгона МихоМайдана только усилит ненависть к Порошенко, Авакову, заложив основу для новых потрясений.

"Демонстрация мускулов власти провоцирует все силы на более радикальные действия, когда часть протестующих будет понимать, что протестом ничего не достигнуть. Поэтому ситуация в стране только накаляется", - считает политолог Руслан Бортник.

"Разгон обернется очередными репутационными потерями и все оппоненты власти, (причем, независимо от того, поддерживали они Михо или нет), получат очередную возможность на всех площадках говорить о том, что Украина на крови получила циничных и жестоких мародеров", - говорит Андрей Золотарев.

Какой прогноз окажется более точным, покажет дальнейшая реакция общественности и политиков на случившееся. Если разгон 3 марта общество "проглотит", это может быть использовано властью как сигнал к дальнейшим шагам по зачистке политического и информационного пространства.

Многое станет понятно через две недели. На 18 марта Михаил Саакашвили уже анонсировал марш с требованием отставок Порошенко, Луценко и Авакова, а также назначения досрочных выборов. От того, сколько человек соберет его акция и к каких результатов достигнет, и будет зависеть "весенняя повестка" украинской политики.

Не исключено, что на фоне попыток власти окончательно задавить протестное движение, ускорится процесс объединения оппозиции из так называемого "майданного лагеря".

По крайней мере, вечером 3 марта было обнародовано заявление семи политических сил, в котором разгон палаточного городка назван преступным, а Порошенко сравнивают с Януковичем.

Источник фото: facebook.com/Анатолій Гриценко