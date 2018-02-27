Досрочные парламентские выборы: чей "внешний сценарий"?

Парламент начал свой первый после двухнедельного перерыва рабочий день с дискуссий о парламентских выборах. Самое громкое и самое категоричное заявление по этому поводу сделал спикер Парубий: досрочных выборов не будет, Верховная Рада будет переизбираться в октябре 2019-го. Однако, учитывая предысторию, категоричность Парубия вовсе не выглядит такой уж категоричной.

О предыстории спикер сказал сам – мол, только начался согласительный совет, а тут уже несколько выступающих заговорили о досрочных выборах. Что больше всего смутило Парубия (и после чего он решил отреагировать), – так это заявление представителя группы "Воля народа" Ивахива. Потому что в сегодняшней структуре власти формально не входящая в коалицию "Воля народа" намного ближе к БПП и Банковой, чем их главный союзник по коалиции – "Народный фронт". А потому озвученное "Волей народа" вполне может быть волей Банковой, которую, вполне может быть, не разделяет Парубий. Он, как известно, является представителем Народного фронта.

А для НФ досрочные выборы в условиях отсутствия договоренностей с президентом и охлаждения отношений с ним – это путь к политическому исчезновению. Не для всех ее членов (отдельные "фронтовики" пристроятся), но для партии – однозначно. И для "идеологического" крыла во главе с Парубием и Кириленко – тоже, потому что оно не нужно ни Порошенко, ни Тимошенко.

А потому жесткость спикера понятна. И стандартная "страшилка" о том, что досрочные выборы – это "внешний сценарий", тоже. Правда, Парубий почему-то не уточнил, что "внешний сценарий" – это московский. Значит, может, уже вашингтонский?

Кто заработает на американских локомотивах?

Одной из топовых тем вчерашнего дня стало сообщение о заключении контракта с американской General Electric на поставку локомотивов для железных дорог. Контракта по нынешним временам гигантского – на сумму в 1 млрд долларов. И при этом со столькими темными пятнами в этой истории, что он, похоже, станет очередным нарицательным именем. Которое, правда, еще не придумали.

По аналогии с "вышками Бойко" эту историю можно было бы назвать "локомотивами Омеляна", но в данном случае лучше не спешить, потому что спустя несколько лет может оказаться, что министр тут не при делах – как это случилось в ситуации с Бойко.

Но другие аналогии уместны. Начиная с того, что локомотивы "Укрзализныця" будет закупать по цене 4 млн долларов – при том, что другие страны закупали их по 2 млн. Больше того, если вышки для "Черноморнефтегаза" в 2011-м хотя бы закупали современные (пусть и по завышенным ценам), то локомотивы в 2018-м (и позже) планируют закупать морально устаревшие.

Уже вышесказанного достаточно, чтобы понять, что на всей этой истории кто-то нагреет руки. Интересно, что контракт проанонсировал сам Порошенко, торжественно написавший в "Твиттере", что у нас, вслед за американским углем, американским ядерным топливом и американским оружием, будут американские локомотивы.

Но после того, как в первом же комментарии президента спросили – "а когда будут американские зарплаты?", – пиар на этой теме закончился. Потому что тут речь пойдет не об американских зарплатах для всех, а об американских откатах для избранных.

Геращенко VS журналистская солидарность

Скандал дня разразился вокруг совместного письма Союзов журналистов Украины и России, которые обратились с призывом к "ДНР" освободить украинского журналиста Асеева. Собственно, в самом письме ничего скандального не было – его одобрила ОБСЕ (в офисе которой и состоялось подписание), к нему присоединились "Репортеры без границ". Но оказалось, что даже в одобренной всеми инициативе можно найти повод для скандала.

Нашла его первый вице-спикер Геращенко. Ее возмутило все – и то, что письмо написано не конкретному адресату (она хотела, чтобы Путину), и то, что два союза упомянули в письме только Асеева (и не упомянули Сенцова и Сущенко), и даже сам факт того, что письмо написали вместе с "пропагандистами и рупорами Кремля".

Собственно, последнее было главным: оказалось, что первого вице-спикера "тошнит от публично избранной политики "две страны – одна профессия". А проще говоря – от журналистской солидарности, которую нынешняя власть в течение четырех лет пытается вытравить внутри страны, заменив ее делением на провластных пропагандистов и всех остальных, на которых вешается ярлык "сепаров" и "коллаборантов".

И можно было только представить недовольство Геращенко, когда секретарь Европейской федерации журналистов Гутьеррес ей ответил, что Европейская и международная федерации журналистов, "Репортеры без границ" и Институт международной прессы поддерживают "плодотворный диалог между нацсоюзами журналистов Украины и России". Это настолько выходит за рамки шаблона, выстроенного властью внутри Украины, что первый вице-спикер на такое заявление отвечать не стала.

Хотя могла бы. И еще могла бы объяснить, почему ее возмущает, когда украинские журналисты вместе с "пропагандистами Путина" пытаются освободить коллегу, но не возмущает, когда Порошенко ведет переговоры об освобождении пленных с самим Путиным и его представителями.

Забастовка против Супрун

Еще один скандал вчерашнего дня – забастовка, которую объявил Национальный медицинский университет имени Богомольца в связи с решением и. о. министра здравоохранения Супрун. Которая, как утверждают в университете, не только отстранила от руководства ВУЗом ректора Амосову, но и перекрыла вузу все финансирование.

Забастовку объявили, согласно информации от вуза, и преподаватели, и студенты. Правда, по мере развития событий выяснилось, что среди студентов есть группа недовольных забастовкой, но, в принципе, мало кто сомневался, что студенты в этой ситуации вообще играют отнюдь не роль ведущих процесса.

Однако ключевой вопрос – в самом принципе самоуправления вузов. Если министр (точнее даже и.о. министра) может по своему усмотрению менять руководство университета (плохое оно или хорошее – это другой вопрос), то самоуправлением тут и не пахнет.

К тому же, ситуация осложняется тем, что Супрун за последний год настроила против себя не только самые широкие слои населения. Здесь, пожалуй, не стоит повторять характеристики, которые выдал в ее адрес закарпатский губернатор Москаль, но они, в общем-то, просто в концентрированном виде выдают распространенное в Украине отношение к и.о. министра.

А потому в данной ситуации даже неважно, виновна в чем-то Амосова или нет, важно то, что любое действие со стороны и. о. министра априори не воспринимается как правильное. Наверняка в НМУ есть и коррупция, и прочие нарушения. Но без перемен на уровне Минздрава и эти, и многие другие проблемы, решить явно невозможно.

Олимпиада: одна медаль на всех

Олимпиада в Пхенчхане закончилась абсурдной ситуацией, когда хоккейное золото получила сборная, выступавшая под олимпийским флагом и певшая под мелодию олимпийского гимна гимн России. Собственно, этот момент, пожалуй, и останется главным символом всей Зимней Олимпиады-2018.

Что касается Украины, то ее на турнире спас от позора один спортсмен – фристайлист Абраменко, – завоевавший золотую медаль, третью в истории участия страны в Зимних Олимпиадах. Она и осталась единственной, поскольку во всех остальных видах спорта украинская команда выступила неудачно – даже в тех, где раньше была традиционно сильна.

Впрочем, надо отметить, что зимние виды спорта в Украине никогда не были в фаворе, а тем более сейчас, когда государство отказалось от финансирования детско-юношеских спортивных школ. Поэтому даже одна медаль (тем более – золотая) по нынешним временам является достижением. Правда, государство к ней не имеет никакого отношения.