В "истории болезни" главного медицинского вуза Украины - университета им. Богомольца - появляются все новые и новые "симптомы".

Как уже писала "Страна", на прошлой неделе Минздрав отстранил ректора НМУ Екатерину Амосову, якобы, из-за того, что она сорвала проведение лицензионного экзамена "КРОК 1. Стоматология", не подписав вовремя договор с центром тестирования министерства.

В ответ Амосова заявила, что она не захотела пойти на незаконные схемы, которые ей предлагало министерство за что и была уволена.

26 февраля ситуация достигла крайне точки кипения - вуз объявил о бессрочной забастовке, обвинив Минздрав не только в давлении на опального ректора, но и в готовящемся блокировании выплат зарплат и стипендий, и потребовав вмешаться в конфликт правительство и президента, пригрозив, в случае необходимости, "стоять до последнего".

А в министерстве в ответ обвинили организаторов забастовки в провокации.

В то же время растет список первопричин скандала.

"Уже понятно, что это не про медицину. Это - про политику", - считает представитель общественной организации "Медицинский контроль" Игорь Щедрин.

"Страна" собрала все версии происходящего вокруг университета им. Богомольца.

Версия №1: учебно-экзаменационная

Сорванный экзамен как главная причина отстранения от дел ректора Екатерины Амосовой и начало расследования в университете до сих пор остается основной официальной причиной конфликта. По крайней мере, в интерпретации Минздрава. Потому как сама Амосова заявила, что проблема давно исчерпана - она заплатила по счетам центру тестирования порядка 100 тыс. грн., в том числе, из личных средств, так как государство выделило на тестирование студентов всего 300 грн. В качестве подтверждения Екатерина Амосова выложила на своей странице в Facebook чеки об оплате.

Ранее адвокаты университета поясняли, что вуз отказывается платить так как центр тестирования Минздрава назначен в качестве главного разработчика экзаменационных заданий и экзаменатора без тендера. То есть, с нарушением закона.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал НМУ им. Богомольца с центром тестирования. Прошлым летом студенты 3 и 6 курсов успели сдать тесты, но долго не могли получить их результаты. Центр тестирования отказался предоставить их вузу, пока тот не рассчитается за предоставленные услуги.

В итоге особо нетерпеливые студенты сами пошли в центр "за оценками". Там результаты сообщали, правда, "неофициально". Но если третьекурсники рисковали только нервами, то шестикурсники едва не остались без дипломов (без успешно сданного экзамена КРОК их не выдают). В итоге конфликт все же удалось замять.

Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко считает, что сам центр является своего рода "прокладкой", через которую в карманы чиновников давно перекачиваются немалые суммы.

"В Украине более 20 медвузов и каждый платит за экзамены. Сами же тесты - отдельный элемент американской системы подготовки врачей, хотя Украина присоединилась к европейской Болонской системе", - пояснил он.

Глава Минздрава Уляна Супрун, наоборот, пытается внедрить в Украине американскую учебную программу для медиков и не раз заявляла, что недовольна нынешнем качеством подготовки врачей. Так, прошлом году Супрун неожиданно для преподавателей и студентов, буквально в канун сессии ввела, кроме теоретических тестов КРОК практические задания OSKI (по которым сдают экзамены студенты -медики в США). "Студентам-третьекурсникам, к примеру, нужно было делать уколы и ставить капельницы, к чему большинство оказались абсолютно неготовыми. Но в итоге экзамен принимали "свои", а не министерские преподаватели, в итоге экзамен превратился в формальность", - рассказали "Стране" преподаватели одного из медицинских университетов.

"Супрун хочет завершить реформу медицинского образования уже сейчас. Но на это нужны годы, с чем, очевидно, главе Минздрава, сложно смириться", - говорит эксперт в области здравоохранения Игорь Найда. По его мнению, в нынешнем конфликте виноваты в равной степени обе стороны - и медуниверситет, и Минздав. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, чиновники и преподаватели пошли "стенка на стенку".

"Позор всему врачебному сообществу", - поставил свой "диагноз" Игорь Найда.

Версия №2: коррупционная

Вторая версия скандала - коррупция в НМУ Богомольца, за которую, собственно, и уволили Амосов, хотя формально повод был другой.

Данная версия активно продвигается группой поддержки Супрун.

Отметим, что сам по себе тот факт, что в главном медицинском вузе страны процветает взяточничество и кумовство совсем не тайна для общественности. Как рассказали "Стране" студенты, за деньги в университете можно решить буквально любую проблему - от отработки пропущенной пары до сдачи экзамена, причем, цены за "стратегические" предметы (за несдачу которых можно попасть под отчисление) доходят до $600-1 тыс.

Другое дело, что саму Амосова уличить в том, что она участвовала в сборе денег со студентов сложно. Более того, она раз заявляла о борьбе с университетской коррупцией и призывала студентов сообщать ей о фактах взяточничества.

Главным источником заработка руководства НМУ эксперты называют поборы с иностранных студентов.

"Сложный вуз, в нем крутится много денег, в том числе, так сказать, непубличных. В основном "заработок" идет на иностранных студентах, а часть неофициальной прибыли проводят через благотворительные фонды, ну и налом. Все это, конечно, сложно доказать – но не на камеру студенты это подтвердят", - рассказал глава Всеукраинского общественного движения "Студенческая республика" Павел Викнянский.

Как уже писала "Страна", руководство медуниверситета обвиняли в оформлении иностранцев на подготовительные курсы (за 600-800 долларов на полгода), которые те не посещали, но таким образом получали основание для легального пребывания в Украине.

"Вообще, в любом вузе, где учатся иностранцы, с них "стригут" максимально. У нас медицинское образование довольно качественное, но стоит оно на порядок дешевле, чем в западных станах. И это позволяет руководству вуза накладывать дополнительный “оброк” на иностранцев, и они часто не особо возмущаются, потому что даже с этими “налогами” учиться здесь им выгодно. После трагедии с девочкой (студенткой из Туркменистана, покончившей жизнь самоубийством - Прим. Ред.) это все вскрылось", - добавил Викнянский.

Коррупционные скандалы разного масштаба сотрясают НМУ Богомольца с завидной регулярностью. К примеру, сразу после утверждения на должность ректора Екатерину Амосову подозревали в аферах с университетской недвижимостью (недострой на проспекте Победы и общежитие на ул. Трехсвятительской). В СМИ также была информация о том, что Амосова получает около 1,5 млн гривен дохода от сдачи в аренду квартир, которые не отображены в ее декларации. Тогда в НАПК объявили о повторной проверке ректорской декларации, а в университете проводили обыски.

Сама Амосова эти нападки всегда поясняла одинаково - ее просто хотят сместить с ректорского кресла. И эта версия, к слову, также далеко не последняя в списке причин конфликта.

Версия №3: кадровая

Игорь Щедрин считает, что Амосову откровенно пытаются "уйти". Кресло ректора главного медицинского вуза страны расчищается под нового кандидата, - уверен эксперт. Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко называет и конкретные фамилии. По его мнению, на ректорское кресло метит Виктор Досенко, в свое время организовавший революцию в медуниверситете на волне Майдана, но тогда так и не сумевший занять руководящую должность (официально работал в институте физиологии НАН Украины). Сейчас у него есть обширная группа поддержки в Минздраве, в том числе, заместитель Супрун Александр Линчевский.

Схожего мнения придерживается и Викнянский.

"Медицинский университет — это лакомый кусочек, за него всегда шла борьба. В "Богомольца" традиционно возникают скандалы и конфликты, идет жесткая борьба за ректорство и деканатство. В этой борьбе все время пытаются задействовать студентов и неплохо, кстати, работают по пиару, пытаясь манипулировать общественным мнением. Кстати, сейчас почему-то уже никто не вспоминает, что Амосова и сама стала ректором со скандалом, после Майдана, когда снимали с должности прежнего ректора (Виталия Москаленко - Прим.Ред.). Недоделили, видимо, финансовый пирог", - считает руководитель "Студреспублики".

Историю же с проваленным экзаменом в Минздраве, по его мнению, использовали как предлог: "Срыв экзамена — это не реальная причина увольнения ректора. Просто, очевидно, искали предлог устранить Амосову. И нашли его".

Версия №4: политическая

Скандал вокруг университета им. Богомольца совпал с обострением ситуации вокруг самого Минздрава. О том, что Украине пора бы наконец-то обзавестись полноценным министром, а не скромным и.о., коим является Ульяна Супрун, говорят уже давно.

На днях стало известно, что внефракционный народный депутат Андрей Деркач обратился в Окружной админсуд Киева с просьбой обязать координаторов коалиции фракций в Верховной Раде Артура Герасимова и Максима Бурбака внести предложения премьер-министру Владимиру Гройсману по кандидатуре на должность Министра здравоохранения.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции относительно необеспечения внесения коалицией депутатских фракций премьеру-министру Украины предложения по кандидатуре министра здравоохранения. Также истец просит обязать Артура Герасимова и Максима Бурбака, как координаторов коалиции, обеспечить внесение коалицией предложения премьеру по кандидатуре министра здравоохранения", - сообщили в пресс-службе суда.

По словам Сергея Кравченко, скорее всего на должность нового главы Минздрава будут продвигать нынешнего главврача Кировоградского онкоцентра и члена БПП Константина Ярыныча, который, по слухам, является протеже приближенного к главе государства нардепа Сергея Березенко.

Но и Супрун в правительстве ищут теплое местечко.

"По моей информации, ей прочили должность вице-премьера. Но история с Амосовой может поставить на этих планах крест. Насколько я знаю, уже была встреча у Порошенко и Гройсман по этому вопросу", - рассказал "Стране" Кравченко.

Эксперты намекают на дружеские отношения Екатерины Амосовой с женой президента Мариной Порошенко, научным руководителем которой была нынешний опальный ректор. И убедить Супрун занять жесткую позицию в деле ректора Амосовой, по мнению экспертов, могли намерено, чтобы дать дополнительные аргументы для смены руководителя министерства, чего в последние месяцы, как уже писала "Страна", добивается близкое окружение главы государства.