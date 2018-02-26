Верховная Рада попытается уволить нынешнего председателя Национального банка (НБУ) и назначить нового.

Председатель парламента называет кадровый вопрос ключевым в работе на предстоящей пленарной неделе.

Но пока неясно, состоятся ли голосования: относительно рокировки нет согласия даже между провластными фракциями "Блока Петра Порошенко" (БПП) и "Народного фронта" (НФ).

План для Рады

На заседании согласительного совета глав фракций и комитетов Рады спикер Андрей Парубий очертил задания на эту пленарную неделю. Сперва - принять повестку дня на текущую восьмую сессию. Но очевидно, что около 2900 (!) законопроектов (по словам Парубия, именно столько уже зарегистрировано депутатами) туда не войдут, поэтому комитетам придется еще раз пройтись по списку, выбрав наиболее важные документы.

Вместе с тем, спикер сделал акцент на необходимости включить в повестку дня законопроект об антикоруппционном суде, внесенный Администрацией президента. "Этот вопрос имеет не только общественный резонанс, но и большое значение для международных контактов и отношений с нашими стратегическими партнерами", - заявил Парубий.

На вторник также запланированы три блока проектов, которые касаются социальной защиты военнослужащих, финансовой политики и транспорта. В среду, по идее, начнется второе чтение законопроекта об бизнес-омбудсмене.

Четверг обещают посвятить двум проектам на темы новых правил размещения внешней рекламы и реформирования государственных и коммунальных печатных СМИ, а также проекту об оптимизации работы парламентских комитетов (повторное первое чтение).

Парубий уточнил, что дело касается количества комитетов, а также их распределения между депутатскими объединениями по принципу д'Ондта (исходя из пропорционального представительства).

Правда, проект еще должен получить одобрение профильного комитета по вопросам регламента и организации работы Рады.

Бывший депутат Тарас Чорновил считает, что шансов у документа нет. "Нардепы так сопротивляются любой реформе своей работе, как будто их должны не реформировать, а кастрировать", - дает он оценку.

Обходной маневр Коломойского

Главным же вопросом пленарного четверга (да и всей недели) должна стать замена председателя НБУ. Напомним, главу Нацбанка назначает и увольняет парламент, но по представлению президента. Порошенко внес в Раду кандидатуру Якова Смолия на главу НБУ еще 18 января. Пост покинет Валерия Гонтарева, которая формально остается в кресле председателя, хотя еще весной прошлого года она заявила об отставке и ушла в отпуск, что продолжается по сей день. По официальной версии обязанности исполняет Смолий.

В ходе заседания согласительного совета спикер напомнил о рекомендации фракциям профильного "банковского" комитета встретиться с кандидатом на пост главы НБУ, чтобы была возможность "выйти на голосование и позитивное решение в четверг". Еще вопрос без внятного ответа, обязательно ли Гонтаревой отчитываться перед уходом, ведь в этом случае не обойдется без "обмена любезностями" с ее недругами среди депутатов...

Фракция БПП встретилась со Смолием уже вечером в понедельник и решила поддержать его кандидатуру.

Точно не будут голосовать за рокировку в НБУ фракции "Оппозиционного блока" (ОБ) и "Батькивщины", о чем их лидеры заявили во время соглассовета. "Позиция нашей фракции – не голосовать за назначение руководителя Нацбанка, потому что мы, как оппозиция, не имеем рычагов контроля за тем, каким образом он будет удерживать национальную валюту. Также должен быть отчет предыдущего руководителя – госпожа Гонтаревой. Кто-то должен ответить – мы имеем в виду и Национальный банк, и руководство правительства – за падение гривни в три раза", - заявил сопредседатель фракции ОБ Юрий Бойко, отметив, что кандидат Смолий не просил фракцию о встрече.

Фракция Радикальной партии еще ранее выступала против Смолия.

"Мы его внимательно выслушали и приняли решение не поддерживать его кандидатуру на должность главы НБУ", - написал на своей странице в Фейсбуке лидер радикалов Олег Ляшко по итогам беседы. Претендент якобы не дал убедительные ответы на вопросы, как он планирует стимулировать украинского производителя и защищать сбережения граждан.

Впрочем, как известно, позиция радикалов часто меняется на прямо противоположную в аккурат накануне голосования (как говорят злые языки, после нахождения властями нужных аргументов).

Впрочем, судьба назначения нового главы НБУ в данном случае зависит не от Ляшко, а от куда более крупной фракции "Народного фронта".

Неожиданно для многих депутаты НФ заняли негативную позицию, выставив условия своего голосования за Смолия.

"Считаю, что вероятность назначения Смолия невысокая. Дело в том, что Гонтарева оставила крайне негативный след. И пока не очистится команда, с которой она пришла - я имею в виду, в первую очередь Рожкову (заместитель главы НБУ - Прим.Ред.), которая непосредственно занималась репрессиями в отношении банков и способствовала увеличению доли российского и европейского капитала в банковской сфере Украины… Приходить в парламент без их заявлений (об увольнении - Прим.Ред.) для Смолин я считаю крайне опрометчивым", - прокомментировал "Стране" секретарь комитета по вопросам финансовой политики и банковского дела Максим Поляков (НФ). Он отметил, что это его личная позиция, но "многие во фракции ее разделяют".

Неофициально, как уже писала "Страна", такую позицию связывают со значительным влиянием, который имеет на "Народный фронт" олигарх Игорь Коломойский. Упомянутая выше Рожкова является главным застрельщиком борьбы с бывшими владельцами "Приватбанка" и идеологом их "раскулачивания". Естественно, Коломойский заинтересован ее "сбить" и по возможности заменить на других людей, настроенных в отношении него менее решительно.

Лучшего шанса для реализации этого плана, чем торги за голосование по новому главе НБУ, трудно представить.

А без "Народного фронта" избрать Смолия будет трудно.

Тем более, что Коломойский имеет влияние и на другие фракции и группы в Раде. Например, на группу "Видродження". Там сказали "Стране", что пока не определились с отношением к сменщику Гонтаревой. Но не исключено, что отношение это будет такое же, как и у "Народного фронта".

Очевидно, что ставки у экс-владельца "Приватбанка" высоки. А президент пока вряд ли готов идти ему на уступки в кадровом вопросе по НБУ.

А потому процесс избрания руководителя Нацбанка может, мягко говоря, затянуться.

"Смолий - это стопроцентная креатура Порошенко, - говорит политический аналитик Дмитрий Корнейчук. - И, по сути, Порошенко оставляет за собой "ручной" контроль над НБУ. Меняется просто фамилия Нацбанка. В тоже время "Народный фронт" хочет своих заместителей главы НБУ чисто с прагматичных целей. Первое - это контроль за главой НБУ, чтобы ставить "палки в колесе" Порошенко в плане монопольного контроля за Нацбанком. Второе - это гарантия, что Порошенко не сможет надавить на того же Турчинова, близким людям которого приписывают кураторство над крупнейшей сетью "обменок" в стране. Третье - через замов зачастую решаются вопросы рефинансирования банков за "откаты".