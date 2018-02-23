Матерная брань из уст председателя Закарпатской обладминистрации Геннадия Москаля по адресу и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун привела к большому политическому скандалу. Вмешался даже премьер-министр Владимир Гройсман.

Впрочем, по мнению экспертов "Страны", виновнику вряд ли грозит отставка – разве что нравоучения. Дело в том, что кресло под Супрун и без мата Москаля изрядно шатается.

Таможня дала добро

Бурную реакцию Москаля на заседании Закарпатского областного совета вызвал комментарий и.о. министра Супрун по поводу доз вакцины от кори, переданных Закарпатью Венгрией. После последнего заседания правительства 22 февраля Супрун заявила, что венгерская партия "должным образом" не растаможена и, по сути, является контрабандой. "Врачи не хотят их (вакцины. – Прим. Ред.) использовать, и мы им передали дозы", – отметила и.о. министра.

Москаль ответил, что-де "все растаможено". "Это что за е** нутая, я извиняюсь", – врезал председатель, чье умение загнуть словцо хорошо известно. И на видеозаписи слышен смех в зале заседаний.

Позже на личном сайте Москаль уточнил: вакцины из Венгрии, полученные в виде гуманитарной помощи, были растаможены еще 30 января. О количестве препаратов и потребности в них Закарпатская ОГА еженедельно сообщает в Минздрав. "Последний такой отчет МЗ получило от нас на прошлой неделе, 16 февраля. Там черным по белому написано, что остаток от восьми тысяч доз, которые мы получили из Венгрии в конце января, составляет 3900. По состоянию на сегодня, 22 февраля, осталось приблизительно 1500 доз. А остальные привили детям по всей области. Поэтому, когда исполняющая обязанности министра здравоохранения на всю Украину распространяет лживую информацию о "контрабанде" и "нежелании врачей использовать вакцину", лично мне хочется специально для нее заказать вакцину от дремучей некомпетентности, непрофессионализма и неадекватности, привить ее, а потом отправить госпожу Супрун на подводной лодке реформировать медицину в Америке", – заявил Москаль.

В помощь Супрун

Минздрав и его начальница отмолчались. Зато ополчились на Москаля депутаты из фракции "Самопомощи", которые традиционно поддерживают инициативы госпожи Супрун.

"Я считаю, что нормальный президент должен был бы уволить главу Закарпатской ОГА Москаля с занимаемой должности и лишить всех государственных наград. Но у нас мало чего нормального, то пусть будет хотя бы прецедент. Ульяна Супрун, подавайте в суд. Мы вас поддержим", – призвала на своей странице в "Фейсбуке" народный депутат от "Самопомощи" Ирина Подоляк.

Ее коллегу по фракции Романа Семенуху раздосадовала реакция других участников заседания Закарпатского облсовета. "Удивляет, что никто ему прямо там не дал достойного ответа. Удивляют люди, которые восхищаются таким поступком. Часто это те же самые люди, которые возмущались, когда один известный мэр матами "умножал на ноль", – комментирует Семенуха, возмущенный также тем, что в правительстве долго не комментировали высказывание главы Закарпатья.

"Это оскорбление не только министра, но и всех в обществе, кто не хочет слышать нецензурщину. Не говоря о том, что она звучит от высокопоставленного чиновника", – отреагировала народный депутат Анна Гопко (внефракционная).

По ее мнению, Москаль совершил хулиганский поступок, который подпадает под статью 173 Админкодекса "Мелкое хулиганство" (наказание – штраф от 51 грн до 85 грн, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 25 процентов заработка, или админарест до 15 суток).

"Ничего удивительного: в "Самопомощь" входит большое количество проамерикански настроенных депутатов. Таковым является и формально независимая Гопко. А Супрун – это назначенец из США и вообще близкий им по духу человек", – комментирует директор Института украинской политики Кость Бондаренко.

Депутатские упреки правительству вскоре были услышаны. Осудили поведение Москаля вице-премьер-министры Иванна Климпуш-Цинцадзе и Геннадий Зубко, министр Кабинета министров Александр Саенко. "Убежден, что в условиях нового закона "О государственной службе", курса на соблюдение европейских ценностей, Нацгосслужба должна провести расследование этого позорного события и дать надлежащую оценку кроме простого человеческого извинения от Геннадия Москаля", – отметил на своей странице в "Фейсбуке" Зубко.

Венцом стал пост в соцсети премьер-министра Гройсмана (но не сообщение на сайте Кабмина).

"Сегодня утром состоялся телефонный разговор с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем. Сказал ему, что считаю: он должен найти в себе силы публично извиниться перед и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес", – написал глава Кабинета, назвав поведение Москаля "недопустимым для чиновника и мужчины".

Но Москаль уперся. Он заявил через "Фейсбук", что Супрун дала неправдивую информацию о вакцинах в Закарпатье, на которую он-де, по закону, имел право ответить. Если она хочет судиться – пожалуйста. "Как говорили бывшие донецкие, "базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать". А потому первой должна попросить извинений госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня. Если ж госпожа Супрун промолчит, буду молчать и я", – прокомментировал Москаль на своей странице в "Фейсбуке".

По мнению эксперта Бондаренко, глава Закарпатья понимает, что особого наказания не понесет, и позволяет себе вольности, правда, "за гранью". "Регион слишком сложный, и сразу не найдешь адекватную замену Москалю, который имеет подходы к местным кланам и хорошо чувствует настроения. Убери его, и мало ли какие последствия могут быть", – комментирует политолог.

Правительство – следующее

В целом ситуация снова обратила общественное внимание на госпожу Супрун, чья репутация в Украине неоднозначная. И.о. министра чрезвычайно критикуют из-за противоречивой медицинской реформы, которую она упорно лоббирует. Реформа эта фактически вводит в стране платную медицину.

Сторонники же Супрун говорят: за медобслуживание в стране и так приходится платить, а на вливаниях из госбюджета в сферу паразитируют врачебная и фармакологическая мафии. Атаки на и.о. главы Минздрава – попытка сбить человека, покусившегося на их монополию.

Так или иначе, позиции Супрун в украинской власти остаются слабыми. Даже проамериканское лобби понимает, что ее не удастся сделать полноправным министром. В Раде сложно собрать голоса под нее, поэтому в статусе и.о. она пребывает уже полтора года. В истории с Москалем провластные фракции БПП и "Народного фронта" никак себя не проявили, что показательно. Хотя формально и.о. министра – президентский кадр.

"Супрун держится в кресле, благодаря позиции американцев. В правительстве она белая ворона, последняя из "варягов" (неформальное прозвище приглашенных иностранцев с портфелями министров в Кабинете Арсения Яценюка. – Прим. Ред.). Ее главная миссия – провести болезненную реформу, которая уменьшит давление на бюджет", – комментирует политолог "Дома демократии" Анатолий Октисюк.

Как уже писала "Страна", против Супрун активно интригуют влиятельные депутаты из БПП во главе с Игорем Кононенко. Которые хотят убрать и.о. министра по двум причинам. Во-первых, из-за ее непопулярных и спорных идей, которые бьют по рейтингу власти в целом. Во-вторых, из-за желания поставить своего человека рулить потоками в медицине.

Поддержку руководителю Закарпатья выразил даже влиятельный в регионе народный депутат Виктор Балога, с которым у Москаля крайне напряженные отношения. "Хотя про женщин так выражаться недопустимо, но об неадекватных чиновниках, которые не на своем месте, – можно и нужно. А если по делу, то в этой ситуации на самом деле "е**нутый" тот, кто привел ее на должность", – написал Балога на своей странице в "Фейсбуке".

"На бардак в медицине, непрофессионализм в МЗ, отсутствие вакцин, проваленные закупки так (нецензурной бранью. – Прим. Ред.) не реагируют. Москаль-то может и извиниться, но бардак от этого не исчезнет", – прокомментировал на своей странице в "Фейсбуке" народный депутат Игорь Попов (Радикальная партия).

Политическая слабость Супрун и предчувствие выборов сделают атаки на и.о министра еще более яростными. И огонь критики перекинется и на правительство, где премьер-министр, будучи ставленником президента, открыто ведет собственную игру, а его подчиненные уже присматривают запасные партийные аэродромы на будущую избирательную кампанию.