В деле бунтующих пенсионеров силовых ведомств, о котором недавно писала "Страна", наметился новый поворот. В конце прошлой недели Верховный суд Украины принял решение по иску бывших служащих МВД к Пенсионному фонду, признав их право на пересчет пенсий.

Для самих митингующих решение ВСУ стало приятной неожиданностью - они до последнего не верили в положительный исход процесса.

Вердикт ВСУ может запустить массовые судебные процессы по пересчету пенсий по всей стране. И у выигравших их экс-милиционеров есть все шансы получить на руки неплохую сумму, ведь им должны начислить задним числом пенсии за два года.

Впрочем, возможен и другой сценарий. Глава группы "Пенсионеры ВСУ и других силовых структур" Валерий Степюк допускает, что Верховный суд отчасти подыграл властям. "Похоже, они хотят внести раскол в наши ряды. Ведь вердикт ВСУ касается только пенсионеров МВД. Им бросили кость и рассчитывают, что митинговать те больше не будут", - пояснил эксперт.

"Страна" разбиралась, как решение ВСУ повлияет на протесты пенсионеров и смогут ли они все таки добиться пересчета пенсий.

Суд и следствие

Как уже писала "Страна", пенсионеры силовых ведомств начали бунтовать после того, как Кабмин отложил до начала 2019 года вступление в силу своего постановления №704, в котором прописаны новые должностные оклады служащих (от них зависит и размер пенсий).

На самом деле постановление №704 - это не начало, а, по сути, уже конец этой истории. Оно касается исключительно военных. Аналогичные постановления по служащим МВД и пенитенциарной службы были приняты раньше - в 2015 и 2016 годах (№988 и № 1036 соответственно).

Первое должно было вступить в силу с начала 2016г, а второе - с начала 2017 года. Но ни то, ни другое так и не начали работать.

"МВД должно было направить в Пенсионный фонд уведомление, ПФ дать распоряжения на места о пересчете пенсий. Этого не произошло. Ведомства перебрасывались различными отписками, не было сравнительной таблицы старых и новых должностей и прочего", - рассказывает активист и бывший работник системы МВД Игорь Сухарь.

Поняв, что по-хорошему пересчитывать пенсии им не будут, экс-милиционеры начали судиться и за год успели выиграть порядка 3 тысяч дел. "Выигрывали в основном, в судах Восточной Украины. Наши, западные, более осторожные в таки решениях", - рассказал Игорь Сухарь (сам он из Тернополя).

Но в этом году местные суды приостановили рассмотрение пенсионных дел, решив дождаться образцового решения ВСУ.

К нему в январе 2018 г обратился судья Харьковского окружного админсуда, передав материалы"типичного дела №820/6514/17" и попросив вынести образцовое решение. В начале февраля ВСУ открыл производство по иску майора милиции в отставке к Главному управлению ПФ в Харьковской обл. о перерасчете пенсий, а уже 15 февраля вынес положительное решение.

Как пояснил "Стране" юрист компании "Де-Юре" Никита Буров, понятие "образцовое или типичное дело" есть в админкодексе Украины. Оно предусматривает - если в производстве одного или нескольких судов находится несколько похожих дел, суд может обратиться в ВСУ для получения так называемого образцового решения, которым впоследствии будут руководствоваться все нижестоящие судебные инстанции.

Вердикт ВСУ гласит: изменение денежного обеспечения полицейских является безусловным основанием для пересчета пенсии истца как бывшего работника милиции. При этом аргументы Пенсионного фонда - якобы, на пересчет пенсий нет денег, суд оставил без внимания.

Будут ли массовые процессы?

Решение ВСУ, по словам Никиты Бурова, должно стать обязательным для судов низших инстанций. "Они должны учитывать правовые выводы ВСУ по типовому делу и применять их в обязательном порядке, если истец является пенсионером органов МВД, ответчик - территориальный орган Пенсионного фонда, а предмет спора - отказ пересчитать пенсию с 1 января 2016 года", - пояснил юрист.

Впрочем, Игорь Сухарь считает, что победу праздновать рано. "Автоматического и массового пересчета пенсий не будет. Чтобы получить доплату, пенсионеры должны будут судиться, а это деньги, время и нервы", - говорит эксперт.

"Данное постановление ВСУ не является нормативно-правовым актом, прямо указывающим на обязательство Пенсионного фонда перечитывать пенсии всем пенсионерам МВД. Процедура остается той же, - обращение к территориальному органу ПФ, получение отказа, сбор и подача документов в суд. Таким образом, позиция остается прежней – кто обратится в суд, тому и пересчитают пенсию. А для этого необходимо оплатить судебный сбор (сейчас - 704.80 гривен за одно исковое требование) подать исковое заявление в соответствии со всеми новыми требованиями КАСУ, что является непростой задачей для обыкновенного пенсионера, а значит, понадобятся адвокаты, чьи услуги тоже стоят денег", - отмечает и юрист компании "ВОЛХВ" Ярослав Борка.

Впрочем, это как раз тот случай когда игра стоит свеч. По подсчетам Игоря Сухаря, среднестатистический экс-милиционер с пенсией 4 тысячи гривен может через суд добиться ее увеличения до 10 тысяч гривен в месяц. Плюс - получить компенсацию за 2 года, а это 144 тысяч гривен.

Правда, как предположил эксперт, Пенсионный фонд будет тянуть время и попытается обжаловать это решение (можно подать аппеляцию и кассацию в тот же ВСУ). Так что когда решение окончательно вступит в силу пока неизвестно.

Пенсионеры готовятся к атаке

Глава группы "Пенсионеры ВСУ и других силовых структур" Валерий Степюк не исключает, что столь оперативное решение Верховного суда не случайно Таким образом власти, якобы, хотят "проредить" армию протестующих пенсионеров - силовиков.

А будут ли им в итоге пересчитать пенсии и что-то платить - это вопрос десятый.

Момент для этого тонкого тактического хода выбран идеальный. Как раз на 26-27 февраля бунтующие пенсионеры наметили свою новую массовую акцию. Они планируют пикетировать Верховную Раду, добиваясь снятия с рассмотрения скандального законопроекта Кабмина, согласно которому силовиков хотят перевести на "гражданскую" формулу начисления пенсий, и вступления в силу постановления №704. Если же депутаты прислушаются к этим требованиям, властям придется массово пересчитывать пенсии, а экс-военные получат право добиваться этого через суд. На кону огромная сумма - до 40 млрд. гривен, взять которые просто неоткуда.