Прижившийся в Украине День всех влюбленных - 14 февраля, в зоне проведения Антитеррористической операции оказался омрачен шокирующим инцидентом.

На рассвете этого дня по месту дислокации в тылу 36 отдельной бригаде морской пехоты Военно-морских сил ВСУ произошло ЧП. Были расстреляны четверо военнослужащих, в совершении чего подозреваются их сослуживцы.

"Страна" собрала все детали этой трагедии, которую связывают с вернувшейся дедовщиной в украинской армии.

Сведения о ЧП не спешили предавать огласке

Первым об инциденте со ссылкой на источник в Министерстве обороны написало издание InfoResist. В 10:31 четверга, 15 февраля журналисты сообщили - два бойца 36 бригады расстреляли четверых своих товарищей.

"Два военных расстреляли четверых, которые погибли", - сообщил источник.

Буквально через пять минут после этого в штабе АТО подтвердили смерть военных. "Представители Военной службы правопорядка в ВСУ и Национальной полиции выясняют причины и подробности чрезвычайного происшествия - гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты", - говорилось в сообщении пресс-центра.

В штабе заявили, что тела военнослужащих были обнаружены "в доме, где они временно проживали". От каких-либо дополнительных подробностей спикер АТО Василий Лабай отказался. В разговоре со "Страной" он заявил, что "на данный момент рано делать какие-то выводы" и сослался на отсутствие дополнительной информации о трагедии.

Вторил ему и пресс-офицер сектора "Донецк" Сергей Шаблиенко. В беседе с журналистами издания 0629 он заявил, что на данный момент виновники произошедшего не установлены.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пресс-офицер 36 бригады Александра Бессмертная подтвердила факт гибели морских пехотинцев, однако отказалась сообщить подробности происшествия.

"Я не имею права что-либо сообщать, однако сам факт гибели военнослужащих подтверждаю", - сказала она.

Впрочем, эта попытка военных не допустить выноса сора из избы, не удалась. В 11:51 на странице 36 бригады в Facebook появилось подтверждение гибели морпехов. К тому моменту стали известны детали ЧП.

Конфликт по пьяной лавочке из-за неуставных отношений

Во-первых, было установлено - ЧП произошло в тылу в районе Широкино. Вслед за этим отпала версия о возможной диверсии, так как выяснилось: накануне инцидента военные употребляли алкоголь. После чего и случился конфликт с применением оружия.

Во-вторых, прояснилась картина места совершения преступления и вероятный мотив.

По информации издания LB.ua, пехотинцы погибли по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское Донецкой области. Их застрелили двое сослуживцев из автоматов Калашникова. Тогда же была озвучена и возможная причина конфликта - неуставные отношения.

В пресс-службе Нацполиции Донецкой области "Стране" лишь уточнили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины ("умышленное убийство"). И подтвердили, что само преступление было совершено накануне, 14 февраля.

Погибли деды-контрактники. Их расстреляли "салаги"

Источник "Страны" в системе МВД сообщил, что сведения об убийстве поступили в Волновахский райотдел полиции ГУНП в Донецкой области в районе обеда 14 февраля.

По его словам, у всех погибших - огнестрельные ранения в голову. Ими оказались:

39-летний командир десантно-штурмового взвода младший лейтенант, житель города Запорожье;

30-летний водитель десантно-штурмовой роты, старший матрос, житель Полтавской области;

20-летний оператор взвода огневой поддержки, старший матрос, житель Черкасской области;

23-летний наводчик десантно-штурмовой роты, житель Бахмута Донецкой области.

От каких-либо расширенных комментариев в полиции воздержались, переадресовав автора этих строк к курирующей дело военной прокуратуре сил АТО.

За "военку" комментарии дали "говорящие головы" Генпрокуратуры. Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган и спикер Резницкой Андрей Лысенко синхронно разместили информацию о деталях инцидента.

Исходя из обнародованных ими сведений, а также информации СМИ, события разворачивались следующим образом.

14 февраля морпехи-старослужащие якобы распивали спиртное. Не исключено, что алкоголь ударил военным в голову, на почве чего между случился конфликт между ними и "молодыми". Поводом якобы стал вопрос уборки помещений в доме, где они проживали. Далее трактовки ЧП разнятся.

Как пишет сайт Новости-N, один из "молодых" схватил автомат и дал очередь по группе "дедов". Стрелял ли второй солдат, издание не уточняет.

Вместе с этим уже установлены детали о личностях этих военнослужащих. Ими оказались 21-летний матрос-гранатометчик родом из Одесской области и 20-летний фельдшер, младший сержант из-под Киева.

В свою очередь, другое николаевское издание - "Преступности.НЕТ" приводит их показания. По их словам, они около 4 часов утра 14 февраля из своего оружия (автоматов АК-47) выстрелили по нескольку раз в спящих на тот момент своих сослуживцев.

После этого убийцы пытались скрыть следы совершения преступления, дабы обставить инцидент как халатность или диверсию врага. В помещении, где были обнаружены погибшие морпехи, силовики обнаружили следы поджога и закладки взрывчатки.

Проблема дедовщины вновь дала о себе знать

В ГПУ официально заявляют, что мужчины уже дали признательные показания на допросе. С участием фигурантов дела также был проведен следственный эксперимент.

В их интерпретации, трагедия произошла "на почве неуставных отношений", то есть фактически - дедовщины. На этой трактовке настаивают как подозреваемые, так и источники в следствии.

В настоящее время решается вопрос объявления военным о подозрении по ч.2 ст.115 УК Украины, санкция которой предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы и вплоть до пожизненного срока заключения. В ближайшие дни суд изберет им меру пресечения в виде ареста. Параллельно назначен целый ряд экспертиз, которые должны будут поставить точку в деле.

Неофициально силовики говорят, что ЧП под Широкино в очередной раз свидетельствует о наличии проблем в воинских частях с дедовщиной. "Страна" уже писала о том, что это позорное явление возвращается в украинскую армию.

Впрочем, судя по реакции штаба АТО и военных, в Минобороны предпочитают занять позицию ничего не замечать. И продолжают убеждать общество, что неуставные отношения в армии искоренили уже давно и бесповоротно. А если и есть где-то отдельные инциденты, то это случайность, а не правило.