Во вторник, 13 февраля НАБУ сообщила о подозрении Одесскому городскому голове Геннадию Труханову. Вместе с мэром под подозрением оказались его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, а также глава комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василий Шкрябай. Им инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Уведомление о подозрении подписал лично руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Ни одно подозрение не было вручено лично: все фигуранты отсутствовали в мэрии. Сам Труханов с 26 декабря отсутствует на рабочем месте. Эти 50 дней он чередовал отпуск с рабочими поездками: побывал в Турции, Греции, Швейцарии, а сейчас, по информации мэрии, находится в командировке в Чехии.

"Принимаются меры для установления места пребывания подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос оглашения их в розыск", – заявили в НАБУ.

Еще трое были задержаны. По информации "Таймера", среди арестованных оказался Владимир Радионов – замначальника департамента коммунальной собственности.

Здание бывшего завода "Краян". Фото: "Таймер"

В чем подозревают

Как только Труханов впервые продлил отпуск, возникли слухи о том, что это связано с расследованием НАБУ. "Страна" писала о трех уголовных производствах в отношении сотрудников одесской мэрии, которые есть в работе антикоррупционного органа. Подозрение Труханову вручено в рамках дела о покупке помещений бывшего завода "Краян". В чем его суть?

Еще в 2016 году городские власти продали здание компании "Девелопмент Элит" на торгах за 11,5 млн грн. А в октябре 2017-го, после легкого косметического ремонта, Одесский горсовет выкупил его обратно в 16 раз дороже – за 185 млн грн. По оценке экспертов в области недвижимости, рыночная стоимость актива находится где-то между этими цифрами: по всей видимости, при продаже цена была занижена, а при покупке завышена.

Случай вызвал в обществе резонанс, вскоре им заинтересовалось НАБУ.

По ходатайству подчиненных Сытника суд арестовал деньги, поступившие на счет в качестве оплаты за здание. Это повлекло за собой еще один скандал: НАБУ заявило о попытке решить вопрос при помощи взятки.

По словам правоохранителей, депутат Одесского облсовета Олег Бабенко (родственник экс-нардепа Александра Дубового, соратника секретаря СНБО Турчинова) пытался дать взятку в размере 500 тысяч у.е. за снятие ареста с денег. Депутату объявили подозрение. Впрочем, сам он заявил, что узнал об этом из новостей и никаких взяток не давал.

В январе участники сделки по "Краяну", по сути, написали явку с повинной. Бюджетная комиссия Одесского горсовета рекомендовала депутатам внести изменения в решение о покупке здания "Краяна": предыдущий владелец согласился снизить цену в два раза – до 90 млн грн.

Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Труханов возвращается в Украину

Впрочем, остается неясным, в чем конкретно состоит состав преступления Труханова и его подопечных. Исходя из публичных материалов дела, ответственность может понести разве что оценщик. Состав преступления со стороны городского головы или кого-либо из городского совета, принявшего решение о покупке зданий "Краяна", может появиться, если будет доказан сговор между сторонами.

Тем не менее, после того как НАБУ раскрыла карты, следующий ход – за Трухановым.

По информации "Страны", мэр Одессы принял решение о скорейшем возвращении в Украину. Это подтверждают источники в окружении Труханова.

"Гена не будет дальше отсиживаться. Он возвращается", – сказали "Стране" источники в одесской мэрии.

На 16 февраля запланирована сессия Одесского городского совета. Пока что ее проведение под вопросом: депутаты не могут собрать кворум, в связи с чем уже дважды собрание переносилось. Отметим, рабочая поездка Труханова в Чехию заканчивается как раз 16 февраля.

Месседж – не договорились

Почему же НАБУ объявило подозрение Труханову, когда доказать его персональную вину в суде довольно проблематично?

Отсутствие такого подозрения могло обернуться для антикоррупционного органа репутационными рисками.

За время отсутствия Труханова в Украине его окружение предпринимало попытки "решить вопрос" на разных уровнях. Делал это и сам Труханов: по крайней мере, именно так выглядел его внезапный визит на Всемирный экономический форум в Давосе, где в это время присутствовал президент Петр Порошенко.

По информации "Страны", бизнес-партнеры Труханова предпринимали попытки переговоров с кураторами НАБУ в США. По одной из версий, именно оттуда была дана команда "фас". Эту можно было бы считать конспирологией, если бы не недавнее признание бывшего вице-президента США Джозефа Байдена о том, как именно был уволен экс-генпрокурор Виктор Шокин.

Отсутствие подозрения в отношении Труханова после полуторамесячного отсутствия мэра выглядело бы, словно сторонам удалось договориться. Поэтому подозрение со слабыми перспективами в суде для НАБУ лучше, чем ничего.

Об одной из таких попыток договориться рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

"На днях на меня неофициально вышли люди Труханова с историей, что деньги от этой аферы с заводом "Краян" предназначались не ему, а Турчинову с Дубовым. Не знаю, кто здесь прав", – написал он на Facebook.

Кроме того, он призвал мэра не верить тем, "кто обещает порешать с НАБУ или повлиять на них через Америку", чем косвенно подтвердил наличие таких попыток со стороны окружения Труханова.

Но самое интересное, что пересказанная Лещенко версия о Дубовом и Турчинове имеет фактологическое подтверждение.

След Дубового-Турчинова

"В октябре-декабря 2017 года один из действующих депутатов Одесского областного совета, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца здания "Краяна", вместе с еще одним лицом предложили сотруднику Национального бюро неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов в обмен на снятие ареста со счетов компании", – уточнили в НАБУ.

Речь идет о депутате областного совета Олеге Бабенко, который ранее руководил предприятием "Краян". Бабенко является двоюродным братом экс-нардепа Александра Дубового.

12 января НАБУ сообщило о вручении подозрения депутату. Бабенко опроверг это у себя в Facebook и в интервью изданию "Бессарабия.Информ", которое уделяет много внимания благотворительной деятельности того самого Дубового.

Как сообщает одесское издание 368.media, именно Дубовой через компанию "Рис Бессарабии" внес за Бабенко залог в размере два миллиона гривен.

О даче взятки Бабенко в интервью "Цензору" рассказал словоохотливый агент НАБУ (на добровольных началах) Евгений Шевченко.

"Схема по заводу "Краян" проста: сначала Дубовой поставил Бабенко директором завода, загнали госпредприятие в фиктивные долги и успешно выкупили за 10 млн грн. Еще 10 млн грн потратили на косметический ремонт. После этого договорились с Трухановым и Галантерником и продали назад городу уже за 185 млн грн. Но НАБУ вовремя арестовало эти средства, после чего Бабенко стал искать выход на детективов. В итоге предложил 0,5 млн за то, чтобы дело в отношении этой аферы было закрыто. Все это зафиксировано: на суде журналисты и общественность смогут увидеть истинное лицо этих "бизнесменов", а также услышат фамилии известных на всю страну высокопоставленных политиков, которые активно пытались повлиять на ход следствия", – поделился Шевченко.

Отметим, что упомянутый Лещенко глава СНБО Александр Турчинов и Александр Дубовой являются прихожанами одной и той же церкви. Этот факт не раз выручал Дубового в коммерческих спорах. Сам Турчинов заявлял, что не имеет бизнес-проектов с Дубовым.

"Я хорошо знаю Сашу Дубового. Мы много лет были депутатами одной парламентской фракции, потом он с первого до последнего дня был с нами на Майдане. Но никаких бизнес-связей у нас нет, никакого совместного бизнеса или чего-либо подобного. Даже политически мы сегодня в разных лагерях. … Я уважаю его позицию. Но мы ходим в одну церковь евангельских христиан-баптистов, поэтому нас пытаются постоянно связать в одну историю", - говорил Турчинов в интервью "Лиге".

Фото: РИА-новости

Где деньги

Пока суть да дело, с деньгами, уплаченными за покупку здания "Краян", происходят разного рода метаморфозы.

В начале февраля судья Соломенского райсуда Киева Людмила Кизюн сняла арест со средств, заблокированных по ходатайству НАБУ. 6 февраля, ее коллега Елена Мозолевская вновь их арестовала. Но на следующий день Кизюн снова сняла арест.

"Известная судья Кизюн. Честно говоря, мне сложно сказать, что за сутки изменилось, когда один судья накладывает арест, а через сутки по ходатайству представителей стороны защиты опять снимается арест. Утром мы опять эти средства заблокировали и опять будем инициировать вопрос об аресте этих средств. Однако, честно говоря, это выглядит очень смешно", - заявил на брифинге глава НАБУ Артем Сытник.