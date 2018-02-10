За два часа до рассвета субботы, 10 февраля, судья Печерского райсуда Киева Ирина Литвинова постановила взять под арест без права на залог бывшего народного депутата двух созывов Александра Шепелева.

Этому предшествовало растянувшееся почти на сутки судебное заседание, в ходе которого (несмотря на закрытый характер слушания) применялись традиционные для громких процессов элементы – приезды врачей скорой помощи, отводы следственных судей и даже вызов полиции.

Заседание суда по делу Шепелева закончилось под утро. Подозреваемый дремал на лавке, источник фото: sud-report.org.ua

Розыск Шепелева, которому вменяется вину целый букет экономических и насильственных преступлений (включая убийства), продолжался еще дольше – без малого четыре года. Все это время считалось, что опальный нардеп, которого называют одним из авторов схемы по хищению средств в "Родовид банке" и "распилу" рефинансирования НБУ общим весом свыше 500 млн грн, осел в России.

На территории северного соседа он якобы оказался после того, как в 2014 году вместе с конвоиром сумел сбежать из больницы в период своего ареста.

Перечень обвинений в адрес Шепелева обширный. Махинации в банковской сфере во времена премьерства Тимошенко, организация заказного убийства экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко (от пуль киллеров он спасся благодаря глубоко откинутой спинке сиденья в автомобиле), организация убийств банкира Сергея Кириченко в 2003 году (Кириченко зарезали в собственном подъезде – ему нанесли 14 ножевых ранений), убийство в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина, который занимался расследованием деятельности подпольных конвертационных центров. Тогдашний глава МВД Юрий Луценко заявлял, что к этому делу может быть причастен депутат от БЮТ на букву "Ш", но объявление Шепелеву не было выдвинуто.

Теперь к его обвинениям добавилось подозрение в государственной измене из-за якобы работы Шепелева в рядах Федеральной службы безопасности России. Военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что относительно Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 111 "Государственная измена" и обнародовал якобы заявления Шепелева о согласии сотрудничать с ФСБ.

Сегодня уроженец Горловки вновь в центре внимания. В пятницу утром стало известно, что он внезапно был найден под Киевом. Александр уже дал первые знаковые комментарии, но считается – это только начало большого пути.

"Страна" разбиралась, что означает его возвращение, кто может стоять за ним и какие цели преследовать.

"Лесная находка" СБУ

Само по себе появление Шепелева в Украине оставляет очень много вопросов. В-первую очередь, касательно его внешнего вида и обстоятельств пересечения им границы.

На Резницкой заявили, что в руки прокуроров опальный нардеп попал после задержания 8 февраля сотрудниками СБУ. Причем уже с синяками и кровоподтеками. Вторят этому "чекисты", уверяя – мер физического воздействия к подозреваемому не применялось, а "фингалы" Шепелева "явно не вчерашние".

Зато у Шепелева была обнаружена целая пачка документов, фото которых выложила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Это удостоверение так называемого МГБ "ДНР" на имя подполковника Николая Боруха, украинский паспорт на это же имя с вклеенным фото Шепелева (где указано, что гражданин Борух родился в Актюбинской области Казахстана, но указанная дата рождения на три года отличается от настоящего возраста Шепелева), и удостоверение парламентария от БЮТ, выданное в 2007 году.

"Корочки", которые в ГПУ называют найденными при Шепелеве, источник фото: facebook.com/LarysaSargan

Адвокат бывшего нардепа Денис Аникин говорит "Стране", что его клиент настаивает – эти "корочки" Шепелеву подбросили силовики. Ведь как утверждает беглый парламентарий, перед "официальным" задержанием его похитили и избивали неизвестные лица. Которые представились сотрудниками спецотдела Главной военной прокуратуры ГПУ.

"Надели мешок на голову, вывезли в неизвестном направлении, держали в каком-то гараже с собаками. Вывезли в лес под Конча-Заспу и очень сильно били", – заявил он накануне. На лице бывшего нардепа действительно выделялись синяки, сам он говорит, что ему сломали челюсть.

Сначала Шепелев говорит с судьей с большим трудом, источник видео: youtube.com/Українська правда

В процессе общения с журналистами его речь становится более естественной, источник видео: The Insider Ukraine/youtube.com

Шепелева нашли у бывшего коллеги по фракции. Он назвал пять фамилий

В изложении Шепелева, пленившие его лица силой выбивали у него компрометирующие сведения о влиятельных в украинской политике лицах. Находясь в тюремной клетке, Александр назвал три конкретные фамилии VIP-ов, сведения о которых интересовали его похитителей. Это президент Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-премьер Юлия Тимошенко.

Также, говорит беглый узник, избивавшие его люди координировали свои действия с кем-то в телефонном режиме. Якобы в процессе этого общения они озвучивали фамилии двух бизнесменов – банкира Сергея Дядечко (покушение на убийство которого вменяется в вину Шепелеву) и Аркадия Пермякова. После чего завершили истязания и поступили более чем странно. Они позволили ему умыться, оказали пленнику медпомощь и предоставили сменную одежду.

Вслед за этим в СБУ поступил анонимный звонок, а прибывшие по вызову оперативники задержали Шепелева в официальном порядке.

Журналисты РБК-Украина со ссылкой на источник утверждают: это произошло чуть ли не дома у бывшего коллеги по фракции – экс-парламентария из Блока Юлии Тимошенко Гарегина Арутюнова.

Багажник – СИЗО Чернигова – Конча-Заспа. Вероятный маршрут Шепелева

В то же время обстоятельства и дата появления Александра Шепелева в Украине по-прежнему неясны.

Сам беглец, в отношении которого выставлена красная карточка Интерпола, на суде заявил – он прибыл на Родину "легально". "Я написал письма президенту, генеральному прокурору, что готов сотрудничать со следствием", – рассказал он СМИ.

Профайл Шепелева на сайте Интерпола, источник фото: nacburo.org

Его адвокат Аникин говорит, что понял Шепелева так, будто он оказался в стране за несколько дней до инцидента в Конча-Заспе. При этом его свобода не была ограничена кем-либо. "Страна" обратилась за комментариями в Государственную погранслужбу с просьбой уточнить, пересекал ли украинский кордон Шепелев (со своим паспортом или документом на имя Боруха) в установленном законом порядке. Но как пояснил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян, ведомство не может разглашать подобного рода сведения.

Зато известно, что еще 30 января журналист Станислав Речинский в своем Facebook намекнул, что возвращение Шепелева в Украину де-факто состоялось. Из информации, которую он обнародовал, следовало – опальный нардеп к тому моменту уже находился в Черниговском СИЗО "в обстановке строгой секретности и запускаемых ложных слухов".

В Министерстве юстиции, которое курирует учреждения пенитенциарной системы, "Стране" опровергли эти сведения. "Я только что говорил с начальником СИЗО, его там не было. Если бы такой факт имел место, то мы бы сами об этом проинформировали", – говорит пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак.

Несмотря на это, все тот же Речинский настаивает – Шепелев оказался в Украине за десять дней до задержания в лесу под Киевом. И какое-то время действительно содержался в следственном изоляторе Чернигова, что "говорит о том, откуда он прибыл". Причем все это время беглец находился под плотным контролем сотрудников СБУ.

"Похоже, его просто провезли в багажнике из России. Естественно, согласованно с РФ", – отмечает журналист.

Если это действительно так, то сделано было подпольно или в неофициальном порядке. Дело в том, что заместитель генпрокурора Евгений Енин, который курирует международное направление на Резницкой, пояснил "Стране" – он не в курсе эпопеи с "возвращением Шепелева" в Украину. А стало быть, речь не идет об экстрадиционной процедуре.

"Россияне отказали в ответ на такой наш запрос", – напоминает Енин.

Для чего экс-нардеп пожаловал в Украину? Официальная версия

В настоящее время озвучивается сразу несколько версий того, что стоит за возвращением Шепелева в Украину. На официальном уровне продвигается линия "вынужденного камбэка" беглого нардепа. Якобы его скитания на территории северного соседа ему пришлось прекратить из-за возникших проблем с законом.

"Точно вернется, наверное. Говорят, что Россия его объявила в государственный розыск", – писал 30 января в комментарии к одному из постов в Facebook заместитель генпрокурора Анатолий Матиос.

Его сведения подтверждают выдержки из постановления Пресненского райсуда Москвы от 28 декабря, обнародованные журналистами.

В нем говорится, что в конце ноября прошлого года против Шепелева Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за дачу взятки должностному лицу через посредника. С 20 декабря бывший депутат Верховной Рады был объявлен в международный розыск российскими силовиками, а за три дня до Нового года – заочно арестован.

История со взяткой "решале" в ФСБ обернулась делом о госизмене

Исходя из обнародованного текста сложно понять фабулу российского "дела Шепелева". Вместе с этим известно, что после побега из Украины он уже оказывался в поле зрения силовых структур северного соседа.

В октябре 2015 года издание "Московский комсомолец" писало, что годом ранее по заявлению Шепелева сотрудники ФСБ России задержали Юрия Ильина – бывшего высокопоставленного сотрудника Лубянки. Ему инкриминировалоь вымогательство у опального экс-депутата Верховной Рады около 12 млн евро. Адвокат Ильина рассказывал тогда журналистам – его клиент просто согласился помочь украинскому беглецу в обмен на оказание помощи спецслужбам России. Но последний по чьей-то указке написал на Ильина заявление о вымогательстве и мошенничестве.

В судебных материалах иная трактовка истории. Согласно ей, Ильин козырял своими связями в ФСБ и потребовал от Шепелева 50 тыс. евро за получение статуса беженца, а еще 350 тыс. рублей – за охрану Александра. После этого он выкатил основной счет экс-парламентарию – 11,7 млн евро. Ильина задержали сразу после того, как Шепелев передал ему аванс – $1 млн. Как сложилась в дальнейшем его судьба после ареста – неизвестно. Но его имя в августе 2016 года назвали в Генпрокуратуре Украины.

Тогда стало известно, что власти РФ отказались выдать Шепелева официальному Киеву. Высшие чины ГПУ (Енин и Матиос) намекали – это произошло из-за того, что разыскиваемый уроженец Горловки сотрудничает с ФСБ.

Одним из подтверждений этого была заявлена "объяснительная", которую якобы писал Шепелев на имя директора российской спецслужбы по мотивам истории с задержанием Ильина. В ней указано в качестве места жительства экс-нардепа "Донецкая Народная Республика".

"Объяснительная Шепелева" по мотивам истории с задержанием Ильина, источник фото: facebook.com/MatiosAnatolii

После этого против него было возбуждено новое дело в Украине, расследованием которого (вместе с прежними уголовными производствами) занялась Военная прокуратура.

"По поручению генерального прокурора Украины в отношении Шепелева зарегистрировано уголовное дело по ч.1 ст.111 УК Украины", – писал на этот счет в Facebook Матиос.

Линия защиты

Впрочем, в судебном реестре на сегодняшний день нет ни одной "ухвалы" суда, где описывалась бы подрывная деятельность Шепелева против Украины. Зато есть десятки прочих решений по экономическим статьям его вероятных махинаций. В трактовке прокуратуры – различные эпизоды сначала объединили в одно дело, а затем из него вычленялись те эпизоды, которые слушаются сегодня по сути в различных храмах Фемиды.

В итоге 10 февраля 2018 года Шепелев был арестован в рамках дела "Родовид Банка", по которому еще в марте 2015 года Печерский суд постановил поместить его под стражу.

В нем не идет речь о покушении на убийство или госизмене, в фокусе – экономические обвинения в растрате и хищениях. Адвокат Аникин говорит, что это решение с юридической точки зрения не выдерживает никакой критики.

"Во-первых, избранный три года назад срок ареста на два месяца давно истек. Во-вторых, по этому делу клиент подозревается по ст. 191 УК Украины, это ненасильственное преступление. Избирая меру пресечения, судья обязана была предложить альтернативу фактическому аресту – залог. Этого не было сделано, мы будем оспаривать решение суда в апелляции", – говорит защитник "Стране".

Он говорит, что не в курсе причин, которые подтолкнули опального нардепа к приезду в Украину.

Но об этом активно говорят в кулуарах и пишут со ссылкой на источники журналисты криминальных хроник.

Компромат против Тимошенко. Альтернативная версия возвращения Шепелева

Ими выстраивается ряд альтернативных версий того, что стоит за возвращением нардепа двух созывов в Киев. В частности говорится, что Шепелев якобы заранее согласовал свое возвращение с представителями украинской власти, согласившись обнародовать некий "убойный" компромат на Юлию Тимошенко, которая сейчас является одним из главных оппонентов Порошенко на предстоящих выборах президента.

Мол, разработчики такого сценария считали это выигрышем в любом случае: это должно было обеспечить вероятность снова бросить ее в тюрьму, либо сыграть на снижение ее рейтинга.

Заметим, что лидер "Батькивщины" не впервые упоминается в контексте связи с бывшим депутатом фракции этой политсилы. Вскоре после отказа в его экстрадиции в 2016 году об этом заявляли в Генпрокуратуре. "Шепелев пошел на сделку с российским следствием, дав показания на целый ряд украинских политиков, в частности – Тимошенко", – заявлял тогда Евгений Енин.

На то, что сегодня все линии пытались свести к Юлии Владимировне, указывает и источник "Страны". По его сведениям "Шепелева вызвали в Украину, чтобы он слил компромат против Тимошенко". Собеседник подтверждает, что на территории нашего государства опальный экс-парламентарий точно находится как минимум с конца января. А вел непосредственно с ним переговоры, и "вел проект" влиятельный нардеп от БПП, близкий к главе государства Александр Грановский.

"Но затем что-то пошло не так. Его кто-то похитил, избил, а потом фактически "сдал" эсбэушникам. В результате на данный момент операция против Юли фактически сорвана – вряд ли кто-то поверит откровениям человека, который сам признался, что его под пытками заставляли дать показания. Но пока не вполне понятно, кто сорвал эту спецоперацию", – говорит он.

Впрочем, Александр Грановский отрицает свою причастность к возвращению Шепелева.

"Это маразм", – кратко заявил он.

Кому кроме Тимошенко может грозить компроматом бывший депутат

Не понимает причин этого "сбоя" и журналист Речинский. В качестве версии он допускает, что Шепелева уже в Украине могли похитить сами силовики, которые оказывали услуги некоей "третьей силе" в бизнес-кругах "обнальщиков".

"Если первая группа работала от имени Дядечко – это очень интересно. Служивые заказ взяли? Но почему тогда компромат требовали на Порошенко, Тимошенко, Турчинова? Кто-то затеял многоходовочку и с непонятной пока целью. А те, кому многоходовочка не понравится, могут Шепелева и упокоить", – считает Речинский.

Журналист Владимир Бойко не исключает, что мишеней, по которым может сработать "залп" от Шепелева, в Украине хватает и без лидера "Батькивщины". В его изложении, инициировав возвращение Шепелева, на Банковой не учли нюанса – опальный нардеп является носителем "убойного компромата" сразу на многих украинских VIP-ов. Причем одним из них является генпрокурор Юрий Луценко, информацией о причастности которого к масштабным схемам конвертации и обогащения в период работы на посту министра внутренних дел якобы располагает Шепелев.

"Само по себе появление Шепелева – это сокрушительный удар не только по Тимошенко, но и по генеральному... прокурору. Теперь появился повод разобраться, на какие средства Луценко приобрел две элитные квартиры в "Царском селе" столицы на улице Старонаводницкой, имение под Киевом и пристрастился к отдыху на Сейшелах", – отмечает Бойко в Facebook.

Речь идет о знаменитом деле Ерохина, о котором уже упоминалось выше.

"Ерохин был известным специалистом по открытию конвертационных центров, в бытность работы в УБОП Донецкой области обслуживал в 2004 году избирательный штаб кандидата в президенты Януковича, обналичивал деньги, которые на его фиктивные фирмы в Макеевке перегонял тогдашний вице-премьер-министр Андрей Клюев, и был фактическим держателем "черной кассы" избирательного штаба. В 2005 году Ерохин стал доверенным лицом министра внутренних дел Юрия Луценко и продолжил свою деятельность уже в интересах "полевого командира Майдана". Однако дорогу дуэта Луценко-Ерохин перешел Шепелев, который занимался тем же самым. Луценко и Ерохин стали шантажировать Шепелева и требовать с него деньги. В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", – пишет Бойко.

Развивая эту линию, его коллега Александр Дубинский допускает: команда президента отдает себе отчет в том, носителем каких сведений является Шепелев. А потому допускает и вероятность "двойного удара" вследствие его появления в стране. От которого потери должна понести не только Тимошенко.

"Есть стойкое ощущение, что Порошенко в последнее время очень напряжен действиями генпрокурора Луценко", – считает Дубинский.

Какой на самом деле может быть компромат у Шепелева

Отметим, что Шепелев действительно был крайне важной персоной на теневом бизнес-политическом рынке Украины в 2005-2010 годах. Если верить слухам, во времена премьерства Юлии Тимошенко он как раз и курировал "распил" государственных денег во многих отраслях, а также, от имени руководства БЮТ, контролировал тему банков (история с "Родовидом" – тому подтверждение).

О том, какого рода компромат есть у Шепелева, можно судить по его сенсационному видеообращению к главе НАБУ Артему Сытнику, которое экс-нардеп сделал в марте 2017 года. По его словам, в 2009 году тогдашний вице-премьер Александр Турчинов и депутат Руслан Лукьянчук (на данный момент в парламенте он представляет "Народный фронт") совместно вывели в офшоры более 800 миллионов долларов.

"Они обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения. Эти "грязные" деньги ежедневно свозились в подконтрольный мне Европейский банк рационального финансирования. Там гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, который до сих пор является "кошельком" Турчинова. Каждый день из Украины выводились миллионы долларов", – разоткровенничался Шепелев, пояснив, откуда у Турчинова элитная недвижимость и многомиллионное состояние.

"Почему я был вынужден помогать им. На службе у Турчинова до сих пор работает группа профессиональных убийц, которая по заказу устраняет неугодных власти бизнесменов и политиков. Во-вторых, в сговоре с ним находилось руководство Партии регионов, которое содержало свою группу киллеров. Я опасался за себя и своих близких. В-третьих, прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность Генерального прокурора", – добавил Шепелев.

А в конце видеообращения и вовсе пообещал, что может "предоставить следствию важные сведения по делу о расстрелах на Майдане".

Сам секретарь СНБО Александр Турчинов назвал это заявление Шепелева провокациями российских спецслужб.

Но, вероятно, у Шепелева есть в запасе еще кое-что.

Неофициально в силовых структурах говорят, что экс-нардеп является владельцем одной из самых крупных в Украине коллекций звукозаписей разговоров известных политиков и бизнесменов. Успел ли он их припрятать и у кого к ним имеется доступ – пока загадка.

"Тимошенко хотят посадить во второй раз"

Впрочем, эксперты считают, что основной удар руками Шепелева будет нанесен все-таки по Тимошенко.

"Поскольку мы все ближе и ближе к президентским выборам и по рейтингам Порошенко сейчас уступает Тимошенко, власть может пойти на любые меры, чтобы подвинуть конкурента. Я говорил еще в 2016 году, когда все посмеивались, что Юлю могут посадить во второй раз. Не исключено, что арест Шепелева и произошел именно с этой целью, – говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

По его словам, при этом Шепелев потенциально опасен для Турчинова и Луценко, которые являются ближайшими соратниками президента. Так, например, в украинском политикуме ходят слухи, что именно Турчинов возглавит президентскую кампанию Петра Порошенко и якобы в этом качестве уже провел несколько заседаний стратегического совета.

"Но у нас основной акцент может делаться только на то, что ему известно о Юлии Тимошенко", – считает Бортник.

"Собственно говоря, сам Шепелев и нужен сегодня, чтобы переформатировать политическую ситуацию. Судя по его лицу, с ним активно работают", – говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

В окружении самой Юлии Тимошенко "Стране" также подтвердили, что власть может попытаться использовать Шепелева для расправы над лидером "Батькивщины".

"Со стороны власти могут быть любые провокации, чтобы перед началом президентской кампании облить грязью своего основного оппонента. По всем опросам, в том числе тем, которые делают американские социологи, сегодня первое место занимает Тимошенко. Понятно, что это не устраивает власть. И поэтому они начнут придумывать что-то такое, что могло бы подвинуть ее с первого места в рейтингах. Вы наверняка и сами видели, как в социальных сетях блогеры и эксперты, которые считаются "порохоботами", уже начали писать – вот теперь типа Юля свое получит", – говорит "Стране" один из ближайших соратников Тимошенко, член политсовета "Батькивщины" Андрей Павловский.

По его словам, никакого компромата на Тимошенко у бывшего депутата попросту быть не может. Однако это не означает, что не будут предприняты какие-либо провокации в адрес Тимошенко.

Впрочем, существует и мнение, что сам Шепелев заявлениями о том, что из него выбивали показания, пытается придать делу политическую окраску, чтобы избежать наказания за другие преступления, в которых его обвиняют.

"Он сразу придает делу окраску политического заказа. Понятно, что власть предложит ему сделку в обмен на некие показания против Тимошенко. Но Шепелев вряд ли согласится, понимая, что Порошенко досиживает свой срок до президентских выборов. Кроме того, если на Шепелева начнут давить, то он начнет озвучивать фамилии Турчинова и его окружения. А такой скандал уже не надо самой власти", – говорит "Стране" политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Между тем, даже если компромат на Тимошенко удастся найти, вероятность того, что он как-то изменит ход избирательной кампании, слишком низок, добавляет Андрей Золотарев: "Тяжело кого-то удивить тем, что 10 лет назад что-то было украдено. Да и в ходе президентской кампании голосуют не столько за какого-то кандидата, сколько против другого. Против власти работают Мальдивы, Венский бал, расследования "Аль Джазиры" и так далее. Знаете, у каждого ведь свое Межигорье".

Известный адвокат по запутанным делам Андрей Федур уверен, что имеет место "многоходовка". "Игроков очень много, и у каждого будут свои ходы. Сегодня еще никто не знает, каким будет финал и когда он наступит. То, что готовится большая подлость (назову это так, толерантно), это очевидно. Интересно лишь, против кого это готовится и кто должен стать жертвой", – резюмирует он.